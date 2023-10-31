台灣獨創長照模式「互助喘息」：二對多照顧紓解人力荒，家庭照顧者終於能好好休息

台灣獨創長照模式 互助喘息二對多照顧解人力荒

（中央社）家庭照顧者走不出門與照護人力荒，是迎接超高齡化社會的台灣無法逃避課題，互助喘息試辦計畫是台灣獨創長照模式，照顧者志工與照服員二對多照顧，以服務時數換取喘息時光。

中華民國家庭照顧者關懷總會今年與國立台北護理健康大學合作創新「互助喘息」試辦計畫，入選國科會包容科技計畫，為期3年予以支持，希望家庭照顧者帶著長輩到日照中心或社區據點換工，走出家門多與外界接觸，達到換手照顧、輪流休息的目標，也能解決照服員人力吃緊問題。

這次總計畫主持人的國立台北護理健康大學長期照護系教授陳正芬在記者會表示，很多人會問「台灣照服員人力到底夠不夠」，若以每個案家都固定有1名居服員提供服務而言，一定是不夠的，台灣自尋解方、獨創長照模式是必要的，「互助喘息」就是將照服員、照顧者與空間重新組合。

「一對一照顧不可行，那我們就二對多。」陳正芬說，在類日照中心的互助喘息模式之下，家庭照顧者帶著被照顧者到無障礙愛心空間集合，照服員非單槍匹馬照顧4到6名失能、失智或身心障礙者，將有1名家庭照顧者分工，家庭照顧者志工預約值班8小時，可換16小時休息時數。

互助喘息由照服員進行身體照顧、活動帶領，家庭照顧者志工負責安全看視，與家中照顧被照顧者工作相同。家總秘書長陳景寧表示，第1階段試辦計畫從今年4月中旬展開，在台北市與嘉義市政府協助下試辦4處，其中復華據點累積16名互助喘息會員，上百次互助照護，無人中途「下車」。

陳景寧說，有意願者只需至「互助喘息」科技平台預約日期，由後台協助媒合、派遣，互助喘息模式被照顧者失能等級其實都不低，「照顧者走得出來就有機會使用」，允許家庭照顧者利用2至3週練習「放手」，初期可在一旁觀看嶄新照護模式，打破習慣，以支持團體力量共同照顧。

明（2024）年度預計推廣至15處的互助喘息試辦點，台北市政府衛生局簡任技正王素琴表示，全國長者占比以嘉義縣居冠，台北市次之，截至今年9月台北市已有54萬多名銀髮族，每5人就有1人是長者，失能長輩照護約2成在住宿機構，8成仍是在家照顧，壓力落在家屬身上，樂見新方案服務更多市民。

Photo Credit: 中央社 家庭照顧者關懷總會推出「互助喘息」試辦計劃，為創新長照服務模式，獨自照顧失智母親（左）的林小姐（右）因此換得好好休息的時光，近期更完成照服員認證培訓。中央社記者陳婕翎攝 112年10月30日

獨自家庭照顧怕出門 憂出意外無人顧失能母

（中央社）林小姐4年孤軍奮戰照顧中風失智的母親，她總隨身帶著一張小卡，寫著地址與一段話，家有失智母親需照顧，因為最害怕某天出意外，恐怕沒有人知道無法自理的母親還在等她回家。

在台灣，高達8成長照場域發生在家中，家庭照顧者的壓力，是沒有經歷過的人難以想像，尤其獨自照顧的苦更是如此。林小姐的媽媽今年88歲，4年前中風造成血管性失智，林小姐曾聘請外籍看護工照顧媽媽，但大約1年後，林小姐照顧媽媽的時間與工作衝突，「我丟了工作就沒錢請看護。」

孤軍奮戰的林小背負著不斷加壓的壓力鍋，很多時候明知媽媽不是故意犯錯，她還是會忍不住大小聲，比如長輩容易皮膚乾燥發癢，林小姐的媽媽常常不小心把自己抓傷，「講不聽真的氣到快中風」，林小姐回憶有一陣子後頸像是有塊水泥，讓她非常擔心自身健康狀況，頻繁看醫師。

「我不能倒，我很重要，也很無奈。」林小姐是媽媽的唯一，媽媽也是她的唯一。林小姐說，連外出都特別小心，最怕出意外，若昏倒被送到醫院，一定沒人知道家中有如孩童般、需要人照顧的媽媽，所以她隨身帶著小卡，別人確認她的身分就能翻到，寫有她的基本資料，及她的媽媽需要幫忙。

林小姐平時也會使用居家服務協助如廁、洗澡等照顧，週末有需要時會申請喘息服務，因緣際會下，從居服督導手中拿到「互助喘息」服務廣告文宣。經常為沒有替手所苦的她，非常心動，一通報名電話改變了林小姐的生活，在媽媽參與活動的同時，也開啟林小姐對生活的新可能。

互助喘息是創新長照服務模式，由家庭照顧者帶著被照顧者到無障礙愛心空間集合，1名照服員與1名家庭照顧者志工分工照顧4到6名失能、失智或身心障礙者，照服員進行身體照顧、活動帶領，家庭照顧者志工負責安全看視，家庭照顧者預約值班8小時，可換16小時休息時數。

「一開始很不放心，不知道如何放手。」林小姐陪著媽媽參與活動幾次後，她在現場看到用心的安排與照顧，安心交由臨時托顧，終於換得好好休息的時光。這段屬於自己的「週休1日」，是林小姐過去不敢想像，家住新店的她，居然能毫無顧忌回基隆老宅修繕磁磚。

對林小姐而言，互助喘息不只提供休息時間，更受到其他家庭照顧者的鼓勵，感受到自身價值。「他們稱讚我把媽媽照顧得很好。」同樣身為家庭照顧者的林小姐，最了解長照家庭所需，在社工、照顧者同伴說服下，她近期完成照服員認證培訓，終於能做有酬的互助喘息照服員。

互助喘息服務，目前在台北市、嘉義市試辦，導入科技發展照顧者「喘息時間銀行」，期待成為長照2.0新喘息選項。台北市有「復華長青多元服務中心-復華據點」、「萬華中正據點」，嘉義市有「幸福樹日照中心」、「厚福花甲食堂」共計4處試辦點。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰