內政部全國姓名統計分析：「家豪」和「淑芬」蟬聯菜市場名第一，姓陳人數最多、姓郭老化最嚴重
我們想讓你知道的是
內政部表示，台灣民眾前3大常見名字，男性依序為家豪、志明、建宏；女性依序為淑芬、淑惠、美玲，其中「家豪」從101年起、「淑芬」從99年起連續奪得第一。而隨世代不同，取名趨勢也出現變化，以十年級為例，男性以「承恩」拔得頭籌，「宥廷」、「品睿」也是熱門選項；女性則以「品妍」、「子晴」、「詠晴」為主流。到了110年，男性「恩碩」、女性「品妍」為最夯，「宥廷」、「子睿」、「苡菲」、「雨霏」也獲得青睞。
疊字名以「婷婷」最多，「家豪」、「淑芬」再度蟬聯菜市場名第一
（中央社）內政部今（30）天說，今（2023）年首度統計民眾名字取用疊字情形，其中女性占98.19%、男性僅1.81%，其中女性又以婷婷、玲玲、莉莉最多。至於最常見名字中，「家豪」與「淑芬」再度蟬聯第一。
內政部透過新聞稿表示，據最新出版的「全國姓名統計分析」，全國取用疊字人口數有6萬7571人，其中男性為1220人（1.81%），女性為6萬6351人（98.19%），顯示女性取用疊字名字占絕大多數。
內政部說，依民國112年6月30日戶籍資料為基準，前3大取用疊字名字，男性依序為彬彬（55人）、安安（49人）、明明（45人）；女性依序為婷婷（4536人）、玲玲（3834人）、莉莉（3735人）。
內政部表示，台灣民眾前3大常見名字，男性依序為家豪（1萬4038人）、志明（1萬2719人）、建宏（1萬2196人）；女性依序為淑芬（3萬1879人）、淑惠（3萬420人）、美玲（2萬7487人）。「家豪」從101年起、「淑芬」從99年起，連續奪得第一。
內政部指出，隨著世代的不同，取名趨勢也出現變化，以十年級為例，男性以「承恩」拔得頭籌，「宥廷」、「品睿」也是熱門選項；女性則以「品妍」、「子晴」、「詠晴」為主流。到了110年，男性「恩碩」、女性「品妍」為最夯，「宥廷」、「子睿」、「苡菲」、「雨霏」也獲得青睞。
內政部說，據112年6月30日全國總人口數2337萬3283人，前10大姓人數為1233萬9778人，占總人口數52.79%；而全國前百大姓人數為2258萬2375人，占總人口數96.62%，可見人口集中大姓情形，極為明顯。
內政部表示，前10大姓依序為陳、林、黃、張、李、王、吳、劉、蔡、楊，都是單姓，較107年減少10萬3098人，其中黃姓減少2萬3980人最多，蔡姓減少2186人最少。
內政部說，112年全國姓氏數量共計1785姓，其中包括單姓1667姓，人數為2333萬7790人；複姓118姓，人數為2萬7404人；其他包括「原住民傳統姓名」及「以中文原名或外文音譯者」等共8089人。
另外，內政部指出，為落實兩性平權政策，96年5月修正民法，開放子女姓氏可依父母書面約定，自由從父姓或從母姓。經統計，從101年到111年出生登記子女從母姓情形，由3.83%上升到5.44%，呈增加趨勢，平權政策正逐步落實。
姓陳人數最多、姓郭老化最嚴重
（中央社）據內政部最新統計，全國10大姓氏人數逾1233萬人，占總人口數52.79%，以陳姓最多；全國老化指數為149.05，前20大姓的老化指數以郭姓最高為158.64、劉姓次之為157.68。
內政部透過新聞稿表示，最新出版的「全國姓名統計分析」中，民國112年6月30日全國總人口數2337萬3283人，前10大姓人數為1233萬9778人，占總人口數52.79%，依序為陳、林、黃、張、李、王、吳、劉、蔡、楊；其中黃姓減少2萬3980人最多，蔡姓減少2186人最少。
內政部指出，老化指數是老年人口相對幼年人口比例，今年6月30日全國老化指數為149.05；而全國前20大姓的老化指數，以郭姓最高為158.64，劉姓次之為157.68。
內政部說，觀察前20大姓，90歲以上人口比率以劉姓0.76%最高；而前20大姓幼年人口比率，則以許姓12.45%最高。
另外，內政部指出，為落實兩性平權政策，96年5月修正民法，開放子女姓氏可依父母書面約定，自由從父姓或從母姓。經統計，從101年到111年出生登記子女從母姓情形，由3.83%上升到5.44%，呈增加趨勢，顯示平權政策逐步落實。
內政部也首度依據97年到111年出生登記申請書資料，觀察這段期間平均比率，發現夫妻同姓的子女從母姓較全體為高，其中夫妻同姓為5.87%、全體為4.64%，顯示在夫妻同姓下，子女從母姓意願較高；依年度觀察，以111年最為明顯。
另外，內政部說，依90年到111年結婚登記申請書資料統計，跨國婚姻夫妻總對數為50萬3891對，其中夫妻同姓者有4萬8820對，占9.7%。
內政部指出，各國跨國夫妻同姓對數占該國跨國夫妻對數比，前10大國家依序為菲律賓、泰國、德國、日本、英國、寮國、法國、印尼、南非、澳大利亞，其中前2大國家占比都超過5成。
新聞來源
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：袁齊
核稿編輯：翁世航
Tags：
政府無視經濟警訊，市井小民何去何從？郭台銘3大對策迎戰「灰犀牛」
我們想讓你知道的是
面對即將襲來的經濟「灰犀牛」，政府視而不見，但郭台銘挺身而出，力拋出三大對策、憲政改革主張，宣告將以行動領台灣人度過難關。
你以為氣候問題還很遙遠？金融危機不再發生？事實上，一頭兇猛的「灰犀牛」正迎面撲來，即將衝擊人們的歲月靜好。「灰犀牛」一詞源自2013年，由美國學者米歇爾·渥克（Michele Wucker）提出，指的是明顯高機率發生、被忽視的威脅。比如科學預警氣候變遷，企業仍依賴化石燃料，把地球推向崩潰邊緣；2008年金融危機，專家警告卻被輕忽，造就無數人損失財富。
現今的台灣看似風平浪靜，實則有一頭近在眼前的經濟海嘯灰犀牛，可悲的是當局者視而不見。不過，擁有雄厚商業經驗與政經敏銳度的郭台銘，早已預見灰犀牛考驗，並承諾以四年時間帶領台灣人民度過難關。
經濟海嘯「灰犀牛」直撲台灣，政府在哪裡？
近期，世界銀行（WB）宣布亞洲面臨50年來最糟糕的經濟前景，國際貨幣基金（IMF）也下調台灣2023經濟成長至0.8%。郭台銘指出，種種警示無不證明台灣正處於動盪時刻，如人口老化、氣候變遷、公債壓力、全球經濟變動以及兩岸情勢的不穩定，經濟海嘯的灰犀牛正在快速接近，一連串考驗正如狂風暴雨襲來，但政府卻還耽溺在暴風雨前的寧靜。
事實上，台灣預估在2025年邁入超高齡社會，這表示醫療與社會福利支出將驟增，勞動力市場也將萎縮；更別提國安危機等級的少子化議題，沒有國家未來的棟樑，社會經濟的穩定性危如累卵。同時，全球都面臨氣候變遷帶來的極端天氣事件，台灣的第一級產業更是首當其衝；再加上公債壓力與貿易壁壘增加，俄烏戰爭、以巴衝突等國際局勢變動也牽一髮動全身，時時刻刻威脅著台灣。
郭台銘拋出三大對策，呼籲執政者面對問題
面對國際、兩岸、經濟的嚴峻挑戰，郭台銘呼籲政府應做最壞打算、擔起責任，不得心存僥倖。他更向執政者提出三大救國方針，包括：
一、 總統應立刻召開「國安會議」：面對國際、兩岸、經濟的重大變局，召集中央政府部會，預判國家整體的挑戰與對策、超前部署，以實際行動強化國家韌性。
二，總統應就嚴峻挑戰發表「迴廊談話」：「定戰略，謀策略，做決定，安民心。」作為國家領袖與三軍統帥，總統必須向國人解釋未來的挑戰，共同面對。
三、 行政院應立刻召集跨部會擬定「應變對策」：針對潛在風險擬定對策。如1996年台海危機時，政府有18套劇本應對。本次面對疫後重大的「灰犀牛群」考驗，政府絕不能沒有明確對策。
此外，台灣還有一個長期以來面臨的問題。如今年5月中旬，民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜相繼提出「總統應赴立法院國情報告」。不過，郭台銘認為問題的核心癥結點是現行制度下權責不符，導致「總統有權無責，行政院長有責無權」的荒謬現象。面對台灣的下一步，郭台銘認為應從憲政改革著手，進行「台灣Resetting」的根本改造。
因此，郭台銘主張改革「雙首長制」，民選總統應該接受民意的監督，到民意機關做國情報告，推動修憲落實「總統權責相符」。再者，還要修改《總統副總統選舉罷免法》，將正副總統選舉改為「兩輪投票絕對多數制」，以平衡政治參與和穩定。
寄託政經實力派！郭台銘用四年為「台灣Resetting」
除了為國家獻策，具備實務家性格的郭台銘，也不甘於停留在理論層面，本次即透過參選的實際行動，表示為台灣披荊斬棘、穩定國際地位的決心。
其實郭董心繫台灣、樂於貢獻，社會大眾有目共睹。如疫情嚴峻期間，他積極尋找國際疫苗供應商，成功購得500萬劑BNT疫苗捐給政府；近期，他更大力邀約「ChatGPT之父」OpenAI執行長山姆・奧特曼訪台參加AI大師論壇，與今年獲得《時代雜誌》AI領域百大影響力人物的「Google大腦」之父吳恩達、馬里蘭大學講座教授李傑進行對談，帶動台灣科技產業交流、接軌國際。
身為鴻海科技創辦人，他曾與賈伯斯、庫克、孫正義等業界巨頭交往密切，奠定國際業界地位。他也曾與美國前總統川普、中共領導人習近平會面，無不展現他在國際商界及政治舞台上的深厚影響力。
在充滿危機的此刻，郭台銘不諱言挑戰，直指問題核心。台灣急需像這樣一位具有遠見和決斷力的領袖，化危機為轉機，引領人民戰勝灰犀牛，平安度過山雨欲來的經濟海嘯。
連署站點地圖：map.voteforterry.tw/map
郭台銘、賴佩霞連署官方網站：https://voteforterry.tw/