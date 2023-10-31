香港區議會選舉提名期結束，民主黨無人入圍
我們想讓你知道的是
在12月舉行的香港區議會選舉中，民主黨的候選人已被排除在外。該黨在提名期結束後宣佈，其候選人均未能獲得足夠提名。
文：德國之聲中文網
香港區議會選舉將於12月10日舉行，提名期已於10月30日結束。香港民主黨表示，該黨六名擬參選的黨員最終未能得到足夠的提名，未能報名參與區議會選舉。民主黨是香港最大的民主派政黨。
2019年，在香港反修例抗議活動的高峰期，民主派政黨以壓倒性優勢贏得了上屆區議會選舉。但在抗議活動被平息後，北京強化了對香港社會的管控。實施了港版《國家安全法》，並對選舉程序進行了徹底改革。
今年5月宣佈的選舉改革方案將區議會的直選席位從452個減少到88個，政府稱此舉旨在「排除反華和破壞穩定的勢力」。
根據參選提名規定，直選參選人要獲參選選區至少50名選民提名，更要獲地區三個由政府任命的委員會（簡稱「三會」）中每會各至少3名委員提名，即至少9名「三會」成員提名，方能滿足提名要求。包括美國和歐盟在內的批評者認為，這一改革進一步鞏固了北京對這座城市的專制控制。
民主黨主席羅健熙表示，雖然有個別參選人得到個別「三會」成員提名，惟最終未能達到提名門檻、未能參選。
李家超：參選人要自己找原因
根據《法新社》的統計，在申請參加區議會選舉的172名候選人中，70%以上本身就是三個委員會的成員。
在成功報名參加直選的候選人中，超過四分之一來自香港最大的親北京政黨民建聯，該黨拒絕透露有多少黨員參加了「三會」。
而民協的郭偉誠對《法新社》說，他沒有得到任何提名人的支持：「選舉制度要求我從對手那裡獲得提名，他們會這麼做嗎？」他說：「天平已經傾斜，人們可以清楚地看到這一點。」
香港特首李家超上周曾表示，區議會選舉過程透明公開，爭取不到提名票可能因為提名人認為參選者做不到區議員責任、對其表現有保留或不信他真誠擁護《基本法》，參選人要研究自己是否出現問題。他強調提名者有責任判斷參選人是否符合愛國愛港、真誠擁護《基本法》和效忠特區。
2021年，中國全國人大修改香港立法會選舉制度，廢除區議員在立法會及選委會的所有席次。同年，港府修例要求區議員宣誓，被指危害國安的議員會被褫奪議席及禁止參選五年。最終逾300名區議員在宣誓前辭職、離港，或被港府裁定宣誓無效而取消議席。
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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：香港區議會選舉提名結束 民主黨無人入圍
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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大家不說但其實超在意，職場的人際殺手居然是它！
我們想讓你知道的是
調查指出，想在職場上打造好印象，除了外型打理要合宜，體味更是一大關鍵。許多人不知道體味會隨年齡增長而產生氣味種類及位置的變化，男性年過40，後頭頸部會開始分泌比汗水難洗淨的黏膩油脂，散發自己不易察覺的油垢味 - 「熟男味」。若沒有因應身體變化改變洗沐方式，這股油膩體味將在無形中衝擊自身的人際關係。
體味，職場關係的地圖砲 自走砲
以禮貌聞名世界的日本，有著「思いやり」的獨特文化，意指站在他人立場，設身處地的思考方式。因此大家一定想不到，在更加注重社交禮儀的日本職場中，上班族的第一大困擾居然是同事的體味！
「對於有味道的人，大家是怎麼評價他們的呢？」，日本Mandom集團針對這個疑問進行調查，其中42.1%受訪者表示「不想跟有異味的人一起工作」，38.3%的人認為「缺乏對周圍人的體貼和關懷」，還有25.2%的人曾因異味而有過與同事疏遠的情況。相較男性，女性對氣味的評價更為嚴格，不只討厭異味，更會對其內在評價產生負面影響。
深究體味困擾的原因，除了人們會因習慣自身氣味產生嗅覺疲勞而難以察覺問題，更糟糕的是許多男性不知道體味會隨著年齡增長，會有氣味種類及位置的變化，在40歲後仍採取年輕時洗淨汗水的去味對策，進而在不自覺的狀況下衝擊自身人際關係。
三味一體，男人生來如此
相較易於分辨的汗味及老人臭，日本Mandom集團研究發現在35歲至55歲左右的男性身上，還有一股獨特的油垢味─「熟男味」。
進一步分析成因，是「丁二酮」與「中鏈脂肪酸」結合後產生有如回鍋油般的氣味。「丁二酮」跟「中鏈脂肪酸」是「汗水中的乳酸」及「油脂」被皮膚上的常態細菌分解後產出的。研究發現，男性年過40，流汗的部位會漸漸從腋下轉移到後頭頸；頭皮的油脂也會因為年齡的增長，變得濃稠不易清潔，所以擁有豐富汗水及黏膩油脂的後頭頸，便成為產生「熟男味」的最佳溫床，而且因為位置關係，往往自己不易察覺，小心時間一久，令人不快的氣味將在他人心中留下負評！
若不從熟男味發生的原因下手， 還是單純洗去汗水，或是藉一般沐浴產品添加的香料來掩蓋異味，反而會讓體味問題越演越烈。
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為找出解決熟男味的最佳對策，Mandom研究團隊從多達102種植物萃取物中分析化驗，最終發現甘草、桂皮等含黃酮類化合物的植物精華，能有效抑制細菌代謝出丁二酮，進而運用在LUCIDO倫士度熟男去味洗沐系列，讓討厭麻煩的熟男們，只要簡單更換洗沐商品就能去除「熟男味」。
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