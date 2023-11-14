《最寒冷的冬天：韓戰啟示錄》：杜魯門、馬歇爾、蔣介石——是誰搞丟了中國？

文：大衛．哈伯斯坦（David Halberstam）

是誰搞丟了中國

蔣介石政府的垮臺很快就暴露了美國國內的政治問題。一般來說，像蔣介石這樣的外國政權失敗並不會波及美國政治，但是這次情況不同。一九四九年，蔣介石垮台後不久，美國國內就盛傳這完全是因為美國政府拋棄了他。蔣介石在美國新聞界有強大的盟友，例如媒體人亨利．魯斯和史克力霍華報業集團的羅伊．霍華德（Roy Howard），便利用自己報社的記者作勢引導美國輿論。因此，大多數關於蔣介石垮台的報導都具有明顯的政治傾向。

關於蔣介石的政治議題正合共和黨人的胃口。杜威競選失敗後，他們需要一個合適的政治議題來與民主黨抗衡，而蔣介石的失敗正中他們下懷。雖然蔣介石敗退台灣，中國內戰已經結束，但是這個議題從來都沒有結束。諷刺的是，那些曾經預言蔣介石政府最終會失敗的人發現，自己現在反而成了眾矢之的。人們紛紛指責，正是因為他們的極左思想導致美國削弱了蔣介石的力量。儘管國務院的中國事務官員準確地報告了中國的實情，但是為了不影響仕途，他們讓自己盡量遠離政治漩渦的中心。

一九四六年十月，那位見證了蔣介石政府走向衰亡的偉大將領史迪威去世了。美國政府發現自己現在身處一種不利的政治局面：共和黨人把蔣介石的問題和歐洲復興計畫（杜魯門和艾奇遜的首要任務）連在一起批評。杜魯門和艾奇遜不能全力制訂重建西歐的馬歇爾計畫，除非他們肯在中國問題上妥協，因為他們的歐洲政策受到那些想用中國問題來生事的政敵的掣肘。

政府在輸掉政治鬥爭的同時，又迅速輸掉了宣傳戰。一九四九年，艾奇遜授權國務院收集資料，發表了《中國白皮書》（全稱《美國與中國的關係：特別著重一九四四年至一九四九年的階段》）。這份權威的記錄文件，記載了蔣介石在美國強大援助下仍一敗塗地的真正原因。但是這個舉動既得罪許多美國人，又得罪了遠在大洋彼岸的毛澤東。「中國遊說團」對報告中提到美國不再對蔣介石進行援助的言論極為憤慨，而毛澤東一下子就抓住了美國人自己製造的這個把柄——美國不斷與他所領導的中國作對，那麼美國顯然就是中國的敵人。

所以杜魯門政府的對華政策破產了： 援助了蔣介石， 明知道援助也起不了作用， 只為了不想讓蔣介石即將面臨的失敗與美國扯上關係。不僅民主黨人這麼認為， 部分共和黨人也這麼認為。一九四八年，保守的愛荷華州參議員希肯路波（Bourke Hickenlooper）向共和黨參議院黨團領袖范登堡（Arthur Vandenberg）發問：五億七千萬美元的對華援助是否會給美國帶來利益？如柯慶生（ThomasChristensen）所寫的那樣，范登堡回答：「至少我們不必為中國政府的垮台負責。」范登堡的話就是當時美國民眾的主流觀點，即使蔣介石政府已奄奄一息，他們還是願意援助中國。「我們正在抗擊共產黨的進攻。我們徹底忽視了一塊土地，讓它在得不到一點援助的情況下被共產黨弄得四分五裂。」

中國內戰結束了，然而關於中國的政治鬥爭在美國才剛剛開始。美國並沒有像人們預期的一樣與蔣介石劃清界線，因為支持蔣介石的政客仍具有強大的影響力。儘管美國和毛澤東的中國都沒有意識到這一點，但是雙方已開始走向不可避免的軍事衝突。

在美國援助蔣介石的問題上，有人批評政府做得太少，而北京卻譴責美國做得太多。在毛澤東及其同僚看來，美國的行為是故意跟他們作對。美國在中國內戰中處處幫助蔣介石。從一九四一年到一九四九年，美國政府一直對國民政府進行經濟援助。此外，在一九四五年抗日戰爭結束時，美國動用飛機和輪船運送國軍到中國北方接受日軍的投降。他們認為，一個中立國是不會幫助蔣介石政府做這麼多事的。

然而在美國人看來，這些不過是舉手之勞。因此，毛澤東和其他高層官員認為，美國政府的行為已經嚴重干涉了中國內政。美國的這些舉動並不令人意外，因為按照中共的邏輯，富裕的資本主義國家必然會做出這樣的選擇。

蔣介石敗退至台灣後，美國政界出現一股新的政治勢力：中國遊說團。這個組織結構鬆散，成員目的各不相同，但他們都與有權、有錢而精明的蔣氏家族成員保持著密切聯繫。蔣氏家族成員一般都在華盛頓任職，或是在那裡執行特殊任務，例如影響美國的保守派政客、新聞界與朋友。「中國遊說團」雖然沒有固定的組織形式，但是它確實存在，而且頻繁吸引美國人的注意力。它是當時世界上最有權勢的遊說團體，在華盛頓沒有哪一股外國勢力比他們更有影響力。

一開始，他們的目標簡單明瞭：盡可能幫助蔣介石政府獲得最大的援助。一九四○年代末期，在中共可能打贏內戰的情況下，他們又希望美國能繼續支持蔣介石政權，阻止美國承認毛澤東的中國。他們還試圖阻止新中國加入聯合國。最後，他們甚至要求美國能繼續援助那個已經逃到台灣的蔣介石。儘管蔣介石在中國內戰中最終失敗，但是遊說者仍舊希望美國能一如既往地支持他。他們希望有一天，蔣介石能抓住歷史機遇，在美國的庇護下成功反攻大陸，或許他們可以挑起一場美國與新中國之間的戰爭，那麼他們就可以坐享其成，從中獲利。