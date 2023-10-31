以色列攻入加薩走廊，救出遭挾持以軍女兵；哈瑪斯發布人質影像，以國婦女激動批納坦雅胡
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巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯今天在社群網站發布據稱是3名以色列婦女人質的影像，其中一人激動批評以國總理納坦雅胡，但納坦雅胡駁斥這是哈瑪斯的心理操控。
以色列攻入加薩走廊，救出遭哈瑪斯挾持以軍女兵
（中央社）以色列軍方今天（當地時間30日）表示，以國部隊在加薩走廊（Gaza Strip）執行地面攻勢期間，救出一位遭巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）挾持的以色列女兵。
以色列軍方指出，這位軍人名叫梅吉迪希（Ori Megidish），於10月7日被哈瑪斯挾持為人質，她獲救後接受了健康檢查，「身體狀況良好」。
《路透社》報導，但以色列軍方沒有詳述梅吉迪希獲救時的情況。
軍方宣布梅吉迪希獲救之前，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，以國部隊於加薩走廊執行地面行動之際，正持續努力營救遭哈瑪斯綁架的200多名人質。
納坦雅胡還說：「這次行動甚至創造讓人質獲釋的機會，我們不會錯過機會的。」
哈瑪斯發布人質影像顯示，以色列婦女激動批納坦雅胡
巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯今天在社群網站發布據稱是3名以色列婦女人質的影像，其中一人激動批評以國總理納坦雅胡，但納坦雅胡駁斥這是哈瑪斯的心理操控。
《法新社》、《加拿大廣播公司新聞網》（CBC News）等媒體報導，哈瑪斯在社群媒體X發布片長76秒影像，並稱影片中婦女為「猶太復國主義被拘留者」，但無法立即確定她們的身分。
這3名婦女坐在塑膠椅上，背後是白色瓷磚牆壁，坐在中間的婦女呼籲，納坦雅胡應同意換囚，換取所有人質獲釋。
該名婦女說著希伯來語，說著說著變得非常激動，開始大喊大叫，在片尾時幾乎大聲尖叫，坐在她兩側其他婦女則保持沉默。
以色列《耶路撒冷郵報》（Jerusalem Post）報導，該名婦女指控，納坦雅胡犯下了戰爭罪，未能阻止哈瑪斯10月7日的屠殺，如今還無法實施停火來解救人質。
對此，納坦雅胡已發表聲明駁斥，這則影片是哈瑪斯及伊斯蘭國（ISIS）的殘忍心理操控。
參加音樂節被哈瑪斯綁架德以雙重國籍女子，證實死亡
以色列外交部今天表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯7日在諾瓦音樂節（Nova Festival）綁架的23歲德、以雙重國籍女子盧克（Shani Louk）已證實死亡。
美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，以色列外交部在社群媒體X發文表示：「我們要公布一項令人傷心的消息，擁有德國和以色列雙重國籍、23歲的夏妮（盧克的名字）的遺體已被發現並確認身分。」
哈瑪斯7日突破加薩和以色列之間的邊界展開突襲時，盧克正在以色列南部參加音樂節。
根據外交部聲明，盧克在音樂節被綁架，「遭哈瑪斯恐怖分子酷刑折磨，並在加薩遊街示眾」。聲明中還說她「經受難以言喻的恐怖折磨」。
現場影片顯示，武裝分子7日進行攻擊，從南北封鎖通往音樂節的道路，然後步行湧入這個廣闊的場地。他們從三面包圍人群，朝他們開槍，迫使他們越過田野向東逃亡。
根據以色列緊急救援機構Zaka，在諾瓦音樂節現場發現260多具遺體。根據CNN分析，死亡總數可能更高。
新聞來源
延伸閱讀
- BBC查核：哈瑪斯擄走的222名以色列人質，他們都是誰？
- 《法新社》分析一覽：真主黨背景及實力、與以色列開戰風險，和未來可能動向
- 國際刑事法院檢察官訪拉法關卡：阻止人道援助進入加薩恐構成犯罪
- 白宮：以色列有義務區別哈瑪斯和加薩平民；伊朗：美國向「抵抗軸心」釋出訊息，恐迫使所有人行動
- 以色列擴大地面部隊攻加薩北部，傳已控制大片地區；納坦雅胡甩鍋情報首長，戰時內閣現裂痕
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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政府無視經濟警訊，市井小民何去何從？郭台銘3大對策迎戰「灰犀牛」
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面對即將襲來的經濟「灰犀牛」，政府視而不見，但郭台銘挺身而出，力拋出三大對策、憲政改革主張，宣告將以行動領台灣人度過難關。
你以為氣候問題還很遙遠？金融危機不再發生？事實上，一頭兇猛的「灰犀牛」正迎面撲來，即將衝擊人們的歲月靜好。「灰犀牛」一詞源自2013年，由美國學者米歇爾·渥克（Michele Wucker）提出，指的是明顯高機率發生、被忽視的威脅。比如科學預警氣候變遷，企業仍依賴化石燃料，把地球推向崩潰邊緣；2008年金融危機，專家警告卻被輕忽，造就無數人損失財富。
現今的台灣看似風平浪靜，實則有一頭近在眼前的經濟海嘯灰犀牛，可悲的是當局者視而不見。不過，擁有雄厚商業經驗與政經敏銳度的郭台銘，早已預見灰犀牛考驗，並承諾以四年時間帶領台灣人民度過難關。
經濟海嘯「灰犀牛」直撲台灣，政府在哪裡？
近期，世界銀行（WB）宣布亞洲面臨50年來最糟糕的經濟前景，國際貨幣基金（IMF）也下調台灣2023經濟成長至0.8%。郭台銘指出，種種警示無不證明台灣正處於動盪時刻，如人口老化、氣候變遷、公債壓力、全球經濟變動以及兩岸情勢的不穩定，經濟海嘯的灰犀牛正在快速接近，一連串考驗正如狂風暴雨襲來，但政府卻還耽溺在暴風雨前的寧靜。
事實上，台灣預估在2025年邁入超高齡社會，這表示醫療與社會福利支出將驟增，勞動力市場也將萎縮；更別提國安危機等級的少子化議題，沒有國家未來的棟樑，社會經濟的穩定性危如累卵。同時，全球都面臨氣候變遷帶來的極端天氣事件，台灣的第一級產業更是首當其衝；再加上公債壓力與貿易壁壘增加，俄烏戰爭、以巴衝突等國際局勢變動也牽一髮動全身，時時刻刻威脅著台灣。
郭台銘拋出三大對策，呼籲執政者面對問題
面對國際、兩岸、經濟的嚴峻挑戰，郭台銘呼籲政府應做最壞打算、擔起責任，不得心存僥倖。他更向執政者提出三大救國方針，包括：
一、 總統應立刻召開「國安會議」：面對國際、兩岸、經濟的重大變局，召集中央政府部會，預判國家整體的挑戰與對策、超前部署，以實際行動強化國家韌性。
二，總統應就嚴峻挑戰發表「迴廊談話」：「定戰略，謀策略，做決定，安民心。」作為國家領袖與三軍統帥，總統必須向國人解釋未來的挑戰，共同面對。
三、 行政院應立刻召集跨部會擬定「應變對策」：針對潛在風險擬定對策。如1996年台海危機時，政府有18套劇本應對。本次面對疫後重大的「灰犀牛群」考驗，政府絕不能沒有明確對策。
此外，台灣還有一個長期以來面臨的問題。如今年5月中旬，民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜相繼提出「總統應赴立法院國情報告」。不過，郭台銘認為問題的核心癥結點是現行制度下權責不符，導致「總統有權無責，行政院長有責無權」的荒謬現象。面對台灣的下一步，郭台銘認為應從憲政改革著手，進行「台灣Resetting」的根本改造。
因此，郭台銘主張改革「雙首長制」，民選總統應該接受民意的監督，到民意機關做國情報告，推動修憲落實「總統權責相符」。再者，還要修改《總統副總統選舉罷免法》，將正副總統選舉改為「兩輪投票絕對多數制」，以平衡政治參與和穩定。
寄託政經實力派！郭台銘用四年為「台灣Resetting」
除了為國家獻策，具備實務家性格的郭台銘，也不甘於停留在理論層面，本次即透過參選的實際行動，表示為台灣披荊斬棘、穩定國際地位的決心。
其實郭董心繫台灣、樂於貢獻，社會大眾有目共睹。如疫情嚴峻期間，他積極尋找國際疫苗供應商，成功購得500萬劑BNT疫苗捐給政府；近期，他更大力邀約「ChatGPT之父」OpenAI執行長山姆・奧特曼訪台參加AI大師論壇，與今年獲得《時代雜誌》AI領域百大影響力人物的「Google大腦」之父吳恩達、馬里蘭大學講座教授李傑進行對談，帶動台灣科技產業交流、接軌國際。
身為鴻海科技創辦人，他曾與賈伯斯、庫克、孫正義等業界巨頭交往密切，奠定國際業界地位。他也曾與美國前總統川普、中共領導人習近平會面，無不展現他在國際商界及政治舞台上的深厚影響力。
在充滿危機的此刻，郭台銘不諱言挑戰，直指問題核心。台灣急需像這樣一位具有遠見和決斷力的領袖，化危機為轉機，引領人民戰勝灰犀牛，平安度過山雨欲來的經濟海嘯。
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