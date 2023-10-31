洛杉磯暌違20年舉行「無車日」，5萬人踏上110高速公路享受假日早晨
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洛杉磯人人開車的背景下，「無車日」提出一種體驗方案，當作改變的起點。狄亞士說，藉著這樣的體驗，「原本人們到家裡附近1英里都要開車，現在較近路程可以有其他選擇，改用步行、騎自行車或滑板」。
（中央社）洛杉磯最古老的110高速公路，暌違20年舉行無車日活動，5萬人用跑步、走路、滑板、自行車等不同方式享受假日早晨。主辦單位藉此提倡少開車、多搭大眾運輸的理念。
110高速公路最初的一段建於1938年，不僅是美國西部第一條高速公路，更名列全美國家歷史名勝。近百年經過，這條蜿蜒且不寬的公路，每天仍然是通勤開車必經之路，連接東邊郊區巴沙迪納（Pasadena）到洛杉磯市中心。
有別平日車輛呼嘯而過，今天110高速公路上10公里長的路段一輛車子都沒有。取而代之的是源源不絕的人潮，天未亮就有數千名路跑群眾打頭陣，鳴槍起跑，接著是帶著嬰兒、寵物與萬聖節裝扮的步行人群。各種腳踏車與滑板在分隔島的另一邊車道呼嘯而過。
倡導永續、環保及交通平權的社區團體ActiveSGV獲得洛杉磯郡都會運輸局（Metro）贊助，主辦這場名為ArroyoFest的封街無車日活動，路段起點與終點都是捷運站，鼓勵民眾搭大眾交通工具參與。
ActiveSGV執行長狄亞士（David Diaz）向《中央社》記者表示，面對氣候變遷問題，不是只靠開電動車就可以解決，而是要利用其他運輸方式，包括步行、自行車、滑板及使用大眾交通工具。
洛杉磯汽車文化興盛，人們習慣開車代步，整座城市幾乎是高速公路串連而成，甚至有人說在洛杉磯不開車形同沒有腳。
洛杉磯人人開車的背景下，「無車日」提出一種體驗方案，當作改變的起點。狄亞士說，藉著這樣的體驗，「原本人們到家裡附近1英里都要開車，現在較近路程可以有其他選擇，改用步行、騎自行車或滑板」。
洛杉磯郡高級官員凱薩琳．巴格（Kathryn Barger）向中央社記者表示：「這場活動目標是讓大家認知，雖然人們普遍開車是事實，但不一定是必需如此，人們還有其他交通方式可選。」
「這條高速公路是我學會開車的地方。」凱薩琳．巴格分享了這條公路對當地居民的意義：「這條公路是加州最早的高速公路，路線非常曲折、狹窄，不像一般高速公路那麼筆直，所以你不能開太快，雖然有些人還是開很快，但它更像是一條風景優美的公園大道。」
自稱在洛杉磯住了一輩子的羅根夫婦，傑夫和艾利森（Jeff and Alison Logan）帶著1歲多的兒子踏上110，準備讓剛學會走路的艾倫在車道上走一走。
艾利森說，110高速公路是聖蓋博谷（San Gabriel Valley）到洛杉磯市中心的必經之路，連接了郊區與市中心，「我在聖蓋博谷長大，這條路曾是我每天通勤一定要走的路。」
110公路年代久遠，曲折蜿蜒有如賽車跑道是一大特色，考驗駕駛人技術。傑夫以當地人角度分享這條公路的特殊之處，「這條路最初的設計是給時速65公里的車子跑，但現在人們經常開到110公里以上，而匯入的匝道速限卻是30公里」。
活動從清晨一直進行到日正當中。令主辦單位及居民自豪的一點是，2003年這條110公路就曾經在2名大學教授以及洛杉磯多個自行車、環保團體的發起下，舉行過第一次無車日活動，創美國大城市的風氣之先。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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大家不說但其實超在意，職場的人際殺手居然是它！
我們想讓你知道的是
調查指出，想在職場上打造好印象，除了外型打理要合宜，體味更是一大關鍵。許多人不知道體味會隨年齡增長而產生氣味種類及位置的變化，男性年過40，後頭頸部會開始分泌比汗水難洗淨的黏膩油脂，散發自己不易察覺的油垢味 - 「熟男味」。若沒有因應身體變化改變洗沐方式，這股油膩體味將在無形中衝擊自身的人際關係。
體味，職場關係的地圖砲 自走砲
以禮貌聞名世界的日本，有著「思いやり」的獨特文化，意指站在他人立場，設身處地的思考方式。因此大家一定想不到，在更加注重社交禮儀的日本職場中，上班族的第一大困擾居然是同事的體味！
「對於有味道的人，大家是怎麼評價他們的呢？」，日本Mandom集團針對這個疑問進行調查，其中42.1%受訪者表示「不想跟有異味的人一起工作」，38.3%的人認為「缺乏對周圍人的體貼和關懷」，還有25.2%的人曾因異味而有過與同事疏遠的情況。相較男性，女性對氣味的評價更為嚴格，不只討厭異味，更會對其內在評價產生負面影響。
深究體味困擾的原因，除了人們會因習慣自身氣味產生嗅覺疲勞而難以察覺問題，更糟糕的是許多男性不知道體味會隨著年齡增長，會有氣味種類及位置的變化，在40歲後仍採取年輕時洗淨汗水的去味對策，進而在不自覺的狀況下衝擊自身人際關係。
三味一體，男人生來如此
相較易於分辨的汗味及老人臭，日本Mandom集團研究發現在35歲至55歲左右的男性身上，還有一股獨特的油垢味─「熟男味」。
進一步分析成因，是「丁二酮」與「中鏈脂肪酸」結合後產生有如回鍋油般的氣味。「丁二酮」跟「中鏈脂肪酸」是「汗水中的乳酸」及「油脂」被皮膚上的常態細菌分解後產出的。研究發現，男性年過40，流汗的部位會漸漸從腋下轉移到後頭頸；頭皮的油脂也會因為年齡的增長，變得濃稠不易清潔，所以擁有豐富汗水及黏膩油脂的後頭頸，便成為產生「熟男味」的最佳溫床，而且因為位置關係，往往自己不易察覺，小心時間一久，令人不快的氣味將在他人心中留下負評！
若不從熟男味發生的原因下手， 還是單純洗去汗水，或是藉一般沐浴產品添加的香料來掩蓋異味，反而會讓體味問題越演越烈。
40歲後，熟男輕鬆洗好評
為找出解決熟男味的最佳對策，Mandom研究團隊從多達102種植物萃取物中分析化驗，最終發現甘草、桂皮等含黃酮類化合物的植物精華，能有效抑制細菌代謝出丁二酮，進而運用在LUCIDO倫士度熟男去味洗沐系列，讓討厭麻煩的熟男們，只要簡單更換洗沐商品就能去除「熟男味」。
日本研發深層潔淨配方，搭配植物黃酮類化合物洗淨成分，除了加強洗淨堆積的黏膩油脂外，更能達到抗菌抑臭的效果，無添加人工香料與色素，給肌膚無負擔的清爽感受。此外，熟男去味洗沐系列含Q10保濕因子，讓你去味保養一瓶兼得。經過實測，高達92.9% 試用者改用LUCIDO一週，體味問題便明顯改善*
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