中國民間反猶、反以言論橫行，學者：與政府試圖將以巴衝突塑造為「反美敘事」有關
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中以學術交流促進協會（SIGNAL）執行董事魏凱麗（Carice Witte）表示，中國可能認為，讓反猶情緒和在以巴衝突問題上，放任對於美國的敵意蔓延，這可以發揮地緣政治用途，因為中國正在加強與阿拉伯國家的關係，加深其在中東的立足點。
（中央社）中國外交部數次呼籲以巴衝突停火，立場定位為中立；民間則有反猶反以等言論流傳於社群。學者認為，這與中國試圖將這場戰爭塑造為「反美敘事」有關，於是放任了這些討論。
以巴衝突擴大以來，中國媒體、網路社群可見反猶太、反以色列、譴責美國等發言。數名社群平台具有影響力的意見領袖將哈瑪斯（Hamas）稱為「抵抗組織」，透過用字給予了發動攻擊「正當性」；《中國日報》英文版23日社論直指，美國站在加薩（Gaza）歷史錯誤一邊，對以色列的支持是「火上澆油」。
前《環球時報》總編輯胡錫進25日在其微博評論以色列常駐聯合國代表爾登（Gilad Erdan）要求聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）辭職一事時說，「經過這場戰爭，納粹殘酷迫害導致的世人對猶太民族的同情很可能將消耗一空」；有中國網友回應「老胡說得對」、「以色列覺得背後有美帝撐腰，有恃無恐了」。
德國總理蕭茲（Olaf Scholz）前往以色列表達支持後，中國群眾湧入德國駐中大使館官方微博頁面留言「以色列是納粹」等字句，或是合成以色列國旗與納粹符號，導致大使館刪除部分言論，甚至用了「無恥的混蛋」批評留言群眾；這讓民眾更加地激憤，紛紛喊出「舉報」。
《紐約時報》中文網30日報導引述多名學者意見，對中國民間反猶反以偏激言論現象加以分析。
「很明顯，（中國）政府正在傳遞的訊息是，容忍反猶太主義言論」，中以學術交流促進協會（SIGNAL）執行董事魏凱麗（Carice Witte）表示，倘若反猶太主義言論會為政府造成困擾，審查者會禁止這類言論。
魏凱麗指出，中國可能認為，讓反猶情緒和在以巴衝突問題上，放任對於美國的敵意蔓延，這可以發揮地緣政治用途，因為中國正在加強與阿拉伯國家的關係，加深其在中東的立足點。
報導提到，中國近年來尋求在中東發揮作用，今年3月促成了沙烏地阿拉伯、伊朗恢復外交關係；今年6月中國領導人習近平會見巴勒斯坦領袖阿巴斯（Mahmoud Abbas），雙方聯合聲明重申，「涉疆問題根本不是人權問題，而是反暴恐、去極端化和反分裂問題」。
以色列賴赫曼大學阿巴埃班國際外交研究所（Abba Eban Institute for Diplomacy and International Relations at Reichman University）亞洲政策項目主任阿夫特曼（Gedaliah Afterman）指出，中國看起來想把以巴戰爭作為「在中國公眾中塑造反美敘事」的方法，那些社群尖銳言論似乎部分把譴責以色列與譴責美國、批評猶太人與批評美國人結合起來。
寧波諾丁漢大學（University of Nottingham Ningbo China）國際傳播系副教授艾因斯利（Mary Ainslie）指出，近年來愈來愈多帶有反猶傾向刻板印象，原因是中國民族主義情緒上升、對於西方不信任加深、國內經濟狀態不佳、中國網路上陰謀論盛行等。
不同於以巴衝突在中國網路的激烈輿論戰，上海猶太難民紀念館有另一個畫面，有民眾坦言，由於這場戰事才對於猶太人歷史起了興趣，特別到紀念館了解二戰期間猶太人避難上海往事，館內經常可聽見「哈瑪斯」、「以色列」等關鍵字討論，對於這場戰事走向，他們則在留言本寫上「世界和平」期許。
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延伸閱讀
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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政府無視經濟警訊，市井小民何去何從？郭台銘3大對策迎戰「灰犀牛」
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面對即將襲來的經濟「灰犀牛」，政府視而不見，但郭台銘挺身而出，力拋出三大對策、憲政改革主張，宣告將以行動領台灣人度過難關。
你以為氣候問題還很遙遠？金融危機不再發生？事實上，一頭兇猛的「灰犀牛」正迎面撲來，即將衝擊人們的歲月靜好。「灰犀牛」一詞源自2013年，由美國學者米歇爾·渥克（Michele Wucker）提出，指的是明顯高機率發生、被忽視的威脅。比如科學預警氣候變遷，企業仍依賴化石燃料，把地球推向崩潰邊緣；2008年金融危機，專家警告卻被輕忽，造就無數人損失財富。
現今的台灣看似風平浪靜，實則有一頭近在眼前的經濟海嘯灰犀牛，可悲的是當局者視而不見。不過，擁有雄厚商業經驗與政經敏銳度的郭台銘，早已預見灰犀牛考驗，並承諾以四年時間帶領台灣人民度過難關。
經濟海嘯「灰犀牛」直撲台灣，政府在哪裡？
近期，世界銀行（WB）宣布亞洲面臨50年來最糟糕的經濟前景，國際貨幣基金（IMF）也下調台灣2023經濟成長至0.8%。郭台銘指出，種種警示無不證明台灣正處於動盪時刻，如人口老化、氣候變遷、公債壓力、全球經濟變動以及兩岸情勢的不穩定，經濟海嘯的灰犀牛正在快速接近，一連串考驗正如狂風暴雨襲來，但政府卻還耽溺在暴風雨前的寧靜。
事實上，台灣預估在2025年邁入超高齡社會，這表示醫療與社會福利支出將驟增，勞動力市場也將萎縮；更別提國安危機等級的少子化議題，沒有國家未來的棟樑，社會經濟的穩定性危如累卵。同時，全球都面臨氣候變遷帶來的極端天氣事件，台灣的第一級產業更是首當其衝；再加上公債壓力與貿易壁壘增加，俄烏戰爭、以巴衝突等國際局勢變動也牽一髮動全身，時時刻刻威脅著台灣。
郭台銘拋出三大對策，呼籲執政者面對問題
面對國際、兩岸、經濟的嚴峻挑戰，郭台銘呼籲政府應做最壞打算、擔起責任，不得心存僥倖。他更向執政者提出三大救國方針，包括：
一、 總統應立刻召開「國安會議」：面對國際、兩岸、經濟的重大變局，召集中央政府部會，預判國家整體的挑戰與對策、超前部署，以實際行動強化國家韌性。
二，總統應就嚴峻挑戰發表「迴廊談話」：「定戰略，謀策略，做決定，安民心。」作為國家領袖與三軍統帥，總統必須向國人解釋未來的挑戰，共同面對。
三、 行政院應立刻召集跨部會擬定「應變對策」：針對潛在風險擬定對策。如1996年台海危機時，政府有18套劇本應對。本次面對疫後重大的「灰犀牛群」考驗，政府絕不能沒有明確對策。
此外，台灣還有一個長期以來面臨的問題。如今年5月中旬，民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜相繼提出「總統應赴立法院國情報告」。不過，郭台銘認為問題的核心癥結點是現行制度下權責不符，導致「總統有權無責，行政院長有責無權」的荒謬現象。面對台灣的下一步，郭台銘認為應從憲政改革著手，進行「台灣Resetting」的根本改造。
因此，郭台銘主張改革「雙首長制」，民選總統應該接受民意的監督，到民意機關做國情報告，推動修憲落實「總統權責相符」。再者，還要修改《總統副總統選舉罷免法》，將正副總統選舉改為「兩輪投票絕對多數制」，以平衡政治參與和穩定。
寄託政經實力派！郭台銘用四年為「台灣Resetting」
除了為國家獻策，具備實務家性格的郭台銘，也不甘於停留在理論層面，本次即透過參選的實際行動，表示為台灣披荊斬棘、穩定國際地位的決心。
其實郭董心繫台灣、樂於貢獻，社會大眾有目共睹。如疫情嚴峻期間，他積極尋找國際疫苗供應商，成功購得500萬劑BNT疫苗捐給政府；近期，他更大力邀約「ChatGPT之父」OpenAI執行長山姆・奧特曼訪台參加AI大師論壇，與今年獲得《時代雜誌》AI領域百大影響力人物的「Google大腦」之父吳恩達、馬里蘭大學講座教授李傑進行對談，帶動台灣科技產業交流、接軌國際。
身為鴻海科技創辦人，他曾與賈伯斯、庫克、孫正義等業界巨頭交往密切，奠定國際業界地位。他也曾與美國前總統川普、中共領導人習近平會面，無不展現他在國際商界及政治舞台上的深厚影響力。
在充滿危機的此刻，郭台銘不諱言挑戰，直指問題核心。台灣急需像這樣一位具有遠見和決斷力的領袖，化危機為轉機，引領人民戰勝灰犀牛，平安度過山雨欲來的經濟海嘯。
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