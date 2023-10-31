世新中文系11月討論停招案、最快114學年實施，中文學會呼籲面對人文學科失衡危機

世新中文系11月討論停招案 最快114學年實施

（中央社）世新大學校方昨（30）日表示，中文系預計11月舉行師生說明會討論停招案，系上若通過停招案後，還要經行政會議、校務會議等程序，最快114學年停招。

近日有網友在Dcard論壇發文指出，世新大學中文系大學部將於114學年停招，聽說理由是大學部註冊率不佳，明年恐成最後一屆。

世新大學校方昨日透過文字回應，世新持續以鮮明特色，吸引有志培養跨領域專業的高中生加入，但面對少子化浪潮，「調整」的考驗，是不得不為的因應之道；各系所研議增調作業後，也會與師生召開說明會，充分溝通以確保師生的工作權及受教權。

世新大學校方證實，目前中文系有提出停招的規劃，預計11月與師生舉行說明會進行溝通，是否只有大學部規劃停招、研究所是否調整，都要等師生說明會討論後才會定案，待系上通過停招案後，還要經過學校行政會議和校務會議等程序，再報教育部核定。

世新大學校方提到，系所提出的112學年停招申請如獲教育部核定，會在114學年停招大一新生，但會等在學生都畢業後，該系所才會正式走入歷史。

世新中文擬停招 學者：中文系發展不至於悲觀

（中央社）世新大學中文系規劃停招引發熱議。學者昨日表示，許多中文系已積極轉型，調整課程內容並連結社會，培養學生就業所需能力，未來發展還不至於走向絕對悲觀。

世新大學透過文字證實，中文系提出停招規劃，預計11月與師生舉行說明會溝通，系上通過停招案後，還要經過學校行政會議和校務會議等程序，再報教育部，系所提出的112學年停招申請如獲教育部核定，會在114學年停招新生。

台灣師範大學國文系教授徐國能接受媒體聯訪時表示，面臨少子女化衝擊，大學尤其私校在招生上面臨很多困難；人文學科因實用性不像商管或法政那麼強，學生畢業後求職可能比辛苦，導致人文學科在招生上形成排擠效應。

徐國能提到，學生就讀人文學科的意願並沒有想像中低，許多大學的中文系已積極轉型，調整課程內容，和社會有更多連結，除了傳統經史子集，也培養學生就業所需能力，例如當網路小編需要會的基本電腦排版、數位資訊能力等，中文系未來發展不至於走向絕對悲觀。

面對時代挑戰，徐國能認為，中文系不能自怨自艾，應該將傳統與現代結合，例如台師大文創學程結合編劇、電視劇製作、舞台劇、紀錄片等領域，深受學生歡迎。

政治大學中國文學系教授林啟屏提到，大家對大學科系和職業有對應的想像，常將大學和市場機制連結，但很多學者並不贊成大學變成職業訓練所，大學有其理想性，人文學科是知識圖譜中的基礎學程，應該要有更多政策協助，才能往更好的方向發展。

林啟屏認為，中文系是人文學科中的一個單位，學習人文學科會讓學生擁有看不見的能力，只是社會常希望大家習得知識的能力可以被看見，但看不見的能力有時更不易達到。

世新中文擬停招 中文學會籲面對人文學科失衡危機

（中央社）世新大學中文系規劃停招，台灣中文學會昨日表示，厚植人文是最好的人才投資，因應時代挑戰，中文系與時俱進，也希望政策面能面對人文學科發展失衡的危機。

世新大學透過文字證實，中文系提出停招規劃，預計11月與師生舉行說明會溝通，系上通過停招案後，還要經過學校行政會議和校務會議等程序，再報教育部，系所提出的112學年停招申請如獲教育部核定，會在114學年停招新生。

台灣中文學會發表聲明指出，有鑑於台灣少子女化及時代產業變革，關於未來人才培育，每所大學都在審慎因應，任何科系的調整變動，皆應在充分溝通並尊重師生意願下進行，系所一旦減招、停招，更應保障學生受教權與教師工作權益。

對於世新中文系規劃停招，台灣中文學會認為，世新校方與中文系師生仍應保有暢通管道，廣納意見、全面考量，教育部除了確保師生聲音被聽見與重視，也期待能從政策面著手，面對近幾年人文學科發展失衡的危機。

台灣中文學會表示，語言文字是思考、創造、表達的工具，也是各學科的交集與基底，語言的邊界；人文底蘊不僅止於畫龍點睛，也往往形構事物的內在紋理與本質，厚植人文是最好的人才投資，有理想的堅持，也是大學社會責任所在。

面對時代挑戰，台灣中文學會提到，中文系在語文教育及專業領域也與時俱進，積極面對，大一國文或相關課程的調整與創新已具備從工具到應用、思辨至創造的整體提升；語文本質多變靈活，內在具自我反思與精進動力，正是中文系的本質所在。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航