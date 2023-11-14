《最寒冷的冬天：韓戰啟示錄》：杜魯門、馬歇爾、蔣介石——是誰搞丟了中國？
我們想讓你知道的是
韓戰改變的不只是朝鮮半島，整個東亞的地緣戰略格局至今還受到它的巨大影響。而台灣顯然是韓戰的受益者，有一種說法是韓戰救了台灣——美國總統杜魯門派兵參戰的同時，下令第七艦隊協防台灣，保障了台灣不受中共乘隙進犯而遭到赤化，這可說是朝鮮半島的亂局，造福了台灣。然而，台灣讀者對這場戰爭的了解相當有限，更缺乏研究和反思。
文：大衛．哈伯斯坦（David Halberstam）
是誰搞丟了中國
蔣介石政府的垮臺很快就暴露了美國國內的政治問題。一般來說，像蔣介石這樣的外國政權失敗並不會波及美國政治，但是這次情況不同。一九四九年，蔣介石垮台後不久，美國國內就盛傳這完全是因為美國政府拋棄了他。蔣介石在美國新聞界有強大的盟友，例如媒體人亨利．魯斯和史克力霍華報業集團的羅伊．霍華德（Roy Howard），便利用自己報社的記者作勢引導美國輿論。因此，大多數關於蔣介石垮台的報導都具有明顯的政治傾向。
關於蔣介石的政治議題正合共和黨人的胃口。杜威競選失敗後，他們需要一個合適的政治議題來與民主黨抗衡，而蔣介石的失敗正中他們下懷。雖然蔣介石敗退台灣，中國內戰已經結束，但是這個議題從來都沒有結束。諷刺的是，那些曾經預言蔣介石政府最終會失敗的人發現，自己現在反而成了眾矢之的。人們紛紛指責，正是因為他們的極左思想導致美國削弱了蔣介石的力量。儘管國務院的中國事務官員準確地報告了中國的實情，但是為了不影響仕途，他們讓自己盡量遠離政治漩渦的中心。
一九四六年十月，那位見證了蔣介石政府走向衰亡的偉大將領史迪威去世了。美國政府發現自己現在身處一種不利的政治局面：共和黨人把蔣介石的問題和歐洲復興計畫（杜魯門和艾奇遜的首要任務）連在一起批評。杜魯門和艾奇遜不能全力制訂重建西歐的馬歇爾計畫，除非他們肯在中國問題上妥協，因為他們的歐洲政策受到那些想用中國問題來生事的政敵的掣肘。
政府在輸掉政治鬥爭的同時，又迅速輸掉了宣傳戰。一九四九年，艾奇遜授權國務院收集資料，發表了《中國白皮書》（全稱《美國與中國的關係：特別著重一九四四年至一九四九年的階段》）。這份權威的記錄文件，記載了蔣介石在美國強大援助下仍一敗塗地的真正原因。但是這個舉動既得罪許多美國人，又得罪了遠在大洋彼岸的毛澤東。「中國遊說團」對報告中提到美國不再對蔣介石進行援助的言論極為憤慨，而毛澤東一下子就抓住了美國人自己製造的這個把柄——美國不斷與他所領導的中國作對，那麼美國顯然就是中國的敵人。
所以杜魯門政府的對華政策破產了： 援助了蔣介石， 明知道援助也起不了作用， 只為了不想讓蔣介石即將面臨的失敗與美國扯上關係。不僅民主黨人這麼認為， 部分共和黨人也這麼認為。一九四八年，保守的愛荷華州參議員希肯路波（Bourke Hickenlooper）向共和黨參議院黨團領袖范登堡（Arthur Vandenberg）發問：五億七千萬美元的對華援助是否會給美國帶來利益？如柯慶生（ThomasChristensen）所寫的那樣，范登堡回答：「至少我們不必為中國政府的垮台負責。」范登堡的話就是當時美國民眾的主流觀點，即使蔣介石政府已奄奄一息，他們還是願意援助中國。「我們正在抗擊共產黨的進攻。我們徹底忽視了一塊土地，讓它在得不到一點援助的情況下被共產黨弄得四分五裂。」
中國內戰結束了，然而關於中國的政治鬥爭在美國才剛剛開始。美國並沒有像人們預期的一樣與蔣介石劃清界線，因為支持蔣介石的政客仍具有強大的影響力。儘管美國和毛澤東的中國都沒有意識到這一點，但是雙方已開始走向不可避免的軍事衝突。
在美國援助蔣介石的問題上，有人批評政府做得太少，而北京卻譴責美國做得太多。在毛澤東及其同僚看來，美國的行為是故意跟他們作對。美國在中國內戰中處處幫助蔣介石。從一九四一年到一九四九年，美國政府一直對國民政府進行經濟援助。此外，在一九四五年抗日戰爭結束時，美國動用飛機和輪船運送國軍到中國北方接受日軍的投降。他們認為，一個中立國是不會幫助蔣介石政府做這麼多事的。
然而在美國人看來，這些不過是舉手之勞。因此，毛澤東和其他高層官員認為，美國政府的行為已經嚴重干涉了中國內政。美國的這些舉動並不令人意外，因為按照中共的邏輯，富裕的資本主義國家必然會做出這樣的選擇。
蔣介石敗退至台灣後，美國政界出現一股新的政治勢力：中國遊說團。這個組織結構鬆散，成員目的各不相同，但他們都與有權、有錢而精明的蔣氏家族成員保持著密切聯繫。蔣氏家族成員一般都在華盛頓任職，或是在那裡執行特殊任務，例如影響美國的保守派政客、新聞界與朋友。「中國遊說團」雖然沒有固定的組織形式，但是它確實存在，而且頻繁吸引美國人的注意力。它是當時世界上最有權勢的遊說團體，在華盛頓沒有哪一股外國勢力比他們更有影響力。
一開始，他們的目標簡單明瞭：盡可能幫助蔣介石政府獲得最大的援助。一九四○年代末期，在中共可能打贏內戰的情況下，他們又希望美國能繼續支持蔣介石政權，阻止美國承認毛澤東的中國。他們還試圖阻止新中國加入聯合國。最後，他們甚至要求美國能繼續援助那個已經逃到台灣的蔣介石。儘管蔣介石在中國內戰中最終失敗，但是遊說者仍舊希望美國能一如既往地支持他。他們希望有一天，蔣介石能抓住歷史機遇，在美國的庇護下成功反攻大陸，或許他們可以挑起一場美國與新中國之間的戰爭，那麼他們就可以坐享其成，從中獲利。
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【塞掐 Side Chat】2023 TCCF MARKET—當展會不只是交易，更是交心和交流的起點
我們想讓你知道的是
對文化內容產業的創作者來說，創作的過程往往是孤獨而煎熬的，但若能換得作品讓大眾看見的機會，甚至登上國際舞台，一路的艱辛似乎都能化成甜美果實。要取得這樣的機會，國內外的市場展會就是一個很有效的平台。因此，在文策院所策劃的TCCF 內容創意大會中，MARKET 市場展一直是非常重要的一環，不只要幫助台灣創作者，開發更多讓作品被看見的機會，更要讓全球對台灣內容感興趣的買家，在此齊聚一堂，進行最直接的交流。
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對文化內容產業的創作者來說，創作的過程往往是孤獨而煎熬的，但若能換得作品讓大眾看見的機會，甚至登上國際舞台，一路的艱辛似乎都能化成甜美果實。要取得這樣的機會，國內外的市場展會就是一個很有效的平台。因此，在文策院所策劃的TCCF 內容創意大會中，MARKET 市場展一直是非常重要的一環，不只要幫助台灣創作者，開發更多讓作品被看見的機會，更要讓全球對台灣內容感興趣的買家，在此齊聚一堂，進行最直接的交流。
跨領域、跨文化的全球交流，就在2023 TCCF MARKET
「在 TCCF 的這次市場活動中，有來自29個國家的買家匯聚到台灣，他們不僅僅是買家，還包括一些專業的影視從業者、國際媒體等等，總共有 200 多位國際專業人士來到台灣，非常強大。」文策院院長盧俊偉很開心的分享道。在 MARKET 市場展中，最重要的面向當然是商業買賣（B2B），然而對一般民眾來說，透過 MARKET 市場展，也可以在第一時間接觸到未來可能會在大銀幕、小螢幕或者出版品看到的新內容：「因為這是一個雙向的機會，我們將台灣的作品推銷到海外，同時也有可能將國外的內容引入到台灣。」
今年的交易的作品範圍，涵蓋了影視、出版、漫畫、動畫等許多領域。一般而言，影視佔據的了最大的比重：「但這次還特別增加了出版品、漫畫和動畫的內容，主要是因為近年來，在國際上有相當多精彩的影視作品，是基於漫畫改編的。」對於這樣的國際趨勢，盧院長認為，當這些優秀的小說、動漫作品，在已經具有一定人氣的基礎下被改編成影視作品，不只是觀眾會有期待感，可能更容易受到市場歡迎，因此投資者也會對收視率或票房方面感到比較樂觀。台哥大新媒體服務副總經理李芃君也認為：「交易市集是一個非常好的平台，將跨領域的人才、具有潛力的IP，都聚在一起。台灣的創作者可以同時、即時的收穫來自本土和海外投資者，對自己作品的看法，達到交流成果的最大化。」的確，在這個在地化與全球化相輔相成、創作內容「宇宙化」、優秀的IP擁有無限延展潛力的時代，文策院透過各種機會，鼓勵更多跨文化、跨領域應用的主題亮相，將能帶領台灣所有創作者繼續往前，並且讓創作的效益不斷擴大。
整合最強的資源和技術，尋找創造雙贏的夥伴
今年的 MARKET 市場展，還有非常具有特色的「國家館」，以國家為核心來設館，有超過 29 個國家參加。特別是法國、韓國和日本，都設有大型的國家館，在館中整合了各種不同的產業。這樣一站式但能同時接觸多元產業的特色，非常具有吸引力。文策院還引進了「協拍資源」，讓全台各地對影視行銷、文化宣傳有興趣的縣市政府，在這個展會中展示自己的資源，比方成立協拍中心、協助進行場地和路權的申請等，來吸引影視製作團隊前往當地拍攝。這樣的合作最主要的目的在於促進「粉絲經濟」，例如電影《痞子英雄》和《海角七號》，都曾因為作品的票房成功，而帶動了高雄、屏東等地的知名度和旅遊業。今年的 MARKET 市場展中，總共有九個縣市參與，包括六都以及南投、花蓮和嘉義。
此外，還有一部分參展商屬於創新技術領域，他們雖然是技術型公司，但他們的產品，或者新興技術，和影視製作有關。比方「元宇宙」技術，或者虛擬實境，這種科技可以為影視創作帶來新的動能，比方在更創新的互動可能中，文本應該如何設計？又或者在沈浸式的觀影體驗裡，觀眾所關注的範圍將擴大到360度，於是空間的安排、演出的動線，也成為創作者的挑戰。「現在最熱門的一個主題，還包括了 AI。在影視技術方面，有些AI演員在電影中表現出與真人演員幾乎相同的水準，甚至有 AI 主播，這些新技術都正在快速的改變影視創作的內容和方式。」今天的影視創作者，需要面對不斷變化的局面、全新技術的應用和可能性，這不僅是機遇，也是一個挑戰。透過市場展，文策院希望能更全面地幫助創作者掌握這些新興技術，以推動台灣影視產業的發展。
好故事更要精彩的說：跨出合作的第一步
「當投資人在參加市場展時，是期待看到具有原創性、吸引力、市場潛力和故事性的作品。雖然對於不同種類的作品，觀看方式和評估標準可能會有所不同，但根據我的經驗，投資者一定會考慮的要素，通常會包括故事性、作品長度、視覺效果、創新或投資的吸引力，以及創作者說故事的技巧。」作為長期投資台劇的投資者，李副總也擁有許多市場展經驗，他特別分享了對創作者來說，無論是參加 PITCHING 提案大會，或參加 MARKET 市場展都會需要的一些觀察，其中最重要的可以說是「故事」。「一個擁有吸引力的故事，其實不只吸引了投資人，也具有引起觀眾興趣的潛力，這是最重要的第一點。」對於投資人來說，提案的內容非常關鍵，能夠快速且清晰地傳達作品的概念，讓投資人能夠理解並感受到其潛力，相信就能在市場展上獲得不錯的反響。
李副總的提醒，是根據文策院舉辦 MARKET 市場展的兩個重要目的。第一，作為一個交流平台，希望可以促進參與者們在這個場合中建立關係、瞭解行業動態，並尋找合作機會，有助於擴展人脈和增進業內互動。其次，MARKET 市場展也因為它的交易的性質，讓參與者有機會考慮內容的採購、投資參與或合作開發，從而促進了影視內容的買賣和合作。在這兩大目的下，好的溝通就成為跨出第一步的關鍵。相對的，當業者也可以有效地展示自己強大的資源或技術，也將吸引更多優秀的創作者與之合作，持續創造出更有吸引力的作品。
大型串流平台的雙面刃效應
在全球影視作品的趨勢中，我們可以看到幾個重要觀點。除了之前提到的IP建立和擴展、市場國際化之外，大型串流平台對影視產業也產生了深遠的影響。
李副總認為，大型串流平台的崛起，對影視產業帶來了雙面刃的效應。一方面，這些平台為台劇和國片提供了迅速進軍國際市場的途徑。只要作品足夠優秀，且傳達了大眾共鳴的概念或普世價值，就能在觀眾之間引起一陣風潮。然而，這種樣方便、快速傳播的平台，也為作品帶來風險——若作品在平台上缺乏充分宣傳，或在一開始無法引起足夠的關注度，它會立刻被眾多其他的內容淹沒。因此，成功的關鍵在於如何讓作品脫穎而出，吸引觀眾的關注，建立良好的傳播力。
目前，台灣需要加強與國際串流平台的合作和談判能力。韓國已經在這方面取得成功，建立了與國際平台的互利互惠模式。此外，合製也是一個具有潛力的選擇，通過結合不同市場的知識和經驗，創造全新的故事。台灣有機會透過合作，與其他地區的影視業者攜手，創造更大的成功。因為大型串流平台帶來了前所未見的機會和挑戰，我們需要的是與時俱進的能力，不斷調整策略，發揮創造力，並加強國際合作，才能真正在國際市場上蓬勃發展。
「在今年的 TCCF MARKET 市場展中，我們特別強調了交流和合作的重要性，這是現代影視產業的趨勢之一。我們不僅希望將作品拍攝完成後出售，更希望在創作和製作的過程中，與其他國家的影視業者進行合作。」盧院長最後總結道。
這種合作不僅能夠促進國際間文化的交流，還能夠融合不同地區的專業知識和創意，共同打造更具創新性和國際競爭力的影視作品。正如盧院長所總結的那樣，這是台灣影視產業必須面對的現實，也是一個充滿挑戰和機遇的時刻。我們期望透過 TCCF MARKET 市場展，能夠進一步推動台灣影視產業的國際化，並實現更多優秀作品的國際發展。