餐飲業外場找嘸人？為什麼年輕人不願意為你工作？三方向思考青年就業與缺工危機
我們想讓你知道的是
有人說，只要老闆願意出更多錢，怎麼會找不到人來做？也有很多年輕人會認為，做餐飲業或一些可能會讓人呼來喊去的服務業，哪會有什麼未來？ 這個問題只有餐飲業會是如此嗎？我認為絕對不只影響餐飲業，而是所有服務業都會面臨一樣的狀況，甚至所有勞力密集的行業也都會面臨相同的挑戰。
最近看到有上百位臉友都分享了同一篇文章：「為什麼餐飲業外場請不到人？給餐飲業主的建議」（出處見此 ），讓我也好奇地點開來看；我雖然不認識原作者陳珮甄，但我對她的觀點卻相當認同，加上我自己也有過連鎖餐飲業的服務經驗，所以更是心有戚戚焉。
其實早在半年前，《報導者》就寫過一篇「當整條美食街都搶工讀生──『餐飲重災區』竹北為何一人難求？」（連結點此），但我相信，餐飲業缺工這種狀況，絕不只是在竹北或新竹那麼嚴重，而是整個台灣都很嚴重，而且正如陳珮甄所說的，未來可能會愈來愈嚴重。就連藝人陶晶瑩創立的餐飲品牌「辣杯杯」，日前也傳出結束了百貨據點，而她在受訪時也坦言，結束營業的問題癥結點就是因為找不到人，而且她連結束營業前的最後一天，都還在找人，但最後還是只能含淚收攤。
有人嘲諷地說，只要陶晶瑩願意出更多錢，怎麼會找不到人來做？言下之意就是一定都是老闆捨不得花錢所致。雖然我不知道陶晶瑩本有多厚，但我相信，許多身為經營者的朋友，聽到這樣的評論可能連苦笑都笑不出來；因為假如想靠花錢留人的話，請問該花多少錢才夠？這些老闆又有多少錢可花？我自己當然在連鎖餐飲業時，每逢政府調高基本時薪，我都頭痛一次，因為對員工來說，一個小時多個十幾元、對他們來說也沒差多少錢，但對公司來說，就是一年多個五百萬以上的支出，你說影響大不大？
缺工危機不只有餐飲業！
這個問題只有餐飲業會是如此嗎？我認為絕對不只影響餐飲業，而是所有服務業都會面臨一樣的狀況，甚至所有勞力密集的行業也都會面臨相同的挑戰。唯一的差別是，餐飲業需要的人力看來就是那麼多，而製造業起碼可以透過自動化來精簡人力；此外，許多人就是不想做餐飲業，從以前就是如此。有人是不想碰油膩的餐具或食材，還有人是覺得這一行的工作太辛苦，更有人是不想被顧客無禮對待或糟蹋，所以不是做沒幾天就不做了，就是根本不想做這一行。
記得當時我在那家連鎖餐飲服務時，為了給一些唐氏症的朋友工作機會，我們聘請了不少願意來工作的唐氏症朋友，而他們也都能勝任愉快。當然，由於他們本身的一些限制，加上其中有一些人就是不擅社交，所以我們通常都把他們安排在內場，做一些經過確認他們能順利執行、而較沒有安全顧慮的工作。至於外場，我們就不會要求他們負責。
有一天，在我們一家購物中心內的門市，由於這類型的門市沒有後門可出入，所以我們的員工即使下班之後，也只能穿過客席才能離開門市。這時，一位患有唐氏症的同仁也要離開門市了，但那時有一位客人叫住他，希望他能停下來為客人服務。我們其實也有教導員工，遇到這樣的狀況，就回答對方「我請店長來協助您」就好了，以免造成不必要的誤會；沒想到，當天那位客人不知道為什麼，居然無法接受這樣的回答，現場高聲喊說：「你不是這裡的員工嗎？為什麼還要另外叫店長來？我不管，我就是要你幫我拿東西來！」雖然那家店的店長和其他同仁聽到了之後，都馬上趕來幫他解圍，但那位客人就是不願意罷休，甚至還去向那家購物中心的樓管客訴。
我聽到這件事後，其實我自己的心中也相當不捨和憤怒，但我不能在同仁面前展露太多情緒，而也只能多安慰那家店的同仁。
之所以舉這個例子，其實不是為了形容身心障礙、但還是希望融入這個社會的人工作上會有多麼辛苦，因為同樣的場景，其實很容易發生在每一位在餐飲業服務的朋友身上，而無論是什麼人，只怕都很難忍受被人頤指氣使的狀況。甚至當現在有很多人認為何必朝九晚五的去上班，去Foodpanda或Uber Eats做外送都還賺的比較多，而且還比較自由；但即使是外送員，受到顧客羞辱式對待的例子也不時都能聽到。雖然應該只是少數人，但對有些「顧客」來說，要求他們將心比心應該太難了；但萬一他們持續這樣做，不管上餐廳吃飯、或是叫外送都是一個跩樣，好像出幾個錢就可以把別人當下人使喚一樣，這樣下去只會造成愈來愈少人願意從事這個行業，而最後這些人和我們其他人可能都會面臨一種狀況，那就是我們即使願意花錢、也找不到人願意服務我們了，這樣又會是我們想要面對的未來嗎？
針對最前面提到的那篇文章，我除了大感贊同之外，我也希望透過自己的經驗，提出三點迴響及延伸說明，而且畢竟我前後歷經了五個不同產業，而不只在餐飲業服務過而已，所以希望以下這三點建議，能夠給不同產業的大家一些參考。
1. 追求未來
餐飲業真的只有低薪這個問題嗎？在陳珮甄的那篇文章中，甚至用「乖乖上班，才會讓我看不到未來」來形容。所以與其說做這一行吃不飽又餓不死，不如說是在餐飲業的外場同仁或許覺得這份工作除了一份可以餬口的薪水之外，對自己的生涯其實毫無幫助。
畢竟，即使在陶晶瑩的例子中，她認為內場人員反而比外場人員還難找，但內場還是有些人會覺得，自己好歹學會了一些烹調的技藝，加上中餐或西餐通常又還要拿到一些證照，所以內場人員可能會認為，大不了自己出去另起爐灶就好；相較之下，外場人員或許會認為，自己在一家餐飲業服務所累積的資歷和能力，其實對他的未來是毫無助益的。
這其實也是我專門寫下這一篇的原因，因為我相信有些人或許不知道。餐飲業的確有很多辛苦的地方，也通常不會是太多人工作的首選。但正是因為如此，反倒讓願意來做的你更有機會。
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完善臺灣創新創業生態系，副總統賴清德：未來五年創造2萬個新創工作機會
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根據統計，臺灣新創企業成立五年後僅有1%存活率。如何讓在地新創走的長遠？副總統賴清德提出五大方針，同時也聆聽三家新創從零到一，再從一到十的發展路徑，成功在地出發賺取全球商機。
全球近年持續經歷地緣政治、科技轉型、永續淨零等諸多挑戰，臺灣位處「第一島鏈」戰略價值，不光是政治軍事議題，更是商務經貿的切入點，借助新創企業的創新動能，推動島國前進轉型，同時也賦能產業強化競爭力。由此可見，第一島鏈的新創，將是臺灣蛻變為智慧島嶼的重要成長引擎。
資鼎中小企業開發股份有限公司董事長蕭博仁指出，「創業環境有句話俗諺，一個人走的快，一群人走的遠。」今日資鼎中小企業開發股份有限公司攜手臺灣證券交易所，共同舉辦《第一島鏈新創對話論壇》，由蕭博仁董事長及余宛如委員共同主持，邀請副總統賴清德對談，以及三家新創業者代表上台，細數各自在創業過程如何實現規模化、國際化、順利IPO等里程碑。
副總統賴清德：未來年注1500億，從人才、平台、創新與AI打造新創雨林生態系
新創企業要成功壯大，甚至順利登上創新板（Taiwan Innovation Board, TIB）並不容易。草創期要找人、找資源、開發市場；營收逐漸成長後，接著要思考規模化、拓展海外機會，甚至積極募資讓團隊更加茁壯；到了穩定期，還要考慮各種轉型、尋找第二成長曲線。每位創業者幾乎都要三頭六臂，一關接一關打怪、補血，帶領企業跨過死亡之谷，才可能在市場上存活下來。
新創企業遇到的困境，政府也希望透過改善環境、鬆綁法規制度，孕育更多耀眼的新創獨角獸。副總統賴清德以新創雨林生態系為意象，提到因應人才、資金、法規、市場等需求，未來他將過去擔任閣揆時所提出的「國家希望工程」為基礎，進一步從五大政策著手，實現「民主和平的臺灣、公益永續的臺灣、以及創新繁榮的臺灣」三大願景。
第一項政策將以創新驅動成長的經濟發展模式，打造臺灣第二次經濟奇蹟。賴清德表示，「過去早年臺灣創業家是扛著一卡皮箱闖天下找訂單，以製造、生產要素驅動營收成長；但是，今日全球環境迅速變化，因此現在應該『軟硬兼施』，既做硬體也要做軟體，既代工也要創新，這樣臺灣經濟模式才有辦法相輔相成。」
第二項計畫針對新創環境所需的資金挹注，特別針對高中低風險的投資機會，擬訂不同的投資策略和能量布建，並結合公共與公股資金、引導民間投資。
第三項，盤點不合時宜法規並盡速提出修法，建立多個創新平台，像是前瞻科技研發創新平台，特別著墨人工智慧領域，讓臺灣成為印太地區的AI創新服務樞紐，促進AI產業化、產業AI化。
第四項政策是重視人文社會科學及跨領域的科技研究，發展科技過程也不能忽略人文素養，打造和諧、包容、永續的社會。特別是永續議題，全球興起淨零碳排倡議，賴清德也提到，政府預計在2030年前投入9,000億新台幣，帶動民間投資、新創的科技創新，解決淨零轉型問題。
最後一項，則是規劃每年1,500億的經費，預計在五年內創造2萬個新創工作機會，除了培養獨角獸，更需要栽培具創新力的螞蟻雄兵，目標在十年內讓臺灣成為第一島鏈新創解決方案的輸出國家。
從獨立媒體到跨國集團：關鍵評論網持續規模化，擴張周邊護城河
成立10年的關鍵評論網，目前旗下擁有29個媒體品牌，TNL Mediagene執行長鍾子偉表示，從獨立媒體轉型成為跨國集團，主要有幾個策略，首先是收購不同領域的媒體版圖，擴大多角化經營，特別是近年併購日本媒體集團，集團的目標受眾群體成長到5,000~6,000萬讀者。
其次，提升集團營運的競爭力，除了製作具影響力的多元內容，更重要是導入AI技術，從龐大數據當中洞察讀者潛在感興趣的內容，進而讓廣告投放更精準。在內容與數據生態系鞏固優勢，從臺灣出發持續布局東南亞市場。
從在地走向國際：凱鈿發揮利基優勢，躍升亞太快速成長500強企業
從APP開發轉型SaaS訂閱服務，營收來源橫跨B2B及B2C市場的凱鈿行動科技，創辦人蘇柏州表示，他們第一天就生根台南放眼國際，目前旗下的數位文件管理、電子簽署、文書辦公等解決方案，全球下載數已經達到2億次、 培養出1,200萬用戶、5萬家企業會員。
蘇柏州接著強調，SaaS服務不光只思考產品競爭力，邁向國際更需以品牌思維經營全球市場，從線上行銷、社群經營、多元銷售渠道、運用數據模型，預測用戶行為等機制找尋商機。最後蘇柏州提到，目前他們已掌握30個專利項目、未來兩年估計可拿下100項專利。
內部創業成功IPO：倚天酷碁登上創新板，關鍵四大心法創造多贏
是不是在大集團內部創業，有「富爸爸」資源就一定會成功？倚天酷碁總經理鍾逸鈞指出，其實在IPO之前他們遇到不少挑戰，包含倚天、酷碁兩家公司整合遇到的文化衝突、疫情末期電腦周邊配件營收急速緊縮、以及與宏碁集團關聯性交易比例高。
為了解決上述挑戰，鍾逸鈞表示，他們把解決痛點的目標聚焦在IPO，並且導入幾項關鍵心法，包含培養集體意識，讓員工認股創造動能，以及優化公司治理，以及最後一項是為員工與股東創造價值。最終形塑出創新方程式，落實新創思維過程，也同時順利登上創新板。
臺灣創新板與國家政策同一陣線，打造臺灣新價值，完成進入資本市場最後一哩路
本次《第一島鏈新創對話論壇》也邀請到臺灣證券交易所上市二部副經理陳長惠，他分享創新板在兩年前成立後，目前已掛牌上市 7家、待掛牌 3家，2024年預計至少10家數位雲端的新創企業申請上市。
臺灣新創產業蓬勃發展，在國際上已被肯定為「超級創新國」，面臨全球經濟轉型及產業創新的關鍵時刻，臺灣創新板將以集中市場籌資功能及資本市場資源，支持新創企業擴張發展及維持競爭力。
此外，今年也針對發行面、交易面規定持續鬆綁，以行動具體支持創新性企業發展，期望創新板未來能成為亞太地區科技創新最佳籌資平台，幫助更多新創登板，形成更具規模的新經濟產業上市聚落。
展望未來，證交所將持續爭取更多具發展潛力、影響力及創新性的好公司加入臺灣創新板，發揮Home Market主場優勢，豐富新經濟多元產業聚落。