《華爾街日報》：美擴大AI晶片輸中禁令，輝達1621億中國訂單恐不保

（中央社）美國擴大對中國AI晶片管制禁令，以防中國取得可能被用來提升軍事實力的高科技，美媒報導，新措施恐導致美國晶片設計大廠輝達50億美元（約新台幣1621億元）的中國訂單不保。

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）31日報導，新措施可能迫使輝達（NVIDIA）取消明年向中國出口數十億美元的先進晶片訂單，恐讓中國科技公司無法取得關鍵人工智慧（AI）資源。

報導引述知情人士指出，總部位於加州聖克拉拉（Santa Clara）的輝達今年向中國出口先進AI晶片的訂單已完成出貨，並尋求趕在新措施原訂11月中旬生效前，先完成部分的2024年訂單出貨。

不過，美國政府上週致函輝達，告知這項針對銷售到中國等國的高端晶片出口限制立即生效。

上述知情人士指稱，阿里巴巴集團、TikTok母公司字節跳動（ByteDance）及百度等中國最大AI及雲端運算公司已經下了明年交貨的大量訂單。根據其中一名消息人士，來自中國主要公司的明年訂單金額總計超過50億美元。

輝達一名發言人表示，公司持續向美國及其他各地的顧客配送先進AI運算系統，並尋求額外供貨。先進AI運算系統使用的繪圖處理器（GPU）晶片也在管制措施之列。

這名發言人說：「這些新出口管制短期內不會有重大影響。」

輝達財務長克芮斯（Colette Kress）今年稍早表示，長期看來，禁止向中國出售AI晶片將導致美國晶片業永久失去機會。

AI晶片出口限令是美國拜登（Joe Biden）政府擴大限制中國取得先進晶片、AI工具及其他科技的一環。美國相信北京將使用這些科技，來提升軍隊及網路戰實力。

美國10月17日宣布最新措施，要求AI晶片性能超過基準的任何公司，在產品出口到中國及其他引起關切的國家前，都必須先向美國商務部申請許可。

美國去年底實施較為寬鬆的晶片管制後，中國企業爭相訂購輝達的A800及H800晶片，這些是輝達為了符合出口規定而為中國市場打造的AI晶片。在美國祭出較嚴格的新措施後，除非輝達向美國商務部申請許可證，否則就得取消訂單。

報導引述知情人士表示，在新措施宣布後，輝達已停止接受來自中國的先進AI晶片訂單，並計劃在新措施的30天寬限期內，趕著完成部分先前已下的訂單交貨。

然而，美國商務部決定新措施立即生效，即代表輝達不可能再出貨。

輝達表示，公司8月推出的L40S AI晶片也受新措施影響。知情人士說，在美國公布新措施的前幾週，由於業界臆測A800及H800可能被禁止出口，部分中國企業曾向輝達表示有意提高繪圖晶片L40S的採購量。

L40S較適合用於AI系統操作而非建立系統，因此較不適合用來取代另外2種晶片。

美國這項新措施涵蓋輝達、英特爾（Intel）及超微（AMD）的大部分高效能AI與數據中心晶片。中國企業必須仰賴庫存，使用更多的較不先進晶片，或找其他變通辦法。

伯恩斯坦研究公司（Bernstein Research）分析師在上週一份報告預估，使用輝達2017年推出的性能較低V100晶片，將導致訓練AI系統的成本增加30%，這是因為需要更多晶片，也因此更耗能。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺