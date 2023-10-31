泰國總理親吻為泰黨黨魁的手為何引起爭議？批評者認為「賽塔向貝東丹磕頭」

自從一段泰國總理賽塔（ Srettha Thavisin ）親吻為泰黨黨魁 貝東丹（Paetongtarn Shinawatra ）手的一段影片在網路上瘋傳後，許多人都對賽塔的這一行為不以為然。

由於前黨魁 春楠（ Chonlanan Srikae）辭職下台，泰國執政黨為泰黨於上週選出新任黨魁 貝東丹。貝東丹 是前總理戴克辛（又稱塔克辛、他信）最小的女兒， 當選後她 在曼谷黨總部對數百名黨員表示，會為泰黨繼續履行改善民生的重要使命， 也感謝父親在政治方面教導並啟發了她。

《看見泰國》報導，在28日黨團特別會議上，泰媒形容賽塔「混跡」在為泰黨內閣成員裡，與其他人排成一列，貝東丹一一致意，輪到賽塔時，他雙手合十彎腰鞠躬，並低下頭親吻貝東丹右手背。

批評 賽塔的人表示，這一舉動表明儘管他是總理，卻在向新任為泰黨領導人磕頭，一些批評者則認為，這一姿態表明賽塔可能會下台，而 貝東丹 很快會接替他擔任總理。

賽塔在回應這些評論時表示，他和 貝東丹 長期以來一直像「家庭成員」般彼此相愛和尊重，也強調：「現在我戴上總理的帽子，而白東丹則履行為泰黨主席的職責。我們彼此很了解，而且泰國只有一位總理。」

賽塔雖如此強調， 不過貝東丹 在為泰黨的地位，也代表父親戴克辛至今在泰國政壇上仍有很大的影響力。

兩個月前的8月22日，戴克辛在總理選舉當天返回國門，是流亡15年後首度回到泰國。返回泰國後戴克辛立刻被送入監獄，並判處8年徒刑，卻在幾小時內就被轉移到一間國立醫院，目前仍留在院內。獄方表示他患有高血壓、睡眠困難、胸悶，而在 不到兩週後，泰國國王將他的八年監禁減至一年。

許多人因而批評戴克辛和其他囚犯相比是受到特殊待遇，更要求戴克辛要提供患病的證據。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒