開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/11/14,
美加

《國家的品格》：到2008年，柯林頓－金瑞契、小布希－德雷時代的自由化狂潮終於迎來了審判日

《國家的品格》：到2008年，柯林頓－金瑞契、小布希－德雷時代的自由化狂潮終於迎來了審判日
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

戰藍綠、戰南北不是台灣的專利，美國也有「藍驢子」對決「紅大象」、北方「洋基」大戰南方「狄克西」。250年的歷史如何孕育出美國的政治文化？美國是由11個分裂的「小美國」結合而成，面臨「巴爾幹化」的美國會分裂得更嚴重嗎？2024年川普即將捲土重來，是否又是一波腥風血雨？

文：科林．伍達德（Colin Woodard）

在一九九五年就任後，以金瑞契為首的革命者推行起一整批他們稱為「與美國有約」（Contract with America）的措施，這是一種雷根式的減少支出方案，理論上可以平衡預算，但實際上卻會增加軍費支出、蓋起更多監獄、減半富人的資本利得稅。

批評者認為為了讓這一切成為可能，政府只能大刀砍向聯邦醫療保險、聯邦醫療補助、就學貸款、貧困補助在內的所有預算。金瑞契也尋求在法律訴訟中施行「輸家出錢」的政策，敗訴的一方必須支付自身與勝訴一方的訴訟費用，大幅提高了普通人在法庭上挑戰企業或富豪的風險。連以反稅為己任的共和黨人葛羅佛．諾奎斯特（Grover Norquist）都宣稱：「金瑞契是裝上了曲速引擎e的雷根主義。」

因為相信美國選民與他有志一同，都有著對放任主義的堅持，所以金瑞契帶著他的預算計畫往前衝，當中包括要在七年內削減支出達八千九百四十億，要減稅二千八百七十億，要裁撤商務部、教育部、能源部、十四個聯邦機構，還有二百八十三個聯邦計畫。「那年夏天眼看就會是偉大社會被整個沖走的一季，」柯林頓的幕僚喬治．史蒂法諾普洛（George Stephanopoulos）回憶說，「聯邦醫療保險將被民營化，聯邦醫療補助將下放到各州。移民將受阻，聯邦政府將放棄向貧窮宣戰，因為貧窮贏了。」

柯林頓帶著他的預算平衡計畫站了出來，並把一千零五十億的減稅額度撥給了中低收入的美國人，由此聯邦醫療保險的錢只會被砍掉一千二百八十億（而不是金瑞契版的二千七百億），軍事支出將小幅下降（而非增加），濟貧計畫經費則將減少三百八十億。柯林頓的民族自由主義盟友與幕僚都很沮喪，他們能爭取的已經不是要不要把已經千瘡百孔的社會安全網縮小，而是要縮小多少。

被傲慢與自視甚高蒙蔽了雙眼的金瑞契，以一種非比尋常的方式輸掉了這場戰役。拒絕妥協的他帶著黨團，硬是不肯提高聯邦的舉債上限，也不肯通過預算。他們寧冒聯邦政府發不出錢來的風險，結果是迫使非必要的聯邦功能關門了好幾個禮拜。他們用撞得頭破血流的方式，學到了一個教訓，那就是廣大的美國人是真心喜歡並珍惜聯邦的計畫與服務。對於護照辦公室、國家公園系統、退伍軍人事務處等地方的無以為繼，老百姓不怪總統，卻把帳算到了金瑞契頭上。

短短一年間，民眾對共和黨眾議院的支持度就從百分之五十二崩跌到三十以下，金瑞契本人的支持度也只有百分之二十七，大約是跟水門案尾聲的尼克森差不多。「我們把一九九四年的勝選視為一種授權，我們因此想要徹底改造政府，但事實證明我們誤會了。」喬治亞州的鮑勃．巴爾（Bob Barr）回憶說，他當年還是個共和黨在眾議院的新鮮人。

柯林頓打贏了這一仗，但他也至此放下了不惜一戰也要保護民族自由主義的假象。「大政府的時代已經過去了。」是他在一九九六年國情咨文中的名言，他用這句話帶著他的民主黨，正式與新政說再見。對自由派的柯林頓幕僚史蒂法諾普洛來說，「這宣言中那種好像自己戰勝了什麼的口氣，聽起來很像是某種違心之論，又感覺隱隱約約有點卑鄙，就好像我們只為譁眾取寵，為了創造某個金句，就把小羅斯福以降到詹森等民主黨前輩批得一文不值，直接掃進歷史的垃圾堆。」文膽麥可．瓦德曼（Michael Waldman）更不留情面地說柯林頓這麼說是「自由主義死在自己人手裡」。

但柯林頓其實早在很久以前，就與民族自由主義陣營分道揚鑣了，因為在一九八九年，他就同意接下「民主黨領袖理事會」（Democratic Leadership Council）的理事長一職，而民主黨領袖理事會作為一個新民主黨組織，其主張就是民主黨應該專心爭取社會自由主義專業人士與他們所服務之企業的支持，而不要去理睬那些向來是新政聯盟主要支持者的藍領選民。

這種轉變從一九九五年開始，就在柯林頓的白宮裡有目共睹了，而這也意味著美國兩大黨如今都在實質上代表美國企業界的經濟利益，但只有其中一黨在向社會保守主義的白人工薪階級喊話，那就是共和黨。這樣的新定位會為民主黨帶來新的競選經費來源，但也正中共和黨放任派的下懷。即便民主黨把政治對話的焦點從公共利益中帶開，但他們的新定位依舊掉進了共和黨眼中「新階級」教戰手冊中的設想。

這所帶來的，就是在五年當中，我們看到了自威爾遜以來想法最自由放任的一個民主黨政府，令人眼花撩亂的各種放鬆管制與削減支出，為擴大貧富差距與幾近熔毀全球經濟架好了舞台。「他（柯林頓）最優先的立法目標，是削減美國極少數針對窮人中的窮人所設立的所得轉移計畫，名為『撫養未成年兒童家庭援助』計畫，或者用一個令人恨之入骨的字眼，要砍掉給這些家庭的『福利』，並尋求與共和黨協商出一個平衡預算方案，該方案有權砍掉其他的內政計畫。」麻州新政派民主黨眾議員巴尼．法蘭克（Barney Frank）這麼回想起一九九五年之後的柯林頓。

也的確，柯林頓開始與共和黨控制的國會聯手，要一起「終結我們所知的福利」。他們廢止了規模達一百六十億美元的「撫養未成年兒童家庭援助」計畫，收緊發放食物券的資格規定，要求好手好腳的成年人要在兩年內就業（這對單親媽媽談何容易），並建立起每人終生以五年為限的社福救濟額度。他已經連任成功，經濟也欣欣向榮，聯邦預算突然出現一九六九年以來的第一次盈餘。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。