中國科技掠奪滲透隱憂，馬克宏下令調查「經濟安全」
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據《CHALLENGES》獲得的消息，馬克宏要求貝濟厄在6個月內向總統府交出一份「經濟安全」報告，內容聚焦「特定外國勢力在法國的科技掠奪」。這份報告不會向大眾公開。法媒分析，儘管貝濟厄收到的任務信件中沒有特別提及中國，但對曾服役於海軍突擊隊的貝濟厄來說，中國將是重點研究對象。
（中央社）法國30日公布的報告表示，面對中國，法國經濟展現脆弱性，尤其戰略產業有供應鏈斷裂的風險。總統馬克宏之前下令研究「經濟安全」，調查特定外國勢力在法國的科技掠奪和滲透，劍指中國。
中國貨逐漸取代「法國製造」。根據法國國家統計及經濟研究局（INSEE）30日發布的報告，「法國製造」在國民每日生活消費所占的比例自1960年代起大幅減少，而從中國進口的產品則日漸增加。
這情況在製造業等特定產業尤其嚴重，消費占比從1960年代的82％降到2019年的32％；平均而言，「法國製造」的內需則從89％下滑至78％。報告寫道：「在法國消費中，中國製造取代了歐洲製造。」
國家統計及經濟研究局擔心，法國民眾大量轉向進口產品也包括戰略產業，這將讓法國暴露在供應鏈斷裂的風險之下。
報告指出，「近日數份研究皆針對法國經濟的脆弱性進行分析」，其中製衣業、煉油產品、藥品、資訊與電子產品風險特別高。報告強調在研發上「供應與投資來源多元化的必要性」。
對於法國的「經濟安全」及中國在其中扮演的角色，馬克宏（Emmanuel Macron）一向相當關注。法國媒體《CHALLENGES》30日披露，馬克宏近日任命十分信任的「法國企業運動」（MEDEF）前主席貝濟厄（Geoffroy Roux de Bezieux）接下一項敏感任務。
據《CHALLENGES》獲得的消息，馬克宏要求貝濟厄在6個月內向總統府交出一份「經濟安全」報告，內容聚焦「特定外國勢力在法國的科技掠奪」。這份報告不會向大眾公開。
法媒分析，儘管貝濟厄收到的任務信件中沒有特別提及中國，但對曾服役於海軍突擊隊的貝濟厄來說，中國將是重點研究對象。
報導說，過去幾年來，北京對法國產業和經濟結構發動的攻勢越來越遭到指責。法國國防與國家安全總祕書處（SGDSN）總祕書長布雍去年7月在國民議會中說：「中國人四處監視，透過加入主義（entryism）、滲透和占有手段而見獵心喜。」
最新案例是今年3月，法國半導體大廠Ommic的2名法國與2名中國員工因非法將公司技術與產品轉移給中國和俄羅斯而遭逮捕及起訴。
Ommic是法國尖端半導體大廠，幾年間卻逐漸被中國神秘商人把持，不斷向中國和俄羅斯傳送先進電子零件與敏感的科技製程。情節嚴重，法國法院下令扣押公司大部分股份，為法國對私人商業公司前所未有的司法措施。
除中國之外，美國和俄羅斯在法國的產業和經濟行動也是「經濟安全報告」的調查目標。
新聞來源
延伸閱讀
- 專家：中國滲透手段高明，拿手招式「美人計」法國情報單位恐無力應對
- 美參院委員會調查報告：中國滲透美國聯準會蒐集情資，竊密行動長達10餘年
- 《美聯社》調查：中國滲透美國猶他州，對政府、議會與摩門教會著力甚深
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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政府無視經濟警訊，市井小民何去何從？郭台銘3大對策迎戰「灰犀牛」
我們想讓你知道的是
面對即將襲來的經濟「灰犀牛」，政府視而不見，但郭台銘挺身而出，力拋出三大對策、憲政改革主張，宣告將以行動領台灣人度過難關。
你以為氣候問題還很遙遠？金融危機不再發生？事實上，一頭兇猛的「灰犀牛」正迎面撲來，即將衝擊人們的歲月靜好。「灰犀牛」一詞源自2013年，由美國學者米歇爾·渥克（Michele Wucker）提出，指的是明顯高機率發生、被忽視的威脅。比如科學預警氣候變遷，企業仍依賴化石燃料，把地球推向崩潰邊緣；2008年金融危機，專家警告卻被輕忽，造就無數人損失財富。
現今的台灣看似風平浪靜，實則有一頭近在眼前的經濟海嘯灰犀牛，可悲的是當局者視而不見。不過，擁有雄厚商業經驗與政經敏銳度的郭台銘，早已預見灰犀牛考驗，並承諾以四年時間帶領台灣人民度過難關。
經濟海嘯「灰犀牛」直撲台灣，政府在哪裡？
近期，世界銀行（WB）宣布亞洲面臨50年來最糟糕的經濟前景，國際貨幣基金（IMF）也下調台灣2023經濟成長至0.8%。郭台銘指出，種種警示無不證明台灣正處於動盪時刻，如人口老化、氣候變遷、公債壓力、全球經濟變動以及兩岸情勢的不穩定，經濟海嘯的灰犀牛正在快速接近，一連串考驗正如狂風暴雨襲來，但政府卻還耽溺在暴風雨前的寧靜。
事實上，台灣預估在2025年邁入超高齡社會，這表示醫療與社會福利支出將驟增，勞動力市場也將萎縮；更別提國安危機等級的少子化議題，沒有國家未來的棟樑，社會經濟的穩定性危如累卵。同時，全球都面臨氣候變遷帶來的極端天氣事件，台灣的第一級產業更是首當其衝；再加上公債壓力與貿易壁壘增加，俄烏戰爭、以巴衝突等國際局勢變動也牽一髮動全身，時時刻刻威脅著台灣。
郭台銘拋出三大對策，呼籲執政者面對問題
面對國際、兩岸、經濟的嚴峻挑戰，郭台銘呼籲政府應做最壞打算、擔起責任，不得心存僥倖。他更向執政者提出三大救國方針，包括：
一、 總統應立刻召開「國安會議」：面對國際、兩岸、經濟的重大變局，召集中央政府部會，預判國家整體的挑戰與對策、超前部署，以實際行動強化國家韌性。
二，總統應就嚴峻挑戰發表「迴廊談話」：「定戰略，謀策略，做決定，安民心。」作為國家領袖與三軍統帥，總統必須向國人解釋未來的挑戰，共同面對。
三、 行政院應立刻召集跨部會擬定「應變對策」：針對潛在風險擬定對策。如1996年台海危機時，政府有18套劇本應對。本次面對疫後重大的「灰犀牛群」考驗，政府絕不能沒有明確對策。
此外，台灣還有一個長期以來面臨的問題。如今年5月中旬，民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜相繼提出「總統應赴立法院國情報告」。不過，郭台銘認為問題的核心癥結點是現行制度下權責不符，導致「總統有權無責，行政院長有責無權」的荒謬現象。面對台灣的下一步，郭台銘認為應從憲政改革著手，進行「台灣Resetting」的根本改造。
因此，郭台銘主張改革「雙首長制」，民選總統應該接受民意的監督，到民意機關做國情報告，推動修憲落實「總統權責相符」。再者，還要修改《總統副總統選舉罷免法》，將正副總統選舉改為「兩輪投票絕對多數制」，以平衡政治參與和穩定。
寄託政經實力派！郭台銘用四年為「台灣Resetting」
除了為國家獻策，具備實務家性格的郭台銘，也不甘於停留在理論層面，本次即透過參選的實際行動，表示為台灣披荊斬棘、穩定國際地位的決心。
其實郭董心繫台灣、樂於貢獻，社會大眾有目共睹。如疫情嚴峻期間，他積極尋找國際疫苗供應商，成功購得500萬劑BNT疫苗捐給政府；近期，他更大力邀約「ChatGPT之父」OpenAI執行長山姆・奧特曼訪台參加AI大師論壇，與今年獲得《時代雜誌》AI領域百大影響力人物的「Google大腦」之父吳恩達、馬里蘭大學講座教授李傑進行對談，帶動台灣科技產業交流、接軌國際。
身為鴻海科技創辦人，他曾與賈伯斯、庫克、孫正義等業界巨頭交往密切，奠定國際業界地位。他也曾與美國前總統川普、中共領導人習近平會面，無不展現他在國際商界及政治舞台上的深厚影響力。
在充滿危機的此刻，郭台銘不諱言挑戰，直指問題核心。台灣急需像這樣一位具有遠見和決斷力的領袖，化危機為轉機，引領人民戰勝灰犀牛，平安度過山雨欲來的經濟海嘯。
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