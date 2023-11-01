餐飲業外場找嘸人？為什麼年輕人不願意為你工作？三方向思考青年就業與缺工危機

最近看到有上百位臉友都分享了同一篇文章：「為什麼餐飲業外場請不到人？給餐飲業主的建議」（出處見此 ），讓我也好奇地點開來看；我雖然不認識原作者陳珮甄，但我對她的觀點卻相當認同，加上我自己也有過連鎖餐飲業的服務經驗，所以更是心有戚戚焉。

其實早在半年前，《報導者》就寫過一篇「當整條美食街都搶工讀生──『餐飲重災區』竹北為何一人難求？」（連結點此），但我相信，餐飲業缺工這種狀況，絕不只是在竹北或新竹那麼嚴重，而是整個台灣都很嚴重，而且正如陳珮甄所說的，未來可能會愈來愈嚴重。就連藝人陶晶瑩創立的餐飲品牌「辣杯杯」，日前也傳出結束了百貨據點，而她在受訪時也坦言，結束營業的問題癥結點就是因為找不到人，而且她連結束營業前的最後一天，都還在找人，但最後還是只能含淚收攤。

有人嘲諷地說，只要陶晶瑩願意出更多錢，怎麼會找不到人來做？言下之意就是一定都是老闆捨不得花錢所致。雖然我不知道陶晶瑩本有多厚，但我相信，許多身為經營者的朋友，聽到這樣的評論可能連苦笑都笑不出來；因為假如想靠花錢留人的話，請問該花多少錢才夠？這些老闆又有多少錢可花？我自己當然在連鎖餐飲業時，每逢政府調高基本時薪，我都頭痛一次，因為對員工來說，一個小時多個十幾元、對他們來說也沒差多少錢，但對公司來說，就是一年多個五百萬以上的支出，你說影響大不大？

缺工危機不只有餐飲業！

這個問題只有餐飲業會是如此嗎？我認為絕對不只影響餐飲業，而是所有服務業都會面臨一樣的狀況，甚至所有勞力密集的行業也都會面臨相同的挑戰。唯一的差別是，餐飲業需要的人力看來就是那麼多，而製造業起碼可以透過自動化來精簡人力；此外，許多人就是不想做餐飲業，從以前就是如此。有人是不想碰油膩的餐具或食材，還有人是覺得這一行的工作太辛苦，更有人是不想被顧客無禮對待或糟蹋，所以不是做沒幾天就不做了，就是根本不想做這一行。

記得當時我在那家連鎖餐飲服務時，為了給一些唐氏症的朋友工作機會，我們聘請了不少願意來工作的唐氏症朋友，而他們也都能勝任愉快。當然，由於他們本身的一些限制，加上其中有一些人就是不擅社交，所以我們通常都把他們安排在內場，做一些經過確認他們能順利執行、而較沒有安全顧慮的工作。至於外場，我們就不會要求他們負責。

有一天，在我們一家購物中心內的門市，由於這類型的門市沒有後門可出入，所以我們的員工即使下班之後，也只能穿過客席才能離開門市。這時，一位患有唐氏症的同仁也要離開門市了，但那時有一位客人叫住他，希望他能停下來為客人服務。我們其實也有教導員工，遇到這樣的狀況，就回答對方「我請店長來協助您」就好了，以免造成不必要的誤會；沒想到，當天那位客人不知道為什麼，居然無法接受這樣的回答，現場高聲喊說：「你不是這裡的員工嗎？為什麼還要另外叫店長來？我不管，我就是要你幫我拿東西來！」雖然那家店的店長和其他同仁聽到了之後，都馬上趕來幫他解圍，但那位客人就是不願意罷休，甚至還去向那家購物中心的樓管客訴。

我聽到這件事後，其實我自己的心中也相當不捨和憤怒，但我不能在同仁面前展露太多情緒，而也只能多安慰那家店的同仁。

之所以舉這個例子，其實不是為了形容身心障礙、但還是希望融入這個社會的人工作上會有多麼辛苦，因為同樣的場景，其實很容易發生在每一位在餐飲業服務的朋友身上，而無論是什麼人，只怕都很難忍受被人頤指氣使的狀況。甚至當現在有很多人認為何必朝九晚五的去上班，去Foodpanda或Uber Eats做外送都還賺的比較多，而且還比較自由；但即使是外送員，受到顧客羞辱式對待的例子也不時都能聽到。雖然應該只是少數人，但對有些「顧客」來說，要求他們將心比心應該太難了；但萬一他們持續這樣做，不管上餐廳吃飯、或是叫外送都是一個跩樣，好像出幾個錢就可以把別人當下人使喚一樣，這樣下去只會造成愈來愈少人願意從事這個行業，而最後這些人和我們其他人可能都會面臨一種狀況，那就是我們即使願意花錢、也找不到人願意服務我們了，這樣又會是我們想要面對的未來嗎？

針對最前面提到的那篇文章，我除了大感贊同之外，我也希望透過自己的經驗，提出三點迴響及延伸說明，而且畢竟我前後歷經了五個不同產業，而不只在餐飲業服務過而已，所以希望以下這三點建議，能夠給不同產業的大家一些參考。

1. 追求未來

餐飲業真的只有低薪這個問題嗎？在陳珮甄的那篇文章中，甚至用「乖乖上班，才會讓我看不到未來」來形容。所以與其說做這一行吃不飽又餓不死，不如說是在餐飲業的外場同仁或許覺得這份工作除了一份可以餬口的薪水之外，對自己的生涯其實毫無幫助。

畢竟，即使在陶晶瑩的例子中，她認為內場人員反而比外場人員還難找，但內場還是有些人會覺得，自己好歹學會了一些烹調的技藝，加上中餐或西餐通常又還要拿到一些證照，所以內場人員可能會認為，大不了自己出去另起爐灶就好；相較之下，外場人員或許會認為，自己在一家餐飲業服務所累積的資歷和能力，其實對他的未來是毫無助益的。

這其實也是我專門寫下這一篇的原因，因為我相信有些人或許不知道。餐飲業的確有很多辛苦的地方，也通常不會是太多人工作的首選。但正是因為如此，反倒讓願意來做的你更有機會。