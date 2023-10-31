藍白合四項聲明只有「行政院長應獲立法院多數支持」比較重要，表面對國民黨有利實則充滿隱憂

文：張進逸

對於藍白合首次政黨協商聲明逐點心得：

1. 共同進行台灣第三波民主改革，避免一黨獨大、贏者全拿的民主獨裁，更進一步深化民主。

第一點通常是「宣示性」聲明，展現大義名分之用，不太會有實質的內容，這一點也是如此。因為是要講大義名分，所以也不需要深究，否則光要定義何謂「民主獨裁」，該定義是否合理；或者說改成內閣制後，若有政黨單獨過半，算不算一黨獨大、贏者全拿，相信兩黨也說不出個所以然來。

2. 對於未來發展的共識。在兩岸方面，恢復台海和平與穩定，並依據中華民國憲法與兩岸人民關係條例，在對等、尊嚴、友善的原則下重啟兩岸對話，持續推動交流。能源方面則共同主張「環境永續」、「國家安全」、「人民健康」、及「有序轉型」、堅守「財政紀律」等原則目標。

第二點同樣也缺乏實質內容，因為既然不涉及九二共識，同樣的聲明拿給民進黨，大概也會接受。反正「環境永續」、「國家安全」、「人民健康」、及「有序轉型」、堅守「財政紀律」也都沒有明確定義。

3. 在現行的憲政體制下，國會的功能可再一步強化。總統應赴立法院進行國情報告，聽取立院黨團建言後，再補充報告，行政院長應獲得立法院多數支持，重要部會首長應赴立法院聽證報告，18歲公民權配合未來修憲，其他重大改革議題，待召開國是會議繼續討論。

第三點比較有意思。未來最大的爭點會是「行政院長應獲得立法院多數支持」上。這點對於國民黨明面上有好處，暗處下可能埋藏隱憂。

選後若是侯友宜或柯文哲當選，由於國民黨的席次絕對會遠大於民眾黨，所以都可以框在這個架構下，讓國民黨能夠得以組閣，這是明面上的好處。

但如果是賴清德當選，由於民進黨即使立院席次不過半，依過去的憲政實踐，顯然組成少數政府的機率比較高。這時如果藍白要貫徹聲明精神，只是象徵性的投個票是沒意義的，而是要實際提出倒閣案，藉以迫使民進黨必須要任命立院多數支持的行政院長。

不過，提出並通過倒閣案，等於給賴清德解散立院重選的機會。對民眾黨來說，由於很可能只會有不分區立委，改選的成本不高，而且還有機會再多衝高席次，並沒有特別大的壓力。

對國民黨來說就不是那麼回事了，不但要付出鉅額成本再戰區域，又可能被民進黨訴求政局要穩定，反而讓民進黨得以改選過半，底下那些好不容易當選的黨籍區域立委會不會從命也大有疑問。這一點從陳水扁總統執政時期，國親兩黨始終佔立院多數，卻從未曾提出倒閣案可見一斑。

但如果國民黨不敢提出倒閣，顯然屆時會被民眾黨無情的口誅筆伐，這是暗處下的隱憂。

至於其他的點都不是重點，可以看作是國民黨把總統國情報告後應備質詢，修成補充報告；重要部會首長應赴立院聽證同意，修成聽證報告等，把面子做給民眾黨，但對於實際憲政運作沒直接影響的形式。

Photo Credit: 中央社

4. 兩黨同意於2024大選共同努力，發揮一加一大於二的功效。在立委席次上，雙方相互支援、將席次最大化。

第四點也無具體內涵。理論上若藍白最後合不成，國民黨不太可能開放柯文哲去站台，這有實質執行上的困難。而過去的政治實踐也很清楚呈現柯文哲的選票，難以因站台而轉移給對方，所以對國民黨的誘因也有限，變成單純讓利給柯文哲增加選舉舞台。

既然這次的聲明不涉及是否開放站台，只要民眾黨因為這點聲明，沒再繼續多提其他五五波戰區的立委，就算是國民黨賺到。

整體而言，10月30日的四項聲明若深究內涵，只有行政院長應獲得立法院多數支持這點比較重要。在三黨不過半且賴清德當選的政局裡，這將對民眾黨屆時抨擊國民黨不敢倒閣，並據此擴張政治勢力發揮作用，其餘尚無特別進展。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航