反猶主義入侵康乃爾大學：網路貼文威脅殺害猶太學生，警方與FBI已介入調查
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隨以巴衝突持續沸騰而全美反猶主義高漲之際，康乃爾大學正在調查週末一系列威脅要射殺學校猶太學生的貼文，也有其他貼文鼓勵對猶太學生實施類似暴行。康乃爾約有3000名猶太裔大學部學生和500名猶太裔研究生，佔學生總數的22%。康乃爾校長表示校方正在和警方、州政府、FBI等單位合作，確認這些貼文是否是可信的威脅，並將對暴力與仇恨採零容忍態度，加強保護學生安全。
在白宮警告全美反猶主義的仇恨情緒高漲之際，美國康乃爾大學（Cornell University）的一個猶太學生中心，正因受到數起針對學生的網路威脅事件而高度警戒，警方也已對此展開調查。康乃爾大學約有3000名猶太裔大學部學生和500名猶太裔研究生，佔學生總數的22%。
《康乃爾日報》（The Cornell Daily Sun）報導，因為有人在網路留言板上發布了一系列反猶言論，週日（29）時，原先駐守該校伊薩卡（ Ithaca ）校區的校警，被調派至康乃爾大學猶太生活中心守衛。這些反猶的仇恨內容是發佈在一個名為Greekrank的網站上，一個旨在討論兄弟會和姐妹會的線上論壇。
綜合《衛報》與《CNN》，一位匿名用戶在一則貼文中威脅殺死猶太學生。其他貼文則鼓勵對猶太學生實施類似的暴力行為，並特別點名了猶太生活中心（Center for Jewish Living）的位置，那裡是猶太餐廳的所在地。而截至週一（30）上午，Greekrank站上仍能看到至少一則威脅貼文。《衛報》表示他們未能聯繫到Greekrank的代表，無法了解其內容審核政策，或貼文仍然存在的原因。
康乃爾校方、紐約州與FBI合作，共同打擊反猶主義
康乃爾大學校長波拉克（Martha Pollack）在一份聲明中，譴責了週末發布的系列「駭人聽聞的反猶主義訊息」。波拉克說，暴力威脅是絕對不被容許的，並將努力確保發布這些威脅的人受到法律嚴懲。她還表示，目前的重點是確保社區安全，將持續優先考量這一點。
根據《CNN》，波拉克也提到康奈爾大學的警察部門正在調查這些貼文，並已將這些威脅作為潛在的仇恨犯罪，通知了聯邦調查局（Federal Bureau of Investigatio，FBI ）。聯邦調查局在一份聲明中回應，為了解康乃爾大學猶太社群受到的威脅，他們將與康乃爾大學和各級執法夥伴密切合作，以確定威脅的可信度、共享資訊並採取適當的調查行動，並要求任何看到可疑活動者，應立即向執法部門報告。
紐約州州長侯可（Kathy Hochul）也說，這些「令人厭惡和充滿仇恨的貼文」（disgusting and hateful posts），是大學校園中發生的系列令人擔憂的事件中最新的一起。她補充說，官員們仍在努力確認那些貼文是否是可信的威脅，強調不會容忍威脅、仇恨、反猶太主義或任何讓人感到脆弱的仇恨，且會在法律允許的最大範圍內起訴從事這些行爲者。
侯可週日表示，她已與康乃爾大學官員進行了交談，並強調州執法部門將支持保障學生安全的工作。侯可還在X（前身為推特）上，重申了對言論自由與和平集會權利的堅定信念，但也明確表示，對暴力行為或那些透過言語或行動恐嚇和騷擾他人者，將採取零容忍的態度。她並稱那些發出威脅的人為「恐怖分子」，警告任何發出威脅的人「將無處藏身」。
約州檢察總長詹姆斯（Letitia James）也在X上發文，稱那些貼文「極其可怕」（horrific），表示沒有存在反猶太主義或任何形式暴力的空間，校園必須為學生保持一個安全的場域。而《衛報》表示，康乃爾大學發言人則拒絕向其透露更多有關威脅的細節。
反猶主義隨以巴衝突持續而高漲
在康乃爾大學發生這起最新的威脅事件之際，拜登政府警告稱，自10月7日哈馬斯襲擊以色列，造成1400多名以色列人死亡以來，反猶太主義事件正不斷增加。而此後，以色列也隨之發動了一系列空襲，造成數千名巴勒斯坦人死亡。
白宮國家安全委員會（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）在週一接受《美國廣播公司》的《早安美國》（Good Morning America）節目上表示，隨著以色列和哈馬斯之間的戰爭在中東地區持續發酵，大學校園中日益高漲的反猶太主義情緒令人「深感憂慮」，反猶太主義「非常嚴重」。類似現象在世界各地越來越多，當然也看到了它在美國的劇增，對此感到相當擔憂。
柯比補充說，2022年是美國自1979年以來，反猶太主義事件數量最多的一年。作為回應，白宮已將校園執法部門納入與當地和州警方討論仇恨犯罪上升的討論中，並將與猶太學生和倡導團體舉行圓桌討論。
新聞來源
- Posts Online Threaten Jewish Students and Center for Jewish Living（康乃爾日報）
- Cornell Jewish center under guard after online threats to students（衛報）
- Authorities investigating online threats of violence against Jewish students at Cornell University, school’s president says（CNN）
- FBI investigating antisemitic threats targeting Cornell University's Jewish students, Biden 'very concerned'（美廣）
延伸閱讀
- 以巴衝突持續延燒：反猶太主義的抬頭，恐將德國人帶回過去「最可怕的時代」
- 以巴衝突連鎖效應，美國反猶太、反穆斯林暴力升溫，大學生挺巴遭律師事務所撤銷工作機會
- 另眼看獨裁者：希特勒的反猶主義，源自對英美的仇恨
- 我曾以為「反猶太主義」在美國已成過去式，直到去年發生猶太教堂槍擊案
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核稿編輯：楊士範
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完善臺灣創新創業生態系，副總統賴清德：未來五年創造2萬個新創工作機會
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根據統計，臺灣新創企業成立五年後僅有1%存活率。如何讓在地新創走的長遠？副總統賴清德提出五大方針，同時也聆聽三家新創從零到一，再從一到十的發展路徑，成功在地出發賺取全球商機。
全球近年持續經歷地緣政治、科技轉型、永續淨零等諸多挑戰，臺灣位處「第一島鏈」戰略價值，不光是政治軍事議題，更是商務經貿的切入點，借助新創企業的創新動能，推動島國前進轉型，同時也賦能產業強化競爭力。由此可見，第一島鏈的新創，將是臺灣蛻變為智慧島嶼的重要成長引擎。
資鼎中小企業開發股份有限公司董事長蕭博仁指出，「創業環境有句話俗諺，一個人走的快，一群人走的遠。」今日資鼎中小企業開發股份有限公司攜手臺灣證券交易所，共同舉辦《第一島鏈新創對話論壇》，由蕭博仁董事長及余宛如委員共同主持，邀請副總統賴清德對談，以及三家新創業者代表上台，細數各自在創業過程如何實現規模化、國際化、順利IPO等里程碑。
副總統賴清德：未來年注1500億，從人才、平台、創新與AI打造新創雨林生態系
新創企業要成功壯大，甚至順利登上創新板（Taiwan Innovation Board, TIB）並不容易。草創期要找人、找資源、開發市場；營收逐漸成長後，接著要思考規模化、拓展海外機會，甚至積極募資讓團隊更加茁壯；到了穩定期，還要考慮各種轉型、尋找第二成長曲線。每位創業者幾乎都要三頭六臂，一關接一關打怪、補血，帶領企業跨過死亡之谷，才可能在市場上存活下來。
新創企業遇到的困境，政府也希望透過改善環境、鬆綁法規制度，孕育更多耀眼的新創獨角獸。副總統賴清德以新創雨林生態系為意象，提到因應人才、資金、法規、市場等需求，未來他將過去擔任閣揆時所提出的「國家希望工程」為基礎，進一步從五大政策著手，實現「民主和平的臺灣、公益永續的臺灣、以及創新繁榮的臺灣」三大願景。
第一項政策將以創新驅動成長的經濟發展模式，打造臺灣第二次經濟奇蹟。賴清德表示，「過去早年臺灣創業家是扛著一卡皮箱闖天下找訂單，以製造、生產要素驅動營收成長；但是，今日全球環境迅速變化，因此現在應該『軟硬兼施』，既做硬體也要做軟體，既代工也要創新，這樣臺灣經濟模式才有辦法相輔相成。」
第二項計畫針對新創環境所需的資金挹注，特別針對高中低風險的投資機會，擬訂不同的投資策略和能量布建，並結合公共與公股資金、引導民間投資。
第三項，盤點不合時宜法規並盡速提出修法，建立多個創新平台，像是前瞻科技研發創新平台，特別著墨人工智慧領域，讓臺灣成為印太地區的AI創新服務樞紐，促進AI產業化、產業AI化。
第四項政策是重視人文社會科學及跨領域的科技研究，發展科技過程也不能忽略人文素養，打造和諧、包容、永續的社會。特別是永續議題，全球興起淨零碳排倡議，賴清德也提到，政府預計在2030年前投入9,000億新台幣，帶動民間投資、新創的科技創新，解決淨零轉型問題。
最後一項，則是規劃每年1,500億的經費，預計在五年內創造2萬個新創工作機會，除了培養獨角獸，更需要栽培具創新力的螞蟻雄兵，目標在十年內讓臺灣成為第一島鏈新創解決方案的輸出國家。
從獨立媒體到跨國集團：關鍵評論網持續規模化，擴張周邊護城河
成立10年的關鍵評論網，目前旗下擁有29個媒體品牌，TNL Mediagene執行長鍾子偉表示，從獨立媒體轉型成為跨國集團，主要有幾個策略，首先是收購不同領域的媒體版圖，擴大多角化經營，特別是近年併購日本媒體集團，集團的目標受眾群體成長到5,000~6,000萬讀者。
其次，提升集團營運的競爭力，除了製作具影響力的多元內容，更重要是導入AI技術，從龐大數據當中洞察讀者潛在感興趣的內容，進而讓廣告投放更精準。在內容與數據生態系鞏固優勢，從臺灣出發持續布局東南亞市場。
從在地走向國際：凱鈿發揮利基優勢，躍升亞太快速成長500強企業
從APP開發轉型SaaS訂閱服務，營收來源橫跨B2B及B2C市場的凱鈿行動科技，創辦人蘇柏州表示，他們第一天就生根台南放眼國際，目前旗下的數位文件管理、電子簽署、文書辦公等解決方案，全球下載數已經達到2億次、 培養出1,200萬用戶、5萬家企業會員。
蘇柏州接著強調，SaaS服務不光只思考產品競爭力，邁向國際更需以品牌思維經營全球市場，從線上行銷、社群經營、多元銷售渠道、運用數據模型，預測用戶行為等機制找尋商機。最後蘇柏州提到，目前他們已掌握30個專利項目、未來兩年估計可拿下100項專利。
內部創業成功IPO：倚天酷碁登上創新板，關鍵四大心法創造多贏
是不是在大集團內部創業，有「富爸爸」資源就一定會成功？倚天酷碁總經理鍾逸鈞指出，其實在IPO之前他們遇到不少挑戰，包含倚天、酷碁兩家公司整合遇到的文化衝突、疫情末期電腦周邊配件營收急速緊縮、以及與宏碁集團關聯性交易比例高。
為了解決上述挑戰，鍾逸鈞表示，他們把解決痛點的目標聚焦在IPO，並且導入幾項關鍵心法，包含培養集體意識，讓員工認股創造動能，以及優化公司治理，以及最後一項是為員工與股東創造價值。最終形塑出創新方程式，落實新創思維過程，也同時順利登上創新板。
臺灣創新板與國家政策同一陣線，打造臺灣新價值，完成進入資本市場最後一哩路
本次《第一島鏈新創對話論壇》也邀請到臺灣證券交易所上市二部副經理陳長惠，他分享創新板在兩年前成立後，目前已掛牌上市 7家、待掛牌 3家，2024年預計至少10家數位雲端的新創企業申請上市。
臺灣新創產業蓬勃發展，在國際上已被肯定為「超級創新國」，面臨全球經濟轉型及產業創新的關鍵時刻，臺灣創新板將以集中市場籌資功能及資本市場資源，支持新創企業擴張發展及維持競爭力。
此外，今年也針對發行面、交易面規定持續鬆綁，以行動具體支持創新性企業發展，期望創新板未來能成為亞太地區科技創新最佳籌資平台，幫助更多新創登板，形成更具規模的新經濟產業上市聚落。
展望未來，證交所將持續爭取更多具發展潛力、影響力及創新性的好公司加入臺灣創新板，發揮Home Market主場優勢，豐富新經濟多元產業聚落。