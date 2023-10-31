燃燒吧選票：彰化火葬場設與不設，是關係到很多人政治生命的布局
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「只有彰化市可以蓋火葬場，沒有別的地方了嗎？」這是彰化立委黃秀芳說明會上對縣政府民政處長的提問，這句話中包含了黃秀芳連任的焦慮，卻又是彰化市長林世賢第二步棋的走法——民進黨提名2026彰化縣長勢必以黃秀芳為優先，但前提是她立委必須連任，因此林世賢要在縣長前哨戰獲得入場資格，就是黃秀芳連任失敗。
文：曹文堂（前政治幕僚，具有殯葬科系與實務背景）
彰化縣，人口數排行六都之外第七，也是直轄市外最多人口數。高達124萬人。而在這個地方在2011年到2022年，全縣全年死亡人數9000多人一路升破1.2萬人，百分比來說就去年彰化縣死亡率已經達到百分之十。
網路影音平台頻道《目映台北》有對於職人技藝拍攝與紀錄，其中殯葬類影片，讓人得以一窺殯葬這個神秘又長時間賦予禁忌的行業面紗，在撿骨與棺木製作紀錄中筆者就曾想到影片中職人提到，以前幾乎都是土葬，在政府推動火葬直到現在，土葬已經是不可多見甚至不久後相關行業即將絕跡。
傳統土葬棺材業者、撿骨行業甚至是末端提供服務的禮儀社都在面臨新型態，台灣近代也有殯葬業轉型成財團，如陳原從花店起家轉型引進日式葬儀服務風格與進駐醫院太平間的台灣仁本，龍巖以塔位「有土廝有財」的經營概念開啟了殯葬財團帝國。
在面臨轉型的殯葬業中，政策法規、民俗、觀念到設施也在面臨挑戰，彰化縣作為全國第一大縣沒有屬於自己的公、私營火葬場。一年平均接近一萬具的遺體火化量都在台中、南投、雲林分散，甚至壓縮到這些外縣市量能，雲林火葬場甚至一度拒絕外縣市案件，在彰化二林區為中心延伸芳苑、大城的居民要舟車勞頓往台中或是翻過山到南投唯一的私營火葬場。
旺日時，人人都想要良辰吉時，台中東海火葬場甚至當天火化遺體破百具。這樣的狀況到今天依然持續，外島到本島，就只有彰化縣沒有火葬場。
彰化藝術生命園區
彰化火葬場的問題，從翁金珠縣長年代到魏明谷時期都有想法，但都不了了之。因為殯葬設施屬於鄰避設施，再加上對於火葬場的疑問在健康、空氣、連帶送葬的噪音還有地價影響，或是謠言四起像是蓋了火葬場，天天都能聞到烤肉味這種說法都是避之不及，支持但不要蓋我家旁邊。
而每年死亡人數的堆疊之下，這道地方首長的難題不論藍綠都是燙手山芋，在依舊還在抗爭的員林市要公墓內新蓋禮廳提供祭奠，從居民抗議旗幟滿街到街頭組織抗議孝女白琴都出現了，這還是經過民調八成同意然後八成中最屬意的東山作為地點，也是出現百人抗爭的局面。
在這兩日，彰化市長林世賢26日舉辦今晚二次舉辦「彰化藝術生命園區」概念構想地方說明會，市長林世賢提出有七成民調同意，在彰化市立殯儀館後設立火葬場。而說明會上估計六百多人各有反對贊成場面火熱，先前已經因抗爭在於代表會撤案現在又再提出構想，甚至選區與林世賢同為民進黨籍的立委黃秀芳提出反對意見，於說明會一波未平，網路上又隔空交火讓場免更加火熱。
林世賢的算盤
林世賢在彰化市長第二任期已無執政壓力，對於較激進的政策推動較無包袱，但推動火葬場對於立委黃秀芳面臨立委連任壓力極大，在殯葬設施選舉中有前車之鑑屏東有村長因為公墓設置被罷免。這點林世賢並非沒見到，但對他反而更是一步活棋——前進彰化縣長。
林世賢要延續政治生命就必須往上選舉，而彰化縣長便是他最好的目標。2026面臨王惠美到任，民進黨反攻彰化縣長的號角勢必吹起，而林世賢要面對的其中一個潛在對手就是黃秀芳，黃秀芳在2020參選縣長知名度已經打開，若民進黨要提名勢必以黃秀芳為優先，但前提在於黃秀芳立委必須連任才有聲勢競選縣長。
而同樣本命區都是彰化，屆時若以初選民調，林世賢若走出彰化市，在全縣知名度周遭則沒有贏面。要在縣長前哨戰獲得入場券的條件就是黃秀芳連任失敗，退出彰化政治舞台。
第二步是潛在的鹿港區立委陳秀寳與員林區的陳素月，若黃秀芳落選，而其他連任成功的同黨籍兩位立委就會是最大競爭對象。而火葬場議題越來越熱絡，對於林世賢聲量的開啟是有幫助的甚至打開全國知名度。這幾天新聞熱度都不低。
「只有彰化市可以蓋火葬場，沒有別的地方了嗎？」這是黃秀芳說明會上對縣政府民政處長的提問，這句話中包含了黃秀芳對於立委連任的焦慮，卻又是林世賢第二步棋的走法。假設黃秀芳退場下任縣長選舉，林世賢用來與兩位黨籍立委競爭的資本就是彰化市，但彰化市會因為火葬場影響選票要如何競爭？
堅持把火葬場設置在彰化殯儀館後，就是最大的操作手法。用彰化市換取其他二十五鄉鎮居民對此政策買單支持，彰化市支持也不會因此歸零，以小博大用佔十分之一的彰化市，換取剩下九成出線提名縣長候選人，讓政治生命得以延續。
吳音寧是變數
吳音寧在艱困選區，謝家可以說是台灣家族政治最硬的鐵板一塊。這場立委選戰中不被看好，但並非不可能。
即使落選也許正常，即使自身夾帶的高聲量空戰火力也許在非常傳統的選區作用不大，但有洪宗熠勝選的紀錄，但吳音寧當選立委，將會是民進黨聲量高峰，甚至遠超蔡培慧勝選的轟動，即可能會在王惠美卸任時作為最強打者上場挑戰縣長大位，讓其他人選黯淡無光。
吳音寧若在2024勝選立委，未來直接徵召是正常，初選更預料是強棒出擊勝出。
在火葬場與立委選舉中，其實都在影響未來兩年的地方選舉走向，而地方選舉又影響著立委選舉，民選公職四年一任。但可選舉的操作布局可是兩年一局呢！
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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政府無視經濟警訊，市井小民何去何從？郭台銘3大對策迎戰「灰犀牛」
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面對即將襲來的經濟「灰犀牛」，政府視而不見，但郭台銘挺身而出，力拋出三大對策、憲政改革主張，宣告將以行動領台灣人度過難關。
你以為氣候問題還很遙遠？金融危機不再發生？事實上，一頭兇猛的「灰犀牛」正迎面撲來，即將衝擊人們的歲月靜好。「灰犀牛」一詞源自2013年，由美國學者米歇爾·渥克（Michele Wucker）提出，指的是明顯高機率發生、被忽視的威脅。比如科學預警氣候變遷，企業仍依賴化石燃料，把地球推向崩潰邊緣；2008年金融危機，專家警告卻被輕忽，造就無數人損失財富。
現今的台灣看似風平浪靜，實則有一頭近在眼前的經濟海嘯灰犀牛，可悲的是當局者視而不見。不過，擁有雄厚商業經驗與政經敏銳度的郭台銘，早已預見灰犀牛考驗，並承諾以四年時間帶領台灣人民度過難關。
經濟海嘯「灰犀牛」直撲台灣，政府在哪裡？
近期，世界銀行（WB）宣布亞洲面臨50年來最糟糕的經濟前景，國際貨幣基金（IMF）也下調台灣2023經濟成長至0.8%。郭台銘指出，種種警示無不證明台灣正處於動盪時刻，如人口老化、氣候變遷、公債壓力、全球經濟變動以及兩岸情勢的不穩定，經濟海嘯的灰犀牛正在快速接近，一連串考驗正如狂風暴雨襲來，但政府卻還耽溺在暴風雨前的寧靜。
事實上，台灣預估在2025年邁入超高齡社會，這表示醫療與社會福利支出將驟增，勞動力市場也將萎縮；更別提國安危機等級的少子化議題，沒有國家未來的棟樑，社會經濟的穩定性危如累卵。同時，全球都面臨氣候變遷帶來的極端天氣事件，台灣的第一級產業更是首當其衝；再加上公債壓力與貿易壁壘增加，俄烏戰爭、以巴衝突等國際局勢變動也牽一髮動全身，時時刻刻威脅著台灣。
郭台銘拋出三大對策，呼籲執政者面對問題
面對國際、兩岸、經濟的嚴峻挑戰，郭台銘呼籲政府應做最壞打算、擔起責任，不得心存僥倖。他更向執政者提出三大救國方針，包括：
一、 總統應立刻召開「國安會議」：面對國際、兩岸、經濟的重大變局，召集中央政府部會，預判國家整體的挑戰與對策、超前部署，以實際行動強化國家韌性。
二，總統應就嚴峻挑戰發表「迴廊談話」：「定戰略，謀策略，做決定，安民心。」作為國家領袖與三軍統帥，總統必須向國人解釋未來的挑戰，共同面對。
三、 行政院應立刻召集跨部會擬定「應變對策」：針對潛在風險擬定對策。如1996年台海危機時，政府有18套劇本應對。本次面對疫後重大的「灰犀牛群」考驗，政府絕不能沒有明確對策。
此外，台灣還有一個長期以來面臨的問題。如今年5月中旬，民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜相繼提出「總統應赴立法院國情報告」。不過，郭台銘認為問題的核心癥結點是現行制度下權責不符，導致「總統有權無責，行政院長有責無權」的荒謬現象。面對台灣的下一步，郭台銘認為應從憲政改革著手，進行「台灣Resetting」的根本改造。
因此，郭台銘主張改革「雙首長制」，民選總統應該接受民意的監督，到民意機關做國情報告，推動修憲落實「總統權責相符」。再者，還要修改《總統副總統選舉罷免法》，將正副總統選舉改為「兩輪投票絕對多數制」，以平衡政治參與和穩定。
寄託政經實力派！郭台銘用四年為「台灣Resetting」
除了為國家獻策，具備實務家性格的郭台銘，也不甘於停留在理論層面，本次即透過參選的實際行動，表示為台灣披荊斬棘、穩定國際地位的決心。
其實郭董心繫台灣、樂於貢獻，社會大眾有目共睹。如疫情嚴峻期間，他積極尋找國際疫苗供應商，成功購得500萬劑BNT疫苗捐給政府；近期，他更大力邀約「ChatGPT之父」OpenAI執行長山姆・奧特曼訪台參加AI大師論壇，與今年獲得《時代雜誌》AI領域百大影響力人物的「Google大腦」之父吳恩達、馬里蘭大學講座教授李傑進行對談，帶動台灣科技產業交流、接軌國際。
身為鴻海科技創辦人，他曾與賈伯斯、庫克、孫正義等業界巨頭交往密切，奠定國際業界地位。他也曾與美國前總統川普、中共領導人習近平會面，無不展現他在國際商界及政治舞台上的深厚影響力。
在充滿危機的此刻，郭台銘不諱言挑戰，直指問題核心。台灣急需像這樣一位具有遠見和決斷力的領袖，化危機為轉機，引領人民戰勝灰犀牛，平安度過山雨欲來的經濟海嘯。
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