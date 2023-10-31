多家私立醫院加薪搶才盼紓解護理人力荒，薛瑞元：各部立醫院宜各自評估
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儘管醫院紛紛祭出加薪，中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜27日下午接受媒體電話聯訪時強調，很滿意醫院響應，更希望政府能加強力道、展現誠意，公會訴求盼由政府編列預算，補助每人每月加薪1萬元、至少2年。
新光醫院加薪留護師 輪三班多1680元、起薪4.3萬
（中央社）台灣護理人力缺工大爆發，醫院不得不關床降載，嚴重影響民眾就醫權益。新光醫院27日宣布，11月起，率先針對輪值三班護理師全面每月加薪1680元，月薪4.3萬元起跳，盼舒緩離職潮。
護理師人力告急，尤其歷經3年多COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）抗疫後，更導致人力大量流失，根據衛生福利部數據，領證護理人員約31萬人，但執業人數統計至今年10月11日僅18萬8879人、約6成。
缺工連帶衝擊醫院就算有床也開不出來，嚴重影響急重症病患就診權益。新光醫院27日透過新聞稿表示，面對當前困境，在政府2024年夜班津貼補助等政策上路前，率先自2023年11月起，輪值三班護理人員全面加薪。
新光醫院行政副院長洪子仁接受《中央社》記者電話訪問說明，這次調薪有3大目的，首先是響應政府提升護理人員待遇政策，再來就是希望呼籲醫療界一起幫護理人員加薪，最後則是盼能召喚更多護理人員回到職場。
他指出，缺人就會缺床，影響的是民眾就醫權益跟醫療品質，以新光醫院來說，112年截至9月，新進護理人力74名、離職護理人力125人，到職者少離職者多，不得不做出病床降載決定，至9月關床數已增加至91床，其中16床為加護病床、占17.6%。
「白班是勞力、夜班是勞心。」洪子仁強調，無論勞力或勞心，醫護人員都是同等辛苦付出，政府在夜班費補助獎勵外，也應考量是否給予其他班別一定津貼，政府日前曾說將研議發放繁重任務津貼，這部分應盡快落實跟定案，才能在明年初趕快幫護理人員增加薪資。
洪子仁指出，新制度實施後，新進護理人員只上白班月薪加上津貼就能達到新台幣5萬元，年薪更可以符合護理師公會提出的「新進人員保障年薪70萬」訴求，另外配合政府明（2024）年軍公教調薪4%政策，新光也將調升全體員工薪資。
新光醫院人資部主任毛禮婷告訴《中央社》記者，11月起先針對病房區等需要輪值三班的護理師全面加薪新台幣1680元，包括開刀、病房、加護病房，以新進人員為例，月薪從原本的新台幣4萬2000元調升4萬3680元。
現行已實施的各項獎勵措施，包括每半年發放留任獎金、單位績效獎金、特殊單位津貼、到職第一個月核發簽約獎金7萬元，及提供4年免費住宿等福利措施。
護理人力荒 多家醫院加薪搶才
（中央社）護理人力荒，長庚、振興、亞東、新光等多家醫院今年紛紛祭出加薪搶人才，其他如台安、國泰等醫院規劃明年調薪，馬偕仍待研議。護理界盼政府帶頭加大力道，多管齊下解困境。
護理師人力告急，尤其歷經3年多COVID-19疫情抗疫後，更導致人力大量流失。根據衛生福利部數據，領證護理人員約31萬人，但執業人數統計至今年10月11日僅18萬8879人、約6成。
搶人大作戰，新光醫院27日宣布，自今年11月起，輪值三班護理師全面每月加薪新台幣1680元，月薪4.3萬元起跳，明年將調升全體員工薪資。
林口長庚醫院院長陳建宗告訴《中央社》記者，長庚每年都有固定的調薪機制，今年8月並特別調整新進護理人員起薪，一來是看到護理人員辛苦，且國家政策傾向調升基本工資，所以董事會很早就開始進行，該院護理人員留任相對穩定。
振興醫院院長魏崢表示，今年6月全體護理師加薪3000元，明年全院人員加10%。
另外，台安、國泰等醫院也都早有在明年調薪規劃，馬偕仍待研議。
亞東醫院於去（2022）年完成全院調薪，院方說，今年9月更依一線照護病人的屬性，按病房別加薪，金額最高可達1500元，除了衛福部研議發放的護理師小夜與大夜津貼外，正研擬白班津貼，預計屆時同步發放，明年起更將提高病房護理師留任獎金。
儘管醫院紛紛祭出加薪，中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜27日下午接受媒體電話聯訪時強調，很滿意醫院響應，更希望政府能加強力道、展現誠意，公會訴求盼由政府編列預算，補助每人每月加薪1萬元、至少2年。
她舉照服員為例表示，26日立法委員在立法院質詢時指出，全台住宿式長照機構照服員人力缺口已達2000人，要求提升照服員待遇，衛福部隨即允諾，將優先針對在住宿式機構任職的長照科系畢業生，提供受訓後加薪，每人每月5000元，最快明年能拿到。
「這很好，因為所有照顧人力都需要政府推一把力。」紀淑靜直言，既然照服員可以每個月補助5000元，為何護理師缺口這麼大，政府卻沒有一個比較實質的策略。
衛福部預告2024年護理師缺口將達到2.4萬人。紀淑靜說，這是整個國家的事情，民眾要尊重醫護人員、專業團體努力提升能力、政府使力、醫院管理者也一起配合，四管齊下才能四贏。
護理加薪留人潮來襲 薛瑞元：部立醫院宜各自評估
（中央社）繼新光醫院拋出護理加薪方案，亞東、振興、長庚等北部醫院陸續跟進，私立醫院護理加薪留人潮來襲，衛福部長薛瑞元表示，公立醫院將面臨跳戰，現階段規劃部立醫院宜各自評估。
護理人力荒，多家醫院加薪搶才。長庚、振興、亞東、新光等多家醫院今年紛紛祭出加薪搶人才，其他如台安、國泰等醫院規劃明年調薪，馬偕醫院則仍待研議。護理界盼政府帶頭加大力道，多管齊下解困境。
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完善臺灣創新創業生態系，副總統賴清德：未來五年創造2萬個新創工作機會
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根據統計，臺灣新創企業成立五年後僅有1%存活率。如何讓在地新創走的長遠？副總統賴清德提出五大方針，同時也聆聽三家新創從零到一，再從一到十的發展路徑，成功在地出發賺取全球商機。
全球近年持續經歷地緣政治、科技轉型、永續淨零等諸多挑戰，臺灣位處「第一島鏈」戰略價值，不光是政治軍事議題，更是商務經貿的切入點，借助新創企業的創新動能，推動島國前進轉型，同時也賦能產業強化競爭力。由此可見，第一島鏈的新創，將是臺灣蛻變為智慧島嶼的重要成長引擎。
資鼎中小企業開發股份有限公司董事長蕭博仁指出，「創業環境有句話俗諺，一個人走的快，一群人走的遠。」今日資鼎中小企業開發股份有限公司攜手臺灣證券交易所，共同舉辦《第一島鏈新創對話論壇》，由蕭博仁董事長及余宛如委員共同主持，邀請副總統賴清德對談，以及三家新創業者代表上台，細數各自在創業過程如何實現規模化、國際化、順利IPO等里程碑。
副總統賴清德：未來年注1500億，從人才、平台、創新與AI打造新創雨林生態系
新創企業要成功壯大，甚至順利登上創新板（Taiwan Innovation Board, TIB）並不容易。草創期要找人、找資源、開發市場；營收逐漸成長後，接著要思考規模化、拓展海外機會，甚至積極募資讓團隊更加茁壯；到了穩定期，還要考慮各種轉型、尋找第二成長曲線。每位創業者幾乎都要三頭六臂，一關接一關打怪、補血，帶領企業跨過死亡之谷，才可能在市場上存活下來。
新創企業遇到的困境，政府也希望透過改善環境、鬆綁法規制度，孕育更多耀眼的新創獨角獸。副總統賴清德以新創雨林生態系為意象，提到因應人才、資金、法規、市場等需求，未來他將過去擔任閣揆時所提出的「國家希望工程」為基礎，進一步從五大政策著手，實現「民主和平的臺灣、公益永續的臺灣、以及創新繁榮的臺灣」三大願景。
第一項政策將以創新驅動成長的經濟發展模式，打造臺灣第二次經濟奇蹟。賴清德表示，「過去早年臺灣創業家是扛著一卡皮箱闖天下找訂單，以製造、生產要素驅動營收成長；但是，今日全球環境迅速變化，因此現在應該『軟硬兼施』，既做硬體也要做軟體，既代工也要創新，這樣臺灣經濟模式才有辦法相輔相成。」
第二項計畫針對新創環境所需的資金挹注，特別針對高中低風險的投資機會，擬訂不同的投資策略和能量布建，並結合公共與公股資金、引導民間投資。
第三項，盤點不合時宜法規並盡速提出修法，建立多個創新平台，像是前瞻科技研發創新平台，特別著墨人工智慧領域，讓臺灣成為印太地區的AI創新服務樞紐，促進AI產業化、產業AI化。
第四項政策是重視人文社會科學及跨領域的科技研究，發展科技過程也不能忽略人文素養，打造和諧、包容、永續的社會。特別是永續議題，全球興起淨零碳排倡議，賴清德也提到，政府預計在2030年前投入9,000億新台幣，帶動民間投資、新創的科技創新，解決淨零轉型問題。
最後一項，則是規劃每年1,500億的經費，預計在五年內創造2萬個新創工作機會，除了培養獨角獸，更需要栽培具創新力的螞蟻雄兵，目標在十年內讓臺灣成為第一島鏈新創解決方案的輸出國家。
從獨立媒體到跨國集團：關鍵評論網持續規模化，擴張周邊護城河
成立10年的關鍵評論網，目前旗下擁有29個媒體品牌，TNL Mediagene執行長鍾子偉表示，從獨立媒體轉型成為跨國集團，主要有幾個策略，首先是收購不同領域的媒體版圖，擴大多角化經營，特別是近年併購日本媒體集團，集團的目標受眾群體成長到5,000~6,000萬讀者。
其次，提升集團營運的競爭力，除了製作具影響力的多元內容，更重要是導入AI技術，從龐大數據當中洞察讀者潛在感興趣的內容，進而讓廣告投放更精準。在內容與數據生態系鞏固優勢，從臺灣出發持續布局東南亞市場。
從在地走向國際：凱鈿發揮利基優勢，躍升亞太快速成長500強企業
從APP開發轉型SaaS訂閱服務，營收來源橫跨B2B及B2C市場的凱鈿行動科技，創辦人蘇柏州表示，他們第一天就生根台南放眼國際，目前旗下的數位文件管理、電子簽署、文書辦公等解決方案，全球下載數已經達到2億次、 培養出1,200萬用戶、5萬家企業會員。
蘇柏州接著強調，SaaS服務不光只思考產品競爭力，邁向國際更需以品牌思維經營全球市場，從線上行銷、社群經營、多元銷售渠道、運用數據模型，預測用戶行為等機制找尋商機。最後蘇柏州提到，目前他們已掌握30個專利項目、未來兩年估計可拿下100項專利。
內部創業成功IPO：倚天酷碁登上創新板，關鍵四大心法創造多贏
是不是在大集團內部創業，有「富爸爸」資源就一定會成功？倚天酷碁總經理鍾逸鈞指出，其實在IPO之前他們遇到不少挑戰，包含倚天、酷碁兩家公司整合遇到的文化衝突、疫情末期電腦周邊配件營收急速緊縮、以及與宏碁集團關聯性交易比例高。
為了解決上述挑戰，鍾逸鈞表示，他們把解決痛點的目標聚焦在IPO，並且導入幾項關鍵心法，包含培養集體意識，讓員工認股創造動能，以及優化公司治理，以及最後一項是為員工與股東創造價值。最終形塑出創新方程式，落實新創思維過程，也同時順利登上創新板。
臺灣創新板與國家政策同一陣線，打造臺灣新價值，完成進入資本市場最後一哩路
本次《第一島鏈新創對話論壇》也邀請到臺灣證券交易所上市二部副經理陳長惠，他分享創新板在兩年前成立後，目前已掛牌上市 7家、待掛牌 3家，2024年預計至少10家數位雲端的新創企業申請上市。
臺灣新創產業蓬勃發展，在國際上已被肯定為「超級創新國」，面臨全球經濟轉型及產業創新的關鍵時刻，臺灣創新板將以集中市場籌資功能及資本市場資源，支持新創企業擴張發展及維持競爭力。
此外，今年也針對發行面、交易面規定持續鬆綁，以行動具體支持創新性企業發展，期望創新板未來能成為亞太地區科技創新最佳籌資平台，幫助更多新創登板，形成更具規模的新經濟產業上市聚落。
展望未來，證交所將持續爭取更多具發展潛力、影響力及創新性的好公司加入臺灣創新板，發揮Home Market主場優勢，豐富新經濟多元產業聚落。