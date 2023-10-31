中國科技掠奪滲透隱憂，馬克宏下令調查「經濟安全」

（中央社）法國30日公布的報告表示，面對中國，法國經濟展現脆弱性，尤其戰略產業有供應鏈斷裂的風險。總統馬克宏之前下令研究「經濟安全」，調查特定外國勢力在法國的科技掠奪和滲透，劍指中國。

中國貨逐漸取代「法國製造」。根據法國國家統計及經濟研究局（INSEE）30日發布的報告，「法國製造」在國民每日生活消費所占的比例自1960年代起大幅減少，而從中國進口的產品則日漸增加。

這情況在製造業等特定產業尤其嚴重，消費占比從1960年代的82％降到2019年的32％；平均而言，「法國製造」的內需則從89％下滑至78％。報告寫道：「在法國消費中，中國製造取代了歐洲製造。」

國家統計及經濟研究局擔心，法國民眾大量轉向進口產品也包括戰略產業，這將讓法國暴露在供應鏈斷裂的風險之下。

報告指出，「近日數份研究皆針對法國經濟的脆弱性進行分析」，其中製衣業、煉油產品、藥品、資訊與電子產品風險特別高。報告強調在研發上「供應與投資來源多元化的必要性」。

對於法國的「經濟安全」及中國在其中扮演的角色，馬克宏（Emmanuel Macron）一向相當關注。法國媒體《CHALLENGES》30日披露，馬克宏近日任命十分信任的「法國企業運動」（MEDEF）前主席貝濟厄（Geoffroy Roux de Bezieux）接下一項敏感任務。

據《CHALLENGES》獲得的消息，馬克宏要求貝濟厄在6個月內向總統府交出一份「經濟安全」報告，內容聚焦「特定外國勢力在法國的科技掠奪」。這份報告不會向大眾公開。

法媒分析，儘管貝濟厄收到的任務信件中沒有特別提及中國，但對曾服役於海軍突擊隊的貝濟厄來說，中國將是重點研究對象。

報導說，過去幾年來，北京對法國產業和經濟結構發動的攻勢越來越遭到指責。法國國防與國家安全總祕書處（SGDSN）總祕書長布雍去年7月在國民議會中說：「中國人四處監視，透過加入主義（entryism）、滲透和占有手段而見獵心喜。」

最新案例是今年3月，法國半導體大廠Ommic的2名法國與2名中國員工因非法將公司技術與產品轉移給中國和俄羅斯而遭逮捕及起訴。

Ommic是法國尖端半導體大廠，幾年間卻逐漸被中國神秘商人把持，不斷向中國和俄羅斯傳送先進電子零件與敏感的科技製程。情節嚴重，法國法院下令扣押公司大部分股份，為法國對私人商業公司前所未有的司法措施。

除中國之外，美國和俄羅斯在法國的產業和經濟行動也是「經濟安全報告」的調查目標。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺