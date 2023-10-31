俄防長出席香山論壇，控西方欲將衝突擴大到亞太；中共軍委副主席：發展中俄關係是戰略抉擇

中共軍委副主席：發展中俄關係是戰略抉擇

（中央社）中共中央軍委副主席張又俠30日與出席「北京香山論壇」的俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）舉行會談。張又俠說，發展中俄關係是「符合歷史邏輯的戰略抉擇」；蕭依古則說，俄方願與中方持續深化務實交流合作。

綜合《新華社》及《俄羅衛星通訊社》報導，張又俠30日在北京八一大樓為蕭依古到訪舉行歡迎儀式，隨後舉行會談，提及上述內容。

根據報導，張又俠向蕭依古說，發展「永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏」的中俄關係，是「符合歷史邏輯的戰略抉擇」。

張又俠提到，今年3月，中國國家主席習近平對俄羅斯進行歷史性訪問，與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）共同擘畫「中俄新時代全面戰略協作夥伴關係」藍圖。在兩國元首戰略引領下，「中俄關係始終保持高水平，兩軍關係發展勢頭強勁，各領域交流合作成果豐碩。」

他表示，中方願與俄方共同努力，積極應對各種安全威脅和挑戰，攜手維護全球戰略平衡與穩定。

根據報導，蕭依古向張又俠表示，穩定的俄中關係對全球和地區安全穩定具有重要意義。俄方願與中方持續深化務實交流合作，不斷鞏固提升兩國兩軍關係水平。

蕭依古出席香山論壇，控西方欲將衝突擴大到亞太

俄羅斯國營媒體報導，國防部長蕭依古30日在北京防務論壇上批評，西方國家正企圖讓烏克蘭發生的衝突擴大到亞太區域。

《塔斯社》報導，蕭依古在中國最大軍事外交會議「香山論壇」上發表談話時稱，北大西洋公約組織（NATO）正以「極度強烈的對話渴望」作為藉口，以掩蓋該組織在亞太區域集結軍力的事實。

蕭依古說，北約國家正在該區域推動軍備競賽，以提升其在當地的軍事能見度，以及軍演的頻率與規模。

蕭依古批評，美軍透過與日本、韓國交換飛彈發射情資，來嚇阻俄羅斯和中國，並指責美國以氣候變遷和自然災害為由，遂行「人道主義干預」之實。

他警告，四方安全對話（Quad）、澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）等新安全集團的出現，將削弱東南亞國家協會（ASEAN）的角色，及該區域在禁止核子擴散方面所做的努力。

他還說，儘管俄羅斯日前撤銷了對《全面禁止核子試爆條約》的批准，但此舉不代表該協議已遭廢除，且俄國動用核武的門檻並未降低。

《俄羅斯新聞社》（RIA）引述蕭依古的話稱，由於美國並未批准上述條約，俄國只是試圖恢復與美國的平等戰略均勢，實際上無意終止這項條約。

批美防長未赴香山論壇，中國專家：可見誠意真假

前中國人民解放軍軍事科學院副院長何雷在北京香山論壇聲稱，這次論壇邀請美國國防部官員，但遺憾的是在公開場合多次提出要與中國軍方高層通話的美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）未出席，可見「誠意」真假。

美國指派負責中國、台灣和蒙古事務的首席主任卡拉斯（Cynthia Carras）出席北京第10屆香山論壇。目前尚未有中方官員與卡拉斯會面的消息。

《環球時報》報導，何雷表示，「許多國家和國際組織派官方代表團來，無論級別高低，都是論壇的客人，論壇都會熱情歡迎。」

他說，「如果來的官員級別高，論壇就給他上大會主席台演講的機會；來的官員級別低，對不起，這樣的機會就很少，甚至沒有這個機會。」

何雷又說，「所以，實際上受損失的不是北京香山論壇，而恰恰是他們自己國家，因為他沒有機會在更大的場合闡述本國的觀點和主張。」

他並對美方指「中國拒絕與美方開展經常性雙邊軍事交流和美國國防部通話請求」聲稱，美國不斷嚴重損害中國核心利益，破壞雙方政治基礎，觸碰紅線、踐踏底線，干涉中國內政，「慫恿支持『台獨』」，造成兩國關係處於建交40多年來的低谷時期，中美兩軍關係也隨之受到嚴重影響。

何雷進一步表示，此次北京香山論壇邀請了美國國防部官員。但遺憾的是，在公開場合多次提出要與中國軍方高層通話、會見會談的奧斯汀沒有出席論壇，「失去他多次請求、『夢寐以求』的機會，可見他的『誠意』真假。」

何雷說，目前中美關係出現了走出低谷，恢復正常的跡象，但兩軍關係的恢復還滯後於其他方面。盼中美兩軍要真正落實兩國元首達成的重要共識。

今年2月中美因中國偵查氣球事件令關係降到冰點，6月開始雙方恢復政治、經濟、氣候等領域交流，但在軍事交流方面未見明顯起色。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航