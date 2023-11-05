【樂評】椅子樂團《香格里拉的呼喚》：張開雙手包容所有的過往，成為自己的獵戶座腰帶
我們想讓你知道的是
椅子樂團的音樂中，不會有強烈的撞擊感、具穿透力的嗓音，取而代之地，是悶而廣闊的節奏，勾著高音卻不具侵略性的柔軟聲線，聽了不自覺精神整個萎靡了起來。關於曲風及更多的感受，相信在真正聆聽專輯時便會深刻體會，本篇則點出幾項特色，讓聽者在聆聽時，可以找到些有趣的地方。
文：循聲入座
說浸染在懷舊又兼具迷幻搖滾聲響的音樂會有什麼畫面浮現在腦海中？我想到的是夏日午後，坐在靠窗邊的角落位置，看出窗外是歐洲石製街道上，人們閒適地享受假期，可能自己喝了點小酒，欲望穿街頭看向光亮外的草原。那是通往夢境的道路，卻未發現是進到下一個夢境，抑或從中得到解脫，但在此之前，這張專輯卻已經輪播了數遍。
椅子樂團的音樂，不時會讓人想起同樣在國外也大獲好評的「落日飛車」，在他們的音樂中，不會有強烈的撞擊感、具穿透力的嗓音，取而代之地，是悶而廣闊的節奏，勾著高音卻不具侵略性的柔軟聲線，聽了不自覺精神整個萎靡了起來，沒錯，他們的歌不適合用來工作，更不希望是在有壓力的情況下聆聽，反倒是在假日午後、下班回家卸下繁瑣事情時點播。
關於曲風及更多的感受，相信在真正聆聽專輯時便會深刻體會，本篇則點出幾項特色，讓聽者在聆聽時，可以找到些有趣的地方。
第一、用無法望盡的世界橫幅，包裹內心的創傷與哀愁
專輯當中，有三首歌名像是撐起故事的支柱，分別為〈Lonestar（寂星）〉、〈Shangri-La Is Calling（香格里拉的呼喚）〉及〈獵戶座的腰帶〉，相比其他首歌，這三首特別擁有更為廣闊的視野，似乎也代表著創作者發覺過去內心創傷被緩慢邁出步伐的經過。
一如〈Lonestar〉寫道：「Oh we've been hiding away too much pain Tomorrow you ain't no more」透過揭開寂寞的星背後隱藏的秘密，讓對方感到釋然；〈Shangri-La Is Calling〉則用：「Run run away from the dark I wanna know what reality is all about Shangri-shangri-la is calling」一段，闡釋不斷被外界所傷的自己，受到了召喚，決定逃離這般痛苦的情緒。
〈獵戶座的腰帶〉如同一盞指引前方道路的明燈，如同專輯封面一隻手穿過窗，直指獵戶座腰帶上的三顆星，令人讚嘆的是，詞中最後寫道：「現在你擁有了全世界——透明與不透明的一切！」正是用三顆星代表夜空中閃耀的存在，以及背後看似死寂的星雲，對應到個人反思，成長也並非回歸到初心，而是認識到自己的黑暗與光明後，再次踏步向前。
第二、前半段歌曲營造沉浸式的情緒渲染，後半段漸漸舒緩到進入夢境
專輯前半段採用的曲風多樣，甚至有些迷人，從第一首〈Lonestar〉便能直覺把人帶進慵懶的午後氛圍之中；〈另一個答案〉的復古曲調，不禁把人拉進了八、九零的金曲年代。接下來的三首〈也許是你拯救了我〉、〈自說自話〉與〈Shangri-La Is Calling〉則是筆者喜愛的段落，尤其後兩首的搖滾元素更是讓人陶醉，它像是時代的刻刀，逼出淚腺，讓人激動不已。
後半段的步調有明顯漸慢的趨勢，完美形塑了在搖滾樂之上蓋了一層薄布的狀態，聲音溫潤了許多，當然各曲闡述的內容與生命思索亦有相關，但似乎都像為走向〈進入下一層新的夢之前〉做準備。最後，歌詞的盡頭似乎回到了令人熟悉的原點，整張專輯發生的事情就像一場夢境。
第三、面向盡頭，是釋然，還是前往下一段夢境輪迴？
最後，究竟是夢醒了，還是進入到下一場夢之中？答案可能取決於自己是否接受了成長帶來的逝去與痛苦。
筆者很喜歡最後一首〈進入下一層新的夢之前〉寫到的歌詞：「假裝正常的遊戲到此為止 荒謬的劇中劇只是否認階段的自慰 少年如果你願意，我會謙卑 直視你的眼、擁抱你的罪孽」。
其實，對創作者來說或許已得到真正的解脫，得以正視未來，他們鼓勵聽者在經歷黑暗的洗禮後也能重拾對自己的信心，因為到了臨走之前，對方仍勇敢地包容自己所有的錯誤，那個人，可以是最親近的人，但最有可能的，應該便是自己。被自己救贖，成為自己人生的獵戶座腰帶。
推薦聆聽：〈也許是你拯救了我〉、〈自說自話〉、〈Shangri-La Is Calling〉
亦相當推薦找個好時間，花個四十分鐘聆聽整張專輯！
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：專輯簡評│椅子樂團│《香格里拉的呼喚》│勇敢包容自己所有過往，被自己救贖，成為自己人生的獵戶座腰帶
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：丁肇九
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夠突破，才有成為經典的可能——格蘭菲迪22年雪莉之王歡慶金馬60
我們想讓你知道的是
作為歷史最悠久的華語電影獎，也是華語電影界最具影響力和代表性的電影獎之一，金馬獎勇於開創的精神，領著所有的華語電影創作者前進。
金馬獎即將迎來六十週年的盛宴，在創立金馬獎之初，行政院新聞局為了要鼓勵電影業界，效法前線國軍官兵們堅強奮發的精神，努力開創新局，因此結合台灣國防前線的金門和馬祖兩地名稱開頭，組合而成「金馬獎」。走過一甲子，金馬獎不負眾望，除了鼓勵和刺激創作之外，更陸續開辦影展、講座、創投大會、金馬學院等一系列的活動，引領著所有的華語電影創作者前進。
金馬60——傳統僅供參考，打破規則才能成就未來
六十年來，金馬獎不斷調整腳步，漸漸從充滿宣導意涵的電影獎，走向成為真正的電影盛會，並且以領路人的姿態帶著華語電影前進。最重要的改變之一，是發生在第十五屆的金馬獎。在此之前的十四屆金馬獎，都是提前公布獲獎名單，讓所有得獎者在典禮上排排站，等待大官頒獎，少了刺激的開獎時刻，也沒有讓觀眾可以同步收看的電視轉播。但是從第十五屆開始，經過業界人士的討論後，改變了金馬獎的頒獎方式——彌封評選結果，僅公告入圍名單，等到頒獎典禮當天再公布。這個改變不只讓典禮的可看性變得更高，同時也讓典禮的聚光燈回到電影人身上。
另一個值得一提的金馬成就，則是頒出了專屬於凌波的「最佳演員特別獎」。1963年，凌波和樂蒂主演的《梁山伯與祝英台》大賣座，不僅打破當時影史最高票房紀錄，反串梁山伯的凌波更是風靡全台。身為香港人的她，因為參加金馬獎來到台灣，在當時造成萬人空巷的瘋狂暴動，香港媒體甚至用「狂人城」來形容台北。不過，由於凌波是女扮男裝演出男主角，這可讓評審傷透腦筋，給她「最佳男主角」或「最佳女主角」都不對，最後史無前例地以「最佳演員特別獎」讓凌波驕傲獲獎。這樣的獎項無論中外都是創舉，金馬獎勇於開創的精神可見一斑。
隨著時間過去，金馬獎更從單純的頒獎典禮持續進化，越來越多具有前瞻性、啟發性的活動陸續加入金馬陣容，包括影展、電影學院、創投會議等，每一年的內容越來越強、規格越來越高，成為所有業內人士和萬眾影迷每一年最期待的電影盛會。以2018年李安導演創辦了電影大師課為例，這是台灣首度大規模推出涵蓋各項電影專業的影視課程，包括導演、表演、編劇、攝影、音效，甚至製片等專業領域，邀請影壇中極具份量的講師開課，每年都大受好評。 而今年（2023年）的大師課邀請到國際級的超大牌講師，包括北野武、強納森諾蘭、李滄東、滿島光等人，更一推出立刻造成全網轟動，報名開始和截止的距離從來沒有那麼接近過。
格蘭菲迪60——忠於顛覆，威士忌領路者是這樣煉成的
把每一天都當成第一天，每一次改變，就會成為開創新局的契機，金馬獎如此，格蘭菲迪也是如此——以不畏挑戰的領路者精神，綻放炫目光彩。自1887年起，格蘭菲迪家族著手製作蘇格蘭威士忌的一百多年來，就以獨特的三角瓶身吸引著全世界的眼光，更是全球獲獎最多的單一麥芽威士忌品牌。這樣的成功與傳奇，除了來自於對自家傳統的堅持，也是每一次敢於突破界限，勇闖未知領域之後，擲地有聲的反響。其中一項發生在六十年前的創舉，不只寫下格蘭菲迪史上重要的篇章，更為飲用威士忌開啟了全新的局面。格蘭菲迪於1963年將蘇格蘭單一麥芽威士忌推廣到世界，這不僅是一次市場的突破，更是一場對當時消費者對威士忌認知的巨大衝擊。因為當時，仍是調和威士忌主導的市場，但格蘭菲迪不畏風險，敢於嘗試，將單一麥芽威士忌呈現給大眾，重新定義了人們對於威士忌的看法，甚至塑造了新的飲用習慣。
格蘭菲迪的勇氣和決心，讓這個來自蘇格蘭的家族，不僅僅是威士忌製造商，更是一個改變遊戲規則的力量，為威士忌產業開創了新的篇章。這種不斷創新的精神，使格蘭菲迪屹立不搖，並且繼續引領著全球威士忌市場的發展，成為威士忌製造的巔峰代表。
唯有巔峰，才能與勇敢、決心以及不斷追求卓越的精神互相輝映。走過屹立不搖的60年，2023年第六十屆金馬獎頒獎典禮即將來臨。在這個特別的時刻，讓我們一起用突破威士忌想像，乘載著22年淬鍊，並以極為珍稀的西班牙雪莉桶過桶完成的「格蘭菲迪22年雪莉之王」，一起舉杯，為這個華語屆的重要電影獎項，以及所有的電影人歡慶吧。
深邃迷人的絲絨感受，突破既往威士忌印象
格蘭菲迪22年雪莉之王，注入了歷史的精髓，汲取西班牙輝煌宮廷的靈感，承載百年流傳的斯貝塞精神。它經過嚴格篩選，在Oloroso雪莉桶中陳年長達22年後，再次熟成於號稱「雪莉酒之王」的Palo Cortado雪莉酒桶，以熱情奔放的西班牙風情，點綴這絕對奢華細緻的酒液。在它深紅的色澤之中，融合了梅子、黑巧克力和葡萄乾的香氣，每一口都是奇妙的多層次之旅——橡木的深度、香草的甜美和杏仁糖的柔順，搭配絲絨般的口感，驚豔綻放的瞬間，令人只想細細品味。
今年是金馬獎舉辦以來的第六十屆，從肩負著激勵電影業界效法國軍精神的宣導使命，到成為華語界最重要的電影獎項之一，更是電影人才成就彼此、擦出創意火花、榮耀每一分努力的殿堂。而格蘭菲迪則在六十年前，一手開拓了單一麥芽威士忌的新世界，讓格蘭菲迪不僅僅是一個品牌，更成為勇敢改變世界的傳奇寫照、以堅定信念開荒闢土的領路者。這種勇於開創、持之以恆、堅持品質、崇尚創新的精神，在提醒著我們，只要堅持自己的信念，不斷向前，就能在各自的領域中創造出不朽與永恆——無論是在電影還是威士忌的領域。
勇敢地追求夢想去吧！在這一刻，成為未來的領路者。