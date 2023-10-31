藍白合四項聲明只有「行政院長應獲立法院多數支持」比較重要，表面對國民黨有利實則充滿隱憂
我們想讓你知道的是
如果是賴清德當選但立院席次不過半，組成少數政府的機率比較高。這時藍白只是象徵性的投個票並無意義，而是要實際提出倒閣案，迫使民進黨任命立院多數支持的行政院長。不過提出並通過倒閣案等於給賴清德解散立院重選的機會。對民眾黨來說改選的成本不高，而且還有機會再多衝高席次，但對國民黨來說就不是那麼回事了......
文：張進逸
對於藍白合首次政黨協商聲明逐點心得：
1. 共同進行台灣第三波民主改革，避免一黨獨大、贏者全拿的民主獨裁，更進一步深化民主。
第一點通常是「宣示性」聲明，展現大義名分之用，不太會有實質的內容，這一點也是如此。因為是要講大義名分，所以也不需要深究，否則光要定義何謂「民主獨裁」，該定義是否合理；或者說改成內閣制後，若有政黨單獨過半，算不算一黨獨大、贏者全拿，相信兩黨也說不出個所以然來。
2. 對於未來發展的共識。在兩岸方面，恢復台海和平與穩定，並依據中華民國憲法與兩岸人民關係條例，在對等、尊嚴、友善的原則下重啟兩岸對話，持續推動交流。能源方面則共同主張「環境永續」、「國家安全」、「人民健康」、及「有序轉型」、堅守「財政紀律」等原則目標。
第二點同樣也缺乏實質內容，因為既然不涉及九二共識，同樣的聲明拿給民進黨，大概也會接受。反正「環境永續」、「國家安全」、「人民健康」、及「有序轉型」、堅守「財政紀律」也都沒有明確定義。
3. 在現行的憲政體制下，國會的功能可再一步強化。總統應赴立法院進行國情報告，聽取立院黨團建言後，再補充報告，行政院長應獲得立法院多數支持，重要部會首長應赴立法院聽證報告，18歲公民權配合未來修憲，其他重大改革議題，待召開國是會議繼續討論。
第三點比較有意思。未來最大的爭點會是「行政院長應獲得立法院多數支持」上。這點對於國民黨明面上有好處，暗處下可能埋藏隱憂。
選後若是侯友宜或柯文哲當選，由於國民黨的席次絕對會遠大於民眾黨，所以都可以框在這個架構下，讓國民黨能夠得以組閣，這是明面上的好處。
但如果是賴清德當選，由於民進黨即使立院席次不過半，依過去的憲政實踐，顯然組成少數政府的機率比較高。這時如果藍白要貫徹聲明精神，只是象徵性的投個票是沒意義的，而是要實際提出倒閣案，藉以迫使民進黨必須要任命立院多數支持的行政院長。
不過，提出並通過倒閣案，等於給賴清德解散立院重選的機會。對民眾黨來說，由於很可能只會有不分區立委，改選的成本不高，而且還有機會再多衝高席次，並沒有特別大的壓力。
對國民黨來說就不是那麼回事了，不但要付出鉅額成本再戰區域，又可能被民進黨訴求政局要穩定，反而讓民進黨得以改選過半，底下那些好不容易當選的黨籍區域立委會不會從命也大有疑問。這一點從陳水扁總統執政時期，國親兩黨始終佔立院多數，卻從未曾提出倒閣案可見一斑。
但如果國民黨不敢提出倒閣，顯然屆時會被民眾黨無情的口誅筆伐，這是暗處下的隱憂。
至於其他的點都不是重點，可以看作是國民黨把總統國情報告後應備質詢，修成補充報告；重要部會首長應赴立院聽證同意，修成聽證報告等，把面子做給民眾黨，但對於實際憲政運作沒直接影響的形式。
4. 兩黨同意於2024大選共同努力，發揮一加一大於二的功效。在立委席次上，雙方相互支援、將席次最大化。
第四點也無具體內涵。理論上若藍白最後合不成，國民黨不太可能開放柯文哲去站台，這有實質執行上的困難。而過去的政治實踐也很清楚呈現柯文哲的選票，難以因站台而轉移給對方，所以對國民黨的誘因也有限，變成單純讓利給柯文哲增加選舉舞台。
既然這次的聲明不涉及是否開放站台，只要民眾黨因為這點聲明，沒再繼續多提其他五五波戰區的立委，就算是國民黨賺到。
整體而言，10月30日的四項聲明若深究內涵，只有行政院長應獲得立法院多數支持這點比較重要。在三黨不過半且賴清德當選的政局裡，這將對民眾黨屆時抨擊國民黨不敢倒閣，並據此擴張政治勢力發揮作用，其餘尚無特別進展。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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政府無視經濟警訊，市井小民何去何從？郭台銘3大對策迎戰「灰犀牛」
我們想讓你知道的是
面對即將襲來的經濟「灰犀牛」，政府視而不見，但郭台銘挺身而出，力拋出三大對策、憲政改革主張，宣告將以行動領台灣人度過難關。
你以為氣候問題還很遙遠？金融危機不再發生？事實上，一頭兇猛的「灰犀牛」正迎面撲來，即將衝擊人們的歲月靜好。「灰犀牛」一詞源自2013年，由美國學者米歇爾·渥克（Michele Wucker）提出，指的是明顯高機率發生、被忽視的威脅。比如科學預警氣候變遷，企業仍依賴化石燃料，把地球推向崩潰邊緣；2008年金融危機，專家警告卻被輕忽，造就無數人損失財富。
現今的台灣看似風平浪靜，實則有一頭近在眼前的經濟海嘯灰犀牛，可悲的是當局者視而不見。不過，擁有雄厚商業經驗與政經敏銳度的郭台銘，早已預見灰犀牛考驗，並承諾以四年時間帶領台灣人民度過難關。
經濟海嘯「灰犀牛」直撲台灣，政府在哪裡？
近期，世界銀行（WB）宣布亞洲面臨50年來最糟糕的經濟前景，國際貨幣基金（IMF）也下調台灣2023經濟成長至0.8%。郭台銘指出，種種警示無不證明台灣正處於動盪時刻，如人口老化、氣候變遷、公債壓力、全球經濟變動以及兩岸情勢的不穩定，經濟海嘯的灰犀牛正在快速接近，一連串考驗正如狂風暴雨襲來，但政府卻還耽溺在暴風雨前的寧靜。
事實上，台灣預估在2025年邁入超高齡社會，這表示醫療與社會福利支出將驟增，勞動力市場也將萎縮；更別提國安危機等級的少子化議題，沒有國家未來的棟樑，社會經濟的穩定性危如累卵。同時，全球都面臨氣候變遷帶來的極端天氣事件，台灣的第一級產業更是首當其衝；再加上公債壓力與貿易壁壘增加，俄烏戰爭、以巴衝突等國際局勢變動也牽一髮動全身，時時刻刻威脅著台灣。
郭台銘拋出三大對策，呼籲執政者面對問題
面對國際、兩岸、經濟的嚴峻挑戰，郭台銘呼籲政府應做最壞打算、擔起責任，不得心存僥倖。他更向執政者提出三大救國方針，包括：
一、 總統應立刻召開「國安會議」：面對國際、兩岸、經濟的重大變局，召集中央政府部會，預判國家整體的挑戰與對策、超前部署，以實際行動強化國家韌性。
二，總統應就嚴峻挑戰發表「迴廊談話」：「定戰略，謀策略，做決定，安民心。」作為國家領袖與三軍統帥，總統必須向國人解釋未來的挑戰，共同面對。
三、 行政院應立刻召集跨部會擬定「應變對策」：針對潛在風險擬定對策。如1996年台海危機時，政府有18套劇本應對。本次面對疫後重大的「灰犀牛群」考驗，政府絕不能沒有明確對策。
此外，台灣還有一個長期以來面臨的問題。如今年5月中旬，民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜相繼提出「總統應赴立法院國情報告」。不過，郭台銘認為問題的核心癥結點是現行制度下權責不符，導致「總統有權無責，行政院長有責無權」的荒謬現象。面對台灣的下一步，郭台銘認為應從憲政改革著手，進行「台灣Resetting」的根本改造。
因此，郭台銘主張改革「雙首長制」，民選總統應該接受民意的監督，到民意機關做國情報告，推動修憲落實「總統權責相符」。再者，還要修改《總統副總統選舉罷免法》，將正副總統選舉改為「兩輪投票絕對多數制」，以平衡政治參與和穩定。
寄託政經實力派！郭台銘用四年為「台灣Resetting」
除了為國家獻策，具備實務家性格的郭台銘，也不甘於停留在理論層面，本次即透過參選的實際行動，表示為台灣披荊斬棘、穩定國際地位的決心。
其實郭董心繫台灣、樂於貢獻，社會大眾有目共睹。如疫情嚴峻期間，他積極尋找國際疫苗供應商，成功購得500萬劑BNT疫苗捐給政府；近期，他更大力邀約「ChatGPT之父」OpenAI執行長山姆・奧特曼訪台參加AI大師論壇，與今年獲得《時代雜誌》AI領域百大影響力人物的「Google大腦」之父吳恩達、馬里蘭大學講座教授李傑進行對談，帶動台灣科技產業交流、接軌國際。
身為鴻海科技創辦人，他曾與賈伯斯、庫克、孫正義等業界巨頭交往密切，奠定國際業界地位。他也曾與美國前總統川普、中共領導人習近平會面，無不展現他在國際商界及政治舞台上的深厚影響力。
在充滿危機的此刻，郭台銘不諱言挑戰，直指問題核心。台灣急需像這樣一位具有遠見和決斷力的領袖，化危機為轉機，引領人民戰勝灰犀牛，平安度過山雨欲來的經濟海嘯。
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