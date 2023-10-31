泰國總理親吻為泰黨黨魁的手為何引起爭議？批評者認為「賽塔向貝東丹磕頭」
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就在為泰黨黨團特別會議上，賽塔雙手合十彎腰鞠躬，並低下頭親吻貝東丹右手背。批評賽塔的人表示，這一舉動表明儘管他是總理，卻在向新任為泰黨領導人磕頭，一些批評者則認為，這一姿態表明賽塔可能會下台，而貝東丹很快會接替他擔任總理。
自從一段泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）親吻為泰黨黨魁貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）手的一段影片在網路上瘋傳後，許多人都對賽塔的這一行為不以為然。
由於前黨魁春楠（Chonlanan Srikae）辭職下台，泰國執政黨為泰黨於上週選出新任黨魁貝東丹。貝東丹是前總理戴克辛（又稱塔克辛、他信）最小的女兒，當選後她在曼谷黨總部對數百名黨員表示，會為泰黨繼續履行改善民生的重要使命，也感謝父親在政治方面教導並啟發了她。
《看見泰國》報導，在28日黨團特別會議上，泰媒形容賽塔「混跡」在為泰黨內閣成員裡，與其他人排成一列，貝東丹一一致意，輪到賽塔時，他雙手合十彎腰鞠躬，並低下頭親吻貝東丹右手背。
批評賽塔的人表示，這一舉動表明儘管他是總理，卻在向新任為泰黨領導人磕頭，一些批評者則認為，這一姿態表明賽塔可能會下台，而貝東丹很快會接替他擔任總理。
賽塔在回應這些評論時表示，他和貝東丹長期以來一直像「家庭成員」般彼此相愛和尊重，也強調：「現在我戴上總理的帽子，而白東丹則履行為泰黨主席的職責。我們彼此很了解，而且泰國只有一位總理。」
賽塔雖如此強調，不過貝東丹在為泰黨的地位，也代表父親戴克辛至今在泰國政壇上仍有很大的影響力。
兩個月前的8月22日，戴克辛在總理選舉當天返回國門，是流亡15年後首度回到泰國。返回泰國後戴克辛立刻被送入監獄，並判處8年徒刑，卻在幾小時內就被轉移到一間國立醫院，目前仍留在院內。獄方表示他患有高血壓、睡眠困難、胸悶，而在不到兩週後，泰國國王將他的八年監禁減至一年。
許多人因而批評戴克辛和其他囚犯相比是受到特殊待遇，更要求戴克辛要提供患病的證據。
新聞來源
- Nothing political about kissing Paetongtarn’s hand, says Thai PM Srettha（海峽時報）
- Daughter of divisive former Thai Prime Minister Thaksin named head of political party linked to him（美聯社）
- Thailand's ruling party chooses a Shinawatra as new leader（路透社）
- 塔克辛么女任為泰黨首位女黨魁 總理賽塔鞠躬 網友炸鍋：像僕人對主人（看見泰國）
延伸閱讀
- 泰國政治的「家族潛規則」：不只是華裔富豪，原來前總理他信還是蘭納王國的王族後裔
- 流亡前總理「戴克辛么女」將家族影響力帶到新世代，憑社群人氣進軍泰國政壇
- 專訪成大教授洪銘謙：總理選舉終於落幕，原來「水很深」的泰國政治竟有諸多眉角
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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大家不說但其實超在意，職場的人際殺手居然是它！
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調查指出，想在職場上打造好印象，除了外型打理要合宜，體味更是一大關鍵。許多人不知道體味會隨年齡增長而產生氣味種類及位置的變化，男性年過40，後頭頸部會開始分泌比汗水難洗淨的黏膩油脂，散發自己不易察覺的油垢味 - 「熟男味」。若沒有因應身體變化改變洗沐方式，這股油膩體味將在無形中衝擊自身的人際關係。
體味，職場關係的地圖砲 自走砲
以禮貌聞名世界的日本，有著「思いやり」的獨特文化，意指站在他人立場，設身處地的思考方式。因此大家一定想不到，在更加注重社交禮儀的日本職場中，上班族的第一大困擾居然是同事的體味！
「對於有味道的人，大家是怎麼評價他們的呢？」，日本Mandom集團針對這個疑問進行調查，其中42.1%受訪者表示「不想跟有異味的人一起工作」，38.3%的人認為「缺乏對周圍人的體貼和關懷」，還有25.2%的人曾因異味而有過與同事疏遠的情況。相較男性，女性對氣味的評價更為嚴格，不只討厭異味，更會對其內在評價產生負面影響。
深究體味困擾的原因，除了人們會因習慣自身氣味產生嗅覺疲勞而難以察覺問題，更糟糕的是許多男性不知道體味會隨著年齡增長，會有氣味種類及位置的變化，在40歲後仍採取年輕時洗淨汗水的去味對策，進而在不自覺的狀況下衝擊自身人際關係。
三味一體，男人生來如此
相較易於分辨的汗味及老人臭，日本Mandom集團研究發現在35歲至55歲左右的男性身上，還有一股獨特的油垢味─「熟男味」。
進一步分析成因，是「丁二酮」與「中鏈脂肪酸」結合後產生有如回鍋油般的氣味。「丁二酮」跟「中鏈脂肪酸」是「汗水中的乳酸」及「油脂」被皮膚上的常態細菌分解後產出的。研究發現，男性年過40，流汗的部位會漸漸從腋下轉移到後頭頸；頭皮的油脂也會因為年齡的增長，變得濃稠不易清潔，所以擁有豐富汗水及黏膩油脂的後頭頸，便成為產生「熟男味」的最佳溫床，而且因為位置關係，往往自己不易察覺，小心時間一久，令人不快的氣味將在他人心中留下負評！
若不從熟男味發生的原因下手， 還是單純洗去汗水，或是藉一般沐浴產品添加的香料來掩蓋異味，反而會讓體味問題越演越烈。
40歲後，熟男輕鬆洗好評
為找出解決熟男味的最佳對策，Mandom研究團隊從多達102種植物萃取物中分析化驗，最終發現甘草、桂皮等含黃酮類化合物的植物精華，能有效抑制細菌代謝出丁二酮，進而運用在LUCIDO倫士度熟男去味洗沐系列，讓討厭麻煩的熟男們，只要簡單更換洗沐商品就能去除「熟男味」。
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本文章內容由「LUCIDO倫士度」提供。