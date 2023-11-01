沒有人認識的美國眾議院新議長
我們想讓你知道的是
Mike Johnson旋即在會議廳中獲所有共和黨議員全票支持下當選議長。這發展速度之快，相對於之前三星期的原地打轉，讓輿論嚇了一跳。而對於傳媒來說，當下第一件要處理的事情就是：誰是Mike Johnson？
文：梁啟智
寫了兩期美國眾議院議長出缺的大龍鳳，結果新議長終於產生了，我們來總結一下吧。
上回說到共和黨激進派屬意的Jim Jordan在兩次投票之後都無法得到溫和派的支持，而且還跌了票，於是他也想暫停一回，先考慮讓臨時議長McHenry增加權力的方案。誰之這說法一出來，共和黨內反對聲不止，於是Jordan硬着頭皮再來第三輪投票，結果比上次又跌了五票。如是者，在共和黨內不記名投票下，Jordan被移除候選人的位置。
接下來多名共和黨人蜂擁而上，爭住要做議長候選人。坦白說，經過之前兩次的難產，這分明就是三剎位來的，為什麼還會有人去爭？怎樣也好，經歷五輪投票後（其實用Instant Run off Voting的話一輪就得，但共和黨原則上反對IRV的，只好一輪一輪的浪費時間去投，雖然近乎完全是同一件事……），代表溫和派的Tom Emmer勝過了代表保守派的Mike Johnson，成為第三位的共和黨議長候選人。
但他比之前兩位更不堪。激進派堅決不支持Emmer，於是他在短短數小時便決定退出，不想如Jordan那樣在會議廳投票中出醜。於是共和黨又要來一輪推選，但坦白說結果已在牆上：激進派是咬死青山不放松，溫和派推誰出來也沒用。到最後，在溫和派不敢反枱轉為和民主黨協商，又不想這場鬧劇無止境拖下去的前提下，唯有向激進派讓步。
於是乎，Johnson順利成為正式候選人，並旋即在會議廳中獲所有共和黨議員全票支持下當選議長。這發展速度之快，相對於之前三星期的原地打轉，讓輿論嚇了一跳。而對於傳媒來說，當下第一件要處理的事情就是：誰是Mike Johnson？畢竟在這天之前，他只是一名寂寂無名的後座議員，粗俗點說可謂「悉尼老鼠」（誰認識你）。
沒有人認識他，恐怕正正是他的優勢。到了這個時候，共和黨已經嚴重分裂，議長人選已經要反過來思考：不是誰最受歡迎，而是誰得罪人最少。Johnson一直都在後排，沒人認識，也就沒得罪人的紀錄。到了投票前夕，他逐個會見溫和派的共和黨議員，說不會讓在搖擺選區的他們難做，才總算順利當選。
但別以為他是溫和派。他可是支持推翻2020總統結果的。現在由這樣的人擔當繼副總統之後總統繼承順位的第二人，認真難看。他也沒有多少政治歷練，本身來自的選區可是PVI R+14，深紅選區來的，「瞓響度都贏」那種，忽然跳上全國舞台可有把握？現在共和黨在野，共和黨的眾議院議長既為最高級別的政治人物，本來的一大功能是去籌款；但他本身完全沒有現成的人際網絡，如何籌款呢？沒有錢，又如何叫得動一眾議員聽他的指揮投票呢？世上無名小卒忽然變成最強政客的案例不是沒有，烏克蘭的澤連斯基不就很成功嗎？但這種恐怕還是例外多於常態吧。
接下來會如何呢？還是那個老格局：共和黨的激進和溫和兩翼各自可以否決對方。雖然表面上看這一次激進派是贏了一仗，但接下來的財政預算之爭又是另一回事了。議長人選還可以共和黨團結一致便能決定（雖然很明顯已十分難），但預算案還是要民主黨主導的參議員加上拜登簽署才行，也就是最後恐怕還是要靠溫和派和民主黨協調通過——然後激進派再次反枱。別忘記「一票即可動議罷免議長」的那條會議規則還在啊……
（文章獲作者授權轉載，原文請看作者Patreon。）
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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政府無視經濟警訊，市井小民何去何從？郭台銘3大對策迎戰「灰犀牛」
我們想讓你知道的是
面對即將襲來的經濟「灰犀牛」，政府視而不見，但郭台銘挺身而出，力拋出三大對策、憲政改革主張，宣告將以行動領台灣人度過難關。
你以為氣候問題還很遙遠？金融危機不再發生？事實上，一頭兇猛的「灰犀牛」正迎面撲來，即將衝擊人們的歲月靜好。「灰犀牛」一詞源自2013年，由美國學者米歇爾·渥克（Michele Wucker）提出，指的是明顯高機率發生、被忽視的威脅。比如科學預警氣候變遷，企業仍依賴化石燃料，把地球推向崩潰邊緣；2008年金融危機，專家警告卻被輕忽，造就無數人損失財富。
現今的台灣看似風平浪靜，實則有一頭近在眼前的經濟海嘯灰犀牛，可悲的是當局者視而不見。不過，擁有雄厚商業經驗與政經敏銳度的郭台銘，早已預見灰犀牛考驗，並承諾以四年時間帶領台灣人民度過難關。
經濟海嘯「灰犀牛」直撲台灣，政府在哪裡？
近期，世界銀行（WB）宣布亞洲面臨50年來最糟糕的經濟前景，國際貨幣基金（IMF）也下調台灣2023經濟成長至0.8%。郭台銘指出，種種警示無不證明台灣正處於動盪時刻，如人口老化、氣候變遷、公債壓力、全球經濟變動以及兩岸情勢的不穩定，經濟海嘯的灰犀牛正在快速接近，一連串考驗正如狂風暴雨襲來，但政府卻還耽溺在暴風雨前的寧靜。
事實上，台灣預估在2025年邁入超高齡社會，這表示醫療與社會福利支出將驟增，勞動力市場也將萎縮；更別提國安危機等級的少子化議題，沒有國家未來的棟樑，社會經濟的穩定性危如累卵。同時，全球都面臨氣候變遷帶來的極端天氣事件，台灣的第一級產業更是首當其衝；再加上公債壓力與貿易壁壘增加，俄烏戰爭、以巴衝突等國際局勢變動也牽一髮動全身，時時刻刻威脅著台灣。
郭台銘拋出三大對策，呼籲執政者面對問題
面對國際、兩岸、經濟的嚴峻挑戰，郭台銘呼籲政府應做最壞打算、擔起責任，不得心存僥倖。他更向執政者提出三大救國方針，包括：
一、 總統應立刻召開「國安會議」：面對國際、兩岸、經濟的重大變局，召集中央政府部會，預判國家整體的挑戰與對策、超前部署，以實際行動強化國家韌性。
二，總統應就嚴峻挑戰發表「迴廊談話」：「定戰略，謀策略，做決定，安民心。」作為國家領袖與三軍統帥，總統必須向國人解釋未來的挑戰，共同面對。
三、 行政院應立刻召集跨部會擬定「應變對策」：針對潛在風險擬定對策。如1996年台海危機時，政府有18套劇本應對。本次面對疫後重大的「灰犀牛群」考驗，政府絕不能沒有明確對策。
此外，台灣還有一個長期以來面臨的問題。如今年5月中旬，民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜相繼提出「總統應赴立法院國情報告」。不過，郭台銘認為問題的核心癥結點是現行制度下權責不符，導致「總統有權無責，行政院長有責無權」的荒謬現象。面對台灣的下一步，郭台銘認為應從憲政改革著手，進行「台灣Resetting」的根本改造。
因此，郭台銘主張改革「雙首長制」，民選總統應該接受民意的監督，到民意機關做國情報告，推動修憲落實「總統權責相符」。再者，還要修改《總統副總統選舉罷免法》，將正副總統選舉改為「兩輪投票絕對多數制」，以平衡政治參與和穩定。
寄託政經實力派！郭台銘用四年為「台灣Resetting」
除了為國家獻策，具備實務家性格的郭台銘，也不甘於停留在理論層面，本次即透過參選的實際行動，表示為台灣披荊斬棘、穩定國際地位的決心。
其實郭董心繫台灣、樂於貢獻，社會大眾有目共睹。如疫情嚴峻期間，他積極尋找國際疫苗供應商，成功購得500萬劑BNT疫苗捐給政府；近期，他更大力邀約「ChatGPT之父」OpenAI執行長山姆・奧特曼訪台參加AI大師論壇，與今年獲得《時代雜誌》AI領域百大影響力人物的「Google大腦」之父吳恩達、馬里蘭大學講座教授李傑進行對談，帶動台灣科技產業交流、接軌國際。
身為鴻海科技創辦人，他曾與賈伯斯、庫克、孫正義等業界巨頭交往密切，奠定國際業界地位。他也曾與美國前總統川普、中共領導人習近平會面，無不展現他在國際商界及政治舞台上的深厚影響力。
在充滿危機的此刻，郭台銘不諱言挑戰，直指問題核心。台灣急需像這樣一位具有遠見和決斷力的領袖，化危機為轉機，引領人民戰勝灰犀牛，平安度過山雨欲來的經濟海嘯。
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