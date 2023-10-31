2023蘋果秋季發表會懶人包：太空黑MacBook Pro、M3版24吋iMac、3奈米製程M3晶片家族

文：Tandee、Chevelle.fu、Zero圈圈、Atticus

今日稍早，蘋果在30分鐘的簡短發表會中公布了三個重點產品，包括全面換裝M3晶片的MacBook Pro，以及搭載M3晶片的24吋iMac，並詳細介紹這次M3家族的三款晶片：M3、M3 Pro、M3 Max。

雖說還是有些軟硬體變化，但這次發表的重點還是著重於更新部分搭載M系列晶片的產品，就像事前發表會的標語，重點就是更快的晶片。不過這次M2版MacBook Air以及今年才更新的M2版Mac mini仍未更新至M3晶片，看來得等到2024年才會更新了。

M3系列MacBook Pro新色太空黑、售價5萬4900元起

2023年蘋果秋季發表會以M3系列晶片為重點，推出搭載M3系列晶片的MacBook Pro，強調M3系列晶片將讓MacBook Pro的性能有顯著的提升。本次MacBook Pro的更新包含14吋和16吋機種，且過往支援Touch Bar的舊款已不再販售，搭載M3系列晶片的14吋MacBook Pro售價為5萬4900元起，至於16吋MacBook Pro售價為8萬4900元起。

需要注意的是，只有14吋MacBook Pro才有最低規格的M3晶片版本可選，16吋皆為更高規格的M3 Pro與M3 Max版本。

MacBook Pro搭載M3系列晶片 支援光線追蹤與動態快取

本次蘋果發表會首先介紹新推出的M3系列晶片，並且宣布將套用於MacBook Pro帶來性能的大幅度升級。M3系列晶片將分別搭載於14吋與16吋的MacBook Pro，其中14吋的MacBook Pro可以選擇M3、M3 Pro、M3 Max晶片，至於16吋的MacBook Pro可以選擇M3 Pro或是M3 Max晶片。

M3系列晶片讓MacBook Pro的效能有所提升，使用者將可以更迅速地開啟與使用例如繪圖軟體、3D建模、影像或音樂編輯器等應用程式。此外，M3系列晶片強化光線追蹤與動態快取功能，因此也能夠提升遊戲體驗。

Photo Credit: Apple MacBook Pro搭載全新M3系列晶片，散熱系統讓晶片有足夠的發揮空間，M3晶片相較於搭載M1晶片的13吋MacBook Pro可提升約60%的效能。

Photo Credit: Apple 搭配M3 Pro晶片的MacBook Pro以繪圖、影像剪輯等中度效能要求用戶為主，可以外接2台高解析度螢幕，效能比搭載M1晶片的MacBook Pro提升約40%。

Photo Credit: Apple 搭配M3 Max晶片的MacBook Pro適合例如人工智慧開發者、高解析度影像編輯等對於電腦性能要求極高的用戶，處理速度是搭載M1晶片機種的2.5倍，並且配有最高126GB的內部儲存空間，最多可外接4台高解析度螢幕。

Photo Credit: Apple 新版MacBook Pro也在螢幕表現上更新，搭載Liquid Retina XDR螢幕在顯示HDR內容時的峰值亮度可達1600尼特，而在顯示SDR內容時峰值亮度為600尼特，比過往提升約20%。另外若是連接Studio Display，則亮度最高600尼特，可以在工作中獲得一致的螢幕亮度表現。

新色太空黑發表 售價最低5萬4900元起

最後蘋果發表MacBook Pro新色「太空黑」，透過技術有效減少表面的指紋殘留，需要注意的是，僅有M3 Pro與M3 Max版本MacBook Pro有太空黑可選，M3版本MacBook Pro只有太空灰與銀色。

MacBook Pro搭配M3晶片的14吋機種價格為5萬4900元起，至於搭載M3 Pro或是M3 Max晶片的16吋機種，售價為最低8萬4900元起。配備M3晶片與M3 Pro的機種將於下個星期開始販售，至於配備M3 Max晶片的機種則是預定於11月底開賣。

Photo Credit: Apple 蘋果於發表會中提及macOS Sonoma，可以讓小工具顯示於螢幕上，方便隨時查看天氣等資訊。

Photo Credit: Apple MacBook Pro新色太空黑，於外殼採用化學工藝讓指紋不容易殘留。

Photo Credit: Apple MacBook Pro更新一覽。

搭載M3處理器iMac入門款4萬4900元起跳 要注意被拿掉的配備

蘋果發表搭載最新M3處理器的iMac，價格新台幣4萬4900元起跳，是蘋果宣稱最強大的多合一電腦，不僅比M1版本的iMac快上2倍、還比當年最強效能21.5吋iMac還快上4倍、也比當初最受歡迎的27吋iMac快上2.5倍。

新版M3 iMac記憶體可以加到24GB

M3版本的iMac 2023最高容量可達2TB、記憶體最多可以加到24GB，M1版本的iMac最高只能加到16GB，不過加到24GB記憶體的代價是新台幣1萬2000元，如果需要的記得要一開始就加購，iMac記憶體不能事後擴充。

除了處理器和記憶體外，iMac新推出的M3版本其他都延續M1版本的特點，包括搭載有Touch ID的鍵盤（最便宜版本沒有）、1080p FaceTime鏡頭、4.5K Rentina螢幕以及配合多色的鍵盤滑鼠組合。

最便宜版本M3 iMac少了什麼配備？

從蘋果官網三種版本的iMac比較可以發現，5萬0900元版本的iMac比起44,900元版本差異有：

10核心GPU對比8核心GPU

多了2個USB 3介面

多了乙太網路介面（入門版可花1000元加購）

巧固鍵盤有Touch ID（入門版可花1500元加購）

多了黃色、橙色和紫色3種顏色

以上四個硬體多加上6000元你覺得值得嗎？

Photo Credit: Apple iMac M3最低階版本少的配備除了巧控鍵盤以外，其他都是無法事後擴充。

該換新版本M3 iMac嗎？

如果你已經擁有M1版本iMac且使用上沒有卡頓的問題，那不推薦購買M3版本iMac，因為除了處理器以及最高記憶體容量以外，沒有其他需要更新的地方。但如果你的工作有高度運算需求的話（例如影音剪輯和科學實驗），那效能提升的電腦還是需要的。如果你非常渴望在iMac上玩需要高效能算圖的遊戲大作的話，那iMac M3會是滿好的選擇。

透過M3處理器效能，可讓iPhone和iMac M3無縫合作，例如在iPhone上拍一張照片編修後就可以快速拖拉進入iMac上的軟體繼續作業。｜Photo Credit: Apple

有人說買iMac就是買優秀的蘋果官方螢幕加送電腦功能，iMac搭載4.5K解析度Retina螢幕，達P3廣色域的色彩標準以及500尼特的亮度，這個說法你認同嗎？｜Photo Credit: Apple

M3、M3 Pro與M3 Max處理器採3nm製程、CPU比M1快50%、支援動態快取的GPU與光線追蹤、記憶體最大達128GB

蘋果的公布第三世代PC級運算處理器陣容，包括基礎的M3、提供更高效能的M3 Pro與小型工作站等級的M3 Max，3款處理器借助台積電3nm製程較前一代5nm製程的M2再塞入更多的電晶體。

蘋果強調M3系列借助全新的效能核心與效率核心，CPU比起M1的效能核心與效率核心分別提升30%與50%，GPU則跟進手機處理器A17 Pro加入光線追蹤，另外可搭配的記憶體容量再度提高，其中M3 Max記憶體容量最多可選128GB ，至於AI引擎提高60%，但同時先進製程結合新一代電力管理也使續航力更出色，採用M3系列處理器的新一代MacBook Pro最高可達22小時續航力。

GPU支援動態快取、光追與網格著色

支援硬體光線追蹤與網格著色。｜Photo Credit: Apple

M3系列在整體架構進行大幅度升級，其中又以GPU的架構提升幅度最為顯著，尤其是首創的動態快取技術能夠有效應用SoC所擁有的快取；蘋果稱M3系列GPU能夠依據工作任務的需求分配快取記憶體的大小，使每個任務分配到剛好的快取記憶體，有助於複雜任務與遊戲應用。