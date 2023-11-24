氣溫起伏易引發急性心肌梗塞與心律不整，醫師分享心肌缺氧常見三徵兆

換季增加心臟病奪命率？ 兩大「心臟殺手」發生原因

中國前國務院總理李克強傳出因心臟病猝逝，年僅68歲。秋冬氣溫變化劇烈，為何易增加心臟病發作風險？亞東紀念醫院心臟血管醫學中心主任吳彥雯受訪表示，氣溫驟然變冷易令血管劇烈收縮，尤其是心臟血管一旦發生收縮痙攣，血管或血管壁上斑塊就容易被擠壓破裂，造成嚴重心血管事件甚至猝死。

吳彥雯醫師說明，氣溫變冷引發心血管收縮，一來增加血液流通的難度，二來容易造成血管壁斑塊破裂。大多數因心血管事件引發的猝死，都與「急性心肌梗塞」有關，多是因為心臟血流完全不通、心臟功能停止，如同馬達突然壞損而致命。此外，急性心肌缺氧可能引發「惡性心律不整」，造成心臟一陣亂跳後驟然停止，是心臟病猝發致死的兩種主要可能。

疼痛感像被「石頭壓住」恐是心臟病？急性心肌梗塞徵兆？

「本身有心血管疾病，或是三高（高血壓、高血脂、糖尿病）族群，如果沒有好好控制，就特別容易在季節轉換時出現心血管事件！」

吳彥雯醫師提醒，為減少天氣變化引發心血管事件，慢性病族群務必按照規律用藥，當有輕微症狀時應及早就醫。急性心肌梗塞未必會有明顯症狀，如果查覺忽然容易胸悶、氣喘，或從事相同運動時耐力明顯下降，都是應提早注意的心肌缺氧相關症狀。

另外，許多臟器的神經傳遞路徑有重疊，心肌下壁缺氧有時會引發腹痛，或是連帶引起肩膀、左臂、下顎、牙齒、背部等各部位疼痛感。吳彥雯醫師提醒，心臟疾病造成的疼痛多半於特定時間發作，如果同時有心臟不適症狀又有背痛問題，又或者疼痛感類似壓迫、緊縮「像石頭壓住」，且模糊無法定位，就要特別當心。女性相較男性更易出現「非典型胸痛」，若本身有三高相關風險因子，無法判斷不舒服的原因，都要特別警覺是否為心臟問題。

如何預防天冷運動猝死？心臟健康檢查工具怎麼選？

天冷時如何運動才能降低猝死風險？吳彥雯醫師表示，不少運動時發生急性冠心症的個案本身就是常運動的族群，顯示多數人容易對自身體能過度自信或忽略心血管受環境影響的程度。提醒天冷運動尤其是游泳前，務必做足暖身，也要控制適當水溫，避免溫差過大造成血管劇烈收縮。年紀較長的族群建議與同行夥伴一起運動，一旦出現突發事件才能及時呼救，避免延誤治療。

提早進行心臟檢查，是否能降低突發性心血管事件？吳彥雯醫師指出，心臟檢查方式應依據自身風險因子而選擇，如運動心電圖適合用於出現典型症的高風顯族群，較不適用於沒有症狀的病人；年紀較長且有較多風險因子的病人，才會考慮介入靈敏度高的檢查工具如心臟冠狀動脈攝影檢查，可以找到較不明顯的鈣化與狹窄，幫助病人及早瞭解心臟狀況，調整生活習慣與日常保健。

「不需要常常就醫，但應該與醫師成為好夥伴，特別是規律落實醫囑，對預防急性心血管事件非常重要！」吳彥雯醫師提醒，秋冬氣溫變化大，即使只是細微不適，都不建議拖延強忍。採取健康生活型態、每周適當運動、早晚做足保暖並攝取足夠水份，則是維持心臟健康的不變原則。

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本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此

原標：李克強心臟病驟逝 氣溫震盪易引發急性心肌梗塞與心律不整？ 醫揭心肌缺氧常見3徵兆

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：丁肇九