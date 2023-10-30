朱立倫、柯文哲首度政黨協商，藍白合達成共識：反一黨獨大、加速敲定總統組合、力拚國會席次最大化
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藍白合首場政黨協商後發表聲明，宣示將推動第3波民主改革，首重避免一黨獨大，力拼兩黨立委席次最大化；雙方也已就兩岸、能源政策之原則目標達成共識。至於誰正誰副，雖然朱立倫說「之前的方案都不存在了」，國民黨總統參選人侯友宜仍提到10月31日與11月5日將舉辦全民調，他並二度強調「在這一局的總統和政黨輪替，我不會缺席。」
藍白合首場政黨協商今（30）日上午在台北市長官邸藝文沙龍舉行，國民黨主席朱立倫與民眾黨主席暨總統參選人柯文哲會面，國民黨副秘書長江俊霆、柯文哲競辦主任周榆修與會。會後兩黨共同召開記者會，發表4點聲明，宣示將推動第3波民主改革，首重避免一黨獨大，力拚兩黨立委席次最大化；雙方也已就兩岸、能源政策之原則目標達成共識。
國民黨總統參選人侯友宜今未出席協商，但他強調，自己全程與朱立倫保持密切聯繫，以推動政黨輪替為一致目標，期待協商過程越快越好。至於誰正誰副，雖然朱立倫協商後表示「之前的方案都不存在了」，侯友宜仍提到10月31日與11月5日將舉辦全民調，他並二度強調「在這一局的總統和政黨輪替，我不會缺席。」
2024大選 國民黨民眾黨政黨協商會議共同聲明
- 共同進行台灣第三波民主改革，避免一黨獨大、贏者全拿的民主獨裁，更進一步深化民主。
- 對於未來發展的共識。在兩岸方面，恢復台海和平與穩定，並依據中華民國憲法與兩岸人民關係條例，在對等、尊嚴、友善的原則下重啟兩岸對話，持續推動交流。能源方面則共同主張「環境永續」、「國家安全」、「人民健康」、及「有序轉型」、堅守「財政紀律」等原則目標。
- 在現行的憲政體制下，國會的功能可再一步強化。總統應赴立法院進行國情報告，聽取立院黨團建言後，再補充報告，行政院長應獲得立法院多數支持，重要部會首長應赴立法院聽證報告，18歲公民權配合未來修憲，其他重大改革議題，待召開國是會議繼續討論。
- 兩黨同意於2024大選共同努力，發揮一加一大於二的功效。在立委席次上，雙方相互支援、將席次最大化。
共識：反一黨獨大、加速產生總統人選、力拚國會席次最大化
「今天會議在歷史上的最大意義在於，合作總比對抗好。」柯文哲說，為了台灣長治久安，目前這種贏者全拿、毫無制衡、有權無責的政治體制，的確需要修改，台灣要走出兩極對抗的社會氛圍，2024年正是個契機。
朱立倫表示，今日協商已經完成兩大目標，首先是理念合作，包括迎接第3波民主與共同的政見，再者是國會合作，兩黨力拚席次最大化。至於總統人選的產生，前段時間有幕僚級會談，部分目標仍未達成，這必須在協商階段盡快坐下來討論，希望越快越好，柯文哲也已允諾會盡快敲定時間。
朱立倫說，台灣對於政黨合作或聯盟都缺乏經驗，雖然2004年國民黨曾與親民黨合作，仍算是系出同源，都是藍營；今天兩個不同脈絡的政黨坐下來好好談，別具意義。
國民黨是否開放柯文哲幫「藍營小雞」站台？朱立倫表示，確定會互相支援，但要等總統人選組合協調完成，才會協商站台的問題。面對民進黨批評藍白合「歹戲拖棚、政治分贓」，柯文哲說，這是因為過去沒經驗，第一次合作會拖比較久。
至於總統大位誰來坐、「柯侯」、「侯柯」是否在同張選票上？柯文哲表示，最重要的是要有公平、公開、雙方都可接受的方式，既然要合作，他會尊重國民黨意見。柯文哲強調，副手問題上要尊重當事人意願，要三個人盡快坐下來談，「不能在當事人缺席的狀態下自己搞定。」
柯文哲：團結一切可團結的力量，邀請郭台銘參與
外界關切今日協商時是否提到郭台銘？柯文哲表示，對他來說，這場選舉就是要「團結一切可團結的力量」，所以選舉口號是「共榮社會、國家治理」。他一直呼籲各方盡量坐下來談，也早已表明邀請郭台銘來參與，至少先確定戰略，再談該怎麼做。
有媒體問追問，朱立倫說「一黨獨大時代結束了」，國民黨未來的戰略目標是「認同民眾黨的三黨在國會不過半？」還是「力拚國民黨國會席次過半？」
朱立倫說，無論如何都希望國會過半，但「即便我們過半，也不會是一黨獨大」，一定是「結合所有可以結合的朋友」，共識就是兩黨國會席次極大化。至於總統人選組合，是否以侯友宜提過的開放式民主初選、全民調等作法來決定？朱立倫強調「之前談的方案都不存在了」，現在就是進入政黨協商，力圖達成民眾期望的目標（政黨輪替）。
侯友宜避談誰上誰下，二度強調「我不會缺席」
侯友宜今上午於南港展覽館另有行程，並未出席政黨協商。侯友宜今接受媒體聯訪表示，期待協商過程越快越好，至於誰正誰副，他只說「在這一局的總統和政黨輪替，我不會缺席。」
侯友宜表示，雖然沒有親自出席，但他與朱立倫從會前到會後都保持密切聯繫，共同目標和方向都一樣。國民黨會盡最大努力，以最友善的協商方式，促成政黨合作，全心協力完成政黨輪。
媒體問「柯文哲說柯侯配或侯柯配，尊重國民黨的意思，那你的意思如何？」侯友宜說，目前規劃10月31日、11月5日都要做全民調，也就是開放式民主初選。時間不等人，雙方支持者已經不耐煩，也有不少焦慮情緒，既然進入協商階段，期待盡快談出一個結果。
朱立倫與柯文哲會面結束即趕往南港，與侯友宜會合，一起接受媒體聯訪。面對媒體轉述有綠營人士開玩笑說「侯友宜沒出席政黨協商，恐怕朱會把侯賣了。」朱立倫強調，自己是國民黨主席，也是侯友宜競選總部主委，兩人所有立場都一致，最重要的目標是「為了台灣好」，不是為了個人或政黨。
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核稿編輯：翁世航
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情感觸動、跨界互動，剖析知名行銷案例為什麼讓消費者心動不已
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「愛」是永不褪流行的主題，從廣告手法窺見東西文化差異
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品牌互相致敬或幽默嘲諷，只要夠有哽就能引起社群暴動
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第一，內容詼諧幽默，品牌之間的對話或調侃，從搏君一笑為出發點，而不是圍繞產品本身打轉。
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力拼「我」世代敢衝做自己風格，炫耀、挑戰我都來一份
除了品牌與品牌之間的互動，另一種有特色的行銷，是品牌與消費者的互動。老品牌想持續吸引新世代消費者的關注，靠的是不斷跟隨消費者一起進化。 Nike的「Just Do It」口號呼應「我世代」正夯，如果行銷能讓消費者展現自我，特別是融合一些「炫耀性消費」、「我敢挑戰你敢嗎？」的元素，就很容易驅使年輕人在社群上展現獨特自我的風氣。
最經典的案例是可口可樂的客製化瓶身，搭配＃ShareACoke標籤，不光只為了品牌曝光，更看準年輕世代在社群的行為就是敢秀也愛秀。新世代願意花錢購買具有獨特性和能在分享後創造互動的產品，為得就是持續受到關注。掌握年輕世代的心思，讓品牌不斷地成為他們生活的一部分，便是可口可樂歷久不衰的關鍵。
上述提及的行銷經典案例手法雖有不同，但共通點都是讓消費者心生共鳴、引發互動，進而成為品牌的擁護者與忠實顧客。這些品牌成功打破傳統行銷框架，運用巧妙的創意手法，一次又一次帶動討論話題。由此可見，不論市場環境如何更迭，行銷的本質依舊是同理消費者、保持敏銳的洞察力，同時勇於嘗試新的玩法，就能持久延續品牌價值與影響力。