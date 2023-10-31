開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/10/31,
美加

反猶主義入侵康乃爾大學：網路貼文威脅殺害猶太學生，警方與FBI已介入調查

反猶主義入侵康乃爾大學：網路貼文威脅殺害猶太學生，警方與FBI已介入調查
康乃爾大學校園。|Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

隨以巴衝突持續沸騰而全美反猶主義高漲之際，康乃爾大學正在調查週末一系列威脅要射殺學校猶太學生的貼文，也有其他貼文鼓勵對猶太學生實施類似暴行。康乃爾約有3000名猶太裔大學部學生和500名猶太裔研究生，佔學生總數的22%。康乃爾校長表示校方正在和警方、州政府、FBI等單位合作，確認這些貼文是否是可信的威脅，並將對暴力與仇恨採零容忍態度，加強保護學生安全。

在白宮警告全美反猶主義的仇恨情緒高漲之際，美國康乃爾大學（Cornell University）的一個猶太學生中心，正因受到數起針對學生的網路威脅事件而高度警戒，警方也已對此展開調查。康乃爾大學約有3000名猶太裔大學部學生和500名猶太裔研究生，佔學生總數的22%。

《康乃爾日報》（The Cornell Daily Sun）報導，因為有人在網路留言板上發布了一系列反猶言論，週日（29）時，原先駐守該校伊薩卡（ Ithaca ）校區的校警，被調派至康乃爾大學猶太生活中心守衛。這些反猶的仇恨內容是發佈在一個名為Greekrank的網站上，一個旨在討論兄弟會和姐妹會的線上論壇。

綜合《衛報》《CNN》，一位匿名用戶在一則貼文中威脅殺死猶太學生。其他貼文則鼓勵對猶太學生實施類似的暴力行為，並特別點名了猶太生活中心（Center for Jewish Living）的位置，那裡是猶太餐廳的所在地。而截至週一（30）上午，Greekrank站上仍能看到至少一則威脅貼文。《衛報》表示他們未能聯繫到Greekrank的代表，無法了解其內容審核政策，或貼文仍然存在的原因。

康乃爾校方、紐約州與FBI合作，共同打擊反猶主義

康乃爾大學校長波拉克（Martha Pollack）在一份聲明中，譴責了週末發布的系列「駭人聽聞的反猶主義訊息」。波拉克說，暴力威脅是絕對不被容許的，並將努力確保發布這些威脅的人受到法律嚴懲。她還表示，目前的重點是確保社區安全，將持續優先考量這一點。

根據《CNN》，波拉克也提到康奈爾大學的警察部門正在調查這些貼文，並已將這些威脅作為潛在的仇恨犯罪，通知了聯邦調查局（Federal Bureau of Investigatio，FBI ）。聯邦調查局在一份聲明中回應，為了解康乃爾大學猶太社群受到的威脅，他們將與康乃爾大學和各級執法夥伴密切合作，以確定威脅的可信度、共享資訊並採取適當的調查行動，並要求任何看到可疑活動者，應立即向執法部門報告。

紐約州州長侯可（Kathy Hochul）也說，這些「令人厭惡和充滿仇恨的貼文」（disgusting and hateful posts），是大學校園中發生的系列令人擔憂的事件中最新的一起。她補充說，官員們仍在努力確認那些貼文是否是可信的威脅，強調不會容忍威脅、仇恨、反猶太主義或任何讓人感到脆弱的仇恨，且會在法律允許的最大範圍內起訴從事這些行爲者。

侯可週日表示，她已與康乃爾大學官員進行了交談，並強調州執法部門將支持保障學生安全的工作。侯可還在X（前身為推特）上，重申了對言論自由與和平集會權利的堅定信念，但也明確表示，對暴力行為或那些透過言語或行動恐嚇和騷擾他人者，將採取零容忍的態度。她並稱那些發出威脅的人為「恐怖分子」，警告任何發出威脅的人「將無處藏身」。

約州檢察總長詹姆斯（Letitia James）也在X上發文，稱那些貼文「極其可怕」（horrific），表示沒有存在反猶太主義或任何形式暴力的空間，校園必須為學生保持一個安全的場域。而《衛報》表示，康乃爾大學發言人則拒絕向其透露更多有關威脅的細節。

反猶主義隨以巴衝突持續而高漲

在康乃爾大學發生這起最新的威脅事件之際，拜登政府警告稱，自10月7日哈馬斯襲擊以色列，造成1400多名以色列人死亡以來，反猶太主義事件正不斷增加。而此後，以色列也隨之發動了一系列空襲，造成數千名巴勒斯坦人死亡。

白宮國家安全委員會（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）在週一接受《美國廣播公司》《早安美國》（Good Morning America）節目上表示，隨著以色列和哈馬斯之間的戰爭在中東地區持續發酵，大學校園中日益高漲的反猶太主義情緒令人「深感憂慮」，反猶太主義「非常嚴重」。類似現象在世界各地越來越多，當然也看到了它在美國的劇增，對此感到相當擔憂。

柯比補充說，2022年是美國自1979年以來，反猶太主義事件數量最多的一年。作為回應，白宮已將校園執法部門納入與當地和州警方討論仇恨犯罪上升的討論中，並將與猶太學生和倡導團體舉行圓桌討論。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範


“2023以巴衝突”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。