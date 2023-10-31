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TNL+ 2023/10/31,
生活

結交新朋友時，試著問：「你有騙過人嗎？」

結交新朋友時，試著問：「你有騙過人嗎？」
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

外國人聯誼活動中的這女生不像活動九成人般劈頭就問「Where are you from?」，令人難忘。我覺得她的問題問得很好，因為欺騙是不論民族國籍，人所共有的經驗，每人都有無窮無盡的故事可以分享。

不久前去外國人聯誼活動，也就是expats meeting，認識了幾個外國人。

那天見到他們幾個年輕人在聊天，便問可否加入。他們請我坐下，其中一位二十來歲的女生第一句就問我：「你有騙過人嗎？」（Have you ever cheated?）

接著她跟我說，她認識新朋友，總喜歡問一些實在而獨特的問題。因為在這些活動上，大家一碰面，一定會問對方來自哪國、讀書還是工作，還有來了德國和這城市多久。她說很厭倦這些問題，所以用更創意的方法來認識人。

這女生不像活動九成人般劈頭就問「Where are you from?」，令人難忘。我覺得她的問題問得很好，因為欺騙是不論民族國籍，人所共有的經驗，每人都有無窮無盡的故事可以分享。這可以是感情間的欺騙與出軌、朋友間背叛、購物時遇到不誠實的商販、搭車逃票，也可以是令對方好過的善意謊言。在說出這些經歷時，也了解到眼前這個人的道德判斷，並旁窺其國家文化和道德觀，從一道簡單問題深探一個人。

有時碰到會講或在學多國語言的人，我都不像一般人會問他們為甚麼學習、學了多久、自學還是上課，反而會問他們如何看這些國家的事。

遇到學德文的人，我都會問他們如何看德國國家足球隊最近的戰績、如何看德國飲料按金制度、如何看兩德統一後德東人的融入問題、是否贊成強制廣播費。從這些問題中，看看對方是否熟悉德國，對這些德國人關心的議題有否自己看法。碰到在學西班牙文的人，我都會問他們最喜歡加西亞‧馬奎斯 （Gabriel García Márquez） 哪本書、哪裡可以喝到最好的南美瑪黛茶，還有最喜歡畢加索哪時期作品。遇到學日文的人，除了問他們怎看日本皇室的角色外，也問他們較鍾愛Hello Kitty還是哆啦A夢，原因又何在。

認識一個人，除了表面交流，互相知道來自哪國和從事何業外，也想知道他對事物的看法。正如真正鍾愛外語者，不會只學習文化規則和發音，而會探索內裡的文化，有無盡的體驗和經歷。

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