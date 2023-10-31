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2023/10/31,
科技

馬斯克發下豪語：有X以後不需要銀行了，2024年就會實現

馬斯克發下豪語：有X以後不需要銀行了，2024年就會實現
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

不只是跟朋友發幾百塊，馬斯克心中的X可以包羅萬象，完全滿足使用者生活中所有與錢有關之事，還宣稱這些功能將在2024年底前推出，馬斯克正在用20年前的劇本，讓X親手超越當年他自己創的PayPal。

文：Chris

馬斯克（Elon Musk）真的要用20年前的劇本，讓X親手超越當年他自己創的PayPal！最近X舉辦馬斯克收購以來的首次全員工大會，會上馬斯克明確宣示，X將成為人人手上的金流中心，不管是現金、股票還是其他有價資產都能透過X流通。

「你甚至不需要銀行帳戶！」馬斯克表示X所做的金流服務才不會只是跟朋友發幾百塊那麼簡單，而是可以包羅萬象，完全滿足使用者生活中所有與錢有關之事的超級app。他還宣稱這些功能將在2024年底前推出，「所有人會被其強大功能嚇到。」

沒錯，熟悉馬斯克的朋友就能理解到，他正在用20年所構思PayPal完美原型挑戰現在這個PayPal。回顧馬斯克的人生，X基本上伴隨著他人生的每個創業階段，馬斯克在1999年聯合創辦的公司就叫做X.com，X.com當初的終極目標，就是「隨時隨地可以把將金錢馬上傳到世界任何其他地方」。

然後馬斯克也在X員工大會說的很白，「X跟PayPal的產品路線圖是由我和David Sacks在2000年7月寫出來的，但不知道為什麼，eBay買下PayPal後，不僅沒有實施路線圖剩下的願景，反而還刪掉一些關鍵功能。PayPal實際上比我們在2000年7月，也就是23年前想出來的產品還落後。」

馬斯克之後在2017年從Paypal手上買回了X.com網域，還發了一篇貼文慶祝，同時也表示還沒想好要怎麼運用這個網域。這時候有個網友說「不如用X.com作為你旗下所有公司網站的總域名吧！」，馬斯克欣然表示：「這可能是最好的運用了！」

本來以為只是開開玩笑，不過馬斯克開的玩笑通常都會實現。所以現在我們可以看到X.com已經透過Twitter的獻祭穢土重生，重新站回了馬斯克的商業舞臺上。

這也是為什麼X目前正在努力在美國各地獲得資金傳輸許可來便提供金流服務，馬斯克還強調希望在「未來幾個月」獲得X所需的其他許可證。或許對他而言，X.com是他年輕時代的重要象徵，那些他曾經失去的，都會要回來的。

本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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