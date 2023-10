中國民間反猶、反以言論橫行，學者：與政府試圖將以巴衝突塑造為「反美敘事」有關

(中央社)中國外交部數次呼籲以巴衝突停火,立場定位為中立;民間則有反猶反以等言論流傳於社群。學者認為,這與中國試圖將這場戰爭塑造為「反美敘事」有關,於是放任了這些討論。

以巴衝突擴大以來,中國媒體、網路社群可見反猶太、反以色列、譴責美國等發言。數名社群平台具有影響力的意見領袖將哈瑪斯(Hamas)稱為「抵抗組織」,透過用字給予了發動攻擊「正當性」;《中國日報》英文版23日社論直指,美國站在加薩(Gaza)歷史錯誤一邊,對以色列的支持是「火上澆油」。

前《環球時報》總編輯胡錫進25日在其微博評論以色列常駐聯合國代表爾登(Gilad Erdan)要求聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)辭職一事時說,「經過這場戰爭,納粹殘酷迫害導致的世人對猶太民族的同情很可能將消耗一空」;有中國網友回應「老胡說得對」、「以色列覺得背後有美帝撐腰,有恃無恐了」。

德國總理蕭茲(Olaf Scholz)前往以色列表達支持後,中國群眾湧入德國駐中大使館官方微博頁面留言「以色列是納粹」等字句,或是合成以色列國旗與納粹符號,導致大使館刪除部分言論,甚至用了「無恥的混蛋」批評留言群眾;這讓民眾更加地激憤,紛紛喊出「舉報」。

《紐約時報》中文網30日報導引述多名學者意見,對中國民間反猶反以偏激言論現象加以分析。

「很明顯,(中國)政府正在傳遞的訊息是,容忍反猶太主義言論」,中以學術交流促進協會(SIGNAL)執行董事魏凱麗(Carice Witte)表示,倘若反猶太主義言論會為政府造成困擾,審查者會禁止這類言論。

魏凱麗指出,中國可能認為,讓反猶情緒和在以巴衝突問題上,放任對於美國的敵意蔓延,這可以發揮地緣政治用途,因為中國正在加強與阿拉伯國家的關係,加深其在中東的立足點。

報導提到,中國近年來尋求在中東發揮作用,今年3月促成了沙烏地阿拉伯、伊朗恢復外交關係;今年6月中國領導人習近平會見巴勒斯坦領袖阿巴斯(Mahmoud Abbas),雙方聯合聲明重申,「涉疆問題根本不是人權問題,而是反暴恐、去極端化和反分裂問題」。

以色列賴赫曼大學阿巴埃班國際外交研究所(Abba Eban Institute for Diplomacy and International Relations at Reichman University)亞洲政策項目主任阿夫特曼(Gedaliah Afterman)指出,中國看起來想把以巴戰爭作為「在中國公眾中塑造反美敘事」的方法,那些社群尖銳言論似乎部分把譴責以色列與譴責美國、批評猶太人與批評美國人結合起來。

寧波諾丁漢大學(University of Nottingham Ningbo China)國際傳播系副教授艾因斯利(Mary Ainslie)指出,近年來愈來愈多帶有反猶傾向刻板印象,原因是中國民族主義情緒上升、對於西方不信任加深、國內經濟狀態不佳、中國網路上陰謀論盛行等。

不同於以巴衝突在中國網路的激烈輿論戰,上海猶太難民紀念館有另一個畫面,有民眾坦言,由於這場戰事才對於猶太人歷史起了興趣,特別到紀念館了解二戰期間猶太人避難上海往事,館內經常可聽見「哈瑪斯」、「以色列」等關鍵字討論,對於這場戰事走向,他們則在留言本寫上「世界和平」期許。

