沒有人認識的美國眾議院新議長

文：梁啟智

寫了兩期美國眾議院議長出缺的大龍鳳，結果新議長終於產生了，我們來總結一下吧。

上回說到共和黨激進派屬意的Jim Jordan在兩次投票之後都無法得到溫和派的支持，而且還跌了票，於是他也想暫停一回，先考慮讓臨時議長McHenry增加權力的方案。誰之這說法一出來，共和黨內反對聲不止，於是Jordan硬着頭皮再來第三輪投票，結果比上次又跌了五票。如是者，在共和黨內不記名投票下，Jordan被移除候選人的位置。

接下來多名共和黨人蜂擁而上，爭住要做議長候選人。坦白說，經過之前兩次的難產，這分明就是三剎位來的，為什麼還會有人去爭？怎樣也好，經歷五輪投票後（其實用Instant Run off Voting的話一輪就得，但共和黨原則上反對IRV的，只好一輪一輪的浪費時間去投，雖然近乎完全是同一件事……），代表溫和派的Tom Emmer勝過了代表保守派的Mike Johnson，成為第三位的共和黨議長候選人。

但他比之前兩位更不堪。激進派堅決不支持Emmer，於是他在短短數小時便決定退出，不想如Jordan那樣在會議廳投票中出醜。於是共和黨又要來一輪推選，但坦白說結果已在牆上：激進派是咬死青山不放松，溫和派推誰出來也沒用。到最後，在溫和派不敢反枱轉為和民主黨協商，又不想這場鬧劇無止境拖下去的前提下，唯有向激進派讓步。

Photo Credit: GettyImages Tom Emmer

於是乎，Johnson順利成為正式候選人，並旋即在會議廳中獲所有共和黨議員全票支持下當選議長。這發展速度之快，相對於之前三星期的原地打轉，讓輿論嚇了一跳。而對於傳媒來說，當下第一件要處理的事情就是：誰是Mike Johnson？畢竟在這天之前，他只是一名寂寂無名的後座議員，粗俗點說可謂「悉尼老鼠」（誰認識你）。

沒有人認識他，恐怕正正是他的優勢。到了這個時候，共和黨已經嚴重分裂，議長人選已經要反過來思考：不是誰最受歡迎，而是誰得罪人最少。Johnson一直都在後排，沒人認識，也就沒得罪人的紀錄。到了投票前夕，他逐個會見溫和派的共和黨議員，說不會讓在搖擺選區的他們難做，才總算順利當選。

但別以為他是溫和派。他可是支持推翻2020總統結果的。現在由這樣的人擔當繼副總統之後總統繼承順位的第二人，認真難看。他也沒有多少政治歷練，本身來自的選區可是PVI R+14，深紅選區來的，「瞓響度都贏」那種，忽然跳上全國舞台可有把握？現在共和黨在野，共和黨的眾議院議長既為最高級別的政治人物，本來的一大功能是去籌款；但他本身完全沒有現成的人際網絡，如何籌款呢？沒有錢，又如何叫得動一眾議員聽他的指揮投票呢？世上無名小卒忽然變成最強政客的案例不是沒有，烏克蘭的澤連斯基不就很成功嗎？但這種恐怕還是例外多於常態吧。

接下來會如何呢？還是那個老格局：共和黨的激進和溫和兩翼各自可以否決對方。雖然表面上看這一次激進派是贏了一仗，但接下來的財政預算之爭又是另一回事了。議長人選還可以共和黨團結一致便能決定（雖然很明顯已十分難），但預算案還是要民主黨主導的參議員加上拜登簽署才行，也就是最後恐怕還是要靠溫和派和民主黨協調通過——然後激進派再次反枱。別忘記「一票即可動議罷免議長」的那條會議規則還在啊……

（文章獲作者授權轉載，原文請看作者Patreon。）

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex