台胞社團論壇愈趨熱絡，對兩岸關係是福是禍？

第六屆台胞社團論壇甫於2023年10月12日至13日在北京舉行結束，此次論壇以「服務鄉親，溝通兩岸：推動兩岸關係和平發展，共促民族復興偉業」為主題。台胞社團論壇係由全國台聯主辦，係專門為全球台胞社團搭建的民間交流合作平台。

自2010年在上海首次舉辦至今，與會的全球台胞社團領袖和代表人士已逾千餘人次。透過全球及兩岸社會團體接觸、溝通及對話，促進平等互惠交流與合作，利於累積「社會資本」，塑造「兩岸一家親」民族情感，建構兩岸命運共同體。

贊成者認為論壇在兩岸和廣大台灣民眾產生廣泛影響，已成為全球及兩岸台胞社團促進兩岸融合發展、和平發展的重要推動力量及促進者。反對者卻批評此為中國大陸統戰作為，對台胞社團組織領導實施「認知作戰」影響，標籤化參與的台胞社團組織受到中國大陸統戰影響。

然兩岸關係若要邁向正常化及建立和平穩定關係框架，兩岸社團組織交流與合作勢必成為一種必要政策抉擇。

伴隨後疫情時代的來臨，兩岸各領域交流逐漸由線上為主的交流，轉為實體會議研討為主，尤其是各種民間社團及社會組織交流與合作，包括各種民間性社團交流、智庫交流、學術教育文化交流、地方城市交流、媒體交流愈趨熱絡，對於緩解兩岸敵意螺旋發揮降溫作用。同時，這也涉及兩岸青年、基層、少數民族、工會、商會、農會、漁會及宗教團體、宮廟組織、社工等組織相互示範學習。

如眾所周知，中國公民社會發展特性係屬於政府主導型，具有明顯官民兩重性特徵，相對西方國家或台灣的社會組織具自主性、志願性、非政府性較不明顯，受到黨國體系主導及控制。從黨國管理與監督角度檢視，界定社會組織積極作用，主要是發揮社會組織在促進經濟發展、管理社會事務、提供公共服務中的作用。

中國大陸社團經由合法登記為社會組織後，受到「雙重管理」及「分級管理」控制，其自主性來自黨國所賦權。儘管中國社會組織發展同時存在合法與非法、合作與抵抗、體制內與體制外、營利與非營利並存特徵。然對中國的民主化及公私協力治理發展，基本上社會組織仍是相對服從於黨國體制的協力力量。