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2023/10/31,
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第三波核處理水將入海：美軍計劃採購日本水產、G7籲立即撤銷對日食品進口禁令

第三波核處理水將入海：美軍計劃採購日本水產、G7籲立即撤銷對日食品進口禁令
日本福島第一核電廠｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

美國軍方首批採購近1噸的日本扇貝，與日本去年向中國出口超過10萬噸扇貝相比顯得微不足道。不過美國駐日大使強調，美國將隨時間提升所有日本水產品的採購量。近日G7各國也聲明呼籲，撤銷對日本食品進口限制，譴責將經濟依賴作為武器的行為。

日本計畫11月2日起排放第三次核處理水入海，而為了協助日本應對中國水產品進口禁令的衝擊，美國軍方計畫大量採購日本海鮮，供應軍隊士兵食用，以反制中國對日的經濟脅迫。近日G7國家也呼籲「立即撤銷」對日本食品的進口限制，對此中國維持一貫立場，譴責日本核處理水排海行為，強調對日本實施的水產品限制，為合理且正當的應對手段。

美軍著手採購日本水產

美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）30日向《路透社》表示，美國軍方將與日本漁業建立長期契約，協助日本消除來自中國的經濟脅迫，而美軍此前未曾採購過日本水產。

易曼紐指出，華府應從更廣泛的角度研究如何幫助日本抵消中國禁令的衝擊，他聲稱該禁令是是中國「經濟戰」的一環。

因應日本排放福島第一核電廠的核處理水，中國海關總署決定，自今年8月24日起全面暫停進口原產地為日本的水產品，包含食用水生動物。

與日本去年向中國出口超過10萬噸扇貝相比，美國首批僅採購近1噸的日本扇貝顯得微不足道，不過易曼紐強調，美國將隨時間提升所有日本水產品的採購量，食材將供應給食堂與船艦上的士兵，並於軍事基地的商店和餐廳販售。

針對美國軍方大量採購日本水產品的舉措，中國外交部發言人汪文斌30日表示，基於維護食品安全和公眾健康，中國所採取的應對措施，完全正當、合理且必要。汪文斌直指美國駐日大使，「外交官的職責是促進國家間友好，而不是抹黑別國、搬弄是非。」

G7籲撤銷對日食品進口禁令

七大工業國集團（G7）10月28日至29日於日本大阪召開貿易部長會議，會後G7呼籲「立即撤銷」對日本食品的進口限制，雖然聲明中沒有直接提及中國，但外界認為G7應是譴責中國利用貿易作為經濟脅迫的手段。

G7聲明表示，「我們強烈譴責將經濟依賴作為武器的行為，我們致力於打造自由、公平與互利的經貿關係。」

對於G7呼籲撤銷對日本食品進口限制，中國駐日本大使館30日聲稱，「經濟脅迫是G7的『專利』，G7成員破壞公平競爭環境、擾亂全球供應鏈安全穩定的行為可謂比比皆是。」中國駐日本大使館敦促，G7不應頑固堅持雙重標準。

中國駐日本大使館還表示，日本執意將核處理水排入海，公然向全世界轉嫁核污染風險，「作為問題製造者的日本應反躬自省，糾正排海錯誤行徑。」

《NHK》報導，日本東京電力公司近日宣布，福島第一核電廠第三波核處理水計畫於11月2日排放入海。第3次核處理水排放量與先前兩次相同，皆為7800噸，排放時程將持續至11月20日。

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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範


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