911事件22年後曼哈頓下城復甦，藝文表演者齊聚世貿遺址旁新地標PAC NYC

（中央社）911恐怖攻擊事件22年後，紐約世界貿易中心雙塔遺址旁多了一棟方塊型建築。這是曼哈頓下城復甦的最新標誌，也是藝文圈期盼以藝術創作為當地增添活力與樂觀的嘗試。

這座簡稱PAC NYC的藝文機構全名為柏爾曼表演藝術中心（Perelman Performing Arts Center），位於昔日世貿北塔改建的水池對面，緊鄰別名「自由塔」（Freedom Tower）的世貿中心一號大樓，9月中開幕，是世貿建築群最新落成的作品。

PAC NYC執行總監卡馬拉（Khady Kamara）25日在一項宣傳活動上說，機構使命是連結藝術家和觀眾，透過舞蹈、音樂、歌劇、劇場和電影等不同藝術形式，致力帶給訪客驚喜和愉悅。

紐約藝文活動豐富，PAC NYC積極殺出重圍，預定呈現影星勞倫斯費許朋（Laurence Fishburne）自編自演的自傳劇作、中國作曲家黃若與美國華裔作家黃哲倫攜手的歌劇、音樂劇《貓》（Cats）舞廳版本等創作，並將成為翠貝卡影展（Tribeca Festival）新舉辦地。

PAC NYC藝術總監勞許（Bill Rauch）說，這座機構不只鄰近世貿遺址，也是紐約市13條地鐵路線及往返史塔登島、新澤西州的交通樞紐，有更多匯集人群的機會及協助實現「公民療癒」的責任。

Photo Credit: 中央社 紐約市柏爾曼表演藝術中心執行總監卡馬拉25日說， 機構使命是連結藝術家和觀眾，致力帶給訪客驚喜和愉悅。中央社記者尹俊傑紐約攝 112年10月26日

鮮為人知的是，這棟建築一直在911事件後的重建規劃圖內，只是籌資與施工過程曲折不斷，最終建造成本達5億美元（約新台幣162億元），比原估多一倍。

PAC NYC原本由美國知名建築師蓋瑞（Frank Gehry）操刀，但他中途放棄，2014年由在地建築師芮慕斯（Joshua Ramus）擊敗荷蘭、丹麥對手後接棒，耗時9年完工。機構之所以冠名，是因為富商柏爾曼（Ronald Perelman）慨捐7500萬美元，但前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）捐款1.3億美元貢獻更多。

整棟建築外觀有如由大理石板包覆的神祕盒子，外牆經特殊處理，白天時可透自然光，日落後則因內部燈光而閃閃發亮。

從人行道沿階梯而上，大廳空間開放一般民眾使用。主廚塞繆爾森（Marcus Samuelsson）的餐廳即將開幕，是另一賣點。最特別的是劇場樓層，也就是芮慕斯口中的「盒中之盒」：由3個獨立空間構成、最多有62種變化的舞台設計。

除了能替觀眾創造驚喜，最主要是著眼隔音。因為這棟建築地下部分緊鄰地鐵車道，設計團隊以底部橡膠墊片減震，隔音木板的存在，則讓3個既獨立又可融合的劇場空間充滿使用彈性。

Photo Credit: 中央社 紐約市柏爾曼表演藝術中心建築師芮慕斯25日說，這座建築需要與對面的911國家紀念博物館做出區隔， 展現「帶有敬意的獨立性」。中央社記者尹俊傑紐約攝 112年10月26日

芮慕斯說，不該是作品為適應劇場而犧牲，理想做法是劇場適應不同作品的要求。

對長年氣氛肅穆的世貿遺址空間來說，這座展現創意與活力的藝文機構算是特殊的存在。

芮慕斯認為，PAC NYC需要與對面的水池及911國家紀念博物館做出區隔，以優雅、純淨的建築風格展現「帶有敬意的獨立性」。

至於911事件罹難者家屬怎麼看？芮慕斯轉述一名家屬團體領袖說：「很長一段時間，她感覺這裡有座象徵樂觀的建築並不適當。但她現在覺得，時間隔夠久了，遺址旁可以有樂觀事物展現美感。對設計團隊而言，她這麼說無比動人。我們猶如得到她的同意，現在可以找回活力了。」

Photo Credit: 中央社 紐約市柏爾曼表演藝術中心的劇場由3個彈性空間構成，最多有62種變化，包含環繞、伸展及鏡框式舞台。中央社記者尹俊傑紐約攝 112年10月26日

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰