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TNL+ 2023/10/31,
國際

誰是李克強？德媒看中國總理

誰是李克強？德媒看中國總理
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

德國人對李克強的關注，僅此而已。現於德國街頭提起「Li Keqiang」，不論在柏林菩提樹下大街還是在慕尼黑瑪利安廣場，知道何解的非華人應該少之又少。普通話的「Qi」字，十居其九外國人都不知如何發音。

李克強逝世，多家德媒有報導，討論的人卻很少。

李克強任內數度訪德，最著名的一次莫過於2014年時與默克爾在柏林超市購物，引起兩國熱議。中國媒體和國民看到默克爾親自提籃逛超市，很是驚訝，並覺得高官應該學習這位德國總理的樸素和貼地，不要炫富和浪費；而德國媒體和人民亦因為總理帶外賓到超市購物這一罕見活動而熱衷報導。

然而德國人對李克強的關注，僅此而已。現於德國街頭提起「Li Keqiang」，不論在柏林菩提樹下大街還是在慕尼黑瑪利安廣場，知道何解的非華人應該少之又少。普通話的「Qi」字，十居其九外國人都不知如何發音。記得初來德國時在大學教課時提到中國，問一下班上數十同學有誰知道中國國家主席和總理姓甚名誰，沒一人講得出；再問其他班別的另外幾十人，一樣毫無頭緒。幾年後中美貿易戰開打，加入香港議題，多了德國人關注中國。現在認識德國人，也聽到他們間中提及「Herr Xi」（習先生）。

中國總理德文稱作Premierminister，亦有稱Ministerpräsident，而非德國總理的Kanzler。Premierminister就是英文的「prime minister」，即是所有部長之首；而Ministerpräsident則解作「president of ministers」，亦為部長之首。然而後者在德國專指州長而非國家總理。

中德總理同是政府首腦，是國內行政權力最大的人。德國總理上面的虛位元首德國總統，並無領導政府實權；而中國總理上面的國家主席，亦是禮儀性和象徵性的虛位國家元首。為何後者多有實權，是因為主席同時兼任黨總書記，以及黨和國家軍委主席，同時掌握黨權和更重要的軍權。正如鄧小平從沒任過國家主席或中共總書記，卻一直是中共和中國軍委主席，也因而是國家最有權力的人。可見中德政府首腦雖同為總理，但後者擁有的權力比前者大得多。德國人要了解中國總理職權，必先從中國政制入手。

中國總理非國家第一把交椅，在歐洲和德國亦鮮為人知。對中國最為熟悉和有感情的，也許是左翼黨（Die Linke） 這個有東德背景，亦長年在德國代表東德人利益的政黨。此外就是執政的社民黨（SPD），長久以來也友中，從七十年代總理施密特（Helmut Schmidt） 訪華會見毛澤東時，就已經倡導德中合作。

德國和中國總理雖然權力不同，但可以說是對口單位，因此兩國總理會互訪。看一下兩國總理職權之分別，也是德國人認識中國政制的第一課。

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