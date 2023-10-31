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TNL+ 2023/10/31,
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中部多校大學生被無卡分期詐騙：其實要說學生笨，還不如說教改跟不上時代

中部多校大學生被無卡分期詐騙：其實要說學生笨，還不如說教改跟不上時代
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

如果學校教育有教台灣財金法律的基礎認知，從支票本票到擔保，還有各種商業合約的基本辨別，以及基礎的理財教育，那學生在事情進行到一半，就會發現哪裡不妥。學校都不教的情況下，除非家長以前有被騙過，有特別囑咐說不可以在外接觸相關人士，不然就必然是以家庭經驗，來教小孩理財與防詐騙。

日前，中部各大學發生學生遭到集體詐騙案，逢甲、東海大學等學生，遭無卡分期詐騙。教育部接獲九校89人受害，估計受害超過百人。

人數不明的，假冒通訊行的業務員嫌犯，以投資手機、電腦為由，吸引學生簽下新台幣5萬元到10萬元不等的無卡分期合約。他們向學生謊稱，只需被害人申辦手機，或購買筆電等3C產品，並填寫無卡分期貸款合約書，即可賺取現金5000元，結果學生收到繳款通知後，才發現是一場騙局。

如果單看新聞，很難理解，為何無卡分期收到帳單後，會覺得自己被詐騙？但從受害者的發文，就可看出端倪。

某逢甲大學生表示，他是聽友人的話，投資手機和電腦，簽了10萬元無卡分期，被討債後才知不對，而該校據說有600人受害。該學生認為：「很多人說我們短視近利，這麼簡單的手法怎麼會被騙，在遇到這件事之前，自己也這麼覺得，我其實也不缺這個5000元，只是朋友說要幫忙做業績，因為相信對方的為人，也不覺得他會騙自己。」

事情經過是，詐騙主嫌林男跟特定手機行勾結，用話術慫恿自己投資手機和電腦，只要簽約，學生就能拿5000元佣金，也不用付分期款項，產品賣出後還能分潤。所以他才簽了5到10萬元的無卡分期，而林男還會開本票、秀身分證博取信任，之後林男再叫他「揪下線」，一人介紹費給3000元。

學生之所以會相信的關鍵是：「說是拿我們的名義去辦Apple的學生方案，然後轉手賣出，並且會幫忙繳每期貸款，提出可能捲款的疑慮也給出本票，後面經驗證為假，人生第一次看到本票根本不知道怎樣才是正規形式，其實很多時候事情的真相，不像那些資訊能一言蓋之。…我不是覺得自己被騙很光明正大怎樣的，只是忍不了自己明明是出於好意幫忙別人，卻被冠上短視近利之類的污名，當然不免除很多人是真的覺得很好賺，但我相信跟我一類人不佔少數。⋯⋯大家不要漠視自己的權益，被騙了趕快去跟學校說，不然最後破案了，你也沒辦法得到救濟。」

綜合整體資訊，其實要說學生笨，還不如說教育失敗。而教育失敗的原因在哪？遠因在於台灣被殖民的歷史。近因在於時代變遷，以及教改跟不上時代。

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