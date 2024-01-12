【圖輯】國民黨選前之夜破20萬人，侯友宜：這是我和賴清德一對一的對決

國民黨侯康配選前之夜，今晚在新北板橋第一運動場登場。除了正副總統候選人侯友宜、趙少康外，另外立法院前院長王金平、國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、高雄市前市長韓國瑜、台大前校長管中閔和不分區立委候選人等都到場站台，前總統馬英九則因指兩岸要「相信習近平」惹議，未獲邀出席。

台上主持人約在7點40分就喊出現場已經突破20萬人，支持者人潮看不見盡頭，高舉國旗及侯康競選旗幟，齊聲高喊「給我一個好總統，侯友宜」。

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侯友宜呼籲支持者集中力量「這是藍綠對決的時刻」

侯友宜說：「藍白沒有合作成的，我們用選票來完成，藍白合作，終結綠色貪污、實現聯合政府。」他強調未來一定會跟在野的民眾黨合作，「不管柯文哲怎麼給我污辱、抹紅，我都沒有對他反擊，我會為了政黨輪替忍耐、吞下去。」呼籲支持者集中力量，明天才不會後悔，現在是一對一藍綠對決時刻，是他和民進黨候選人賴清德的對決時刻，為了政黨輪替，大家要投給「侯康配」。

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侯友宜也說，這是廢死跟反廢死的選擇，賴清德走的是廢死路線，侯友宜走的是反廢死，依法執行死刑，強化治安，對好人好一點，壞人壞一點。另外賴清德走的是反核，但是非核家園跳票了，侯友宜走的是讓台灣能夠能源永續，不要讓台灣繼續缺電。

侯友宜也說，這是仇中抹紅與中間路線的選擇，賴清德喜歡抹紅他，包括國民黨依賴中國大陸，「我沒有依賴中國大陸，賴清德的路線是閉關鎖國，侯友宜走的是台灣的中間路線，依照憲法，主張務實交流、捍衛國安，保障人權，侯友宜這輩子用生命顧台灣」。

侯友宜話鋒一轉提到，至於民眾黨柯文哲什麼路線，他真的不知道，同時歡迎白色力量加入他們，這次選舉是第四次的政黨輪替，要邀請白色的力量共同來打拼，在關鍵的時刻集中選票，政黨要輪替，人民才會信任。

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王金平致詞時也表示，這次「三腳督」的現實壓力擺在眼前，只有一個方法才能完成政黨輪替，就是集中選票投給能當選能完成政黨輪替的侯康配。他請所有選民心頭「抓穩」集中選票投給會贏的侯康配，共同祈願天佑中華民國，天佑台灣。也呼籲選民讓國會過半，拜託全力支持國民黨提名的立委候選人。

韓國瑜、趙少康重批民進黨

不分區立委排名第一的候選人韓國瑜批評，民進黨貪汙腐敗8年，大家都受不了，像前立委林正杰30年前幫民進黨取名，但今天林正杰也指控民進黨貪汙腐敗。連台灣第一個諾貝爾獎得主李遠哲都說民進黨二次執政，貪汙腐敗更嚴重。

韓國瑜說，明天總統立委選舉不只是侯康配的挑戰，更關係到2300萬人未來四年走向乾淨政治。侯一定會專辦貪汙大官，他也一定配合立委，在侯支持下成立特偵組，嚴辦貪污腐敗的官員。他說，民進黨打壞政府風紀，支持國民黨，改變台灣未來過去8年台灣天空上烏雲散去，迎接彩雲。

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副總統候選人趙少康致詞時表示，蔡英文、賴清德比馬英九更相信習近平，相信習稱2027不打台灣。更細數政見，除了110萬的大專生跟研究所學生，100萬不用付學費；護理人員一個月1萬塊匯到戶頭裡去，以及宣誓觀光客一年起碼讓大陸來500萬、600萬、700萬。

趙少康表示，選舉就是「平均財富」的時候，「這一票不只是侯友宜、趙少康、這些立委的，這一票真是我們，投給我們自己、投給我們的孩子、投我們的家庭、投給我們的國家！」所以明天這一票非常重要，明天下架貪腐不正義，貪腐、歪哥、胎哥的民進黨，迎接一個光明的、迎接一個乾淨、和平、繁榮的臺灣

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範