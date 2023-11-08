開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/11/08,
社會

為什麼「我的停車位」設置充電樁還要管委會同意？原因在於產權登記方式

為什麼「我的停車位」設置充電樁還要管委會同意？原因在於產權登記方式
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

回顧法律判決，近年大多數爭議點在於欲設置充電樁的住戶，並未取得管委會的事前同意而自行設置，並經管委會制止未果後，提起民事訴訟要求拆除充電樁，且大多數案件均獲得法院支持。當管委會對設置充電樁的安全性等問題有所疑義或採取反對立場，該怎麼辦呢？

文：黃牧毅（台灣公寓大廈管理顧問協會常務理事、執業律師）

近年來環保意識抬頭，電動汽車已逐漸成為選購趨勢，許多民眾購買電動汽車後，而衍伸出在自家停車空間設置充電樁的需求。但是，在設置充電樁的時候，常因為社區管委會或其他住戶有安全上的疑慮，或是要求應整體規劃設置中央控制系統，甚至有經費分擔上的問題，導致欲設置充電樁的住戶不顧管委會的反對逕自裝設，更引發後續糾紛。

有人可能會疑惑，為什麼「我自己的」停車位要設置充電樁必須得到社區管委會的同意？原因在於停車位的產權登記方式

現今公寓大廈停車位大多數是以「持分」（亦即法律上所稱的「應有部分」）登記，即使個別住戶對某一特定停車位具有專屬使用權，僅是公寓大廈透過規約約定或區分所有權人會議決議，將原本應該由全公寓大廈住戶共同使用的空間，經過共同約定交由個別住戶專用下的結果。

換句話說，個別停車位的產權不是住戶單獨所有，而係與其他住戶所共有；縱使在早期有獨立權狀的情況下，也只代表停車位可以與房屋分離而單獨出售而已

依據《公寓大廈管理條例》第6條第1項第4款規定：「住戶應遵守下列事項：四、於維護、修繕專有部分、約定專用部分或設置管線，必須使用共用部分時，應經管理負責人或管理委員會之同意後為之。」

在設置充電樁時可能將設備附著於共用部分的牆面，且其電路管線勢必將經過共用部分區域，此時尚須經過管理負責人或管理委員會的同意始可。

經筆者查詢近年來相關法院判決，發現大多數爭議點在於欲設置充電樁的住戶，並未取得管委會的事前同意而自行設置，並經管委會制止未果後，提起民事訴訟要求拆除充電樁，且大多數案件均獲得法院支持。

因此，想要設置充電樁的民眾，倘若遇到管委會對於設置充電樁之安全性等問題有所疑義或採取反對立場時，時常就會陷入僵局。

如果遇到這樣的問題，建議可以將「是否同意本公寓大廈停車場得依相關法令設置汽車充電樁」一案，提交區分所有權人會議討論表決。如獲決議通過，則管委會即應依《公寓大廈管理條例》第36條第1款的規定執行（或服從）該決議內容，即可以合法的方式合理化充電樁的設置，也能夠避免後續的爭議，方為正道。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九
核稿編輯：王祖鵬


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。