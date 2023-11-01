《華爾街日報》：美擴大AI晶片輸中禁令，輝達1621億中國訂單恐不保
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美國這項新措施涵蓋輝達、英特爾（Intel）及超微（AMD）的大部分高效能AI與數據中心晶片。中國企業必須仰賴庫存，使用更多的較不先進晶片，或找其他變通辦法。伯恩斯坦研究公司（Bernstein Research）分析師在上週一份報告預估，使用輝達2017年推出的性能較低V100晶片，將導致訓練AI系統的成本增加30%，這是因為需要更多晶片，也因此更耗能。
（中央社）美國擴大對中國AI晶片管制禁令，以防中國取得可能被用來提升軍事實力的高科技，美媒報導，新措施恐導致美國晶片設計大廠輝達50億美元（約新台幣1621億元）的中國訂單不保。
《華爾街日報》（The Wall Street Journal）31日報導，新措施可能迫使輝達（NVIDIA）取消明年向中國出口數十億美元的先進晶片訂單，恐讓中國科技公司無法取得關鍵人工智慧（AI）資源。
報導引述知情人士指出，總部位於加州聖克拉拉（Santa Clara）的輝達今年向中國出口先進AI晶片的訂單已完成出貨，並尋求趕在新措施原訂11月中旬生效前，先完成部分的2024年訂單出貨。
不過，美國政府上週致函輝達，告知這項針對銷售到中國等國的高端晶片出口限制立即生效。
上述知情人士指稱，阿里巴巴集團、TikTok母公司字節跳動（ByteDance）及百度等中國最大AI及雲端運算公司已經下了明年交貨的大量訂單。根據其中一名消息人士，來自中國主要公司的明年訂單金額總計超過50億美元。
輝達一名發言人表示，公司持續向美國及其他各地的顧客配送先進AI運算系統，並尋求額外供貨。先進AI運算系統使用的繪圖處理器（GPU）晶片也在管制措施之列。
這名發言人說：「這些新出口管制短期內不會有重大影響。」
輝達財務長克芮斯（Colette Kress）今年稍早表示，長期看來，禁止向中國出售AI晶片將導致美國晶片業永久失去機會。
AI晶片出口限令是美國拜登（Joe Biden）政府擴大限制中國取得先進晶片、AI工具及其他科技的一環。美國相信北京將使用這些科技，來提升軍隊及網路戰實力。
美國10月17日宣布最新措施，要求AI晶片性能超過基準的任何公司，在產品出口到中國及其他引起關切的國家前，都必須先向美國商務部申請許可。
美國去年底實施較為寬鬆的晶片管制後，中國企業爭相訂購輝達的A800及H800晶片，這些是輝達為了符合出口規定而為中國市場打造的AI晶片。在美國祭出較嚴格的新措施後，除非輝達向美國商務部申請許可證，否則就得取消訂單。
報導引述知情人士表示，在新措施宣布後，輝達已停止接受來自中國的先進AI晶片訂單，並計劃在新措施的30天寬限期內，趕著完成部分先前已下的訂單交貨。
然而，美國商務部決定新措施立即生效，即代表輝達不可能再出貨。
輝達表示，公司8月推出的L40S AI晶片也受新措施影響。知情人士說，在美國公布新措施的前幾週，由於業界臆測A800及H800可能被禁止出口，部分中國企業曾向輝達表示有意提高繪圖晶片L40S的採購量。
L40S較適合用於AI系統操作而非建立系統，因此較不適合用來取代另外2種晶片。
美國這項新措施涵蓋輝達、英特爾（Intel）及超微（AMD）的大部分高效能AI與數據中心晶片。中國企業必須仰賴庫存，使用更多的較不先進晶片，或找其他變通辦法。
伯恩斯坦研究公司（Bernstein Research）分析師在上週一份報告預估，使用輝達2017年推出的性能較低V100晶片，將導致訓練AI系統的成本增加30%，這是因為需要更多晶片，也因此更耗能。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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大家不說但其實超在意，職場的人際殺手居然是它！
我們想讓你知道的是
調查指出，想在職場上打造好印象，除了外型打理要合宜，體味更是一大關鍵。許多人不知道體味會隨年齡增長而產生氣味種類及位置的變化，男性年過40，後頭頸部會開始分泌比汗水難洗淨的黏膩油脂，散發自己不易察覺的油垢味 - 「熟男味」。若沒有因應身體變化改變洗沐方式，這股油膩體味將在無形中衝擊自身的人際關係。
體味，職場關係的地圖砲 自走砲
以禮貌聞名世界的日本，有著「思いやり」的獨特文化，意指站在他人立場，設身處地的思考方式。因此大家一定想不到，在更加注重社交禮儀的日本職場中，上班族的第一大困擾居然是同事的體味！
「對於有味道的人，大家是怎麼評價他們的呢？」，日本Mandom集團針對這個疑問進行調查，其中42.1%受訪者表示「不想跟有異味的人一起工作」，38.3%的人認為「缺乏對周圍人的體貼和關懷」，還有25.2%的人曾因異味而有過與同事疏遠的情況。相較男性，女性對氣味的評價更為嚴格，不只討厭異味，更會對其內在評價產生負面影響。
深究體味困擾的原因，除了人們會因習慣自身氣味產生嗅覺疲勞而難以察覺問題，更糟糕的是許多男性不知道體味會隨著年齡增長，會有氣味種類及位置的變化，在40歲後仍採取年輕時洗淨汗水的去味對策，進而在不自覺的狀況下衝擊自身人際關係。
三味一體，男人生來如此
相較易於分辨的汗味及老人臭，日本Mandom集團研究發現在35歲至55歲左右的男性身上，還有一股獨特的油垢味─「熟男味」。
進一步分析成因，是「丁二酮」與「中鏈脂肪酸」結合後產生有如回鍋油般的氣味。「丁二酮」跟「中鏈脂肪酸」是「汗水中的乳酸」及「油脂」被皮膚上的常態細菌分解後產出的。研究發現，男性年過40，流汗的部位會漸漸從腋下轉移到後頭頸；頭皮的油脂也會因為年齡的增長，變得濃稠不易清潔，所以擁有豐富汗水及黏膩油脂的後頭頸，便成為產生「熟男味」的最佳溫床，而且因為位置關係，往往自己不易察覺，小心時間一久，令人不快的氣味將在他人心中留下負評！
若不從熟男味發生的原因下手， 還是單純洗去汗水，或是藉一般沐浴產品添加的香料來掩蓋異味，反而會讓體味問題越演越烈。
40歲後，熟男輕鬆洗好評
為找出解決熟男味的最佳對策，Mandom研究團隊從多達102種植物萃取物中分析化驗，最終發現甘草、桂皮等含黃酮類化合物的植物精華，能有效抑制細菌代謝出丁二酮，進而運用在LUCIDO倫士度熟男去味洗沐系列，讓討厭麻煩的熟男們，只要簡單更換洗沐商品就能去除「熟男味」。
日本研發深層潔淨配方，搭配植物黃酮類化合物洗淨成分，除了加強洗淨堆積的黏膩油脂外，更能達到抗菌抑臭的效果，無添加人工香料與色素，給肌膚無負擔的清爽感受。此外，熟男去味洗沐系列含Q10保濕因子，讓你去味保養一瓶兼得。經過實測，高達92.9% 試用者改用LUCIDO一週，體味問題便明顯改善*
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