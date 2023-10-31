11月8大新制懶人包：地價稅開徵、台電新增電價方案、高鐵自備環保杯買熱飲折5元
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明天就是11月了，不少新制即將上路，當然也不少是和大家最關心的荷包與健康有關。《關鍵評論網》整理了11月8大新制，除了地價稅即將開徵之外，公費流感疫苗和肺炎鏈球菌疫苗第二階段都將在11月開打，「幼兒專責醫師制度」也從109年僅部分縣市試辦，到今（2023）年正式納入全國22縣市，此外台電也在11月新增了電價方案。還有哪些重要的事呢？11月新制懶人包一次看！
明天就是11月了，不少新制即將上路，其中不少和大家最關心的荷包與健康有關。《關鍵評論網》整理了11月8大新制，除了地價稅即將開徵之外，公費流感疫苗和肺炎鏈球菌疫苗第二階段都將在11月開打，「幼兒專責醫師制度」也從109年僅部分縣市試辦，到今（2023）年正式納入全國22縣市，此外台電也在11月新增了電價方案。還有哪些重要的事呢？11月新制懶人包一次看！
一、財政部11/1開徵地價稅，逾期未繳將挨罰
今年的地價稅即將在11月1日開徵，徵收的是今年1月1日到12月31日的地價稅額。各地稅務機關已於10月24日寄出稅單（含電子檔），繳納期限至11月30日，民眾可持稅單前往銀行、農會信用部、信用合作社、四大超商（限地價稅3萬元以下）繳納，或可透過郵局或銀行自動轉帳、電子或行動支付、信用卡刷卡繳納等方次繳納，管道多元便民。
民眾對地價稅繳款書所載稅額如有疑問或尚未收到繳款書者，請向土地所在地之地方稅稽徵機關查詢或申請補發；亦可登入「地方稅網路申報作業入口網」利用自然人／工商／金融憑證、已註冊健保卡及密碼，或行動自然人憑證（TW FidO），線上查繳稅款。
而依據《稅捐稽徵法第20條第1項》，逾期未繳者，每超過3日按滯納數額加徵1%滯納金，最高加徵10%；逾30日仍未繳納且未申請復查者，地方稅稽徵機關就會移送法務部行政執行署所屬分署強制執行，提醒民眾記得在11月30日繳納期限前完成繳稅。
二、給3歲以下寶寶完善照顧，幼兒專責醫師制度11/1上路
詳細資訊：衛福部網頁
「新生兒全面納入幼兒專責醫師制度」即將上路！衛福部自112年11月1日起，將11月1日起誕生之新生兒全面納入「幼兒專責醫師制度」，也鼓勵3歲以下、尚未加入「幼兒專責醫師制度」的家長踴躍參加。主打「0-3歲幫你一起顧」，不只寶寶「看醫生」，也讓醫生更充分、持續、專責的「看寶寶」，透過專責醫師，能提供孩子連續性、全方位的整合性初級照護，一起走過0-3歲黃金發展期。
從2020年部分縣市試辦，至2023年全國22縣市均納入。每位寶寶出生後，將由一位專責醫師負責照護，定期提供疫苗注射、早期篩檢、健康行為養成、提醒追蹤牙齒塗氟、兒童發展評估、通報社會安全網等面向的協助。不僅全面照護幼兒健康，更能及早找出發展遲緩孩子，協助及早就醫治療，同時也能連結社政和衛政服務，避免家暴、兒虐事件。
衛福部提醒，3歲以前為奠定孩子一生健康與發展的關鍵時刻，希望民眾重視與支持0-3歲幼兒專責醫師制度，奠定孩子的健康基礎。「幼兒專責醫師制度」發展了幾個重要的制度優勢和特色，以「全面整體」、「預防保健」、「信賴分享」、「風險偵測」，奠定「四個健康基石」，發揮專責醫師制度在健康照護的連續性、全面性、個案管理、整合縱效等特色，陪伴家長一起建立照護孩子的最佳健康基礎！
三、第二階段公費流感疫苗11/1開打，數量有限請符合資格者把握
詳細資訊：衛福部網頁
衛福部表示，過去3年多國人共同經歷COVID-19疫情，已建立良好的防疫生活好習慣，但隨著防疫措施鬆綁後，流感病毒開始於社區中活躍，接種疫苗是預防流感最有效的方法。請符合條件的民眾踴躍前往接種疫苗，疫苗保護力約1年，建議每年須接種1次，而公費流感疫苗數量有限，請符合資格的民眾盡快把握！
第一階段已於10月2日起開打，而第二階段將自11月1日開打，除50至64歲無高風險慢性病成人接種時間在第2階段，其餘對象均於第1階段完成。接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，接種後保護力平均約可達30-80%；對因流感而住院的保護力約有41%，對重症保護力則可達82%。
疾管署也提醒，今年全台約有4000個接種合約院所，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。前往接種時，記得攜帶健保卡及相關證明文件（如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等），並佩戴口罩、保持安全距離喔！
四、肺炎鏈球菌疫苗第二階段11/29開打，65歲以上民眾請儘速預約
詳細資訊：衛福部網頁
為能更完整保護65歲以上長者，並降低侵襲性肺炎鏈球菌感染（IPD）發生或死亡風險及衍生醫療負擔，自今年10月2日起分三階段擴大65歲以上民眾公費接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）疫苗。
第一階段已於10月2日起開打，而第二階段將於11月27日開放接種，對象為65歲以上從未接種過PCV13（或PCV15）及PPV23者，可公費接種1劑PCV13。而間隔至少1年後（高風險對象間隔至少8週），可再公費接種1劑PPV23。
另外，第三階段將於12月25日起開放接種，對象為曾接種PPV23且間隔至少1年者，可公費接種1劑PCV13，有需要的民眾可以多多留意。
五、腦中風患者與家屬請留意，取栓術健保11/1起放寬給付
詳細資訊：衛福部網頁
缺血性腦中風為目前國內最常見的腦中風型態，衛福部健保署為爭取搶救治療關鍵時機，將於11月1日放寬「急性缺血性腦中風機械取栓術」執行時間，也連帶放寬取栓術健保給付標準。
現行適應症為「腦血管前循環在發作內8小時內執行」，而過去「急性缺血性腦中風機械取栓術」要申請健保補助，必須在發作8小時內，超過就沒有健保給付。健保署考量部分腦中風病患因睡眠、獨居及偏鄉等原因，常常因未能及時送醫，錯過治療時機，因此由原先「限前循環在發作內8小時內使用」，延長至「24小時內」。充分掌握腦部血管栓塞後再灌流之黃金時間，希望能改善病人預後，預估一年約新增565人次受惠。
六、台電新增電價方案，增長離峰時間、調高尖峰費率
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政府無視經濟警訊，市井小民何去何從？郭台銘3大對策迎戰「灰犀牛」
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面對即將襲來的經濟「灰犀牛」，政府視而不見，但郭台銘挺身而出，力拋出三大對策、憲政改革主張，宣告將以行動領台灣人度過難關。
你以為氣候問題還很遙遠？金融危機不再發生？事實上，一頭兇猛的「灰犀牛」正迎面撲來，即將衝擊人們的歲月靜好。「灰犀牛」一詞源自2013年，由美國學者米歇爾·渥克（Michele Wucker）提出，指的是明顯高機率發生、被忽視的威脅。比如科學預警氣候變遷，企業仍依賴化石燃料，把地球推向崩潰邊緣；2008年金融危機，專家警告卻被輕忽，造就無數人損失財富。
現今的台灣看似風平浪靜，實則有一頭近在眼前的經濟海嘯灰犀牛，可悲的是當局者視而不見。不過，擁有雄厚商業經驗與政經敏銳度的郭台銘，早已預見灰犀牛考驗，並承諾以四年時間帶領台灣人民度過難關。
經濟海嘯「灰犀牛」直撲台灣，政府在哪裡？
近期，世界銀行（WB）宣布亞洲面臨50年來最糟糕的經濟前景，國際貨幣基金（IMF）也下調台灣2023經濟成長至0.8%。郭台銘指出，種種警示無不證明台灣正處於動盪時刻，如人口老化、氣候變遷、公債壓力、全球經濟變動以及兩岸情勢的不穩定，經濟海嘯的灰犀牛正在快速接近，一連串考驗正如狂風暴雨襲來，但政府卻還耽溺在暴風雨前的寧靜。
事實上，台灣預估在2025年邁入超高齡社會，這表示醫療與社會福利支出將驟增，勞動力市場也將萎縮；更別提國安危機等級的少子化議題，沒有國家未來的棟樑，社會經濟的穩定性危如累卵。同時，全球都面臨氣候變遷帶來的極端天氣事件，台灣的第一級產業更是首當其衝；再加上公債壓力與貿易壁壘增加，俄烏戰爭、以巴衝突等國際局勢變動也牽一髮動全身，時時刻刻威脅著台灣。
郭台銘拋出三大對策，呼籲執政者面對問題
面對國際、兩岸、經濟的嚴峻挑戰，郭台銘呼籲政府應做最壞打算、擔起責任，不得心存僥倖。他更向執政者提出三大救國方針，包括：
一、 總統應立刻召開「國安會議」：面對國際、兩岸、經濟的重大變局，召集中央政府部會，預判國家整體的挑戰與對策、超前部署，以實際行動強化國家韌性。
二，總統應就嚴峻挑戰發表「迴廊談話」：「定戰略，謀策略，做決定，安民心。」作為國家領袖與三軍統帥，總統必須向國人解釋未來的挑戰，共同面對。
三、 行政院應立刻召集跨部會擬定「應變對策」：針對潛在風險擬定對策。如1996年台海危機時，政府有18套劇本應對。本次面對疫後重大的「灰犀牛群」考驗，政府絕不能沒有明確對策。
此外，台灣還有一個長期以來面臨的問題。如今年5月中旬，民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜相繼提出「總統應赴立法院國情報告」。不過，郭台銘認為問題的核心癥結點是現行制度下權責不符，導致「總統有權無責，行政院長有責無權」的荒謬現象。面對台灣的下一步，郭台銘認為應從憲政改革著手，進行「台灣Resetting」的根本改造。
因此，郭台銘主張改革「雙首長制」，民選總統應該接受民意的監督，到民意機關做國情報告，推動修憲落實「總統權責相符」。再者，還要修改《總統副總統選舉罷免法》，將正副總統選舉改為「兩輪投票絕對多數制」，以平衡政治參與和穩定。
寄託政經實力派！郭台銘用四年為「台灣Resetting」
除了為國家獻策，具備實務家性格的郭台銘，也不甘於停留在理論層面，本次即透過參選的實際行動，表示為台灣披荊斬棘、穩定國際地位的決心。
其實郭董心繫台灣、樂於貢獻，社會大眾有目共睹。如疫情嚴峻期間，他積極尋找國際疫苗供應商，成功購得500萬劑BNT疫苗捐給政府；近期，他更大力邀約「ChatGPT之父」OpenAI執行長山姆・奧特曼訪台參加AI大師論壇，與今年獲得《時代雜誌》AI領域百大影響力人物的「Google大腦」之父吳恩達、馬里蘭大學講座教授李傑進行對談，帶動台灣科技產業交流、接軌國際。
身為鴻海科技創辦人，他曾與賈伯斯、庫克、孫正義等業界巨頭交往密切，奠定國際業界地位。他也曾與美國前總統川普、中共領導人習近平會面，無不展現他在國際商界及政治舞台上的深厚影響力。
在充滿危機的此刻，郭台銘不諱言挑戰，直指問題核心。台灣急需像這樣一位具有遠見和決斷力的領袖，化危機為轉機，引領人民戰勝灰犀牛，平安度過山雨欲來的經濟海嘯。
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郭台銘、賴佩霞連署官方網站：https://voteforterry.tw/