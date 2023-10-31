結交新朋友時，試著問：「你有騙過人嗎？」
我們想讓你知道的是
外國人聯誼活動中的這女生不像活動九成人般劈頭就問「Where are you from?」，令人難忘。我覺得她的問題問得很好，因為欺騙是不論民族國籍，人所共有的經驗，每人都有無窮無盡的故事可以分享。
不久前去外國人聯誼活動，也就是expats meeting，認識了幾個外國人。
那天見到他們幾個年輕人在聊天，便問可否加入。他們請我坐下，其中一位二十來歲的女生第一句就問我：「你有騙過人嗎？」（Have you ever cheated?）
接著她跟我說，她認識新朋友，總喜歡問一些實在而獨特的問題。因為在這些活動上，大家一碰面，一定會問對方來自哪國、讀書還是工作，還有來了德國和這城市多久。她說很厭倦這些問題，所以用更創意的方法來認識人。
這女生不像活動九成人般劈頭就問「Where are you from?」，令人難忘。我覺得她的問題問得很好，因為欺騙是不論民族國籍，人所共有的經驗，每人都有無窮無盡的故事可以分享。這可以是感情間的欺騙與出軌、朋友間背叛、購物時遇到不誠實的商販、搭車逃票，也可以是令對方好過的善意謊言。在說出這些經歷時，也了解到眼前這個人的道德判斷，並旁窺其國家文化和道德觀，從一道簡單問題深探一個人。
有時碰到會講或在學多國語言的人，我都不像一般人會問他們為甚麼學習、學了多久、自學還是上課，反而會問他們如何看這些國家的事。
遇到學德文的人，我都會問他們如何看德國國家足球隊最近的戰績、如何看德國飲料按金制度、如何看兩德統一後德東人的融入問題、是否贊成強制廣播費。從這些問題中，看看對方是否熟悉德國，對這些德國人關心的議題有否自己看法。碰到在學西班牙文的人，我都會問他們最喜歡加西亞‧馬奎斯 （Gabriel García Márquez） 哪本書、哪裡可以喝到最好的南美瑪黛茶，還有最喜歡畢加索哪時期作品。遇到學日文的人，除了問他們怎看日本皇室的角色外，也問他們較鍾愛Hello Kitty還是哆啦A夢，原因又何在。
認識一個人，除了表面交流，互相知道來自哪國和從事何業外，也想知道他對事物的看法。正如真正鍾愛外語者，不會只學習文化規則和發音，而會探索內裡的文化，有無盡的體驗和經歷。
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卡一個未來！即刻報名AWS AWSome Day線上雲端培訓日，半天養成從0到1雲端實戰力
我們想讓你知道的是
全球數位人才需求看漲，想要在未來世界「卡好位」，你的雲端技能準備好了嗎？立即報名AWS於11月23日下午舉辦的線上雲端入門課程「AWS線上雲端培訓日（AWSomeDay）」，開啟探索雲端職涯機遇的發展機會。
近年來數位科技迭代蛻變、生成式AI應用日漸成熟，即使整體經濟前景震盪未明，一波接著一波的革新浪潮仍推動著全球企業向前邁進，一並帶動AI、雲端等關鍵產業蓬勃發展。不過，隨著數位轉型從產品的技術及架構層面，逐步深入企業整體的營運流程與內部文化，各大產業的企業主對於雲端人才的需求也急遽攀升。如AWS今年發布的《臺灣數位技能研究報告》就指出，臺灣有高達八成受訪企業認為「數位技能」對其未來5年的業務內容將變得相當重要，且七成受訪企業仍有數位技能職缺急需填補。
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不怕雲端人才荒！培訓證書＋雲端實戰力，搶手人才就是你
好消息是，受到市場對數位人才的強勁需求影響，報告亦指出越來越多企業認同產業證書的效力，甚至有75%的受訪企業表示數位認證或培訓課程可以替代學士學位。因此，若想把握機會跨足雲端，為年後轉職提前鋪路，取得一張臺灣雲端服務供應商龍頭AWS認證的「培訓證書」或許就是求職路上遙遙領先的關鍵！
為了幫助大家入門雲端，長期致力於臺灣雲端人才培訓的AWS，即將於11月23日下午舉辦完全免費的線上雲端入門課程「AWS線上雲端培訓日（AWSomeDay）」，提供參與者即時應用的雲端知識，開啟探索雲端職涯機遇的發展機會。
此次活動由AWS資深業務發展經理KC Liang，以及AWS資深技術培訓師Stanley Huang共同帶領，課程除了講解雲端趨勢、運算、資料庫及安全性等基礎知識，也會搭配技術實務、資安應用等實際示範，並深入淺出的展示市場最熱門技術包含生成式AI、ioT物聯網5G、區塊鍊等結合雲端的創新服務，幫助毫無雲端基礎的學員者學習輕鬆運用高達200種的AWS服務，用最短的時間內建構從0到1的雲端實戰力，成為擁有雲端能力的數位人才。
專為入門者設計的雲端培訓課程，加值履歷的最佳選擇
最重要的是，AWS線上雲端培訓日採線上參與、完全免費的方式舉辦，只需花費一個下午就能初探雲端、取得培訓證書，無論是想為履歷加值、跨域斜槓，還是年末轉職都非常適合。不管您是企業主、資訊主管、開發團隊、技術人員，還是想要轉職雲端、斜槓雲端的工作者，2023年最後一場AWS線上雲端培訓日絕對是你不能錯過的機會！
除此之外，只要全程參與活動，還有機會獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」及「AirPods 2」等好禮；如果您是第一次接觸AWS的用戶，只要於活動前免費註冊AWS帳號，並填寫當月贈品申請表單，還能額外獲得精美好禮「AWS隨行果汁機」，歡迎點此了解更詳細活動規範。
AWS線上雲端培訓日（AWSome day）活動資訊
活動時間：2023年11月23日 | 2:00 PM - 5:00 PM
參與方式：報名完成後，將收到線上觀看連結。報名者只要於課程指定時間上線參與即可。
立即報名：點此填寫資料即可完成報名。
課前準備：課程中講師會分享如何透過AWS帳戶，免費使用AWS豐富的雲端服務。為提高課程參與，請於課前註冊AWS帳號，以利課程中同步操作體驗。