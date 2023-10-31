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2023/10/31,
印太

泰國「野豬足球隊」成員Dom死因報告出爐，確認是自殺過世

泰國「野豬足球隊」成員Dom死因報告出爐，確認是自殺過世
今年2月16日，就在Dom過世的消息傳來後，Dom原就讀的學校Vachiralai Bee為他製作了紀念看板，上頭有他過去踢足球的照片。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

2018年「野豬足球隊」受困泰國清萊省睡美人洞窟的新聞成為全球頭條，當時因一場突如其來的暴風雨淹沒山洞，導致包括等13名足球隊成員無法離開洞窟，直到第17天才被英國潛水員發現，而當時13歲的Dom，正是第一個向潛水員大聲呼救的男孩。

今年2月，2018年於泰國洞穴救援事件獲救的「野豬足球隊」成員之一的Duangpetch Promthep（被稱為Dom），傳出在英國過世的消息，如今調查死因的報告出爐，確認是因自殺而過世。

今年2月12日，獲得足球獎學金而負笈英國的Dom，被發現在布魯克豪斯學院Brooke House College）宿舍中昏迷不醒，兩天後在醫院過世。根據驗屍官調查報告，在警方沒有發現第三方參與或可疑證據下，表示Dom的死亡是因為「自殺」。調查紀錄中寫到：「精神衛生部門並不了解Promthep先生，也不知道他為何採取這樣的行動」，此外也表示這個情況「無法預見或（被）阻止」，而根據泰國媒體2月的報導，是指出Dom是因跌倒頭部受傷而致死。

野豬足球隊
Photo Credit: GettyImages
今年2月16日，就在Dom過世的消息傳來後，Dom原就讀的學校Vachiralai Bee為他製作了紀念看板，上頭有他過去踢足球的照片。
野豬足球隊
Photo Credit: GettyImages
今年2月，Dom原就讀的學校Vachiralai Bee為他祈福。

2018年，「野豬足球隊」受困泰國清萊省睡美人洞窟的新聞成為全球頭條，當時因一場突如其來的暴風雨淹沒山洞，導致包括等13名足球隊成員無法離開洞窟，直到第17天才被英國潛水員發現，而當時13歲的Dom，正是第一個向潛水員大聲呼救的男孩。而當時約1萬志工、軍隊、潛水員，參與了這場全球關注的洞窟窟救援行動。

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Photo Credit: GettyImages
2018年9月16日，在清萊巨蠍寺接受媒體採訪的Dom（中）。

在調查報告公布後，布魯克豪斯學院校長史密斯（ Ian Smith）發表聲明，表示：「Dom將永遠是布魯克豪斯家族的一員，我們將非常懷念他。」

聲明中也說到：「作為一所大學，學生的健康、福祉和福利是我們的絕對優先事項。這反映在我們最近的ISI（Independent Schools Inspectorate，學校獨立監察）從2023年4月開始的預防檢查中，確保學生知道他們有很多可以交談的人，如果他們感到任何擔憂，會有信心知道如果他們確實提出了這些問題，就會採取行動。」

野豬足球隊
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獲得足球獎學金而負笈英國求學的Dom，就讀布魯克豪斯學院（Brooke House College）。

新聞來源

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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