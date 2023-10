美國監獄將《孫子兵法》列為禁書？美國筆會呼籲終止審查制度、捍衛受刑人閱讀權

文:張瑞邦(Tucker Chang)

關注言論自由的紐約非營利組織美國筆會(PEN America)於2023年10月25日發布一項調查報告指出,美國監獄將大量書籍列為禁書或限制閱讀清單,其中甚至包含中國春秋末期成書的《孫子兵法》。

據英國《衛報》(The Guardian)報導,被列為禁止閱覽書籍的西方熱門著作則有美國女星艾米舒默(Amy Schumer)的回憶錄《下背紋身的女孩》(The Girl with the Lower Back Tattoo)、畫家巴林頓・巴柏撰寫的《任何人都能畫畫:用簡單的步驟創作出令人讚嘆的藝術作品》(Anyone Can Draw: Create Sensational Artwork in Easy Steps),以及前幫派分子奧瓦雷茲(Gustavo "Goose" Alvarez)出獄後所發行的《監獄拉麵:大牢裡的食譜與故事》(Prison Ramen: Recipes and Stories from Behind Bars)等書籍,後者更成為所有禁書中不允許閱讀次數最多的著作。

美國政治時事媒體《國會山報》(The Hill)轉述美國筆會的調查表示,在該組織追蹤28個州立監獄後發現,佛羅里達州(Florida)是監獄禁書量最多的一州,該州監獄共禁止閱覽超過2.2萬本書,德克薩斯州(Texas)以禁閱1萬多本書排名第二,堪薩斯州(Kansas)則有7699本書遭禁閱名列第三。國際筆會(PEN International)更發現,這些州監獄的禁書走勢與美國州立學校、圖書館的限制內容皆有相似之處。

《美聯社》(Associated Press)透露,美國監獄出現大量禁書的實際情形恐比美國筆會的統計數量還要高出許多,因為許多監獄尚未將禁書名單透明化,或根本從未存在明確的禁書紀錄,目前肯塔基州(Kentucky)、新墨西哥州(New Mexico)等全美20多州皆處於未保存禁書紀錄的狀態。

美國監獄大量禁書的原因為何?

美國筆會監獄暨司法寫作部門資深經理馬奎斯(Moira Marquis)在接受《美聯社》專訪時表示,監獄管理層多以安全考量及涵蓋色情內容為由限制或禁止閱覽特定書籍,例如美國小說家倫納德(Elmore Leonard)以1898年美西戰爭(Spanish-American War)為背景撰寫的犯罪暨冒險小說《自由古巴》(Cuba Libre),以及英國作家佛塞斯(Frederick Forsyth)以描述一名職業殺手於1960年代行刺時任法國總統戴高樂(Charles de Gaulle)為故事主軸的名著《豺狼之日》(The Day of the Jackal)皆因「對監獄秩序、安全構成威脅」為由遭密西根州(Michigan)監獄列為禁書。

《美國之音》(VOA)亦揭露,前述提到的艾米舒默回憶錄《下背紋身的女孩》則被佛州監獄單位標記為充斥色情內容的文學作品,並以「對矯正系統的安全、秩序或更生目標構成威脅」為由將該回憶錄視作禁書。