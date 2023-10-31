以色列攻入加薩走廊，救出遭挾持以軍女兵；哈瑪斯發布人質影像，以國婦女激動批納坦雅胡

以色列攻入加薩走廊，救出遭哈瑪斯挾持以軍女兵

（中央社）以色列軍方今天（當地時間30日）表示，以國部隊在加薩走廊（Gaza Strip）執行地面攻勢期間，救出一位遭巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）挾持的以色列女兵。

以色列軍方指出，這位軍人名叫梅吉迪希（Ori Megidish），於10月7日被哈瑪斯挾持為人質，她獲救後接受了健康檢查，「身體狀況良好」。

《路透社》報導，但以色列軍方沒有詳述梅吉迪希獲救時的情況。

軍方宣布梅吉迪希獲救之前，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，以國部隊於加薩走廊執行地面行動之際，正持續努力營救遭哈瑪斯綁架的200多名人質。

納坦雅胡還說：「這次行動甚至創造讓人質獲釋的機會，我們不會錯過機會的。」

哈瑪斯發布人質影像顯示，以色列婦女激動批納坦雅胡

巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯今天在社群網站發布據稱是3名以色列婦女人質的影像，其中一人激動批評以國總理納坦雅胡，但納坦雅胡駁斥這是哈瑪斯的心理操控。

《法新社》、《加拿大廣播公司新聞網》（CBC News）等媒體報導，哈瑪斯在社群媒體X發布片長76秒影像，並稱影片中婦女為「猶太復國主義被拘留者」，但無法立即確定她們的身分。

這3名婦女坐在塑膠椅上，背後是白色瓷磚牆壁，坐在中間的婦女呼籲，納坦雅胡應同意換囚，換取所有人質獲釋。

該名婦女說著希伯來語，說著說著變得非常激動，開始大喊大叫，在片尾時幾乎大聲尖叫，坐在她兩側其他婦女則保持沉默。

以色列《耶路撒冷郵報》（Jerusalem Post）報導，該名婦女指控，納坦雅胡犯下了戰爭罪，未能阻止哈瑪斯10月7日的屠殺，如今還無法實施停火來解救人質。

對此，納坦雅胡已發表聲明駁斥，這則影片是哈瑪斯及伊斯蘭國（ISIS）的殘忍心理操控。

參加音樂節被哈瑪斯綁架德以雙重國籍女子，證實死亡

以色列外交部今天表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯7日在諾瓦音樂節（Nova Festival）綁架的23歲德、以雙重國籍女子盧克（Shani Louk）已證實死亡。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，以色列外交部在社群媒體X發文表示：「我們要公布一項令人傷心的消息，擁有德國和以色列雙重國籍、23歲的夏妮（盧克的名字）的遺體已被發現並確認身分。」

哈瑪斯7日突破加薩和以色列之間的邊界展開突襲時，盧克正在以色列南部參加音樂節。

根據外交部聲明，盧克在音樂節被綁架，「遭哈瑪斯恐怖分子酷刑折磨，並在加薩遊街示眾」。聲明中還說她「經受難以言喻的恐怖折磨」。

現場影片顯示，武裝分子7日進行攻擊，從南北封鎖通往音樂節的道路，然後步行湧入這個廣闊的場地。他們從三面包圍人群，朝他們開槍，迫使他們越過田野向東逃亡。

根據以色列緊急救援機構Zaka，在諾瓦音樂節現場發現260多具遺體。根據CNN分析，死亡總數可能更高。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航