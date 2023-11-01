開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/11/01,
中國

中國「網紅實名制」上路，擁逾50萬粉絲帳號須揭露真名，微博、微信、抖音、快手等平台相繼公告

中國「網紅實名制」上路，擁逾50萬粉絲帳號須揭露真名，微博、微信、抖音、快手等平台相繼公告
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

中國早在2015年就實施「後台實名、前台自願」的實名制，其後又強制社群用戶顯示IP位置。這次是官方7月發布加強自媒體管理的13條新規後，要求社群針對頂流網紅祭出前台實名制。

（中央社）中國網紅實名制確定上路，微博、微信、抖音等社群平台31日晚間相繼公告，將推進擁粉50萬以上的自媒體帳號在首頁對外展示真實姓名。

中國確定在全網實施頂流自媒體前台實名制，微博、微信、抖音、快手等平台31日晚間分別發布公告稱，將引導部分自媒體帳號完成真實身分訊息認證。

微博表示，站方將於近期引導社會時事、軍事、財經、法律、醫療等專業領域100萬粉絲以上的自媒體帳號填寫實名訊息，後續將逐步擴大到相關領域50萬粉絲以上的自媒體帳號，經用戶同意後進行前台實名展示。

微博稱，各平台的頭部自媒體大V因其擁有的社會影響力，在討論社會時事熱點時，具有遠超普通用戶的輿論引導作用，而前台實名的實施正是為了推動大V承擔起與話語能量相匹配的責任，從而進一步推進網路輿論生態治理。

微博並稱，普通用戶及以個人日常生活分享為主的領域帳號不受前台實名展示的影響。

微信則是不分領域，擁粉50萬以上的自媒體都要揭露真名。

微信公告稱，將分批次分階段引導粉絲量50萬以上的自媒體帳號對外展示實名訊息，近期將首先引導100萬粉絲以上的自媒體帳號對外展示實名。

公告稱，微信100萬粉絲以上的自媒體帳號在用戶確認同意展示後，帳號註冊主體為個人類型的將顯示註冊人真實姓名，機構類帳號顯示企業、機構名稱，相關實名訊息可在帳號資料頁進行查看。未對外展示實名訊息的100萬粉絲以上自媒體帳號，帳號流量、收益等將受到限制。

中國最大短影音平台抖音公告稱，為增強自媒體帳號可信度，保障用戶的合法權益，維護清朗、健康的平台秩序，粉絲數量達到50萬且發布涉及時政、社會、金融、教育、醫療衛生、司法等內容的自媒體帳號，需授權平台在帳號主頁展示通過認證的實名訊息。

抖音強調，若上述帳號收到通知但未進行認證或授權，會對帳號內容傳播、商業收益等方面產生影響，直至完成認證及授權展示。

排名第二的短影音平台快手也公告前台實名範圍為：涉國內外新聞、社會熱點和醫療、司法等專業領域，粉絲量在50萬以上的自媒體帳號，將分批次、分階段收到相關通知，可根據通知提示進行操作，徵詢同意後在個人帳號資料頁展示實名訊息。

快手表示，首批將針對粉絲量100萬以上的相關領域自媒體帳號發送通知。主要分享個人日常生活的帳號，不在前台實名範圍。

中國早在2015年就實施「後台實名、前台自願」的實名制，其後又強制社群用戶顯示IP位置。這次是官方7月發布加強自媒體管理的13條新規後，要求社群針對頂流網紅祭出前台實名制。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。