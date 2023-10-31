開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/10/31,
中東

以色列攻入加薩走廊，救出遭挾持以軍女兵；哈瑪斯發布人質影像，以國婦女激動批納坦雅胡

以色列攻入加薩走廊，救出遭挾持以軍女兵；哈瑪斯發布人質影像，以國婦女激動批納坦雅胡
10月24日獲釋的以色列人質利夫什茨（Yocheved Lifshitz）｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯今天在社群網站發布據稱是3名以色列婦女人質的影像，其中一人激動批評以國總理納坦雅胡，但納坦雅胡駁斥這是哈瑪斯的心理操控。

以色列攻入加薩走廊，救出遭哈瑪斯挾持以軍女兵

（中央社）以色列軍方今天（當地時間30日）表示，以國部隊在加薩走廊（Gaza Strip）執行地面攻勢期間，救出一位遭巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）挾持的以色列女兵。

以色列軍方指出，這位軍人名叫梅吉迪希（Ori Megidish），於10月7日被哈瑪斯挾持為人質，她獲救後接受了健康檢查，「身體狀況良好」。

《路透社》報導，但以色列軍方沒有詳述梅吉迪希獲救時的情況。

軍方宣布梅吉迪希獲救之前，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，以國部隊於加薩走廊執行地面行動之際，正持續努力營救遭哈瑪斯綁架的200多名人質。

納坦雅胡還說：「這次行動甚至創造讓人質獲釋的機會，我們不會錯過機會的。」

哈瑪斯發布人質影像顯示，以色列婦女激動批納坦雅胡

巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯今天在社群網站發布據稱是3名以色列婦女人質的影像，其中一人激動批評以國總理納坦雅胡，但納坦雅胡駁斥這是哈瑪斯的心理操控。

《法新社》、《加拿大廣播公司新聞網》（CBC News）等媒體報導，哈瑪斯在社群媒體X發布片長76秒影像，並稱影片中婦女為「猶太復國主義被拘留者」，但無法立即確定她們的身分。

這3名婦女坐在塑膠椅上，背後是白色瓷磚牆壁，坐在中間的婦女呼籲，納坦雅胡應同意換囚，換取所有人質獲釋。

該名婦女說著希伯來語，說著說著變得非常激動，開始大喊大叫，在片尾時幾乎大聲尖叫，坐在她兩側其他婦女則保持沉默。

以色列《耶路撒冷郵報》（Jerusalem Post）報導，該名婦女指控，納坦雅胡犯下了戰爭罪，未能阻止哈瑪斯10月7日的屠殺，如今還無法實施停火來解救人質。

對此，納坦雅胡已發表聲明駁斥，這則影片是哈瑪斯及伊斯蘭國（ISIS）的殘忍心理操控。

參加音樂節被哈瑪斯綁架德以雙重國籍女子，證實死亡

以色列外交部今天表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯7日在諾瓦音樂節（Nova Festival）綁架的23歲德、以雙重國籍女子盧克（Shani Louk）已證實死亡。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，以色列外交部在社群媒體X發文表示：「我們要公布一項令人傷心的消息，擁有德國和以色列雙重國籍、23歲的夏妮（盧克的名字）的遺體已被發現並確認身分。」

哈瑪斯7日突破加薩和以色列之間的邊界展開突襲時，盧克正在以色列南部參加音樂節。

根據外交部聲明，盧克在音樂節被綁架，「遭哈瑪斯恐怖分子酷刑折磨，並在加薩遊街示眾」。聲明中還說她「經受難以言喻的恐怖折磨」。

現場影片顯示，武裝分子7日進行攻擊，從南北封鎖通往音樂節的道路，然後步行湧入這個廣闊的場地。他們從三面包圍人群，朝他們開槍，迫使他們越過田野向東逃亡。

根據以色列緊急救援機構Zaka，在諾瓦音樂節現場發現260多具遺體。根據CNN分析，死亡總數可能更高。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


“2023以巴衝突”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。