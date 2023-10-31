2023全球乙醇高峰會 台灣代表團拜會美國農業部次長，並與40國與 會人士交流低碳汽油經驗

美國穀物協會(U.S. Grains Council)全球乙醇高峰會(Global Ethanol Summit)於10月16到18日在美國華盛頓特區盛大辦理，有超過40國、350名高階官員與產學研界領袖代表與會，共同探討低碳汽油(low carbon fuel，摻配生質酒精之汽油)的最新應用趨勢及各國成功經驗。台灣政府各部會與產學界專家所組成的台灣代表團亦獲邀與會，更在峰會期間安排與美國農業部次長Jason Hafemeister舉辦場邊會，討論台灣從現行的E3生質酒精汽油擴展至E10的可能性，以強化台美因應氣候變遷的合作行動。峰會後代表團並前往北達科他州，實地考察生質酒精產業鏈，了解低碳汽油帶來之經濟加值與運輸減碳效益。

為期3天的高峰會，是新冠疫情後首次舉辦，邀集橫跨亞、歐、非、美洲等各國政府官員、生質酒精與煉油相關產學研代表共同與會襄舉，會中不僅有多國分享生質乙醇低碳汽油如何成為運輸部門的多元減碳路徑之一，也介紹最新應用技術如永續航空、海運燃料等，並討論與生質乙醇相關基礎建設與汽車相容性、以及對環境與人體健康影響等多項主題。此次台灣代表團是由行政院能源及減碳辦公室蘇金勝主任擔任團長，成員有經濟部能源署陳炯曉簡任技正、環境部大氣司許仲豪科長、中油煉研所王淑麗組長、以及環境與發展基金會蔡俊鴻董事長，由美國穀物協會盧智卿代表陪同，在峰會上與各國官員及低碳汽油專家互動，了解低碳汽油的全球政策及產業趨勢，並討論如何應用以加速台灣邁向2050淨零碳排目標。

美農業部：願深化台美合作 開展E10示範計畫

美國農業部代理次長Jason Hafemeister在與台灣參訪團的場邊會中提到，運輸載具電動化是世界趨勢，但各國同時也意識到減碳路徑多元化的重要性，而摻配生質酒精的低碳汽油，在美國已經使用多年，是立即有效的減碳解方。他也表示，美國普遍使用生質酒精取代對環境有害的MTBE已數十年，他很樂意在美台21世紀貿易倡議架構下，因應氣候變遷進行緊密的雙邊合作，分享低碳汽油的相關技術及國際經驗，協助台灣開展E10示範計畫，成為多元減碳路徑之

一，加速減碳目標的推進。

峰會後，台灣代表團前往北達科他州，實地考察生質酒精的整體產業鏈，從玉米產地採收、工廠生產、運送倉儲、到加油站零售端。在北達科他州玉米協會總監Jean Henning的熱烈歡迎之下，台灣代表團分別與當地玉米農夫及北達科他州玉米使用協會副會長Carson Klosterman、生質酒精製造業者HankinsonRenewable Energy、北達科他州立大學生質能源經濟學家David Ripplinger、加油站業者PetroServe USA CEO Kent Satrang相互交流，並針對如何在生質酒精的製作過程中同步做到減碳生產及碳捕捉與封存(CCS)的最新技術進行深入討論。

代表團收穫豐 台應評估導入E10可行性

行政院能源辦蘇金勝主任表示，台灣政府正在積極接軌國際供應鏈新標準，也努力拓展與共享價值的國際夥伴合作發展的空間，作為一個淨零碳排的政策幕僚單位，他也會將此行經驗分享給相關部會，也樂見台美雙方能在能源多元減碳路徑上，有更進一步的鏈結。經濟部能源署陳炯曉簡任技正則提到，他曾在2017年以亞太經濟合作(APEC)能源工作組主席身分受邀出席美洲乙醇高峰會，報告能源工作組完成之「APEC乙醇路徑圖」，今年前來參加全球乙醇高峰會，正好將過去這段時日生質乙醇的技術發展銜接上來，做為亞太區域持續推動多元減碳政策上的參考。中油煉研所王淑麗組長認為，台灣目前總計有14座E3加油站，雖銷量僅為每月285公秉，仍為轉型成E10提供良好基礎，此次與各國專家交流成果盛豐，獲得許多生質乙醇的最新資訊，克服國內輸儲掺配困難及提升民眾接受度之後，可據此考慮進一步評估導入E10的可行性。環境部大氣司許仲豪科長表示，在瞭解生質乙醇運用於車輛燃料上具有減碳效益之外，期望更進一步探討生質乙醇燃料供車輛使用後尾氣排放產生的空氣污染物變化，是否亦具有減少排放之效益，或可能產生影響現有空氣污染防制措施的作法調整，很高興此行能與國外專家就此議題進行討論，可做為我國空氣污染減量政策研擬的參考。環境與發展基金會蔡俊鴻董事長則表示，低碳汽油是運輸部門減碳的關鍵轉換策略之一，全球甚多國家推動多年並展現顯著績效，值得台灣參考並加速推動，以期儘早達成減碳目標。參考各國推動經驗，相關部門（如：交通運輸、經濟、財政、環境、安全衛生等）、車輛與燃油供應鏈產業等應充分合作，盤點相關問題，提列管理輔導對策並導入誘因機制，為順利推展低碳汽油之關鍵因素。台灣應可充分考量各國經驗，加速規劃並啓動，以期跟上國際潮流，及早展現運輸部門減碳績效。美國穀物協會盧智卿駐台代表表示，此行希望能讓台灣代表團，從政策面、技術面、及經濟面充分了解生質酒精的實質效益。而摻配生質酒精的低碳汽油，能夠讓既有的燃油車車主立即參與減碳行動，又能維繫台灣引擎產業優勢，建議政府應考慮將低碳汽油納入運輸部門能源公正轉型的政策選項之中。