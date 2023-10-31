【動畫】《數碼寶貝 02 THE BEGINNING》：整體中規中矩，觀眾會想多看一點02主角群的表現
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如果說，接續電視版故事的2020電影版《數碼寶貝LAST EVOLUTION絆》，是一場舊時代的告別與感動，那麼，2023年的這部以02角色為主軸的電影版《數碼寶貝 02 THE BEGINNING》，就是即將延續新時代的過渡，讓新舊觀眾慢慢進入數碼寶貝所要探討的核心。
文：陸坡 (LUPO)
冒險未完結，人與獸溝通為主軸的《數碼寶貝 02 THE BEGINNING》
1999年，由怪獸對打機遊戲販售行銷策略，製作而成的《數碼寶貝》電視動畫播出後，獲得不錯的迴響。孩子與怪獸搭檔的異世界冒險，而成長與面對自身的問題，受到許多觀眾的喜愛。
延續當時的熱潮，在2000年推出續作《數碼寶貝02》更進一步將孩子與數碼獸之間的關係，昇華成家庭與自身陰暗面的面對，雖然探討的點很不錯，但評價也呈現了兩極化。
今（2023）年電影版《數碼寶貝 02 THE BEGINNING》，再次讓電視版02的主角群登場，延續電影版的好評。故事接續在一代主角太一等人之後，大輔一群人發現東京鐵塔上有巨型的數碼蛋。
就在眾人不知蛋的來歷時，一位神秘的男子大和田類突然出現攀登鐵塔，他表示自己是第一位被選召的孩子，而這顆數碼蛋的出現，很可能來於他死去的搭檔——烏科獸。
《數碼寶貝 02 THE BEGINNING》是什麼電影
以整個《數碼寶貝》系列作品中，我自己最喜歡的是《數碼寶貝03》的獨立作品，但要說經典的話還是以01、02兩部最可以顯現出數碼寶貝那種人獸一起的冒險本質。
而當年當一代播出完結還意猶未盡的時候，隔年二代的出現，可以說除了有更多不同的新鮮感外，整個故事也提升到不只是小孩，連大人觀看也可以獲得反思的嚴肅故事，雖然當年劉德華演唱主題曲頗有喜感，也稍稍緩和02的故事情節。
許多方面，《數碼寶貝02》延續了很多《數碼寶貝》初代的傳統，例如前進異世界冒險，還有初代角色的保留（阿武、嘉兒兩位初代年幼，長大後加入2代班底），也可以看到許多初代角色，回歸指導後輩的狀況，讓人有新舊交接的感觸。
而二代也延續一代的傳統刻畫人物的家庭與成長故事，並且探討更深入的的話題與人性的陰暗面，這點雖然不知道當年看動畫的還是我們的孩子理解多少，但整體來說，也提升數碼寶貝這部動畫的深度。
如果說，接續電視版故事的2020電影版《數碼寶貝LAST EVOLUTION絆》，是一場舊時代的告別與感動，2023年的這部以02角色為主軸的電影版《數碼寶貝 02 THE BEGINNING》，就是即將延續新時代的過渡，讓新舊觀眾慢慢進入數碼寶貝所要探討的核心，關於人類與數碼寶貝兩方的牽絆與融合，還有孩子對於各自的家庭問題和成長，比起《數碼寶貝》後續系列的超展開，初代與二代的數碼寶貝，還是最受歡迎，主題最明確的讓人認可的冒險故事。
《數碼寶貝 02 THE BEGINNING》故事發生在《數碼寶貝LAST EVOLUTION絆》電影之後，在東京鐵塔上出現了一棵巨大的數碼蛋，雖然並未對東京造成實際傷害，但二代主角群本宮大輔等人，還是跟自己搭檔數碼寶貝前往調查，沒想到卻遇見手握毀壞神聖計畫的男子大和田類。
在眾人追問下，大和田類表示自己是第一位與數碼寶貝連結的孩子，而如今的軼事也可能是因為他的原因，因為他曾經扼殺了自己的數碼寶貝，如今必須糾正數碼寶貝與人類變成搭檔的這種錯誤。
《數碼寶貝 02 THE BEGINNING》分析與延伸
《數碼寶貝 02 THE BEGINNING》是數碼寶貝系列劇場版動畫第11部作品，而連動的電影版除了前作《數碼寶貝 LAST EVOLUTION 絆》之外，也延續1999年至2001年的劇場版內容。
不過有意思的是，在2015到2018年的電影版《數碼寶貝大冒險tri.》系列，因為角色個性崩壞、故事結構過於分裂，受到諸多粉絲的反對，已經成為平行世界作品，故可以說《數碼寶貝 02 THE BEGINNING》包含了兩部電視動畫、六部劇場版的內容。
比起初代《數碼寶貝》侷限於日本國內，《數碼寶貝02》的世界觀則是較為寬闊對應在世界，而這也包含數碼寶貝世界，並不侷限於初代冒險地點，而有了更寬廣與更多完整的設定，來敘述人類世界和數碼世界的連結。
其中，又有許多是以人類古代神話中神獸延伸的數碼怪獸，這點也呼應兩方世界是彼此影響的，在最新推出的2022年戰棋遊戲《數碼寶貝絕境求生》中也有運用到兩方世界牽絆和死亡的觀點 ，只是運用的更為殘酷、黑暗。
因為需連動玩具的買氣，《數碼寶貝02》的進化模式也作出新意，除了新怪獸的登場，裝甲進化成為一個新的亮點，在普通進化過程多了另一種選擇，一代主要進化功能的徽章也改變成各種形式，除了裝甲外，合體進化和轉換模式也成了這一代的賣點。
在之後的《數碼寶貝》系列雖然是不同世界觀，但在進化模式上也都出現很多新意與亮點，但有些則成為黑歷史或是外掛的存在。
《數碼寶貝02》的故事不管是電視動畫本傳或是電影版所探討的內容都比較屬於青少年和成人，甚至主角群開始有直觀面對死亡、錯誤、無法回頭等現實面。
在核心主題，無法回到過去的我們，要怎麼面對走向未來的自己？也進一步的完成關於像是皇家騎士團、世界樹等數碼寶貝世界觀的設定。電影版則也讓初代某些角色、成為與數碼世界溝通的橋樑。可以說《數碼寶貝 02 THE BEGINNING》電影可能是迎來接下來後續故事的一個重要的起始點。
《數碼寶貝 02 THE BEGINNING》值得一看嗎？
雖然2020電影版《數碼寶貝LAST EVOLUTION絆》就是一個不錯的收尾，但顯然數碼寶貝這個IP，遊戲大廠萬代想要將它繼續延續下去，但2020年重啟初代的《數碼寶貝大冒險》整體說故事的水準並不如最初般讓人印象深刻，但各種戰鬥、變身畫面是華麗了不少。
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完善臺灣創新創業生態系，副總統賴清德：未來五年創造2萬個新創工作機會
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根據統計，臺灣新創企業成立五年後僅有1%存活率。如何讓在地新創走的長遠？副總統賴清德提出五大方針，同時也聆聽三家新創從零到一，再從一到十的發展路徑，成功在地出發賺取全球商機。
全球近年持續經歷地緣政治、科技轉型、永續淨零等諸多挑戰，臺灣位處「第一島鏈」戰略價值，不光是政治軍事議題，更是商務經貿的切入點，借助新創企業的創新動能，推動島國前進轉型，同時也賦能產業強化競爭力。由此可見，第一島鏈的新創，將是臺灣蛻變為智慧島嶼的重要成長引擎。
資鼎中小企業開發股份有限公司董事長蕭博仁指出，「創業環境有句話俗諺，一個人走的快，一群人走的遠。」今日資鼎中小企業開發股份有限公司攜手臺灣證券交易所，共同舉辦《第一島鏈新創對話論壇》，由蕭博仁董事長及余宛如委員共同主持，邀請副總統賴清德對談，以及三家新創業者代表上台，細數各自在創業過程如何實現規模化、國際化、順利IPO等里程碑。
副總統賴清德：未來年注1500億，從人才、平台、創新與AI打造新創雨林生態系
新創企業要成功壯大，甚至順利登上創新板（Taiwan Innovation Board, TIB）並不容易。草創期要找人、找資源、開發市場；營收逐漸成長後，接著要思考規模化、拓展海外機會，甚至積極募資讓團隊更加茁壯；到了穩定期，還要考慮各種轉型、尋找第二成長曲線。每位創業者幾乎都要三頭六臂，一關接一關打怪、補血，帶領企業跨過死亡之谷，才可能在市場上存活下來。
新創企業遇到的困境，政府也希望透過改善環境、鬆綁法規制度，孕育更多耀眼的新創獨角獸。副總統賴清德以新創雨林生態系為意象，提到因應人才、資金、法規、市場等需求，未來他將過去擔任閣揆時所提出的「國家希望工程」為基礎，進一步從五大政策著手，實現「民主和平的臺灣、公益永續的臺灣、以及創新繁榮的臺灣」三大願景。
第一項政策將以創新驅動成長的經濟發展模式，打造臺灣第二次經濟奇蹟。賴清德表示，「過去早年臺灣創業家是扛著一卡皮箱闖天下找訂單，以製造、生產要素驅動營收成長；但是，今日全球環境迅速變化，因此現在應該『軟硬兼施』，既做硬體也要做軟體，既代工也要創新，這樣臺灣經濟模式才有辦法相輔相成。」
第二項計畫針對新創環境所需的資金挹注，特別針對高中低風險的投資機會，擬訂不同的投資策略和能量布建，並結合公共與公股資金、引導民間投資。
第三項，盤點不合時宜法規並盡速提出修法，建立多個創新平台，像是前瞻科技研發創新平台，特別著墨人工智慧領域，讓臺灣成為印太地區的AI創新服務樞紐，促進AI產業化、產業AI化。
第四項政策是重視人文社會科學及跨領域的科技研究，發展科技過程也不能忽略人文素養，打造和諧、包容、永續的社會。特別是永續議題，全球興起淨零碳排倡議，賴清德也提到，政府預計在2030年前投入9,000億新台幣，帶動民間投資、新創的科技創新，解決淨零轉型問題。
最後一項，則是規劃每年1,500億的經費，預計在五年內創造2萬個新創工作機會，除了培養獨角獸，更需要栽培具創新力的螞蟻雄兵，目標在十年內讓臺灣成為第一島鏈新創解決方案的輸出國家。
從獨立媒體到跨國集團：關鍵評論網持續規模化，擴張周邊護城河
成立10年的關鍵評論網，目前旗下擁有29個媒體品牌，TNL Mediagene執行長鍾子偉表示，從獨立媒體轉型成為跨國集團，主要有幾個策略，首先是收購不同領域的媒體版圖，擴大多角化經營，特別是近年併購日本媒體集團，集團的目標受眾群體成長到5,000~6,000萬讀者。
其次，提升集團營運的競爭力，除了製作具影響力的多元內容，更重要是導入AI技術，從龐大數據當中洞察讀者潛在感興趣的內容，進而讓廣告投放更精準。在內容與數據生態系鞏固優勢，從臺灣出發持續布局東南亞市場。
從在地走向國際：凱鈿發揮利基優勢，躍升亞太快速成長500強企業
從APP開發轉型SaaS訂閱服務，營收來源橫跨B2B及B2C市場的凱鈿行動科技，創辦人蘇柏州表示，他們第一天就生根台南放眼國際，目前旗下的數位文件管理、電子簽署、文書辦公等解決方案，全球下載數已經達到2億次、 培養出1,200萬用戶、5萬家企業會員。
蘇柏州接著強調，SaaS服務不光只思考產品競爭力，邁向國際更需以品牌思維經營全球市場，從線上行銷、社群經營、多元銷售渠道、運用數據模型，預測用戶行為等機制找尋商機。最後蘇柏州提到，目前他們已掌握30個專利項目、未來兩年估計可拿下100項專利。
內部創業成功IPO：倚天酷碁登上創新板，關鍵四大心法創造多贏
是不是在大集團內部創業，有「富爸爸」資源就一定會成功？倚天酷碁總經理鍾逸鈞指出，其實在IPO之前他們遇到不少挑戰，包含倚天、酷碁兩家公司整合遇到的文化衝突、疫情末期電腦周邊配件營收急速緊縮、以及與宏碁集團關聯性交易比例高。
為了解決上述挑戰，鍾逸鈞表示，他們把解決痛點的目標聚焦在IPO，並且導入幾項關鍵心法，包含培養集體意識，讓員工認股創造動能，以及優化公司治理，以及最後一項是為員工與股東創造價值。最終形塑出創新方程式，落實新創思維過程，也同時順利登上創新板。
臺灣創新板與國家政策同一陣線，打造臺灣新價值，完成進入資本市場最後一哩路
本次《第一島鏈新創對話論壇》也邀請到臺灣證券交易所上市二部副經理陳長惠，他分享創新板在兩年前成立後，目前已掛牌上市 7家、待掛牌 3家，2024年預計至少10家數位雲端的新創企業申請上市。
臺灣新創產業蓬勃發展，在國際上已被肯定為「超級創新國」，面臨全球經濟轉型及產業創新的關鍵時刻，臺灣創新板將以集中市場籌資功能及資本市場資源，支持新創企業擴張發展及維持競爭力。
此外，今年也針對發行面、交易面規定持續鬆綁，以行動具體支持創新性企業發展，期望創新板未來能成為亞太地區科技創新最佳籌資平台，幫助更多新創登板，形成更具規模的新經濟產業上市聚落。
展望未來，證交所將持續爭取更多具發展潛力、影響力及創新性的好公司加入臺灣創新板，發揮Home Market主場優勢，豐富新經濟多元產業聚落。