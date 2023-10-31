2023蘋果秋季發表會懶人包：太空黑MacBook Pro、M3版24吋iMac、3奈米製程M3晶片家族
我們想讓你知道的是
M3系列晶片讓MacBook Pro的效能有所提升，使用者將可以更迅速地開啟與使用例如繪圖軟體、3D建模、影像或音樂編輯器等應用程式。此外，M3系列晶片強化光線追蹤與動態快取功能，因此也能夠提升遊戲體驗。
文：Tandee、Chevelle.fu、Zero圈圈、Atticus
今日稍早，蘋果在30分鐘的簡短發表會中公布了三個重點產品，包括全面換裝M3晶片的MacBook Pro，以及搭載M3晶片的24吋iMac，並詳細介紹這次M3家族的三款晶片：M3、M3 Pro、M3 Max。
雖說還是有些軟硬體變化，但這次發表的重點還是著重於更新部分搭載M系列晶片的產品，就像事前發表會的標語，重點就是更快的晶片。不過這次M2版MacBook Air以及今年才更新的M2版Mac mini仍未更新至M3晶片，看來得等到2024年才會更新了。
M3系列MacBook Pro新色太空黑、售價5萬4900元起
2023年蘋果秋季發表會以M3系列晶片為重點，推出搭載M3系列晶片的MacBook Pro，強調M3系列晶片將讓MacBook Pro的性能有顯著的提升。本次MacBook Pro的更新包含14吋和16吋機種，且過往支援Touch Bar的舊款已不再販售，搭載M3系列晶片的14吋MacBook Pro售價為5萬4900元起，至於16吋MacBook Pro售價為8萬4900元起。
需要注意的是，只有14吋MacBook Pro才有最低規格的M3晶片版本可選，16吋皆為更高規格的M3 Pro與M3 Max版本。
MacBook Pro搭載M3系列晶片 支援光線追蹤與動態快取
本次蘋果發表會首先介紹新推出的M3系列晶片，並且宣布將套用於MacBook Pro帶來性能的大幅度升級。M3系列晶片將分別搭載於14吋與16吋的MacBook Pro，其中14吋的MacBook Pro可以選擇M3、M3 Pro、M3 Max晶片，至於16吋的MacBook Pro可以選擇M3 Pro或是M3 Max晶片。
M3系列晶片讓MacBook Pro的效能有所提升，使用者將可以更迅速地開啟與使用例如繪圖軟體、3D建模、影像或音樂編輯器等應用程式。此外，M3系列晶片強化光線追蹤與動態快取功能，因此也能夠提升遊戲體驗。
新色太空黑發表 售價最低5萬4900元起
最後蘋果發表MacBook Pro新色「太空黑」，透過技術有效減少表面的指紋殘留，需要注意的是，僅有M3 Pro與M3 Max版本MacBook Pro有太空黑可選，M3版本MacBook Pro只有太空灰與銀色。
MacBook Pro搭配M3晶片的14吋機種價格為5萬4900元起，至於搭載M3 Pro或是M3 Max晶片的16吋機種，售價為最低8萬4900元起。配備M3晶片與M3 Pro的機種將於下個星期開始販售，至於配備M3 Max晶片的機種則是預定於11月底開賣。
搭載M3處理器iMac入門款4萬4900元起跳 要注意被拿掉的配備
蘋果發表搭載最新M3處理器的iMac，價格新台幣4萬4900元起跳，是蘋果宣稱最強大的多合一電腦，不僅比M1版本的iMac快上2倍、還比當年最強效能21.5吋iMac還快上4倍、也比當初最受歡迎的27吋iMac快上2.5倍。
新版M3 iMac記憶體可以加到24GB
M3版本的iMac 2023最高容量可達2TB、記憶體最多可以加到24GB，M1版本的iMac最高只能加到16GB，不過加到24GB記憶體的代價是新台幣1萬2000元，如果需要的記得要一開始就加購，iMac記憶體不能事後擴充。
除了處理器和記憶體外，iMac新推出的M3版本其他都延續M1版本的特點，包括搭載有Touch ID的鍵盤（最便宜版本沒有）、1080p FaceTime鏡頭、4.5K Rentina螢幕以及配合多色的鍵盤滑鼠組合。
最便宜版本M3 iMac少了什麼配備？
從蘋果官網三種版本的iMac比較可以發現，5萬0900元版本的iMac比起44,900元版本差異有：
- 10核心GPU對比8核心GPU
- 多了2個USB 3介面
- 多了乙太網路介面（入門版可花1000元加購）
- 巧固鍵盤有Touch ID（入門版可花1500元加購）
- 多了黃色、橙色和紫色3種顏色
以上四個硬體多加上6000元你覺得值得嗎？
該換新版本M3 iMac嗎？
如果你已經擁有M1版本iMac且使用上沒有卡頓的問題，那不推薦購買M3版本iMac，因為除了處理器以及最高記憶體容量以外，沒有其他需要更新的地方。但如果你的工作有高度運算需求的話（例如影音剪輯和科學實驗），那效能提升的電腦還是需要的。如果你非常渴望在iMac上玩需要高效能算圖的遊戲大作的話，那iMac M3會是滿好的選擇。
M3、M3 Pro與M3 Max處理器採3nm製程、CPU比M1快50%、支援動態快取的GPU與光線追蹤、記憶體最大達128GB
蘋果的公布第三世代PC級運算處理器陣容，包括基礎的M3、提供更高效能的M3 Pro與小型工作站等級的M3 Max，3款處理器借助台積電3nm製程較前一代5nm製程的M2再塞入更多的電晶體。
蘋果強調M3系列借助全新的效能核心與效率核心，CPU比起M1的效能核心與效率核心分別提升30%與50%，GPU則跟進手機處理器A17 Pro加入光線追蹤，另外可搭配的記憶體容量再度提高，其中M3 Max記憶體容量最多可選128GB ，至於AI引擎提高60%，但同時先進製程結合新一代電力管理也使續航力更出色，採用M3系列處理器的新一代MacBook Pro最高可達22小時續航力。
GPU支援動態快取、光追與網格著色
M3系列在整體架構進行大幅度升級，其中又以GPU的架構提升幅度最為顯著，尤其是首創的動態快取技術能夠有效應用SoC所擁有的快取；蘋果稱M3系列GPU能夠依據工作任務的需求分配快取記憶體的大小，使每個任務分配到剛好的快取記憶體，有助於複雜任務與遊戲應用。
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情感觸動、跨界互動，剖析知名行銷案例為什麼讓消費者心動不已
我們想讓你知道的是
身為消費者也是廣告觀眾的你, 看到無趣或只會枯燥推銷商品的行銷，就想立刻滑掉！但還是有一些成功的行銷手法, 讓你的社群「被洗版」，甚至不自覺地跟著大哭或大笑。往下看這篇文認識經典案例。
過去，品牌多半仰賴電視廣告進行宣傳，而在現今高度數位化與資訊破碎化的媒體環境，消費者接收資訊的管道更加多元，品牌開始轉向以消費者為中心，深入洞察消費者想法並挖掘潛在需求，進而發展出創新又引發共鳴的行銷模式。
我們剖析幾則讓觀眾內心被觸動，或被賦予勇氣的知名行銷案例，了解其成功的關鍵要素及如何成為行銷界津津樂道的經典案例。
「愛」是永不褪流行的主題，從廣告手法窺見東西文化差異
現代人生活忙碌，容易忽略家庭或重視的人。透過微小卻難忘的生活細節，加以刻劃後就很容易觸動消費者的內心，進而建立起對品牌的好感度。
今年日本UNIQLO在母親節、父親節與《櫻桃小丸子》跨界合作，運用報紙一張一張翻閱的特性，搭配文案巧思，讓小丸子與父母各自說出總是藏在心中的話，凸顯兩代之間羞赧表達愛意的矛盾。
這個廣告放大東方人含蓄的文化特質，讓觀看者將自己對父母「說不出口的愛」，細膩投射到角色當中。因為卡通的知名度與主人翁獨特的個性，讓觀眾很容易有帶入感，又搭上節日的溫馨氛圍，這個廣告不僅在日本社群引起廣大迴響，台灣各大媒體也群起報導並有眾多網友響應。
不同於東方的內斂，西方視角的廣告則充分展現直接表達情感的文化底蘊。 P&G在2016年里約奧運推出廣告《Thank You, Mom ─ Strong》，講述每位傑出的運動選手背後，都有一位無怨無悔的母親，她的付出成就了一切。
這檔廣告透過一位又一位明星運動員的真實故事，述說「唯有堅強，才能讓所愛的人也變堅強。謝謝你，媽媽。」藉由感人的影像，傳達出P&G自豪成為每位堅強母親的後盾，也隱含你我生活中P&G無所不在。
品牌互相致敬或幽默嘲諷，只要夠有哽就能引起社群暴動
另一種讓消費者想「一瞧究竟」的行銷玩法，就屬跨品牌之間在社群上的各種交流，這種互動可以是「互相致敬」；也可以是競爭對手之間的「幽默互嘲」。
剖析這類型的行銷手法，之所以能吸引消費者關注，往往涵蓋三項元素：
第一，內容詼諧幽默，品牌之間的對話或調侃，從搏君一笑為出發點，而不是圍繞產品本身打轉。
第二，宣傳手法打破傳統廣告框架，接軌年輕世代使用媒體的行為與偏好，讓觀眾容易產生共感。
第三，積極鼓勵觀眾在社群討論、分享觀點，抓住大眾想跟上最新話題的心態，無形中幫品牌創造最大曝光。
跨界致敬的經典案例，不能不提杜蕾斯公開感謝各大品牌傑出的一手，簡單一兩句話就精準點出消費者行為，又成功致敬對方的品牌定位。被致敬的品牌接續地互動，又再次強調雙方的商品特性，加深消費者的印象。
近期還有品牌把這個概念玩得青出於藍。起司品牌芝司樂發起「找樂子」活動，除了致敬跨界元老杜蕾斯，更聯手Zespri、3M Post-it等眾多跨產業大咖品牌，成功帶動討論熱度。
從芝司樂的案例可觀察到，品牌充分掌握到「消費者越來越喜歡在社群關注有趣內容的行為」這項趨勢，因此以趣味為出發點，設計出引發網友好奇心的「段子」。
其一是發揮「有趣又賣關子」風格，讓各自品牌的文案展現對方的特色。例如芝司樂對3M Post-it說「隨時都想黏著你」，一語雙關點出3M Post-it便利貼的「黏性」；加上起司片與便利貼相似的外型毫無違和的拼接，雙方品牌的圖文合併後，更能看到一個大大的微笑，讓網友的嘴角瞬間上揚，一解煩悶的枯燥生活。
第二項匠心獨運的段子是「看似無關卻隱含巧妙共同點」。經常出現在宵夜料理的芝司樂，與多半出席「午夜場」的杜蕾斯，藉由「夜晚」這個關鍵時刻，合理地串聯起來。透過雙方的「連結」意象，不用破哽但網友看完心裡秒懂意涵：起司與杜蕾斯，為網友創造夜晚的雙重趣味。
除了互捧，當然也有品牌樂於互嗆！就像Burger King與McDonald持續多年的相愛相殺。最經典就是Burger King《華堡繞道 Whopper Detour》活動，消費者必須先下載Burger King App並開車到麥當勞的店附近，就能獲得一份華堡優惠券。充分利用大眾熱衷「幽默」的本質，即使要多繞一點路也無傷大雅，成功喚起大眾的參與熱度。
力拼「我」世代敢衝做自己風格，炫耀、挑戰我都來一份
除了品牌與品牌之間的互動，另一種有特色的行銷，是品牌與消費者的互動。老品牌想持續吸引新世代消費者的關注，靠的是不斷跟隨消費者一起進化。 Nike的「Just Do It」口號呼應「我世代」正夯，如果行銷能讓消費者展現自我，特別是融合一些「炫耀性消費」、「我敢挑戰你敢嗎？」的元素，就很容易驅使年輕人在社群上展現獨特自我的風氣。
最經典的案例是可口可樂的客製化瓶身，搭配＃ShareACoke標籤，不光只為了品牌曝光，更看準年輕世代在社群的行為就是敢秀也愛秀。新世代願意花錢購買具有獨特性和能在分享後創造互動的產品，為得就是持續受到關注。掌握年輕世代的心思，讓品牌不斷地成為他們生活的一部分，便是可口可樂歷久不衰的關鍵。
上述提及的行銷經典案例手法雖有不同，但共通點都是讓消費者心生共鳴、引發互動，進而成為品牌的擁護者與忠實顧客。這些品牌成功打破傳統行銷框架，運用巧妙的創意手法，一次又一次帶動討論話題。由此可見，不論市場環境如何更迭，行銷的本質依舊是同理消費者、保持敏銳的洞察力，同時勇於嘗試新的玩法，就能持久延續品牌價值與影響力。