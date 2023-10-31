【動畫】《數碼寶貝 02 THE BEGINNING》：整體中規中矩，觀眾會想多看一點02主角群的表現

文：陸坡 (LUPO)

冒險未完結，人與獸溝通為主軸的《數碼寶貝 02 THE BEGINNING》

1999年，由怪獸對打機遊戲販售行銷策略，製作而成的《數碼寶貝》電視動畫播出後，獲得不錯的迴響。孩子與怪獸搭檔的異世界冒險，而成長與面對自身的問題，受到許多觀眾的喜愛。

延續當時的熱潮，在2000年推出續作《數碼寶貝02》更進一步將孩子與數碼獸之間的關係，昇華成家庭與自身陰暗面的面對，雖然探討的點很不錯，但評價也呈現了兩極化。

今（2023）年電影版《數碼寶貝 02 THE BEGINNING》，再次讓電視版02的主角群登場，延續電影版的好評。故事接續在一代主角太一等人之後，大輔一群人發現東京鐵塔上有巨型的數碼蛋。

就在眾人不知蛋的來歷時，一位神秘的男子大和田類突然出現攀登鐵塔，他表示自己是第一位被選召的孩子，而這顆數碼蛋的出現，很可能來於他死去的搭檔——烏科獸。

《數碼寶貝 02 THE BEGINNING》是什麼電影

以整個《數碼寶貝》系列作品中，我自己最喜歡的是《數碼寶貝03》的獨立作品，但要說經典的話還是以01、02兩部最可以顯現出數碼寶貝那種人獸一起的冒險本質。

而當年當一代播出完結還意猶未盡的時候，隔年二代的出現，可以說除了有更多不同的新鮮感外，整個故事也提升到不只是小孩，連大人觀看也可以獲得反思的嚴肅故事，雖然當年劉德華演唱主題曲頗有喜感，也稍稍緩和02的故事情節。

許多方面，《數碼寶貝02》延續了很多《數碼寶貝》初代的傳統，例如前進異世界冒險，還有初代角色的保留（阿武、嘉兒兩位初代年幼，長大後加入2代班底），也可以看到許多初代角色，回歸指導後輩的狀況，讓人有新舊交接的感觸。

而二代也延續一代的傳統刻畫人物的家庭與成長故事，並且探討更深入的的話題與人性的陰暗面，這點雖然不知道當年看動畫的還是我們的孩子理解多少，但整體來說，也提升數碼寶貝這部動畫的深度。

如果說，接續電視版故事的2020電影版《數碼寶貝LAST EVOLUTION絆》，是一場舊時代的告別與感動，2023年的這部以02角色為主軸的電影版《數碼寶貝 02 THE BEGINNING》，就是即將延續新時代的過渡，讓新舊觀眾慢慢進入數碼寶貝所要探討的核心，關於人類與數碼寶貝兩方的牽絆與融合，還有孩子對於各自的家庭問題和成長，比起《數碼寶貝》後續系列的超展開，初代與二代的數碼寶貝，還是最受歡迎，主題最明確的讓人認可的冒險故事。

《數碼寶貝 02 THE BEGINNING》故事發生在《數碼寶貝LAST EVOLUTION絆》電影之後，在東京鐵塔上出現了一棵巨大的數碼蛋，雖然並未對東京造成實際傷害，但二代主角群本宮大輔等人，還是跟自己搭檔數碼寶貝前往調查，沒想到卻遇見手握毀壞神聖計畫的男子大和田類。

在眾人追問下，大和田類表示自己是第一位與數碼寶貝連結的孩子，而如今的軼事也可能是因為他的原因，因為他曾經扼殺了自己的數碼寶貝，如今必須糾正數碼寶貝與人類變成搭檔的這種錯誤。

《數碼寶貝 02 THE BEGINNING》分析與延伸

《數碼寶貝 02 THE BEGINNING》是數碼寶貝系列劇場版動畫第11部作品，而連動的電影版除了前作《數碼寶貝 LAST EVOLUTION 絆》之外，也延續1999年至2001年的劇場版內容。

不過有意思的是，在2015到2018年的電影版《數碼寶貝大冒險tri.》系列，因為角色個性崩壞、故事結構過於分裂，受到諸多粉絲的反對，已經成為平行世界作品，故可以說《數碼寶貝 02 THE BEGINNING》包含了兩部電視動畫、六部劇場版的內容。

比起初代《數碼寶貝》侷限於日本國內，《數碼寶貝02》的世界觀則是較為寬闊對應在世界，而這也包含數碼寶貝世界，並不侷限於初代冒險地點，而有了更寬廣與更多完整的設定，來敘述人類世界和數碼世界的連結。

其中，又有許多是以人類古代神話中神獸延伸的數碼怪獸，這點也呼應兩方世界是彼此影響的，在最新推出的2022年戰棋遊戲《數碼寶貝絕境求生》中也有運用到兩方世界牽絆和死亡的觀點 ，只是運用的更為殘酷、黑暗。

因為需連動玩具的買氣，《數碼寶貝02》的進化模式也作出新意，除了新怪獸的登場，裝甲進化成為一個新的亮點，在普通進化過程多了另一種選擇，一代主要進化功能的徽章也改變成各種形式，除了裝甲外，合體進化和轉換模式也成了這一代的賣點。

在之後的《數碼寶貝》系列雖然是不同世界觀，但在進化模式上也都出現很多新意與亮點，但有些則成為黑歷史或是外掛的存在。

《數碼寶貝02》的故事不管是電視動畫本傳或是電影版所探討的內容都比較屬於青少年和成人，甚至主角群開始有直觀面對死亡、錯誤、無法回頭等現實面。

在核心主題，無法回到過去的我們，要怎麼面對走向未來的自己？也進一步的完成關於像是皇家騎士團、世界樹等數碼寶貝世界觀的設定。電影版則也讓初代某些角色、成為與數碼世界溝通的橋樑。可以說《數碼寶貝 02 THE BEGINNING》電影可能是迎來接下來後續故事的一個重要的起始點。

《數碼寶貝 02 THE BEGINNING》值得一看嗎？

雖然2020電影版《數碼寶貝LAST EVOLUTION絆》就是一個不錯的收尾，但顯然數碼寶貝這個IP，遊戲大廠萬代想要將它繼續延續下去，但2020年重啟初代的《數碼寶貝大冒險》整體說故事的水準並不如最初般讓人印象深刻，但各種戰鬥、變身畫面是華麗了不少。