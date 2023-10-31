納坦雅胡稱軍事行動取得進展，「停火等同向哈瑪斯投降」；以色列國防軍對敘利亞軍事基礎設施發動空襲

以色列持續剿滅哈瑪斯，納坦雅胡：停火等同投降

（中央社）以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天（當地時間30日）表示，以軍對於加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭「不會出現」停火情況，因為停火就相當於向當地的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）投降。

《法新社》報導，納坦雅胡召開記者會說道，為了營救哈瑪斯10月7日挾持的超過230名人質，各國必須提供更多協助。

他指出，國際社會必須要求「無條件立即釋放人質」，且人質當中有33名孩童，哈瑪斯「恐嚇威脅他們，將他們押為人質」。

納坦雅胡提到：「如同美國在珍珠港（Pearl Harbor）遇襲或遭遇911恐怖攻擊之後不會同意停火一樣，以色列受到10月7日的可怕襲擊後，也不會同意中止對於哈瑪斯的戰鬥。」

他還說：「呼籲停火就是呼籲以色列向哈瑪斯投降，向恐怖主義投降，向暴虐行徑投降。這不會發生的。」

納坦雅胡矢言以色列「會奮鬥直到贏下這場戰鬥」，且以國軍隊正竭盡全力「避免加薩走廊的平民出現傷亡。」

哈瑪斯武裝分子10月7日跨境襲擊以色列南部，造成超過1400人喪命，其中大多數是平民。

哈瑪斯掌控的加薩走廊衛生部門則表示，從10月7日戰爭爆發以來，當地至少有8306人死於以色列的空襲及砲擊，其中大部分也都是平民。

以色列剿滅哈瑪斯軍事行動，納坦雅胡稱取得進展

以色列總理納坦雅胡今天告訴戰時內閣，以色列對加薩走廊巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯的軍事行動正取得「有系統進展」。

《法新社》報導，根據以色列官方影片聲明，納坦雅胡表示，以色列軍隊「已經擴大進入加薩走廊的地面攻勢範圍，他們正採取謹慎、有力的行動，逐步取得有系統的進展。」

納坦雅胡說道，以色列部隊進行軍事行動的同時，「我們正持續努力解救遭到綁架的人質，即使是在（地面）行動期間。」

他還說：「這次行動甚至創造讓人質獲釋的機會，我們不會錯過機會的。」

哈瑪斯10月7日跨境襲擊以色列南部後，以色列每天都發動空襲轟炸加薩走廊。以色列政府指出，哈瑪斯的襲擊造成1400多人喪命，還有239人被挾持為人質。

哈瑪斯掌控的加薩走廊衛生部門宣稱，以色列的軍事行動已造成當地有超過8300人死亡。

以色列國防軍：已對敘利亞軍事基礎設施發動空襲

以色列軍隊今天宣布對敘利亞境內的軍事基礎設施發動空襲。外界愈來愈擔心，以國針對哈瑪斯的戰爭可能引發更廣泛的地區衝突。

《法新社》報導，以國軍方宣布，「不久前，1架以色列國防軍（IDF）戰機攻擊了「敘利亞境內的軍事基礎設施」、「摧毀火箭彈發射器」，以回應此前從敘利亞這個地點發動針對以國領土的夜間攻擊。

以軍未說明更多細節，但據Kan News報導，攻擊發生在敘國南部城市德拉（Daraa）附近。

敘利亞國防部今天表示，以軍於凌晨1時35分左右（台灣時間清晨6時35分）「從以軍占領的敘利亞戈蘭高地（Golan Heights）發動攻擊，目標是我軍在德拉市郊的2個陣地，攻擊也造成一些實質損失」。

「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights）表示，以色列以德拉省的1個「砲兵營」為目標發動攻擊，以回應對方對戈蘭高地的轟擊。

總部位於英國、在敘利亞擁有龐大消息網絡的「敘利亞人權瞭望台組織」指出，與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）有聯繫的敘利亞和巴勒斯坦組織正是從德拉地區發動火箭彈攻擊的幕後元凶。

外界愈來愈擔心以色列對哈瑪斯的戰爭造成的地區性影響。

自衝突爆發以來，駐伊拉克和敘利亞的美軍已遭受一系列攻擊，伊朗支持的黎巴嫩真主黨民兵和以色列軍隊之間的跨境交火也不斷增加。

昨晚，以國軍方宣布，他們正在打擊「黎巴嫩真主黨恐怖分子目標」，以回應對方的火箭彈攻擊。

根據《法新社》統計，以黎邊境的暴力事件已造成黎巴嫩方面至少62人死亡，其中47人是真主黨戰士，另有4名平民，其中包括1名《路透社》記者。以色列官員則通報至少4人喪生，包括1名平民。

聯合國旗下「國際移民組織」（International Organization for Migration, IOM）則稱，黎巴嫩已有近2萬9000人因衝突而流離失所。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航