內政部全國姓名統計分析：「家豪」和「淑芬」蟬聯菜市場名第一，姓陳人數最多、姓郭老化最嚴重

疊字名以「婷婷」最多，「家豪」、「淑芬」再度蟬聯菜市場名第一

（中央社）內政部今（30）天說，今（2023）年首度統計民眾名字取用疊字情形，其中女性占98.19%、男性僅1.81%，其中女性又以婷婷、玲玲、莉莉最多。至於最常見名字中，「家豪」與「淑芬」再度蟬聯第一。

內政部透過新聞稿表示，據最新出版的「全國姓名統計分析」，全國取用疊字人口數有6萬7571人，其中男性為1220人（1.81%），女性為6萬6351人（98.19%），顯示女性取用疊字名字占絕大多數。

Photo Credit: 內政部

內政部說，依民國112年6月30日戶籍資料為基準，前3大取用疊字名字，男性依序為彬彬（55人）、安安（49人）、明明（45人）；女性依序為婷婷（4536人）、玲玲（3834人）、莉莉（3735人）。

內政部表示，台灣民眾前3大常見名字，男性依序為家豪（1萬4038人）、志明（1萬2719人）、建宏（1萬2196人）；女性依序為淑芬（3萬1879人）、淑惠（3萬420人）、美玲（2萬7487人）。「家豪」從101年起、「淑芬」從99年起，連續奪得第一。

內政部指出，隨著世代的不同，取名趨勢也出現變化，以十年級為例，男性以「承恩」拔得頭籌，「宥廷」、「品睿」也是熱門選項；女性則以「品妍」、「子晴」、「詠晴」為主流。到了110年，男性「恩碩」、女性「品妍」為最夯，「宥廷」、「子睿」、「苡菲」、「雨霏」也獲得青睞。

內政部說，據112年6月30日全國總人口數2337萬3283人，前10大姓人數為1233萬9778人，占總人口數52.79%；而全國前百大姓人數為2258萬2375人，占總人口數96.62%，可見人口集中大姓情形，極為明顯。

內政部表示，前10大姓依序為陳、林、黃、張、李、王、吳、劉、蔡、楊，都是單姓，較107年減少10萬3098人，其中黃姓減少2萬3980人最多，蔡姓減少2186人最少。

內政部說，112年全國姓氏數量共計1785姓，其中包括單姓1667姓，人數為2333萬7790人；複姓118姓，人數為2萬7404人；其他包括「原住民傳統姓名」及「以中文原名或外文音譯者」等共8089人。

另外，內政部指出，為落實兩性平權政策，96年5月修正民法，開放子女姓氏可依父母書面約定，自由從父姓或從母姓。經統計，從101年到111年出生登記子女從母姓情形，由3.83%上升到5.44%，呈增加趨勢，平權政策正逐步落實。

姓陳人數最多、姓郭老化最嚴重

（中央社）據內政部最新統計，全國10大姓氏人數逾1233萬人，占總人口數52.79%，以陳姓最多；全國老化指數為149.05，前20大姓的老化指數以郭姓最高為158.64、劉姓次之為157.68。

內政部透過新聞稿表示，最新出版的「全國姓名統計分析」中，民國112年6月30日全國總人口數2337萬3283人，前10大姓人數為1233萬9778人，占總人口數52.79%，依序為陳、林、黃、張、李、王、吳、劉、蔡、楊；其中黃姓減少2萬3980人最多，蔡姓減少2186人最少。

內政部指出，老化指數是老年人口相對幼年人口比例，今年6月30日全國老化指數為149.05；而全國前20大姓的老化指數，以郭姓最高為158.64，劉姓次之為157.68。

內政部說，觀察前20大姓，90歲以上人口比率以劉姓0.76%最高；而前20大姓幼年人口比率，則以許姓12.45%最高。

另外，內政部指出，為落實兩性平權政策，96年5月修正民法，開放子女姓氏可依父母書面約定，自由從父姓或從母姓。經統計，從101年到111年出生登記子女從母姓情形，由3.83%上升到5.44%，呈增加趨勢，顯示平權政策逐步落實。

內政部也首度依據97年到111年出生登記申請書資料，觀察這段期間平均比率，發現夫妻同姓的子女從母姓較全體為高，其中夫妻同姓為5.87%、全體為4.64%，顯示在夫妻同姓下，子女從母姓意願較高；依年度觀察，以111年最為明顯。

另外，內政部說，依90年到111年結婚登記申請書資料統計，跨國婚姻夫妻總對數為50萬3891對，其中夫妻同姓者有4萬8820對，占9.7%。

內政部指出，各國跨國夫妻同姓對數占該國跨國夫妻對數比，前10大國家依序為菲律賓、泰國、德國、日本、英國、寮國、法國、印尼、南非、澳大利亞，其中前2大國家占比都超過5成。

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責任編輯：袁齊

核稿編輯：翁世航