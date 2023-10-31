美國監獄將《孫子兵法》列為禁書？美國筆會呼籲終止審查制度、捍衛受刑人閱讀權
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監獄的禁書令可大致分為2類，第一種是針對特定內容的限制或禁止，即那些當局認為與色情或安全考量有關的內容，第二種則為雖然書籍的內文中立或並無不妥之處，但因寄送的管道未經矯正單位允許而遭到限制，例如在密西根州、緬因州以及愛達荷州的受刑人只能透過特定的供應商購買書籍，愛達荷州甚至禁止受刑人於亞馬遜網站或美國最大的零售連鎖書局「巴諾書店」選購書本。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
關注言論自由的紐約非營利組織美國筆會（PEN America）於2023年10月25日發布一項調查報告指出，美國監獄將大量書籍列為禁書或限制閱讀清單，其中甚至包含中國春秋末期成書的《孫子兵法》。
據英國《衛報》（The Guardian）報導，被列為禁止閱覽書籍的西方熱門著作則有美國女星艾米舒默（Amy Schumer）的回憶錄《下背紋身的女孩》（The Girl with the Lower Back Tattoo）、畫家巴林頓・巴柏撰寫的《任何人都能畫畫：用簡單的步驟創作出令人讚嘆的藝術作品》（Anyone Can Draw: Create Sensational Artwork in Easy Steps），以及前幫派分子奧瓦雷茲（Gustavo "Goose" Alvarez）出獄後所發行的《監獄拉麵：大牢裡的食譜與故事》（Prison Ramen: Recipes and Stories from Behind Bars）等書籍，後者更成為所有禁書中不允許閱讀次數最多的著作。
美國政治時事媒體《國會山報》（The Hill）轉述美國筆會的調查表示，在該組織追蹤28個州立監獄後發現，佛羅里達州（Florida）是監獄禁書量最多的一州，該州監獄共禁止閱覽超過2.2萬本書，德克薩斯州（Texas）以禁閱1萬多本書排名第二，堪薩斯州（Kansas）則有7699本書遭禁閱名列第三。國際筆會（PEN International）更發現，這些州監獄的禁書走勢與美國州立學校、圖書館的限制內容皆有相似之處。
《美聯社》（Associated Press）透露，美國監獄出現大量禁書的實際情形恐比美國筆會的統計數量還要高出許多，因為許多監獄尚未將禁書名單透明化，或根本從未存在明確的禁書紀錄，目前肯塔基州（Kentucky）、新墨西哥州（New Mexico）等全美20多州皆處於未保存禁書紀錄的狀態。
美國監獄大量禁書的原因為何？
美國筆會監獄暨司法寫作部門資深經理馬奎斯（Moira Marquis）在接受《美聯社》專訪時表示，監獄管理層多以安全考量及涵蓋色情內容為由限制或禁止閱覽特定書籍，例如美國小說家倫納德（Elmore Leonard）以1898年美西戰爭（Spanish-American War）為背景撰寫的犯罪暨冒險小說《自由古巴》（Cuba Libre），以及英國作家佛塞斯（Frederick Forsyth）以描述一名職業殺手於1960年代行刺時任法國總統戴高樂（Charles de Gaulle）為故事主軸的名著《豺狼之日》（The Day of the Jackal）皆因「對監獄秩序、安全構成威脅」為由遭密西根州（Michigan）監獄列為禁書。
《美國之音》（VOA）亦揭露，前述提到的艾米舒默回憶錄《下背紋身的女孩》則被佛州監獄單位標記為充斥色情內容的文學作品，並以「對矯正系統的安全、秩序或更生目標構成威脅」為由將該回憶錄視作禁書。
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政府無視經濟警訊，市井小民何去何從？郭台銘3大對策迎戰「灰犀牛」
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面對即將襲來的經濟「灰犀牛」，政府視而不見，但郭台銘挺身而出，力拋出三大對策、憲政改革主張，宣告將以行動領台灣人度過難關。
你以為氣候問題還很遙遠？金融危機不再發生？事實上，一頭兇猛的「灰犀牛」正迎面撲來，即將衝擊人們的歲月靜好。「灰犀牛」一詞源自2013年，由美國學者米歇爾·渥克（Michele Wucker）提出，指的是明顯高機率發生、被忽視的威脅。比如科學預警氣候變遷，企業仍依賴化石燃料，把地球推向崩潰邊緣；2008年金融危機，專家警告卻被輕忽，造就無數人損失財富。
現今的台灣看似風平浪靜，實則有一頭近在眼前的經濟海嘯灰犀牛，可悲的是當局者視而不見。不過，擁有雄厚商業經驗與政經敏銳度的郭台銘，早已預見灰犀牛考驗，並承諾以四年時間帶領台灣人民度過難關。
經濟海嘯「灰犀牛」直撲台灣，政府在哪裡？
近期，世界銀行（WB）宣布亞洲面臨50年來最糟糕的經濟前景，國際貨幣基金（IMF）也下調台灣2023經濟成長至0.8%。郭台銘指出，種種警示無不證明台灣正處於動盪時刻，如人口老化、氣候變遷、公債壓力、全球經濟變動以及兩岸情勢的不穩定，經濟海嘯的灰犀牛正在快速接近，一連串考驗正如狂風暴雨襲來，但政府卻還耽溺在暴風雨前的寧靜。
事實上，台灣預估在2025年邁入超高齡社會，這表示醫療與社會福利支出將驟增，勞動力市場也將萎縮；更別提國安危機等級的少子化議題，沒有國家未來的棟樑，社會經濟的穩定性危如累卵。同時，全球都面臨氣候變遷帶來的極端天氣事件，台灣的第一級產業更是首當其衝；再加上公債壓力與貿易壁壘增加，俄烏戰爭、以巴衝突等國際局勢變動也牽一髮動全身，時時刻刻威脅著台灣。
郭台銘拋出三大對策，呼籲執政者面對問題
面對國際、兩岸、經濟的嚴峻挑戰，郭台銘呼籲政府應做最壞打算、擔起責任，不得心存僥倖。他更向執政者提出三大救國方針，包括：
一、 總統應立刻召開「國安會議」：面對國際、兩岸、經濟的重大變局，召集中央政府部會，預判國家整體的挑戰與對策、超前部署，以實際行動強化國家韌性。
二，總統應就嚴峻挑戰發表「迴廊談話」：「定戰略，謀策略，做決定，安民心。」作為國家領袖與三軍統帥，總統必須向國人解釋未來的挑戰，共同面對。
三、 行政院應立刻召集跨部會擬定「應變對策」：針對潛在風險擬定對策。如1996年台海危機時，政府有18套劇本應對。本次面對疫後重大的「灰犀牛群」考驗，政府絕不能沒有明確對策。
此外，台灣還有一個長期以來面臨的問題。如今年5月中旬，民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜相繼提出「總統應赴立法院國情報告」。不過，郭台銘認為問題的核心癥結點是現行制度下權責不符，導致「總統有權無責，行政院長有責無權」的荒謬現象。面對台灣的下一步，郭台銘認為應從憲政改革著手，進行「台灣Resetting」的根本改造。
因此，郭台銘主張改革「雙首長制」，民選總統應該接受民意的監督，到民意機關做國情報告，推動修憲落實「總統權責相符」。再者，還要修改《總統副總統選舉罷免法》，將正副總統選舉改為「兩輪投票絕對多數制」，以平衡政治參與和穩定。
寄託政經實力派！郭台銘用四年為「台灣Resetting」
除了為國家獻策，具備實務家性格的郭台銘，也不甘於停留在理論層面，本次即透過參選的實際行動，表示為台灣披荊斬棘、穩定國際地位的決心。
其實郭董心繫台灣、樂於貢獻，社會大眾有目共睹。如疫情嚴峻期間，他積極尋找國際疫苗供應商，成功購得500萬劑BNT疫苗捐給政府；近期，他更大力邀約「ChatGPT之父」OpenAI執行長山姆・奧特曼訪台參加AI大師論壇，與今年獲得《時代雜誌》AI領域百大影響力人物的「Google大腦」之父吳恩達、馬里蘭大學講座教授李傑進行對談，帶動台灣科技產業交流、接軌國際。
身為鴻海科技創辦人，他曾與賈伯斯、庫克、孫正義等業界巨頭交往密切，奠定國際業界地位。他也曾與美國前總統川普、中共領導人習近平會面，無不展現他在國際商界及政治舞台上的深厚影響力。
在充滿危機的此刻，郭台銘不諱言挑戰，直指問題核心。台灣急需像這樣一位具有遠見和決斷力的領袖，化危機為轉機，引領人民戰勝灰犀牛，平安度過山雨欲來的經濟海嘯。
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