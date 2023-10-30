不給多多就搗蛋！萬聖趴「巨無霸多多」驚現 秒成萌娃打卡朝聖地

天母商圈一年一度的萬聖節嘉年華已邁入第15屆，今年主活動在10月28日(六)於天母運動公園熱鬧登場，讓大家不用出國，就能享受充滿異國氣氛的萬聖假期！繼去年吸引超過20萬人次將天母商圈擠得水洩不通，今年特邀最受大小朋友喜愛的巨無霸「統一多多」到場與大家同歡！

大人小孩都愛喝的「統一多多」，這次帶了上千瓶多多到場，民眾只要進入「百億好菌機」開啟抓鈔遊戲，抓滿三張「百億好菌券」就可以兌換多多乙瓶，吸引小朋友爭相挑戰！小朋友還互相比較誰抓到的好菌券比較多，現場歡聲一片。

Photo Credit : 統一多多

此外，這次最受矚目的是，高度2.5公尺的巨無霸「統一多多」，從遠處就可以清楚看到的多多氣球，是現場最具吸引力的打卡聖地，活動期間排隊人潮絡繹不絕。旁邊還有高2.5公尺的立體打卡背板，多多酸甜原味化身飛天女巫、香甜草莓成了最Q蝙蝠、濃郁牛奶則是可愛貓貓，將三種口味搭配可愛的萬聖節造型，成為大家瘋狂搶拍的打卡熱點。只要跟多多背板合照上傳，也可以獲得多多乙瓶！

跟家人一起來參與活動的陳小姐表示，「天母搞什麼鬼」是小朋友每年都吵著要參加的活動，尤其這次統一多多也有來參加，剛好小朋友平常就很愛喝多多，可以跟巨無霸的多多合照小朋友非常開心，再加上還可以玩遊戲拿飲料，好玩又好喝！

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