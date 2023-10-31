11月8大新制懶人包：地價稅開徵、台電新增電價方案、高鐵自備環保杯買熱飲折5元

明天就是11月了，不少新制即將上路，其中不少和大家最關心的荷包與健康有關。《關鍵評論網》整理了11月8大新制，除了地價稅即將開徵之外，公費流感疫苗和肺炎鏈球菌疫苗第二階段都將在11月開打，「幼兒專責醫師制度」也從109年僅部分縣市試辦，到今（2023）年正式納入全國22縣市，此外台電也在11月新增了電價方案。還有哪些重要的事呢？11月新制懶人包一次看！

一、財政部11/1開徵地價稅，逾期未繳將挨罰

詳細資訊：財政部稅務入口網、財政部新聞公告

今年的地價稅即將在11月1日開徵，徵收的是今年1月1日到12月31日的地價稅額。各地稅務機關已於10月24日寄出稅單（含電子檔），繳納期限至11月30日，民眾可持稅單前往銀行、農會信用部、信用合作社、四大超商（限地價稅3萬元以下）繳納，或可透過郵局或銀行自動轉帳、電子或行動支付、信用卡刷卡繳納等方次繳納，管道多元便民。

民眾對地價稅繳款書所載稅額如有疑問或尚未收到繳款書者，請向土地所在地之地方稅稽徵機關查詢或申請補發；亦可登入「地方稅網路申報作業入口網」利用自然人／工商／金融憑證、已註冊健保卡及密碼，或行動自然人憑證（TW FidO），線上查繳稅款。

而依據《稅捐稽徵法第20條第1項》，逾期未繳者，每超過3日按滯納數額加徵1%滯納金，最高加徵10%；逾30日仍未繳納且未申請復查者，地方稅稽徵機關就會移送法務部行政執行署所屬分署強制執行，提醒民眾記得在11月30日繳納期限前完成繳稅。

Photo Credit: 財政部

二、給3歲以下寶寶完善照顧，幼兒專責醫師制度11/1上路

詳細資訊：衛福部網頁

「新生兒全面納入幼兒專責醫師制度」即將上路！衛福部自112年11月1日起，將11月1日起誕生之新生兒全面納入「幼兒專責醫師制度」，也鼓勵3歲以下、尚未加入「幼兒專責醫師制度」的家長踴躍參加。主打「0-3歲幫你一起顧」，不只寶寶「看醫生」，也讓醫生更充分、持續、專責的「看寶寶」，透過專責醫師，能提供孩子連續性、全方位的整合性初級照護，一起走過0-3歲黃金發展期。

從2020年部分縣市試辦，至2023年全國22縣市均納入。每位寶寶出生後，將由一位專責醫師負責照護，定期提供疫苗注射、早期篩檢、健康行為養成、提醒追蹤牙齒塗氟、兒童發展評估、通報社會安全網等面向的協助。不僅全面照護幼兒健康，更能及早找出發展遲緩孩子，協助及早就醫治療，同時也能連結社政和衛政服務，避免家暴、兒虐事件。

衛福部提醒，3歲以前為奠定孩子一生健康與發展的關鍵時刻，希望民眾重視與支持0-3歲幼兒專責醫師制度，奠定孩子的健康基礎。「幼兒專責醫師制度」發展了幾個重要的制度優勢和特色，以「全面整體」、「預防保健」、「信賴分享」、「風險偵測」，奠定「四個健康基石」，發揮專責醫師制度在健康照護的連續性、全面性、個案管理、整合縱效等特色，陪伴家長一起建立照護孩子的最佳健康基礎！

Photo Credit: 衛福部

三、第二階段公費流感疫苗11/1開打，數量有限請符合資格者把握

詳細資訊：衛福部網頁

衛福部表示，過去3年多國人共同經歷COVID-19疫情，已建立良好的防疫生活好習慣，但隨著防疫措施鬆綁後，流感病毒開始於社區中活躍，接種疫苗是預防流感最有效的方法。請符合條件的民眾踴躍前往接種疫苗，疫苗保護力約1年，建議每年須接種1次，而公費流感疫苗數量有限，請符合資格的民眾盡快把握！

第一階段已於10月2日起開打，而第二階段將自11月1日開打，除50至64歲無高風險慢性病成人接種時間在第2階段，其餘對象均於第1階段完成。接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，接種後保護力平均約可達30-80%；對因流感而住院的保護力約有41%，對重症保護力則可達82%。

疾管署也提醒，今年全台約有4000個接種合約院所，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。前往接種時，記得攜帶健保卡及相關證明文件（如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等），並佩戴口罩、保持安全距離喔！

Photo Credit: 衛福部

四、肺炎鏈球菌疫苗第二階段11/29開打，65歲以上民眾請儘速預約

詳細資訊：衛福部網頁

為能更完整保護65歲以上長者，並降低侵襲性肺炎鏈球菌感染（IPD）發生或死亡風險及衍生醫療負擔，自今年10月2日起分三階段擴大65歲以上民眾公費接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）疫苗。

第一階段已於10月2日起開打，而第二階段將於11月27日開放接種，對象為65歲以上從未接種過PCV13（或PCV15）及PPV23者，可公費接種1劑PCV13。而間隔至少1年後（高風險對象間隔至少8週），可再公費接種1劑PPV23。

另外，第三階段將於12月25日起開放接種，對象為曾接種PPV23且間隔至少1年者，可公費接種1劑PCV13，有需要的民眾可以多多留意。

Photo Credit: 衛福部

五、腦中風患者與家屬請留意，取栓術健保11/1起放寬給付

詳細資訊：衛福部網頁

缺血性腦中風為目前國內最常見的腦中風型態，衛福部健保署為爭取搶救治療關鍵時機，將於11月1日放寬「急性缺血性腦中風機械取栓術」執行時間，也連帶放寬取栓術健保給付標準。

現行適應症為「腦血管前循環在發作內8小時內執行」，而過去「急性缺血性腦中風機械取栓術」要申請健保補助，必須在發作8小時內，超過就沒有健保給付。健保署考量部分腦中風病患因睡眠、獨居及偏鄉等原因，常常因未能及時送醫，錯過治療時機，因此由原先「限前循環在發作內8小時內使用」，延長至「24小時內」。充分掌握腦部血管栓塞後再灌流之黃金時間，希望能改善病人預後，預估一年約新增565人次受惠。

六、台電新增電價方案，增長離峰時間、調高尖峰費率