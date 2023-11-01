中國「網紅實名制」上路，擁逾50萬粉絲帳號須揭露真名，微博、微信、抖音、快手等平台相繼公告

（中央社）中國網紅實名制確定上路，微博、微信、抖音等社群平台31日晚間相繼公告，將推進擁粉50萬以上的自媒體帳號在首頁對外展示真實姓名。

中國確定在全網實施頂流自媒體前台實名制，微博、微信、抖音、快手等平台31日晚間分別發布公告稱，將引導部分自媒體帳號完成真實身分訊息認證。

微博表示，站方將於近期引導社會時事、軍事、財經、法律、醫療等專業領域100萬粉絲以上的自媒體帳號填寫實名訊息，後續將逐步擴大到相關領域50萬粉絲以上的自媒體帳號，經用戶同意後進行前台實名展示。

微博稱，各平台的頭部自媒體大V因其擁有的社會影響力，在討論社會時事熱點時，具有遠超普通用戶的輿論引導作用，而前台實名的實施正是為了推動大V承擔起與話語能量相匹配的責任，從而進一步推進網路輿論生態治理。

微博並稱，普通用戶及以個人日常生活分享為主的領域帳號不受前台實名展示的影響。

微信則是不分領域，擁粉50萬以上的自媒體都要揭露真名。

微信公告稱，將分批次分階段引導粉絲量50萬以上的自媒體帳號對外展示實名訊息，近期將首先引導100萬粉絲以上的自媒體帳號對外展示實名。

公告稱，微信100萬粉絲以上的自媒體帳號在用戶確認同意展示後，帳號註冊主體為個人類型的將顯示註冊人真實姓名，機構類帳號顯示企業、機構名稱，相關實名訊息可在帳號資料頁進行查看。未對外展示實名訊息的100萬粉絲以上自媒體帳號，帳號流量、收益等將受到限制。

中國最大短影音平台抖音公告稱，為增強自媒體帳號可信度，保障用戶的合法權益，維護清朗、健康的平台秩序，粉絲數量達到50萬且發布涉及時政、社會、金融、教育、醫療衛生、司法等內容的自媒體帳號，需授權平台在帳號主頁展示通過認證的實名訊息。

抖音強調，若上述帳號收到通知但未進行認證或授權，會對帳號內容傳播、商業收益等方面產生影響，直至完成認證及授權展示。

排名第二的短影音平台快手也公告前台實名範圍為：涉國內外新聞、社會熱點和醫療、司法等專業領域，粉絲量在50萬以上的自媒體帳號，將分批次、分階段收到相關通知，可根據通知提示進行操作，徵詢同意後在個人帳號資料頁展示實名訊息。

快手表示，首批將針對粉絲量100萬以上的相關領域自媒體帳號發送通知。主要分享個人日常生活的帳號，不在前台實名範圍。

中國早在2015年就實施「後台實名、前台自願」的實名制，其後又強制社群用戶顯示IP位置。這次是官方7月發布加強自媒體管理的13條新規後，要求社群針對頂流網紅祭出前台實名制。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰