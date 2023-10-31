「將哈瑪斯連根拔起」然後呢？專家警告：以色列沒有為戰後加薩制定計劃

Photo Credit: Reuters / BBC News 兩名巴勒斯坦兒童站在加薩南部汗尤尼斯的廢墟中。

以色列總理本傑明・納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）誓言要「改變中東」。美國總統拜登（Joe Biden）稱「沒有退路」。但是，隨著以色列軍隊對加薩地帶的攻擊不斷升級，並向巴勒斯坦人發出新的緊急警告，要求他們讓開道路，戰爭將何去何從？

在10月7日的恐怖事件發生之後，以色列官員不斷表示，他們打算在軍事上和政治上將哈瑪斯從加薩地帶連根拔起。

但除了運用無情的、壓倒性的軍事力量外，如何實現這一前所未有的雄心壯志還不清楚。

特拉維夫大學摩西・達揚中心（Moshe Dayan Centre）巴勒斯坦研究論壇負責人麥克・米爾施泰因（Michael Milshtein）博士說：「你不可能在沒有後天計劃的情況下，推動這樣一個歷史性行動。」

米爾施泰因博士曾任以色列軍事情報局巴勒斯坦事務部部長，他擔心有關規劃才剛剛開始。

「需要馬上行動」，他說。

西方外交官表示，他們正在與以色列就未來局勢進行激烈討論，但迄今為止一切都還不明朗。

一位外交官稱：「絕對沒有固定的計劃。你可以在紙上勾勒出一些想法，但要讓它們變成現實，還需要數週、數月的外交努力。」

軍事計劃是存在的，比如削弱哈瑪斯的軍事能力，或者佔領加薩地帶的大片地區。但對於那些在處理過往危機方面有著長期經驗的人說，計劃也就到此為止了。

以色列對外情報機構摩薩德的前高級官員哈伊姆・托默（Haim Tomer）說：「在我們撤軍後的第二天就能為加薩找到可行的解決方案不太可能。」

以色列人幾乎一致認為：必須擊敗哈瑪斯。10月7日的大屠殺實在是太駭人聽聞了。不能再允許該組織統治加薩。

但米爾施泰因博士說，哈瑪斯貫徹的是一種理念，以色列無法輕易將其消滅。

他說：「這不像1945年的柏林，把一面旗幟插在國會大廈上就完事了。」

他說，2003年的伊拉克更容易比較，當時以美國為首的軍隊試圖清除薩達姆政權的痕跡。被稱為「去復興黨化」的行動是一場災難。它導致數十萬伊拉克公務員和武裝部隊成員失業，為毀滅性的叛亂埋下了種子。

參加過那場衝突的美國老兵正在以色列，向以色列軍方講述他們在費盧傑和摩蘇爾等地的經歷。「我希望他們能向以色列人解釋，他們在伊拉克犯下了巨大的錯誤」，米爾施泰因博士說。

「例如，不要對鏟除執政黨或改變人們的思想抱有幻想。那是不可能的。」

巴勒斯坦人對此表示贊同。

Getty ImagesPhoto Credit: Getty Images / BBC News 10月30日，以色列繼續轟炸加薩地帶，建築物冒出濃煙。

巴勒斯坦民族倡議組織（Palestinian National Initiative）主席穆斯塔法・巴爾古提（Mustafa Barghouti）說：「哈瑪斯是一個廣受歡迎的基層組織」。如果他們想清除哈瑪斯，就需要對整個加薩進行種族清洗。

這種想法——以色列暗中打算迫使數十萬巴勒斯坦人離開加薩地帶，進入鄰國埃及——正在激起巴勒斯坦人最根深蒂固的恐懼。

對於已經在很大程度上由難民（以色列建國時逃離或被趕出家園的人）組成的人口來說，再一次大規模逃亡會讓他們回憶起1948年的創傷性事件。

巴勒斯坦解放組織前發言人戴安娜・布圖（Diana Buttu）說：「逃離意味著一張單程票。回不來了」。

包括前高級官員在內的以色列評論員經常提到，需要將巴勒斯坦人暫時安置在邊界另一側的西奈半島。

以色列國家安全委員會前負責人吉奧拉・艾蘭德（Giora Eiland）說，以色列要想在不殺害大量無辜巴勒斯坦人的情況下實現其在加薩的軍事野心，唯一的辦法就是讓平民撤離加薩。

「他們應該越過邊界前往埃及」，他說，「暫時或永久地。」

美國總統拜登10月20日請求國會批准撥款支持以色列和烏克蘭，其中的一句話加重了巴勒斯坦人的擔憂。

「這場危機很可能導致跨境流離失所，以及更高的地區人道主義需求。」

迄今為止，以色列尚未表示希望巴勒斯坦人越境。以色列國防軍（IDF）一再告訴平民，只能轉移到南部界限不清的「安全區」。

但埃及總統阿卜杜勒・法塔赫・塞西（Abdel Fattah el-Sissi）警告說，以色列在加薩發動的戰爭可能是「企圖迫使平民⋯⋯遷移到埃及」。

假設戰爭結束後加薩地帶仍有加薩人，誰來統治他們？

米爾施泰因博士說：「這個問題價值連城。」

他說，以色列應該支持建立由加薩人管理的新政府，並得到當地領導人的支持，以及美國、埃及或許還有沙烏地阿拉伯的支持。

新政府還應包括法塔赫（Fatah）的領導人，法塔赫是巴勒斯坦的敵對派別，哈瑪斯在2006年贏得選舉一年後用暴力將其逐出加薩。

法塔赫控制著巴勒斯坦權力機構，該機構總部設在被佔領的約旦河西岸的拉馬拉市（Ramallah）。

但無論是在約旦河西岸還是在加薩地帶，巴勒斯坦權力機構及其年邁的主席馬哈茂德・阿巴斯（Mahmud Abbas）在巴勒斯坦人中都極不受歡迎。

戴安娜・布圖（Diana Buttu）說，巴勒斯坦權力機構可能暗地裡想重返加薩，但如果這意味著「坐上以色列坦克的後座」，那就不可能了。

巴勒斯坦資深政治家哈南・阿什拉維（Hanan Ashrawi）曾在20世紀90年代短暫供職於巴權力機構，一想到包括以色列在內的外來者將再次試圖決定巴勒斯坦人的生活方式，她就不寒而慄。