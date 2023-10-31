反猶主義入侵康乃爾大學：網路貼文威脅殺害猶太學生，警方與FBI已介入調查

在白宮警告全美反猶主義的仇恨情緒高漲之際，美國康乃爾大學（Cornell University）的一個猶太學生中心，正因受到數起針對學生的網路威脅事件而高度警戒，警方也已對此展開調查。康乃爾大學約有3000名猶太裔大學部學生和500名猶太裔研究生，佔學生總數的22%。

《康乃爾日報》（The Cornell Daily Sun）報導，因為有人在網路留言板上發布了一系列反猶言論，週日（29）時，原先駐守該校伊薩卡（ Ithaca ）校區的校警，被調派至康乃爾大學猶太生活中心守衛。這些反猶的仇恨內容是發佈在一個名為Greekrank的網站上，一個旨在討論兄弟會和姐妹會的線上論壇。

綜合《衛報》與《CNN》，一位匿名用戶在一則貼文中威脅殺死猶太學生。其他貼文則鼓勵對猶太學生實施類似的暴力行為，並特別點名了猶太生活中心（Center for Jewish Living）的位置，那裡是猶太餐廳的所在地。而截至週一（30）上午，Greekrank站上仍能看到至少一則威脅貼文。《衛報》表示他們未能聯繫到Greekrank的代表，無法了解其內容審核政策，或貼文仍然存在的原因。

康乃爾校方、紐約州與FBI合作，共同打擊反猶主義

康乃爾大學校長波拉克（Martha Pollack）在一份聲明中，譴責了週末發布的系列「駭人聽聞的反猶主義訊息」。波拉克說，暴力威脅是絕對不被容許的，並將努力確保發布這些威脅的人受到法律嚴懲。她還表示，目前的重點是確保社區安全，將持續優先考量這一點。

根據《CNN》，波拉克也提到康奈爾大學的警察部門正在調查這些貼文，並已將這些威脅作為潛在的仇恨犯罪，通知了聯邦調查局（Federal Bureau of Investigatio，FBI ）。聯邦調查局在一份聲明中回應，為了解康乃爾大學猶太社群受到的威脅，他們將與康乃爾大學和各級執法夥伴密切合作，以確定威脅的可信度、共享資訊並採取適當的調查行動，並要求任何看到可疑活動者，應立即向執法部門報告。

紐約州州長侯可（Kathy Hochul）也說，這些「令人厭惡和充滿仇恨的貼文」（disgusting and hateful posts），是大學校園中發生的系列令人擔憂的事件中最新的一起。她補充說，官員們仍在努力確認那些貼文是否是可信的威脅，強調不會容忍威脅、仇恨、反猶太主義或任何讓人感到脆弱的仇恨，且會在法律允許的最大範圍內起訴從事這些行爲者。

侯可週日表示，她已與康乃爾大學官員進行了交談，並強調州執法部門將支持保障學生安全的工作。侯可還在X（前身為推特）上，重申了對言論自由與和平集會權利的堅定信念，但也明確表示，對暴力行為或那些透過言語或行動恐嚇和騷擾他人者，將採取零容忍的態度。她並稱那些發出威脅的人為「恐怖分子」，警告任何發出威脅的人「將無處藏身」。

I also reiterated our strong belief in free speech and the right to peaceful assembly, but made clear that we will have zero tolerance for acts of violence or those who intimidate and harass others through words or actions. — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) October 30, 2023

約州檢察總長詹姆斯（Letitia James）也在X上發文，稱那些貼文「極其可怕」（horrific），表示沒有存在反猶太主義或任何形式暴力的空間，校園必須為學生保持一個安全的場域。而《衛報》表示，康乃爾大學發言人則拒絕向其透露更多有關威脅的細節。

These threats targeting Jewish students at @Cornell are absolutely horrific.



There is no space for antisemitism or violence of any kind. Campuses must remain safe spaces for our students. https://t.co/JT9RfWGZ0b — NY AG James (@NewYorkStateAG) October 30, 2023

反猶主義隨以巴衝突持續而高漲

在康乃爾大學發生這起最新的威脅事件之際，拜登政府警告稱，自10月7日哈馬斯襲擊以色列，造成1400多名以色列人死亡以來，反猶太主義事件正不斷增加。而此後，以色列也隨之發動了一系列空襲，造成數千名巴勒斯坦人死亡。

白宮國家安全委員會（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）在週一接受《美國廣播公司》的《早安美國》（Good Morning America）節目上表示，隨著以色列和哈馬斯之間的戰爭在中東地區持續發酵，大學校園中日益高漲的反猶太主義情緒令人「深感憂慮」，反猶太主義「非常嚴重」。類似現象在世界各地越來越多，當然也看到了它在美國的劇增，對此感到相當擔憂。

柯比補充說，2022年是美國自1979年以來，反猶太主義事件數量最多的一年。作為回應，白宮已將校園執法部門納入與當地和州警方討論仇恨犯罪上升的討論中，並將與猶太學生和倡導團體舉行圓桌討論。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範