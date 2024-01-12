【圖輯】國民黨選前之夜破20萬人，侯友宜：這是我和賴清德一對一的對決
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「藍白沒有合作成的，我們用選票來完成，藍白合作，終結綠色貪污、實現聯合政府。」侯友宜說，他未來一定會跟民眾黨合作，「不管柯文哲怎麼給我污辱、抹紅，我都沒有對他反擊，我會為了政黨輪替忍耐、吞下去。」呼籲支持者集中力量，明天才不會後悔。
國民黨侯康配選前之夜，今晚在新北板橋第一運動場登場。除了正副總統候選人侯友宜、趙少康外，另外立法院前院長王金平、國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、高雄市前市長韓國瑜、台大前校長管中閔和不分區立委候選人等都到場站台，前總統馬英九則因指兩岸要「相信習近平」惹議，未獲邀出席。
台上主持人約在7點40分就喊出現場已經突破20萬人，支持者人潮看不見盡頭，高舉國旗及侯康競選旗幟，齊聲高喊「給我一個好總統，侯友宜」。
侯友宜呼籲支持者集中力量「這是藍綠對決的時刻」
侯友宜說：「藍白沒有合作成的，我們用選票來完成，藍白合作，終結綠色貪污、實現聯合政府。」他強調未來一定會跟在野的民眾黨合作，「不管柯文哲怎麼給我污辱、抹紅，我都沒有對他反擊，我會為了政黨輪替忍耐、吞下去。」呼籲支持者集中力量，明天才不會後悔，現在是一對一藍綠對決時刻，是他和民進黨候選人賴清德的對決時刻，為了政黨輪替，大家要投給「侯康配」。
侯友宜也說，這是廢死跟反廢死的選擇，賴清德走的是廢死路線，侯友宜走的是反廢死，依法執行死刑，強化治安，對好人好一點，壞人壞一點。另外賴清德走的是反核，但是非核家園跳票了，侯友宜走的是讓台灣能夠能源永續，不要讓台灣繼續缺電。
侯友宜也說，這是仇中抹紅與中間路線的選擇，賴清德喜歡抹紅他，包括國民黨依賴中國大陸，「我沒有依賴中國大陸，賴清德的路線是閉關鎖國，侯友宜走的是台灣的中間路線，依照憲法，主張務實交流、捍衛國安，保障人權，侯友宜這輩子用生命顧台灣」。
侯友宜話鋒一轉提到，至於民眾黨柯文哲什麼路線，他真的不知道，同時歡迎白色力量加入他們，這次選舉是第四次的政黨輪替，要邀請白色的力量共同來打拼，在關鍵的時刻集中選票，政黨要輪替，人民才會信任。
王金平致詞時也表示，這次「三腳督」的現實壓力擺在眼前，只有一個方法才能完成政黨輪替，就是集中選票投給能當選能完成政黨輪替的侯康配。他請所有選民心頭「抓穩」集中選票投給會贏的侯康配，共同祈願天佑中華民國，天佑台灣。也呼籲選民讓國會過半，拜託全力支持國民黨提名的立委候選人。
韓國瑜、趙少康重批民進黨
不分區立委排名第一的候選人韓國瑜批評，民進黨貪汙腐敗8年，大家都受不了，像前立委林正杰30年前幫民進黨取名，但今天林正杰也指控民進黨貪汙腐敗。連台灣第一個諾貝爾獎得主李遠哲都說民進黨二次執政，貪汙腐敗更嚴重。
韓國瑜說，明天總統立委選舉不只是侯康配的挑戰，更關係到2300萬人未來四年走向乾淨政治。侯一定會專辦貪汙大官，他也一定配合立委，在侯支持下成立特偵組，嚴辦貪污腐敗的官員。他說，民進黨打壞政府風紀，支持國民黨，改變台灣未來過去8年台灣天空上烏雲散去，迎接彩雲。
副總統候選人趙少康致詞時表示，蔡英文、賴清德比馬英九更相信習近平，相信習稱2027不打台灣。更細數政見，除了110萬的大專生跟研究所學生，100萬不用付學費；護理人員一個月1萬塊匯到戶頭裡去，以及宣誓觀光客一年起碼讓大陸來500萬、600萬、700萬。
趙少康表示，選舉就是「平均財富」的時候，「這一票不只是侯友宜、趙少康、這些立委的，這一票真是我們，投給我們自己、投給我們的孩子、投我們的家庭、投給我們的國家！」所以明天這一票非常重要，明天下架貪腐不正義，貪腐、歪哥、胎哥的民進黨，迎接一個光明的、迎接一個乾淨、和平、繁榮的臺灣
新聞來源
- 22萬人狂吼給我好總統侯友宜 侯康配選前之夜擠爆板橋（週刊王）
- 快訊／嗆賴清德比馬英九更信習近平 趙少康諾：當選年來700萬陸客（Ettoday）
- 選前之夜／藍營湧25萬人！侯友宜稱跟賴清德一對一「我們不能輸」（遠見雜誌）
- 喊話棄保？侯友宜「用選票完成藍白合」：這是我跟賴清德的對決（TVBS）
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
本文章內容由「美通社」提供。