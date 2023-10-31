納坦雅胡稱軍事行動取得進展，「停火等同向哈瑪斯投降」；以色列國防軍對敘利亞軍事基礎設施發動空襲
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納坦雅胡提到：「如同美國在珍珠港（Pearl Harbor）遇襲或遭遇911恐怖攻擊之後不會同意停火一樣，以色列受到10月7日的可怕襲擊後，也不會同意中止對於哈瑪斯的戰鬥。」他還說：「呼籲停火就是呼籲以色列向哈瑪斯投降，向恐怖主義投降，向暴虐行徑投降。這不會發生的。」
以色列持續剿滅哈瑪斯，納坦雅胡：停火等同投降
（中央社）以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天（當地時間30日）表示，以軍對於加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭「不會出現」停火情況，因為停火就相當於向當地的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）投降。
《法新社》報導，納坦雅胡召開記者會說道，為了營救哈瑪斯10月7日挾持的超過230名人質，各國必須提供更多協助。
他指出，國際社會必須要求「無條件立即釋放人質」，且人質當中有33名孩童，哈瑪斯「恐嚇威脅他們，將他們押為人質」。
納坦雅胡提到：「如同美國在珍珠港（Pearl Harbor）遇襲或遭遇911恐怖攻擊之後不會同意停火一樣，以色列受到10月7日的可怕襲擊後，也不會同意中止對於哈瑪斯的戰鬥。」
他還說：「呼籲停火就是呼籲以色列向哈瑪斯投降，向恐怖主義投降，向暴虐行徑投降。這不會發生的。」
納坦雅胡矢言以色列「會奮鬥直到贏下這場戰鬥」，且以國軍隊正竭盡全力「避免加薩走廊的平民出現傷亡。」
哈瑪斯武裝分子10月7日跨境襲擊以色列南部，造成超過1400人喪命，其中大多數是平民。
哈瑪斯掌控的加薩走廊衛生部門則表示，從10月7日戰爭爆發以來，當地至少有8306人死於以色列的空襲及砲擊，其中大部分也都是平民。
以色列剿滅哈瑪斯軍事行動，納坦雅胡稱取得進展
以色列總理納坦雅胡今天告訴戰時內閣，以色列對加薩走廊巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯的軍事行動正取得「有系統進展」。
《法新社》報導，根據以色列官方影片聲明，納坦雅胡表示，以色列軍隊「已經擴大進入加薩走廊的地面攻勢範圍，他們正採取謹慎、有力的行動，逐步取得有系統的進展。」
納坦雅胡說道，以色列部隊進行軍事行動的同時，「我們正持續努力解救遭到綁架的人質，即使是在（地面）行動期間。」
他還說：「這次行動甚至創造讓人質獲釋的機會，我們不會錯過機會的。」
哈瑪斯10月7日跨境襲擊以色列南部後，以色列每天都發動空襲轟炸加薩走廊。以色列政府指出，哈瑪斯的襲擊造成1400多人喪命，還有239人被挾持為人質。
哈瑪斯掌控的加薩走廊衛生部門宣稱，以色列的軍事行動已造成當地有超過8300人死亡。
以色列國防軍：已對敘利亞軍事基礎設施發動空襲
以色列軍隊今天宣布對敘利亞境內的軍事基礎設施發動空襲。外界愈來愈擔心，以國針對哈瑪斯的戰爭可能引發更廣泛的地區衝突。
《法新社》報導，以國軍方宣布，「不久前，1架以色列國防軍（IDF）戰機攻擊了「敘利亞境內的軍事基礎設施」、「摧毀火箭彈發射器」，以回應此前從敘利亞這個地點發動針對以國領土的夜間攻擊。
以軍未說明更多細節，但據Kan News報導，攻擊發生在敘國南部城市德拉（Daraa）附近。
敘利亞國防部今天表示，以軍於凌晨1時35分左右（台灣時間清晨6時35分）「從以軍占領的敘利亞戈蘭高地（Golan Heights）發動攻擊，目標是我軍在德拉市郊的2個陣地，攻擊也造成一些實質損失」。
「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights）表示，以色列以德拉省的1個「砲兵營」為目標發動攻擊，以回應對方對戈蘭高地的轟擊。
總部位於英國、在敘利亞擁有龐大消息網絡的「敘利亞人權瞭望台組織」指出，與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）有聯繫的敘利亞和巴勒斯坦組織正是從德拉地區發動火箭彈攻擊的幕後元凶。
外界愈來愈擔心以色列對哈瑪斯的戰爭造成的地區性影響。
自衝突爆發以來，駐伊拉克和敘利亞的美軍已遭受一系列攻擊，伊朗支持的黎巴嫩真主黨民兵和以色列軍隊之間的跨境交火也不斷增加。
昨晚，以國軍方宣布，他們正在打擊「黎巴嫩真主黨恐怖分子目標」，以回應對方的火箭彈攻擊。
根據《法新社》統計，以黎邊境的暴力事件已造成黎巴嫩方面至少62人死亡，其中47人是真主黨戰士，另有4名平民，其中包括1名《路透社》記者。以色列官員則通報至少4人喪生，包括1名平民。
聯合國旗下「國際移民組織」（International Organization for Migration, IOM）則稱，黎巴嫩已有近2萬9000人因衝突而流離失所。
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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ASUS Vivobook 16X搭載NVIDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU加速創意奔放！身兼教授與創作者多重身分，劉辰岫博士擁抱AI也善用軟硬體設備，展現藝術手法新樣貌
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國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫，他擁有多重斜槓身份，對於 在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，勢必要有好的工具輔助。ASUS Vivobook 16X筆電搭載NVDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU，提供創作者最佳利器，輕薄同時兼顧效能與便利，幫助創作者盡情揮灑創意無後顧之憂。
物理學博士、藝術家、科學家，看似迥異的角色，無痕融合在國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫的人生軌跡之中。在劉辰岫眼中，科學與藝術的本質相同，只是科學重探究（Exploration）、藝術重表現（Expression），愛科學也愛藝術的他，成為一位跨界創作者。
近年生成式AI的出現，劉辰岫認為新科技模糊人機界線，但不會取代藝術家，而是讓人更有效率創作。其中，將創意化為作品的關鍵，來自搭載新一代筆電GPU、攜帶方便且效能優異的創作者筆電，不但能縮短設計軟體的運算執行時間；在場域內更能即時呈現展演互動藝術效果。
從編碼源頭展開實驗性創作，NVIDIA GPU加速生成式AI創意流暢落地
近期劉辰岫將Gen AI工具融入創作，從程式編碼層次切入，選擇在Python、TensorFlow程式語言架構，餵養大量資料並訓練AI生成不同藝術形式的媒材或風格。
「我們經常會使用深度學習模型VGG-16、VGG-19來處理圖像運算，因為資料量大、參數也多，過去輸入的圖片動輒10多萬張，需兩三天時間才能算完；現在因為有GeForce RTX 40系列GPU，可以在三至四個小時內完成，運算效率大幅提升。」劉辰岫解釋。
由於劉辰岫的藝術手法相當具實驗性，往往需要反覆輸入新的參數觀察成果，強勁、即時的GPU運算能量，加上輕巧便攜的ASUS創作筆電，讓互動藝術可以在實驗室，甚至展覽、劇場立刻呈現效果。
劉辰岫接著分享他經常使用的創作程式之一，像是3D運算軟體Blender，本身就相當「吃」顯示卡效能。若是開啟GPU加速OptiX光線追蹤技術，在創作時就能縮短畫面渲染所需時間。他舉例，「有次我們擷取台灣衛星地形的數據來做模型，資料量非常大，如果GPU效能不夠強，光是模型在電腦內要翻一個面，就要耗費不少時間，或可能遭遇畫面卡頓情況。」
「我發現在搭載GeForce RTX GPU的硬體上使用設計軟體，作業流程相當流暢，而且這裡強調的速度感，不光是節省時間，更是加速創意産生，可說是藝術創作的催化劑。」劉辰岫解釋。除了受惠NVIDIA Studio加快軟體運行，也要搭配具備優異規格的筆記型電腦，來提升使用者的操作體驗。
ASUS Vivobook抓住設計者品味，一台筆電助攻藝術展演完美呈現
劉辰岫分享他近期常「玩」的一款筆電ASUS Vivobook 16X，搭載NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 筆記型電腦GPU及專屬免費的NVIDIA Studio驅動程式，滿足工作或創作等多元需求。身為藝術家，對產品本身的設計也相當講究，「這款筆電外觀簡約，很適合給現代藝術家與設計師展現個人品味，加上頂級運算效能，等於是兼具美學與便利。」劉辰岫解釋。
身為教授，平時工作要一邊備課，也會一邊持續創作，需要長時間盯著螢幕。如何在色彩飽和與眼睛疲勞取得平衡，ASUS Vivobook 16X給出答案。
劉辰岫提到他相當喜歡這款筆電的NanoEdge窄邊框設計，16吋螢幕佔比整台筆電達86%，2.5K 144Hz顯示器色彩對比非常飽滿，在處理彩度高圖片或動畫素材時候，觀察到不同層次的效果皆能細膩呈現。加上這台筆電螢幕通過德國萊因TÜV低藍光護眼認證，長時間操作對眼睛也不會造成明顯負擔。
每個藝術作品展現在觀看者之前，背後往往需耗費相當多道工序進行調校。劉辰岫就提到，有些建模軟體的操作介面配置相當多按鈕，如果筆電螢幕太小，可能就會點錯或看不清楚。ASUS Vivobook 16X具備16吋16：10螢幕，不僅觀看視覺體驗更提升，螢幕轉軸還能180度轉動，對於要跟其他創作者或學生討論時，也能迅速攤平讓對方看到螢幕上的資訊。
此外，ASUS Vivobook 16X搭載最新 MUX 獨顯直連開關，可以選擇「獨立顯示卡模式」以實現低延遲、優化遊戲和其他密集型工作的體驗，或選擇「混合模式」以延長電池壽命。採用NVIDIA Ada Lovelace 架構的頂級 NVIDIA GeForce RTX™ 4060 顯示卡。無論是剛開始踏上創意之旅，或是需要處理專業級渲染或直播，在光線追蹤、AI 加速及 GDDR6 高速記憶體等進階顯示卡功能加持下，順暢完成一切任務，實現最佳效能和穩定性。了解更多：ASUS Vivobook 16X
共創成為未來新藝術表現手法，NVIDIA Omniverse實現遠距藝術協作
從小喜歡探究科學，領略到物理學的美，接續因為人文學思的薰陶，將藝術創作當成自我與社會對話的敘事手段。從劉辰岫經手的作品，可以看到一個很重要的元素，也就是他喜愛探究自然、科技與人類的複雜關係。
「在新媒體科技藝術的領域，協作已經是非常主流的工作模式，藝術家各自在不同的時空背景創作，但也需要把數位資料相互傳送，才能展開下個工作階段。」劉辰岫表示。
對於藝術創作者的需求，NVIDIA打造了一個NVIDIA Omniverse平台，等於是3D工作流程的互連中樞，讓創作者能即時同步創作，取代過去的線性流程。加上運用OpenUSD功能，也就是把檔案轉成相同USD格式，創作者得以更有效率發想創意、實現協作。
對於像劉辰岫這樣擁有多種協槓身分，同時在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，有好的工具輔助可謂如虎添翼。劉辰岫最後表示，「創作過程當中，我很看重『流暢性』這項元素，ASUS Vivobook 16X以及搭載的GeForce RTX 4060筆電 GPU，等於是給予創作者最強的武器，不僅兼顧效能與便利性，在創作路上無後顧之憂。」
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