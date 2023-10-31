「為妳喝采」臺北女力創業家齊聚 展現當代女力的無限可能

女性創業已成為全球發展的重要趨勢，女性創業家不再是例外，臺北市政府產業局於今(27)日在boven雜誌圖書館辦理「『為妳喝采』臺北女力創業沙龍」，邀請女董代表與曾獲得獎勵補助之女性創業家分享心路歷程、創新想法實踐、經營方式、所遇挑戰與機會等經驗與故事，現場並進行開放式交流！

聯寶電子股份有限公司譚明珠董事長分享，當時她觀察到全球網路通訊與光電產業的市場潛力，在28歲時以僅有的5萬元存款加上跟親友借貸的20萬元，跟朋友湊足了兩百萬元創業資金，在1988年時成立聯寶電子，從財務背景跨入電子業，開啟了她的創業路。多年來專注發展LinkCom及INCORE自有品牌，深耕通訊、電源、電感以及平板變壓器等磁性元件，無線充電模組、智控模組解決方案服務，是少數可同時供應通訊及電源產品之磁性元件領導廠商，目前已服務全球超過30家終端客戶群，經過35年努力，終於開出甜美果實，已於今年5月時正式在臺掛牌上櫃。

聯寶電子LinkCom譚明珠董事長到場分享經營心路歷程。

彼此影業股份有限公司陳郁佳共同創辦人財金系畢業後進入海外金融機構，但因為熱愛電影決定跨入電影產業，與二位美國電影學院畢業的夥伴共同創業，拍電影除了導演、編劇、演員，更需要財務控管、資源分配，代表作是疫情期間拿下近2億元票房佳績的「孤味」。莎容企業有限公司曾穎凡創辦人倡議月經平權20年，創辦臺灣首家本土衛生棉條品牌「凱娜」，也是臺灣首款月亮杯募資計畫發起人，近年針對生理用品痛點，打造符合女性需求的產品，開發臺灣新式內置型生理用品－月經碟片，每銷售一個碟片省下至少3,000片衛生棉的垃圾量。

七棵橡樹國際股份有限公司陳冠百創辦人觀察快時尚興起衍生過度生產和環境汙染等問題，時裝及紡織產業已是全球第二大汙染源，故於2017年創立「Story Wear」品牌，以「一輩子不製造垃圾」推廣永續理念，回收丹寧布料推出再製成衣，不僅登上臺北時裝週，也與Levi's、IKEA合作，為環境社會做出積極貢獻。壓軸分享的女力創業家是路特斯科技股份有限公司呂季潔共同創辦人（臺灣NFT協會理事長），Lootex是全臺首個區塊鏈虛擬寶物拍賣場，致力將資產數位化、數位資產真實化，透過去中心化的點對點技術，打造無詐騙、跨國境、公開透明的虛擬資產拍賣場，用簡單步驟創建智能合約來創造及交易虛擬資產，持續為GameFi生態圈帶來影響力。

根據2022年萬事達卡「女性創業指數」報告，臺灣在全球65個經濟體中排名第6，較前一年提升2名，是亞洲的領頭羊，其中「女性金融包容性」(Women Financial Inclusion)及「政府對中小企業的支持」(Government SME Support)等項目的表現更是領先全球！反映了政府、企業和社會組織的共同努力，致力於支持女性參與經濟活動，為女性創業者提供更多機會。臺北市政府也努力打造友善的創業生態圈，為女性創業家提供資金上的支持，「臺北市產業發展獎勵補助計畫」自100年至112年09月30日共通過2,136件申請案，其中533案為女性創業家，占核定補助案件25%，且核定補助案件為女性創業家比例從103年之21%到109年之31%呈現逐年成長趨勢，近二年更上升至37%；產業局也不斷透過辦理女性創業家分享活動，為女性創業者給予經驗上的傳承，分享女性創業之甘苦談，鼓勵所有女性勇敢跳脫框架翻轉困境，實現自己的夢想。

臺北市產業發展獎勵補助計畫除提供北市企業創業、研發、品牌到投資的全方位獎勵補助，後續更藉由「臺北創業家俱樂部」交流活動等議題分享，鼓勵新創企業有站在浪頭上衝破侷限的創新態度，並把握政府資源，一圓創業理想，相關活動資訊將不定期更新於創業台北FB粉絲專頁（https://www.facebook.com/StartUPTaipei/）及「臺北市產業發展獎勵補助計畫」官網（www.industry-incentive.taipei）。