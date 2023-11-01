老蔣御用王牌特務王魯翹被機車撞死，台灣因此開始了「禁行機車」？

文：我的學習筆記

台灣的機車，真的是多到不行啊！國外的朋友來台灣的時候，也很喜歡拍台北橋的機車瀑布。大家騎機車的時候，常常會看到地上，有禁行機車的標誌，台北火車站前的忠孝西路，更是禁行機車長達了44年，前陣子有說，要試行開放機車，但最後你知道的，也還是不了了之了。

但你各位有想過，這個讓人又愛又恨的禁行機車，到底是怎麼來的嗎？其實不是因為交通的關係哦！而是因為我們大中華民國，剛好有一位響叮噹的特務，不小心被機車給撞死了，這有了我們今天禁止機車的規矩，今天就讓我們來聊聊，這位王牌特務的故事吧！

老蔣御用王牌特務

我們來介紹一下今天的主角，王魯翹！翹哥何許人也？據說翹哥是中美特種技術合作所，蘭州訓練班畢業的，因為辦事利索，所以被我們的軍統頭子戴笠給看中，成為了我們戴哥的得力幹將。參與過大大小小的特務行動，其中最廣為人知的就是，刺殺汪精衛跟王亞樵了！

在汪精衛公開宣稱，願意跟日本「交換誠意，以期恢復和平」，在他大辣辣地公開投日以後，讓我們的蔣委員長，氣的是不要不要的啊！於是下令特工，用盡各種手段，要把我們的美男子汪哥給幹掉！

此時的汪哥也知道，必須要找一個地方，先把自己給藏起來，所以選了越南的河內，因為當時的越南是法國的殖民地，法國為了提防越南的人民造反，所以把持有武器的人都處以重刑，所以汪哥也覺得，這裡應該很安全啊！

但翹哥跟他的快樂夥伴們，早已經悄悄的潛入越南了，而且也用盡各種方法把武器走私到越南境內，經過了三個月的蹲守，終於把汪哥在越南的裡裡外外，都給摸了個透，比如說門外會有越南警察，以及便衣人員執勤，門內還會有護衛跟警戒人員之類的。

但是最讓他們感到困擾的是，原來汪哥是個宅男啊！幾乎足不出戶，很難找到機會。所以翹哥跟他的快樂夥伴們，也想了很多方法，例如在汪哥愛吃的麵包店下毒，讓汪哥吃下有毒的麵包。但後來發現下毒以後，麵包會發黃啊！所以只好臨時喊卡，取消下毒的計畫。

最後還是決定，要用襲擊住宅的方式，把我們的汪哥給暗殺掉，但想不到我們的汪哥命不該絕啊！到了計畫當天，正當快樂夥伴們準備下車的時候，兩名越南便衣警察突然出現，示意他們立刻離開。

正當他們進退兩難之際，在附近監視汪家的夥伴即時趕到，用錢把兩名警察暫時打發走了。但是暗殺小組終於發現，原來行動已經被發現啦！但事已至此，只有冒險繼續。

所以他們決定翻牆進入，用斧頭強行劈開大門，並開槍嚇退了保衛的人員，他們快速衝往，之前偵查到的汪哥臥室，但誰知汪哥不吃素啊！他把房門緊鎖。小夥伴們透過門縫，依稀看到有一個，穿著白襯衫的人躲在床底下，我們翹哥就先入為主的認為，床底下的就是汪哥，於是射了三槍，把床底下的人給打死了，之後趕緊離開現場。

但後來發現，原來躲在床底下的人不是汪哥，而是他的秘書曾仲鳴。也代表著這次暗殺行動正式失敗。雖然暗殺行動失敗了，但也給了汪哥一個警訊，放棄在越南的行動，尋求日本的庇護。

暗殺斧頭幫幫主

接下來我們來講講，翹哥幹的第二件大事，就是暗殺王亞樵，這個王亞樵是何許人呢？王亞樵，江湖人稱九哥，鼻子尖尖、鬍子翹翹，臉上帶著黑框眼鏡，看起來一副書生樣，秀才的氣息十分強烈，但他居然有個「暗殺大王」，以及「民國第一殺手」的稱號，這是怎麼回事呢？

九哥自幼飽讀詩書，但是因緣際會之下，加入了同盟會，跟我們的國父阿山哥一起搞革命。革命成功以後，他跟一些志士一起組了社會黨，但是因為社會黨，被當時掌權的袁世凱認為，是他稱帝上的一大阻礙啊！所以下令通緝社會黨員，九哥只能亡命上海。

但九哥就是九哥，到了上海又不忍心看他的同鄉被外國的列強給欺負，就在上海組成了同鄉會，並用這個基礎，建立了斧頭幫，誰敢欺負同鄉，拎斧就上。

也就是這樣草莽的風格，光腳的不怕穿鞋的，斧頭幫的瘋狗個性，讓當時的上海灘黃金榮，還有青幫大老杜月笙等人，告誡自己的幫眾，沒事不要去惹九哥這條瘋狗。

之後我們的九哥，接受了浙江軍閥盧永祥的招募，到了湖州擔任浙江縱隊司令，據說戴笠，也曾經在九哥的手底下工作過。之後國內的發展大家都知道，國共第一次合作，希望可以完成北伐的大業。但我們的蔣哥，在經歷一些事情以後，就把北伐大業放到一邊，先定都南京，再開始「清鄉」，也就是四一二事件。

四一二事件裡面，蔣哥領導的中國國民黨右派黨員，在上海青幫的協助之下，解除了工人糾察隊的武裝。之後大規模逮捕、處決中國共產黨黨員，以及部分國民黨的左派，並取締了蘇聯的顧問。

而九哥的勢力，大部分都是工人，勞工可是他心中最軟的一塊，於是九哥就在南京開了一場「奠都典禮」，用工人代表的名義控訴，蔣哥你是因為想要清共，所以才容忍軍閥的所作所為，致使無數的革命志士、工人、學生遭到迫害。呼籲國家應該以民族為重，不要忘記阿山哥的遺願，趕快完成北伐，讓中國統一。

蔣哥這一聽是勃然大怒啊！就算是事實，你也不能直接這樣，在大庭廣眾之下宣揚啊！於是下令通緝九哥，自此我們的九哥，跟蔣哥就水火不容了！只要哪個勢力要反蔣，九哥就願意去接觸跟合作。也因此暗殺了許多國民黨的重要官員。