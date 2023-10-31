多家私立醫院加薪搶才盼紓解護理人力荒，薛瑞元：各部立醫院宜各自評估

新光醫院加薪留護師 輪三班多1680元、起薪4.3萬

（中央社）台灣護理人力缺工大爆發，醫院不得不關床降載，嚴重影響民眾就醫權益。新光醫院27日宣布，11月起，率先針對輪值三班護理師全面每月加薪1680元，月薪4.3萬元起跳，盼舒緩離職潮。

護理師人力告急，尤其歷經3年多COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）抗疫後，更導致人力大量流失，根據衛生福利部數據，領證護理人員約31萬人，但執業人數統計至今年10月11日僅18萬8879人、約6成。

缺工連帶衝擊醫院就算有床也開不出來，嚴重影響急重症病患就診權益。新光醫院27日透過新聞稿表示，面對當前困境，在政府2024年夜班津貼補助等政策上路前，率先自2023年11月起，輪值三班護理人員全面加薪。

新光醫院行政副院長洪子仁接受《中央社》記者電話訪問說明，這次調薪有3大目的，首先是響應政府提升護理人員待遇政策，再來就是希望呼籲醫療界一起幫護理人員加薪，最後則是盼能召喚更多護理人員回到職場。

他指出，缺人就會缺床，影響的是民眾就醫權益跟醫療品質，以新光醫院來說，112年截至9月，新進護理人力74名、離職護理人力125人，到職者少離職者多，不得不做出病床降載決定，至9月關床數已增加至91床，其中16床為加護病床、占17.6%。

「白班是勞力、夜班是勞心。」洪子仁強調，無論勞力或勞心，醫護人員都是同等辛苦付出，政府在夜班費補助獎勵外，也應考量是否給予其他班別一定津貼，政府日前曾說將研議發放繁重任務津貼，這部分應盡快落實跟定案，才能在明年初趕快幫護理人員增加薪資。

洪子仁指出，新制度實施後，新進護理人員只上白班月薪加上津貼就能達到新台幣5萬元，年薪更可以符合護理師公會提出的「新進人員保障年薪70萬」訴求，另外配合政府明（2024）年軍公教調薪4%政策，新光也將調升全體員工薪資。

新光醫院人資部主任毛禮婷告訴《中央社》記者，11月起先針對病房區等需要輪值三班的護理師全面加薪新台幣1680元，包括開刀、病房、加護病房，以新進人員為例，月薪從原本的新台幣4萬2000元調升4萬3680元。

現行已實施的各項獎勵措施，包括每半年發放留任獎金、單位績效獎金、特殊單位津貼、到職第一個月核發簽約獎金7萬元，及提供4年免費住宿等福利措施。

護理人力荒 多家醫院加薪搶才

（中央社）護理人力荒，長庚、振興、亞東、新光等多家醫院今年紛紛祭出加薪搶人才，其他如台安、國泰等醫院規劃明年調薪，馬偕仍待研議。護理界盼政府帶頭加大力道，多管齊下解困境。

護理師人力告急，尤其歷經3年多COVID-19疫情抗疫後，更導致人力大量流失。根據衛生福利部數據，領證護理人員約31萬人，但執業人數統計至今年10月11日僅18萬8879人、約6成。

搶人大作戰，新光醫院27日宣布，自今年11月起，輪值三班護理師全面每月加薪新台幣1680元，月薪4.3萬元起跳，明年將調升全體員工薪資。

林口長庚醫院院長陳建宗告訴《中央社》記者，長庚每年都有固定的調薪機制，今年8月並特別調整新進護理人員起薪，一來是看到護理人員辛苦，且國家政策傾向調升基本工資，所以董事會很早就開始進行，該院護理人員留任相對穩定。

振興醫院院長魏崢表示，今年6月全體護理師加薪3000元，明年全院人員加10%。

另外，台安、國泰等醫院也都早有在明年調薪規劃，馬偕仍待研議。

亞東醫院於去（2022）年完成全院調薪，院方說，今年9月更依一線照護病人的屬性，按病房別加薪，金額最高可達1500元，除了衛福部研議發放的護理師小夜與大夜津貼外，正研擬白班津貼，預計屆時同步發放，明年起更將提高病房護理師留任獎金。

儘管醫院紛紛祭出加薪，中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜27日下午接受媒體電話聯訪時強調，很滿意醫院響應，更希望政府能加強力道、展現誠意，公會訴求盼由政府編列預算，補助每人每月加薪1萬元、至少2年。

她舉照服員為例表示，26日立法委員在立法院質詢時指出，全台住宿式長照機構照服員人力缺口已達2000人，要求提升照服員待遇，衛福部隨即允諾，將優先針對在住宿式機構任職的長照科系畢業生，提供受訓後加薪，每人每月5000元，最快明年能拿到。

「這很好，因為所有照顧人力都需要政府推一把力。」紀淑靜直言，既然照服員可以每個月補助5000元，為何護理師缺口這麼大，政府卻沒有一個比較實質的策略。

衛福部預告2024年護理師缺口將達到2.4萬人。紀淑靜說，這是整個國家的事情，民眾要尊重醫護人員、專業團體努力提升能力、政府使力、醫院管理者也一起配合，四管齊下才能四贏。

護理加薪留人潮來襲 薛瑞元：部立醫院宜各自評估

（中央社）繼新光醫院拋出護理加薪方案，亞東、振興、長庚等北部醫院陸續跟進，私立醫院護理加薪留人潮來襲，衛福部長薛瑞元表示，公立醫院將面臨跳戰，現階段規劃部立醫院宜各自評估。

護理人力荒，多家醫院加薪搶才。長庚、振興、亞東、新光等多家醫院今年紛紛祭出加薪搶人才，其他如台安、國泰等醫院規劃明年調薪，馬偕醫院則仍待研議。護理界盼政府帶頭加大力道，多管齊下解困境。