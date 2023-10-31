央行連續加息墊高利率，2024信用卡優惠大縮水、多家取消現金回饋！銀行「清理呆卡」是否影響信用分數？

日前，各大銀行相繼宣布了對於2024年信用卡權益回饋方式的調整。這次的變動不僅縮小了積分累積的範圍和適用於現金回饋的範圍，還明顯提高了城市停車費用的積分抵扣門檻。

除此之外，信用卡消費分期的利率範圍和期數也受到了限制，導致銀行消費分期利率普遍上升，使明年持卡人的權益在各個方面都將發生重大變化。銀行業內部人士指出，諸多變動的主要原因是央行在過去一年多內五次加息，導致信用卡發卡機構的融資成本上升。

就信用卡分期而言，一年半前的利率僅為0.3%，但現在已經超過了1%，這使得銀行承擔的代墊款成本大幅增加。中型銀行的代墊成本一年內則增加了3500萬元，而大型銀行甚至超過了5億元，更甚達到數億元。

因此，銀行在推出分期或點數回饋計劃時，不僅沒有盈利，反而出現了虧損情況，這迫使各家銀行全面限制了點數回饋、分期以及現金回饋等各種消費範圍。

多家銀行取消現金回饋

當前，台灣前十大信用卡發卡行幾乎全面取消了分期0利率的現金回饋政策，其中包括中信、玉山、台新、永豐、星展、遠東等銀行，都已經宣布此政策的取消。其他銀行也跟隨取消類似政策，如新光、凱基、匯豐等，紛紛宣布未來將取消相關政策。

而不僅僅是現金回饋，預計還會有越來越多的銀行將分期交易排除在紅利積點範圍之外，像是分期靈活金、帳單分期、分期付款交易都不再計算在紅利積點中。同時，銀行還會設立更高的門檻，即必須在當月消費達到一定金額才能夠積累紅利積點。

此外，不僅國內消費回饋受到影響，甚至熱門的海外旅遊目的地的信用卡回饋也恐面臨縮減或取消。名列前十大的發卡銀行，如中信、國泰、永豐、玉山、星展等，皆已宣布旗下多張信用卡在歐盟地區的刷卡優惠政策都有所調整。

因此，銀行已經採取行動，只保留了旗下頂級信用卡的特定卡種，以便在歐盟實體店消費中繼續提供積點回饋的權益。

此外，還需特別注意的是，航空里程的累積以及機場貴賓室的使用，在未來也將提高兌換點數的門檻才能使用。這些調整旨在平衡銀行的成本和客戶權益，同時提高使用信用卡的安全性。

銀行陸續宣布加速清除呆卡

除了明年度的信用卡優惠將面臨巨大變動外，近期多家銀行也開始清理「呆卡」，也就是長期未被使用的信用卡。其中包括中信、永豐、第一、渣打、凱基等銀行，皆已宣布將針對「持卡12個月以上，且擁有多張信用卡，但未進行消費」的客戶進行卡片清理。而台新銀行則是針對持卡2年以上未刷卡的客戶進行卡片清理。

銀行業者指出，對於銀行而言，每張信用卡都伴隨著帳務管理、數據處理等維護成本，因此擁有大量不活躍卡片，對銀行來說是沉重的負擔。同時，這也表明這些未使用信用卡的客戶對銀的貢獻並不大，甚至可說是幾乎沒有貢獻，因此加速清理這些不活躍卡片，可達到有效節省成本的作用。

根據銀行業者的說法，多數銀行強調明年加速清理不活躍卡片的主要目的，其實是為了保障客戶的權益，同時避免因長時間不使用信用卡，而導致卡片丟失和被盜用的風險，從而提高信用卡使用的安全性。

然而，如果客戶手中只有一張信用卡，即使超過一年未使用，也不會主動停卡，因為停卡後就意味著與銀行將沒有往來。第一銀行的主管人士指出，未來他們希望增加客戶的簽帳金額和有效卡數，同時不斷增加新客戶，擴大客戶群，以增加手續費相關收入。

遭清卡不影響聯徵信用

而隨著信用卡優惠的權益變動，以及各家銀行的清卡政策開始動作，不少人在意的除了是手邊擁有的信用卡權益如何調整之外，也有人擔心若信用卡被停卡，或者因信用卡優惠不再符合期待而剪卡，是否會影響聯徵信用？

對此，銀行業者表示，若是因個人長時間未使用信用卡，對該銀行無貢獻度而被停卡，這樣的話不會影響到信用分數；但若因長時間未繳納信用卡費而造成的停卡，則會影響到信用分數，需謹慎避免這種情形發生。

剪卡影響信用分數幅度有限

另外還有部分民眾擔心，如果因信用卡的優惠不如預期而考慮取消信用卡，但又擔心這樣做會對他們的聯徵信用分數產生負面影響，應該怎麼處理呢？

根據金融聯合徵信中心的建議，「個人信用長度」，也就是目前「有效信用卡中，使用最久月份數的信用卡」，確實是評估信用分數的其中一個因素，因此取消信用卡可能會縮短信用長度，從而對信用分數產生一定程度的影響。

然而，信用長度在整個信用評分中所佔的權重相對較小，因此取消信用卡可能不會對信用分數產生嚴重的影響。但還是建議保留使用時間最長的信用卡，這樣可以確保個人信用歷史保持在一個較高水準。

參考來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航