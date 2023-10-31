葛來儀：習近平不會立即攻打台灣，俄羅斯在烏克蘭的軍事失敗加深疑慮
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「德國馬歇爾基金會」印太研究主任葛來儀（Bonnie Glaser）29日投書《紐約時報》指出，對習近平來說，若無法快速、低成本和成功的侵台，政治風險將相當巨大。若戰局曠日持久陷入僵持，可能削弱他關於中國再次偉大的主張，危及民族復興與強軍的目標。
（中央社）「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太研究主任葛來儀（Bonnie Glaser）29日在《紐約時報》發表文章指出，中國國家主席習近平不會立即攻打台灣。
葛來儀在〈不，習近平不會立即攻打台灣〉（No, Xi Jinping Is Not About to Attack Taiwan）一文中表示，部分觀察家認為習近平似乎迫不及待要統一台灣，這位中國國家主席一再聲稱，統一對實現民族復興的「中國夢」至關重要，他指示中國軍隊做好準備，必要時在2027年武統台灣，而中國愈來愈常運用其日漸增強的軍事實力來恫嚇台灣人民，為的就是迫使台灣屈服於中國的控制。
但葛來儀認為，中國這般張牙舞爪，為的不過是要掩飾中國領導層內部對人民解放軍能否以可接受的成本奪台的疑慮，俄羅斯在烏克蘭的軍事失敗很可能加深了這種疑慮，從這個角度來看，解放軍接管台灣並非不可避免，甚至不可能在未來幾年內發生，這給了美台增強軍事能力並避免衝突的時間。
最近中國對國防部長與火箭軍負責人等高級將領的整肅，暗示習近平對其軍隊的作戰能力缺乏信心。雖然這些官員落馬原因並未公開，但有跡象顯示可能涉及腐敗，若是如此，那些中飽私囊的官員對習近平要求準備2027年奪台的指示可能沒太認真看待。
俄羅斯在烏克蘭一敗塗地對習近平是一大警示。戰爭初期，久經沙場的俄軍未能完成跨越陸地邊界占領基輔這一相對簡單的任務，解放軍穿越台灣海峽將面臨更大的困難。
對習近平來說，若無法快速、低成本和成功的侵台，政治風險將相當巨大。若戰局曠日持久陷入僵持，可能削弱他關於中國再次偉大的主張，危及民族復興與強軍的目標。對北京而言，更令人擔憂的是，由於美軍可能插手助台，北京甚至有可能敗在裝備精良、堅守陣地、誓死不從的台灣手中，若真出現那種劇本，對北京必是夢魘，不僅會動搖習近平的權力，甚至威脅到共產黨的統治。
俄羅斯軍事人員傷亡估計近30萬且還在持續增加、經濟因制裁疲軟、全球聲譽受損不可估量、國力加速衰退，這種種俄羅斯因俄烏戰爭付出的慘重代價，或許也會讓習近平有所領悟。
對習近平來說，現在不是自己招惹麻煩的時候。中國經濟長期成長放緩，如果政府繼續把安全和政治控制置於經濟福祉之上，可能引發不滿甚至導致社會動盪。
去（2022）年年底，中國各地數以千計示威者走上街頭譴責嚴格的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）政策，一些示威者罕見要求政治改革，包括要求習近平下台。攻台行動可能造成血腥戰爭，中國國內的支持大概不會持續太久。
美國或許會協助台灣，是另一個可能讓習近平卻步的原因。美國國會兩黨從未如此堅定支持台灣安全，拜登總統也多次表示，如果中國攻台，美國將在軍事上給予支持。
儘管如此，在某些情況下，習近平可能覺得有必要採取軍事行動。如果未來台灣政府透過公投或修憲推動正式獨立，習近平可能就會認為，對他和共產黨而言，不行動帶來的政治風險，將超過戰爭風險。
美國總統或國會推動恢復對台灣的外交承認，或恢復美國1979年與中國建交前和台灣簽訂的防禦條約，同樣可能逼得習近平採取行動，即使他對打勝仗沒有信心。
就算上述狀況沒有發生，台灣明（2024）年1月即將舉行的大選也可能讓支持獨立的民進黨再執政4年甚至8年。如果習近平開始感覺到台灣更進一步脫離其控制，特別是若美國繼續支持強化台灣軍隊以及在該地區的美軍，習近平就可能決定發動攻擊。
但除非習近平退無可退，不然他可能認為軍事冒險不成功的風險著實太高。
台灣必須加速投資防禦能力，由於一旦爆發衝突，補給將極其困難，因此不僅得加強儲備彈藥，還要儲備食物、水和能源。
美國應有更多作為助台實現這些目標，也得繼續努力，調整在東亞的軍事部署，包括分散美軍軍力、提高軍隊韌性，購買能超越中國武器的更先進長程飛彈。美國在這個地區的軍事戰略總體目標，應該是阻止北京以快速、低成本的軍事手段擊敗台灣。
最後，美國得向北京提供可信的保證，只要中國不對台動武，華盛頓就不會支持台灣獨立，也不會恢復過去與台灣的防禦條約，諸如此類的保證有助避免戰爭。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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政府無視經濟警訊，市井小民何去何從？郭台銘3大對策迎戰「灰犀牛」
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面對即將襲來的經濟「灰犀牛」，政府視而不見，但郭台銘挺身而出，力拋出三大對策、憲政改革主張，宣告將以行動領台灣人度過難關。
你以為氣候問題還很遙遠？金融危機不再發生？事實上，一頭兇猛的「灰犀牛」正迎面撲來，即將衝擊人們的歲月靜好。「灰犀牛」一詞源自2013年，由美國學者米歇爾·渥克（Michele Wucker）提出，指的是明顯高機率發生、被忽視的威脅。比如科學預警氣候變遷，企業仍依賴化石燃料，把地球推向崩潰邊緣；2008年金融危機，專家警告卻被輕忽，造就無數人損失財富。
現今的台灣看似風平浪靜，實則有一頭近在眼前的經濟海嘯灰犀牛，可悲的是當局者視而不見。不過，擁有雄厚商業經驗與政經敏銳度的郭台銘，早已預見灰犀牛考驗，並承諾以四年時間帶領台灣人民度過難關。
經濟海嘯「灰犀牛」直撲台灣，政府在哪裡？
近期，世界銀行（WB）宣布亞洲面臨50年來最糟糕的經濟前景，國際貨幣基金（IMF）也下調台灣2023經濟成長至0.8%。郭台銘指出，種種警示無不證明台灣正處於動盪時刻，如人口老化、氣候變遷、公債壓力、全球經濟變動以及兩岸情勢的不穩定，經濟海嘯的灰犀牛正在快速接近，一連串考驗正如狂風暴雨襲來，但政府卻還耽溺在暴風雨前的寧靜。
事實上，台灣預估在2025年邁入超高齡社會，這表示醫療與社會福利支出將驟增，勞動力市場也將萎縮；更別提國安危機等級的少子化議題，沒有國家未來的棟樑，社會經濟的穩定性危如累卵。同時，全球都面臨氣候變遷帶來的極端天氣事件，台灣的第一級產業更是首當其衝；再加上公債壓力與貿易壁壘增加，俄烏戰爭、以巴衝突等國際局勢變動也牽一髮動全身，時時刻刻威脅著台灣。
郭台銘拋出三大對策，呼籲執政者面對問題
面對國際、兩岸、經濟的嚴峻挑戰，郭台銘呼籲政府應做最壞打算、擔起責任，不得心存僥倖。他更向執政者提出三大救國方針，包括：
一、 總統應立刻召開「國安會議」：面對國際、兩岸、經濟的重大變局，召集中央政府部會，預判國家整體的挑戰與對策、超前部署，以實際行動強化國家韌性。
二，總統應就嚴峻挑戰發表「迴廊談話」：「定戰略，謀策略，做決定，安民心。」作為國家領袖與三軍統帥，總統必須向國人解釋未來的挑戰，共同面對。
三、 行政院應立刻召集跨部會擬定「應變對策」：針對潛在風險擬定對策。如1996年台海危機時，政府有18套劇本應對。本次面對疫後重大的「灰犀牛群」考驗，政府絕不能沒有明確對策。
此外，台灣還有一個長期以來面臨的問題。如今年5月中旬，民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜相繼提出「總統應赴立法院國情報告」。不過，郭台銘認為問題的核心癥結點是現行制度下權責不符，導致「總統有權無責，行政院長有責無權」的荒謬現象。面對台灣的下一步，郭台銘認為應從憲政改革著手，進行「台灣Resetting」的根本改造。
因此，郭台銘主張改革「雙首長制」，民選總統應該接受民意的監督，到民意機關做國情報告，推動修憲落實「總統權責相符」。再者，還要修改《總統副總統選舉罷免法》，將正副總統選舉改為「兩輪投票絕對多數制」，以平衡政治參與和穩定。
寄託政經實力派！郭台銘用四年為「台灣Resetting」
除了為國家獻策，具備實務家性格的郭台銘，也不甘於停留在理論層面，本次即透過參選的實際行動，表示為台灣披荊斬棘、穩定國際地位的決心。
其實郭董心繫台灣、樂於貢獻，社會大眾有目共睹。如疫情嚴峻期間，他積極尋找國際疫苗供應商，成功購得500萬劑BNT疫苗捐給政府；近期，他更大力邀約「ChatGPT之父」OpenAI執行長山姆・奧特曼訪台參加AI大師論壇，與今年獲得《時代雜誌》AI領域百大影響力人物的「Google大腦」之父吳恩達、馬里蘭大學講座教授李傑進行對談，帶動台灣科技產業交流、接軌國際。
身為鴻海科技創辦人，他曾與賈伯斯、庫克、孫正義等業界巨頭交往密切，奠定國際業界地位。他也曾與美國前總統川普、中共領導人習近平會面，無不展現他在國際商界及政治舞台上的深厚影響力。
在充滿危機的此刻，郭台銘不諱言挑戰，直指問題核心。台灣急需像這樣一位具有遠見和決斷力的領袖，化危機為轉機，引領人民戰勝灰犀牛，平安度過山雨欲來的經濟海嘯。
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