世新中文系11月討論停招案、最快114學年實施，中文學會呼籲面對人文學科失衡危機
我們想讓你知道的是
面對時代挑戰，台灣師範大學國文系教授徐國能認為，中文系不能自怨自艾，應該將傳統與現代結合，例如台師大文創學程結合編劇、電視劇製作、舞台劇、紀錄片等領域，深受學生歡迎。
世新中文系11月討論停招案 最快114學年實施
（中央社）世新大學校方昨（30）日表示，中文系預計11月舉行師生說明會討論停招案，系上若通過停招案後，還要經行政會議、校務會議等程序，最快114學年停招。
近日有網友在Dcard論壇發文指出，世新大學中文系大學部將於114學年停招，聽說理由是大學部註冊率不佳，明年恐成最後一屆。
世新大學校方昨日透過文字回應，世新持續以鮮明特色，吸引有志培養跨領域專業的高中生加入，但面對少子化浪潮，「調整」的考驗，是不得不為的因應之道；各系所研議增調作業後，也會與師生召開說明會，充分溝通以確保師生的工作權及受教權。
世新大學校方證實，目前中文系有提出停招的規劃，預計11月與師生舉行說明會進行溝通，是否只有大學部規劃停招、研究所是否調整，都要等師生說明會討論後才會定案，待系上通過停招案後，還要經過學校行政會議和校務會議等程序，再報教育部核定。
世新大學校方提到，系所提出的112學年停招申請如獲教育部核定，會在114學年停招大一新生，但會等在學生都畢業後，該系所才會正式走入歷史。
世新中文擬停招 學者：中文系發展不至於悲觀
（中央社）世新大學中文系規劃停招引發熱議。學者昨日表示，許多中文系已積極轉型，調整課程內容並連結社會，培養學生就業所需能力，未來發展還不至於走向絕對悲觀。
世新大學透過文字證實，中文系提出停招規劃，預計11月與師生舉行說明會溝通，系上通過停招案後，還要經過學校行政會議和校務會議等程序，再報教育部，系所提出的112學年停招申請如獲教育部核定，會在114學年停招新生。
台灣師範大學國文系教授徐國能接受媒體聯訪時表示，面臨少子女化衝擊，大學尤其私校在招生上面臨很多困難；人文學科因實用性不像商管或法政那麼強，學生畢業後求職可能比辛苦，導致人文學科在招生上形成排擠效應。
徐國能提到，學生就讀人文學科的意願並沒有想像中低，許多大學的中文系已積極轉型，調整課程內容，和社會有更多連結，除了傳統經史子集，也培養學生就業所需能力，例如當網路小編需要會的基本電腦排版、數位資訊能力等，中文系未來發展不至於走向絕對悲觀。
面對時代挑戰，徐國能認為，中文系不能自怨自艾，應該將傳統與現代結合，例如台師大文創學程結合編劇、電視劇製作、舞台劇、紀錄片等領域，深受學生歡迎。
政治大學中國文學系教授林啟屏提到，大家對大學科系和職業有對應的想像，常將大學和市場機制連結，但很多學者並不贊成大學變成職業訓練所，大學有其理想性，人文學科是知識圖譜中的基礎學程，應該要有更多政策協助，才能往更好的方向發展。
林啟屏認為，中文系是人文學科中的一個單位，學習人文學科會讓學生擁有看不見的能力，只是社會常希望大家習得知識的能力可以被看見，但看不見的能力有時更不易達到。
世新中文擬停招 中文學會籲面對人文學科失衡危機
（中央社）世新大學中文系規劃停招，台灣中文學會昨日表示，厚植人文是最好的人才投資，因應時代挑戰，中文系與時俱進，也希望政策面能面對人文學科發展失衡的危機。
世新大學透過文字證實，中文系提出停招規劃，預計11月與師生舉行說明會溝通，系上通過停招案後，還要經過學校行政會議和校務會議等程序，再報教育部，系所提出的112學年停招申請如獲教育部核定，會在114學年停招新生。
台灣中文學會發表聲明指出，有鑑於台灣少子女化及時代產業變革，關於未來人才培育，每所大學都在審慎因應，任何科系的調整變動，皆應在充分溝通並尊重師生意願下進行，系所一旦減招、停招，更應保障學生受教權與教師工作權益。
對於世新中文系規劃停招，台灣中文學會認為，世新校方與中文系師生仍應保有暢通管道，廣納意見、全面考量，教育部除了確保師生聲音被聽見與重視，也期待能從政策面著手，面對近幾年人文學科發展失衡的危機。
台灣中文學會表示，語言文字是思考、創造、表達的工具，也是各學科的交集與基底，語言的邊界；人文底蘊不僅止於畫龍點睛，也往往形構事物的內在紋理與本質，厚植人文是最好的人才投資，有理想的堅持，也是大學社會責任所在。
面對時代挑戰，台灣中文學會提到，中文系在語文教育及專業領域也與時俱進，積極面對，大一國文或相關課程的調整與創新已具備從工具到應用、思辨至創造的整體提升；語文本質多變靈活，內在具自我反思與精進動力，正是中文系的本質所在。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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ASUS Vivobook 16X搭載NVIDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU加速創意奔放！身兼教授與創作者多重身分，劉辰岫博士擁抱AI也善用軟硬體設備，展現藝術手法新樣貌
我們想讓你知道的是
國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫，他擁有多重斜槓身份，對於 在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，勢必要有好的工具輔助。ASUS Vivobook 16X筆電搭載NVDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU，提供創作者最佳利器，輕薄同時兼顧效能與便利，幫助創作者盡情揮灑創意無後顧之憂。
物理學博士、藝術家、科學家，看似迥異的角色，無痕融合在國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫的人生軌跡之中。在劉辰岫眼中，科學與藝術的本質相同，只是科學重探究（Exploration）、藝術重表現（Expression），愛科學也愛藝術的他，成為一位跨界創作者。
近年生成式AI的出現，劉辰岫認為新科技模糊人機界線，但不會取代藝術家，而是讓人更有效率創作。其中，將創意化為作品的關鍵，來自搭載新一代筆電GPU、攜帶方便且效能優異的創作者筆電，不但能縮短設計軟體的運算執行時間；在場域內更能即時呈現展演互動藝術效果。
從編碼源頭展開實驗性創作，NVIDIA GPU加速生成式AI創意流暢落地
近期劉辰岫將Gen AI工具融入創作，從程式編碼層次切入，選擇在Python、TensorFlow程式語言架構，餵養大量資料並訓練AI生成不同藝術形式的媒材或風格。
「我們經常會使用深度學習模型VGG-16、VGG-19來處理圖像運算，因為資料量大、參數也多，過去輸入的圖片動輒10多萬張，需兩三天時間才能算完；現在因為有GeForce RTX 40系列GPU，可以在三至四個小時內完成，運算效率大幅提升。」劉辰岫解釋。
由於劉辰岫的藝術手法相當具實驗性，往往需要反覆輸入新的參數觀察成果，強勁、即時的GPU運算能量，加上輕巧便攜的ASUS創作筆電，讓互動藝術可以在實驗室，甚至展覽、劇場立刻呈現效果。
劉辰岫接著分享他經常使用的創作程式之一，像是3D運算軟體Blender，本身就相當「吃」顯示卡效能。若是開啟GPU加速OptiX光線追蹤技術，在創作時就能縮短畫面渲染所需時間。他舉例，「有次我們擷取台灣衛星地形的數據來做模型，資料量非常大，如果GPU效能不夠強，光是模型在電腦內要翻一個面，就要耗費不少時間，或可能遭遇畫面卡頓情況。」
「我發現在搭載GeForce RTX GPU的硬體上使用設計軟體，作業流程相當流暢，而且這裡強調的速度感，不光是節省時間，更是加速創意産生，可說是藝術創作的催化劑。」劉辰岫解釋。除了受惠NVIDIA Studio加快軟體運行，也要搭配具備優異規格的筆記型電腦，來提升使用者的操作體驗。
ASUS Vivobook抓住設計者品味，一台筆電助攻藝術展演完美呈現
劉辰岫分享他近期常「玩」的一款筆電ASUS Vivobook 16X，搭載NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 筆記型電腦GPU及專屬免費的NVIDIA Studio驅動程式，滿足工作或創作等多元需求。身為藝術家，對產品本身的設計也相當講究，「這款筆電外觀簡約，很適合給現代藝術家與設計師展現個人品味，加上頂級運算效能，等於是兼具美學與便利。」劉辰岫解釋。
身為教授，平時工作要一邊備課，也會一邊持續創作，需要長時間盯著螢幕。如何在色彩飽和與眼睛疲勞取得平衡，ASUS Vivobook 16X給出答案。
劉辰岫提到他相當喜歡這款筆電的NanoEdge窄邊框設計，16吋螢幕佔比整台筆電達86%，2.5K 144Hz顯示器色彩對比非常飽滿，在處理彩度高圖片或動畫素材時候，觀察到不同層次的效果皆能細膩呈現。加上這台筆電螢幕通過德國萊因TÜV低藍光護眼認證，長時間操作對眼睛也不會造成明顯負擔。
每個藝術作品展現在觀看者之前，背後往往需耗費相當多道工序進行調校。劉辰岫就提到，有些建模軟體的操作介面配置相當多按鈕，如果筆電螢幕太小，可能就會點錯或看不清楚。ASUS Vivobook 16X具備16吋16：10螢幕，不僅觀看視覺體驗更提升，螢幕轉軸還能180度轉動，對於要跟其他創作者或學生討論時，也能迅速攤平讓對方看到螢幕上的資訊。
此外，ASUS Vivobook 16X搭載最新 MUX 獨顯直連開關，可以選擇「獨立顯示卡模式」以實現低延遲、優化遊戲和其他密集型工作的體驗，或選擇「混合模式」以延長電池壽命。採用NVIDIA Ada Lovelace 架構的頂級 NVIDIA GeForce RTX™ 4060 顯示卡。無論是剛開始踏上創意之旅，或是需要處理專業級渲染或直播，在光線追蹤、AI 加速及 GDDR6 高速記憶體等進階顯示卡功能加持下，順暢完成一切任務，實現最佳效能和穩定性。了解更多：ASUS Vivobook 16X
共創成為未來新藝術表現手法，NVIDIA Omniverse實現遠距藝術協作
從小喜歡探究科學，領略到物理學的美，接續因為人文學思的薰陶，將藝術創作當成自我與社會對話的敘事手段。從劉辰岫經手的作品，可以看到一個很重要的元素，也就是他喜愛探究自然、科技與人類的複雜關係。
「在新媒體科技藝術的領域，協作已經是非常主流的工作模式，藝術家各自在不同的時空背景創作，但也需要把數位資料相互傳送，才能展開下個工作階段。」劉辰岫表示。
對於藝術創作者的需求，NVIDIA打造了一個NVIDIA Omniverse平台，等於是3D工作流程的互連中樞，讓創作者能即時同步創作，取代過去的線性流程。加上運用OpenUSD功能，也就是把檔案轉成相同USD格式，創作者得以更有效率發想創意、實現協作。
對於像劉辰岫這樣擁有多種協槓身分，同時在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，有好的工具輔助可謂如虎添翼。劉辰岫最後表示，「創作過程當中，我很看重『流暢性』這項元素，ASUS Vivobook 16X以及搭載的GeForce RTX 4060筆電 GPU，等於是給予創作者最強的武器，不僅兼顧效能與便利性，在創作路上無後顧之憂。」
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