誰是李克強？德媒看中國總理
我們想讓你知道的是
德國人對李克強的關注，僅此而已。現於德國街頭提起「Li Keqiang」，不論在柏林菩提樹下大街還是在慕尼黑瑪利安廣場，知道何解的非華人應該少之又少。普通話的「Qi」字，十居其九外國人都不知如何發音。
李克強逝世，多家德媒有報導，討論的人卻很少。
李克強任內數度訪德，最著名的一次莫過於2014年時與默克爾在柏林超市購物，引起兩國熱議。中國媒體和國民看到默克爾親自提籃逛超市，很是驚訝，並覺得高官應該學習這位德國總理的樸素和貼地，不要炫富和浪費；而德國媒體和人民亦因為總理帶外賓到超市購物這一罕見活動而熱衷報導。
然而德國人對李克強的關注，僅此而已。現於德國街頭提起「Li Keqiang」，不論在柏林菩提樹下大街還是在慕尼黑瑪利安廣場，知道何解的非華人應該少之又少。普通話的「Qi」字，十居其九外國人都不知如何發音。記得初來德國時在大學教課時提到中國，問一下班上數十同學有誰知道中國國家主席和總理姓甚名誰，沒一人講得出；再問其他班別的另外幾十人，一樣毫無頭緒。幾年後中美貿易戰開打，加入香港議題，多了德國人關注中國。現在認識德國人，也聽到他們間中提及「Herr Xi」（習先生）。
中國總理德文稱作Premierminister，亦有稱Ministerpräsident，而非德國總理的Kanzler。Premierminister就是英文的「prime minister」，即是所有部長之首；而Ministerpräsident則解作「president of ministers」，亦為部長之首。然而後者在德國專指州長而非國家總理。
中德總理同是政府首腦，是國內行政權力最大的人。德國總理上面的虛位元首德國總統，並無領導政府實權；而中國總理上面的國家主席，亦是禮儀性和象徵性的虛位國家元首。為何後者多有實權，是因為主席同時兼任黨總書記，以及黨和國家軍委主席，同時掌握黨權和更重要的軍權。正如鄧小平從沒任過國家主席或中共總書記，卻一直是中共和中國軍委主席，也因而是國家最有權力的人。可見中德政府首腦雖同為總理，但後者擁有的權力比前者大得多。德國人要了解中國總理職權，必先從中國政制入手。
中國總理非國家第一把交椅，在歐洲和德國亦鮮為人知。對中國最為熟悉和有感情的，也許是左翼黨（Die Linke） 這個有東德背景，亦長年在德國代表東德人利益的政黨。此外就是執政的社民黨（SPD），長久以來也友中，從七十年代總理施密特（Helmut Schmidt） 訪華會見毛澤東時，就已經倡導德中合作。
德國和中國總理雖然權力不同，但可以說是對口單位，因此兩國總理會互訪。看一下兩國總理職權之分別，也是德國人認識中國政制的第一課。
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政府無視經濟警訊，市井小民何去何從？郭台銘3大對策迎戰「灰犀牛」
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面對即將襲來的經濟「灰犀牛」，政府視而不見，但郭台銘挺身而出，力拋出三大對策、憲政改革主張，宣告將以行動領台灣人度過難關。
你以為氣候問題還很遙遠？金融危機不再發生？事實上，一頭兇猛的「灰犀牛」正迎面撲來，即將衝擊人們的歲月靜好。「灰犀牛」一詞源自2013年，由美國學者米歇爾·渥克（Michele Wucker）提出，指的是明顯高機率發生、被忽視的威脅。比如科學預警氣候變遷，企業仍依賴化石燃料，把地球推向崩潰邊緣；2008年金融危機，專家警告卻被輕忽，造就無數人損失財富。
現今的台灣看似風平浪靜，實則有一頭近在眼前的經濟海嘯灰犀牛，可悲的是當局者視而不見。不過，擁有雄厚商業經驗與政經敏銳度的郭台銘，早已預見灰犀牛考驗，並承諾以四年時間帶領台灣人民度過難關。
經濟海嘯「灰犀牛」直撲台灣，政府在哪裡？
近期，世界銀行（WB）宣布亞洲面臨50年來最糟糕的經濟前景，國際貨幣基金（IMF）也下調台灣2023經濟成長至0.8%。郭台銘指出，種種警示無不證明台灣正處於動盪時刻，如人口老化、氣候變遷、公債壓力、全球經濟變動以及兩岸情勢的不穩定，經濟海嘯的灰犀牛正在快速接近，一連串考驗正如狂風暴雨襲來，但政府卻還耽溺在暴風雨前的寧靜。
事實上，台灣預估在2025年邁入超高齡社會，這表示醫療與社會福利支出將驟增，勞動力市場也將萎縮；更別提國安危機等級的少子化議題，沒有國家未來的棟樑，社會經濟的穩定性危如累卵。同時，全球都面臨氣候變遷帶來的極端天氣事件，台灣的第一級產業更是首當其衝；再加上公債壓力與貿易壁壘增加，俄烏戰爭、以巴衝突等國際局勢變動也牽一髮動全身，時時刻刻威脅著台灣。
郭台銘拋出三大對策，呼籲執政者面對問題
面對國際、兩岸、經濟的嚴峻挑戰，郭台銘呼籲政府應做最壞打算、擔起責任，不得心存僥倖。他更向執政者提出三大救國方針，包括：
一、 總統應立刻召開「國安會議」：面對國際、兩岸、經濟的重大變局，召集中央政府部會，預判國家整體的挑戰與對策、超前部署，以實際行動強化國家韌性。
二，總統應就嚴峻挑戰發表「迴廊談話」：「定戰略，謀策略，做決定，安民心。」作為國家領袖與三軍統帥，總統必須向國人解釋未來的挑戰，共同面對。
三、 行政院應立刻召集跨部會擬定「應變對策」：針對潛在風險擬定對策。如1996年台海危機時，政府有18套劇本應對。本次面對疫後重大的「灰犀牛群」考驗，政府絕不能沒有明確對策。
此外，台灣還有一個長期以來面臨的問題。如今年5月中旬，民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜相繼提出「總統應赴立法院國情報告」。不過，郭台銘認為問題的核心癥結點是現行制度下權責不符，導致「總統有權無責，行政院長有責無權」的荒謬現象。面對台灣的下一步，郭台銘認為應從憲政改革著手，進行「台灣Resetting」的根本改造。
因此，郭台銘主張改革「雙首長制」，民選總統應該接受民意的監督，到民意機關做國情報告，推動修憲落實「總統權責相符」。再者，還要修改《總統副總統選舉罷免法》，將正副總統選舉改為「兩輪投票絕對多數制」，以平衡政治參與和穩定。
寄託政經實力派！郭台銘用四年為「台灣Resetting」
除了為國家獻策，具備實務家性格的郭台銘，也不甘於停留在理論層面，本次即透過參選的實際行動，表示為台灣披荊斬棘、穩定國際地位的決心。
其實郭董心繫台灣、樂於貢獻，社會大眾有目共睹。如疫情嚴峻期間，他積極尋找國際疫苗供應商，成功購得500萬劑BNT疫苗捐給政府；近期，他更大力邀約「ChatGPT之父」OpenAI執行長山姆・奧特曼訪台參加AI大師論壇，與今年獲得《時代雜誌》AI領域百大影響力人物的「Google大腦」之父吳恩達、馬里蘭大學講座教授李傑進行對談，帶動台灣科技產業交流、接軌國際。
身為鴻海科技創辦人，他曾與賈伯斯、庫克、孫正義等業界巨頭交往密切，奠定國際業界地位。他也曾與美國前總統川普、中共領導人習近平會面，無不展現他在國際商界及政治舞台上的深厚影響力。
在充滿危機的此刻，郭台銘不諱言挑戰，直指問題核心。台灣急需像這樣一位具有遠見和決斷力的領袖，化危機為轉機，引領人民戰勝灰犀牛，平安度過山雨欲來的經濟海嘯。
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