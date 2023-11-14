《國家的品格》：到2008年，柯林頓－金瑞契、小布希－德雷時代的自由化狂潮終於迎來了審判日

文：科林．伍達德（Colin Woodard）

在一九九五年就任後，以金瑞契為首的革命者推行起一整批他們稱為「與美國有約」（Contract with America）的措施，這是一種雷根式的減少支出方案，理論上可以平衡預算，但實際上卻會增加軍費支出、蓋起更多監獄、減半富人的資本利得稅。

批評者認為為了讓這一切成為可能，政府只能大刀砍向聯邦醫療保險、聯邦醫療補助、就學貸款、貧困補助在內的所有預算。金瑞契也尋求在法律訴訟中施行「輸家出錢」的政策，敗訴的一方必須支付自身與勝訴一方的訴訟費用，大幅提高了普通人在法庭上挑戰企業或富豪的風險。連以反稅為己任的共和黨人葛羅佛．諾奎斯特（Grover Norquist）都宣稱：「金瑞契是裝上了曲速引擎e的雷根主義。」

因為相信美國選民與他有志一同，都有著對放任主義的堅持，所以金瑞契帶著他的預算計畫往前衝，當中包括要在七年內削減支出達八千九百四十億，要減稅二千八百七十億，要裁撤商務部、教育部、能源部、十四個聯邦機構，還有二百八十三個聯邦計畫。「那年夏天眼看就會是偉大社會被整個沖走的一季，」柯林頓的幕僚喬治．史蒂法諾普洛（George Stephanopoulos）回憶說，「聯邦醫療保險將被民營化，聯邦醫療補助將下放到各州。移民將受阻，聯邦政府將放棄向貧窮宣戰，因為貧窮贏了。」

柯林頓帶著他的預算平衡計畫站了出來，並把一千零五十億的減稅額度撥給了中低收入的美國人，由此聯邦醫療保險的錢只會被砍掉一千二百八十億（而不是金瑞契版的二千七百億），軍事支出將小幅下降（而非增加），濟貧計畫經費則將減少三百八十億。柯林頓的民族自由主義盟友與幕僚都很沮喪，他們能爭取的已經不是要不要把已經千瘡百孔的社會安全網縮小，而是要縮小多少。

被傲慢與自視甚高蒙蔽了雙眼的金瑞契，以一種非比尋常的方式輸掉了這場戰役。拒絕妥協的他帶著黨團，硬是不肯提高聯邦的舉債上限，也不肯通過預算。他們寧冒聯邦政府發不出錢來的風險，結果是迫使非必要的聯邦功能關門了好幾個禮拜。他們用撞得頭破血流的方式，學到了一個教訓，那就是廣大的美國人是真心喜歡並珍惜聯邦的計畫與服務。對於護照辦公室、國家公園系統、退伍軍人事務處等地方的無以為繼，老百姓不怪總統，卻把帳算到了金瑞契頭上。

短短一年間，民眾對共和黨眾議院的支持度就從百分之五十二崩跌到三十以下，金瑞契本人的支持度也只有百分之二十七，大約是跟水門案尾聲的尼克森差不多。「我們把一九九四年的勝選視為一種授權，我們因此想要徹底改造政府，但事實證明我們誤會了。」喬治亞州的鮑勃．巴爾（Bob Barr）回憶說，他當年還是個共和黨在眾議院的新鮮人。

柯林頓打贏了這一仗，但他也至此放下了不惜一戰也要保護民族自由主義的假象。「大政府的時代已經過去了。」是他在一九九六年國情咨文中的名言，他用這句話帶著他的民主黨，正式與新政說再見。對自由派的柯林頓幕僚史蒂法諾普洛來說，「這宣言中那種好像自己戰勝了什麼的口氣，聽起來很像是某種違心之論，又感覺隱隱約約有點卑鄙，就好像我們只為譁眾取寵，為了創造某個金句，就把小羅斯福以降到詹森等民主黨前輩批得一文不值，直接掃進歷史的垃圾堆。」文膽麥可．瓦德曼（Michael Waldman）更不留情面地說柯林頓這麼說是「自由主義死在自己人手裡」。

但柯林頓其實早在很久以前，就與民族自由主義陣營分道揚鑣了，因為在一九八九年，他就同意接下「民主黨領袖理事會」（Democratic Leadership Council）的理事長一職，而民主黨領袖理事會作為一個新民主黨組織，其主張就是民主黨應該專心爭取社會自由主義專業人士與他們所服務之企業的支持，而不要去理睬那些向來是新政聯盟主要支持者的藍領選民。

這種轉變從一九九五年開始，就在柯林頓的白宮裡有目共睹了，而這也意味著美國兩大黨如今都在實質上代表美國企業界的經濟利益，但只有其中一黨在向社會保守主義的白人工薪階級喊話，那就是共和黨。這樣的新定位會為民主黨帶來新的競選經費來源，但也正中共和黨放任派的下懷。即便民主黨把政治對話的焦點從公共利益中帶開，但他們的新定位依舊掉進了共和黨眼中「新階級」教戰手冊中的設想。

這所帶來的，就是在五年當中，我們看到了自威爾遜以來想法最自由放任的一個民主黨政府，令人眼花撩亂的各種放鬆管制與削減支出，為擴大貧富差距與幾近熔毀全球經濟架好了舞台。「他（柯林頓）最優先的立法目標，是削減美國極少數針對窮人中的窮人所設立的所得轉移計畫，名為『撫養未成年兒童家庭援助』計畫，或者用一個令人恨之入骨的字眼，要砍掉給這些家庭的『福利』，並尋求與共和黨協商出一個平衡預算方案，該方案有權砍掉其他的內政計畫。」麻州新政派民主黨眾議員巴尼．法蘭克（Barney Frank）這麼回想起一九九五年之後的柯林頓。

也的確，柯林頓開始與共和黨控制的國會聯手，要一起「終結我們所知的福利」。他們廢止了規模達一百六十億美元的「撫養未成年兒童家庭援助」計畫，收緊發放食物券的資格規定，要求好手好腳的成年人要在兩年內就業（這對單親媽媽談何容易），並建立起每人終生以五年為限的社福救濟額度。他已經連任成功，經濟也欣欣向榮，聯邦預算突然出現一九六九年以來的第一次盈餘。