燃燒吧選票：彰化火葬場設與不設，是關係到很多人政治生命的布局

文：曹文堂（前政治幕僚，具有殯葬科系與實務背景）

彰化縣，人口數排行六都之外第七，也是直轄市外最多人口數。高達124萬人。而在這個地方在2011年到2022年，全縣全年死亡人數9000多人一路升破1.2萬人，百分比來說就去年彰化縣死亡率已經達到百分之十。

網路影音平台頻道《目映台北》有對於職人技藝拍攝與紀錄，其中殯葬類影片，讓人得以一窺殯葬這個神秘又長時間賦予禁忌的行業面紗，在撿骨與棺木製作紀錄中筆者就曾想到影片中職人提到，以前幾乎都是土葬，在政府推動火葬直到現在，土葬已經是不可多見甚至不久後相關行業即將絕跡。

傳統土葬棺材業者、撿骨行業甚至是末端提供服務的禮儀社都在面臨新型態，台灣近代也有殯葬業轉型成財團，如陳原從花店起家轉型引進日式葬儀服務風格與進駐醫院太平間的台灣仁本，龍巖以塔位「有土廝有財」的經營概念開啟了殯葬財團帝國。

在面臨轉型的殯葬業中，政策法規、民俗、觀念到設施也在面臨挑戰，彰化縣作為全國第一大縣沒有屬於自己的公、私營火葬場。一年平均接近一萬具的遺體火化量都在台中、南投、雲林分散，甚至壓縮到這些外縣市量能，雲林火葬場甚至一度拒絕外縣市案件，在彰化二林區為中心延伸芳苑、大城的居民要舟車勞頓往台中或是翻過山到南投唯一的私營火葬場。

旺日時，人人都想要良辰吉時，台中東海火葬場甚至當天火化遺體破百具。這樣的狀況到今天依然持續，外島到本島，就只有彰化縣沒有火葬場。

彰化藝術生命園區

彰化火葬場的問題，從翁金珠縣長年代到魏明谷時期都有想法，但都不了了之。因為殯葬設施屬於鄰避設施，再加上對於火葬場的疑問在健康、空氣、連帶送葬的噪音還有地價影響，或是謠言四起像是蓋了火葬場，天天都能聞到烤肉味這種說法都是避之不及，支持但不要蓋我家旁邊。

而每年死亡人數的堆疊之下，這道地方首長的難題不論藍綠都是燙手山芋，在依舊還在抗爭的員林市要公墓內新蓋禮廳提供祭奠，從居民抗議旗幟滿街到街頭組織抗議孝女白琴都出現了，這還是經過民調八成同意然後八成中最屬意的東山作為地點，也是出現百人抗爭的局面。

在這兩日，彰化市長林世賢26日舉辦今晚二次舉辦「彰化藝術生命園區」概念構想地方說明會，市長林世賢提出有七成民調同意，在彰化市立殯儀館後設立火葬場。而說明會上估計六百多人各有反對贊成場面火熱，先前已經因抗爭在於代表會撤案現在又再提出構想，甚至選區與林世賢同為民進黨籍的立委黃秀芳提出反對意見，於說明會一波未平，網路上又隔空交火讓場免更加火熱。

林世賢的算盤

林世賢在彰化市長第二任期已無執政壓力，對於較激進的政策推動較無包袱，但推動火葬場對於立委黃秀芳面臨立委連任壓力極大，在殯葬設施選舉中有前車之鑑屏東有村長因為公墓設置被罷免。這點林世賢並非沒見到，但對他反而更是一步活棋——前進彰化縣長。

林世賢要延續政治生命就必須往上選舉，而彰化縣長便是他最好的目標。2026面臨王惠美到任，民進黨反攻彰化縣長的號角勢必吹起，而林世賢要面對的其中一個潛在對手就是黃秀芳，黃秀芳在2020參選縣長知名度已經打開，若民進黨要提名勢必以黃秀芳為優先，但前提在於黃秀芳立委必須連任才有聲勢競選縣長。

而同樣本命區都是彰化，屆時若以初選民調，林世賢若走出彰化市，在全縣知名度周遭則沒有贏面。要在縣長前哨戰獲得入場券的條件就是黃秀芳連任失敗，退出彰化政治舞台。

第二步是潛在的鹿港區立委陳秀寳與員林區的陳素月，若黃秀芳落選，而其他連任成功的同黨籍兩位立委就會是最大競爭對象。而火葬場議題越來越熱絡，對於林世賢聲量的開啟是有幫助的甚至打開全國知名度。這幾天新聞熱度都不低。

「只有彰化市可以蓋火葬場，沒有別的地方了嗎？」這是黃秀芳說明會上對縣政府民政處長的提問，這句話中包含了黃秀芳對於立委連任的焦慮，卻又是林世賢第二步棋的走法。假設黃秀芳退場下任縣長選舉，林世賢用來與兩位黨籍立委競爭的資本就是彰化市，但彰化市會因為火葬場影響選票要如何競爭？

Photo Credit: 中央社 彰化市長林世賢

堅持把火葬場設置在彰化殯儀館後，就是最大的操作手法。用彰化市換取其他二十五鄉鎮居民對此政策買單支持，彰化市支持也不會因此歸零，以小博大用佔十分之一的彰化市，換取剩下九成出線提名縣長候選人，讓政治生命得以延續。

吳音寧是變數

吳音寧在艱困選區，謝家可以說是台灣家族政治最硬的鐵板一塊。這場立委選戰中不被看好，但並非不可能。

即使落選也許正常，即使自身夾帶的高聲量空戰火力也許在非常傳統的選區作用不大，但有洪宗熠勝選的紀錄，但吳音寧當選立委，將會是民進黨聲量高峰，甚至遠超蔡培慧勝選的轟動，即可能會在王惠美卸任時作為最強打者上場挑戰縣長大位，讓其他人選黯淡無光。

吳音寧若在2024勝選立委，未來直接徵召是正常，初選更預料是強棒出擊勝出。

在火葬場與立委選舉中，其實都在影響未來兩年的地方選舉走向，而地方選舉又影響著立委選舉，民選公職四年一任。但可選舉的操作布局可是兩年一局呢！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航