一位台灣同志、一場未竟的官司，如何打開了日本同婚平權的缺口？

撰文、攝影：關震海

今（2023）年日本首相岸田文雄曾向媒體說：「如果同志婚姻合法化，社會將會徹底改變。」如今，日本在法例上並未承認同性婚姻，執政的自民黨對同性婚姻極有保留，在性少數平權的路途上甚至屢屢成為絆腳石。

過去數年間，日本各地地方法院處理過多宗同志平權的案件，對於同性婚姻是否違反日本憲法的問題，各個地方法院也有不同裁決，令同志議題在日本司法上陷入一種混亂的狀態。

目前，最有可能上訴至日本最高裁判所的同志案件，是Andrew／康平的同志婚姻平權案。美籍同志Andrew入稟要求婚後在日本有工作權，東京裁判院審訊近3年，今年初3月法院裁定Andrew有居住權，但Andrew仍只獲「在留特別許可」（「在留特別許可」與一般「定住」的簽證者不同，其每週工作時數與工種亦有所限制）。

但是Andrew與伴侶康平堅持上訴，希望藉案件扭轉日本LGBT不公平的對待，同志婚姻在司法上獲得百分百的承認。這宗歷史性的「東京審判」將於11月2日裁決。

今年初Andrew／康平案上訴案開審，記者招待會介紹了另一名來自台灣的男同志陳志源（化名）。主持人說感謝他的出現，在東京法院衝破同志平權的缺口，全場報以掌聲。羞澀的他穿起樸實的藍色風褸、戴上同志彩虹旗的口罩走上台前，用日語感謝多年來支持他的律師團隊、教授與支援組織。陳志源說，如果沒有他們，他在日本一輩子也不能在陽光下生活下去。

陳志源說話不到一分鐘便回到人群之中，默默聆聽審訊的進展。審訊之後一星期，《歪腦》記者約陳志源在咖啡廳接受訪問，問及Andrew一案，眼睛炯炯有神的他叫記者放心：「我想，Andrew的案件會成功的，會審至日本最高裁判所。」

1993年，陳志源來日本讀書認識了他的伴侶，「非法居留」東京20多年後被警察截查後承認沒有身分證明，被拘留近一個月後，陳志源與伴侶決定眾籌打官司爭取同志伴侶居留權。2019年審訊期間日本政府給他「在留特別許可」的簽證，陳志源最終因此放棄訴訟。

在司法的平權路上，陳志源沒有走到最後，但這位台灣同志在東京的故事卻喚起日本LGBT界的關注——走出來跟政府打官司，可能是平權的一條出路。

回台灣很難，出櫃更難

在東京的日子，陳志源打散工為生，曾因「非法居留」被拘捕，也因爭取平權而被日人辱罵：「滾回台灣！」。回顧東京的生活，陳志源說在日本20多年也是偷偷摸摸，昔日很多事情不堪回首，最近的事可以先說說回家之路。

陳志源說隔了30年後，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情後今年首次回台灣探親。他坐咖啡廳跟記者說話，偶然說中文詞不達意，他會抱歉說「我的國語真的很不好了」；換了日語，他又說不知從哪裡說起，就算他身在台灣，也有點迷失。

陳志源乘搭捷運，在「八爪魚」一樣的圖上找不到方向，他只能在路軌上重新認識「新台灣」：「新北市也許是我所知道的台北縣」。他坦言重新踏足故鄉，感覺依然陌生。

縱使2018年台灣通過公投，成為華人地區首個同志婚姻合法化的地方。陳志源說，依然「沒有準備好」，回台灣之前，已決定不會跟親人說清楚在日本這三十多年來所經歷的故事， 與母親、兄弟姊妹見面，只是點頭問好，一言難盡。

「跟親人多年不見，說了什麼？」 陳志源一臉無奈，他說除了「你好」，只能說：「我過得很好，雖然現在沒有結婚，但是我現在真的過得很幸福」，始終還是沒有向親人「出櫃」。 陳志源坦言，難以面對的並不是今天的台灣，而是他成長期受到壓擠的經歷、與難以磨滅的傷痛。

作為「同性戀」而被終止在軍中服役

「台北的新公園你知道嗎？」，陳志源壓下聲線問記者。如果記憶是一條公路，陳志源先帶讀者到八十年代的台北二二八公園逛一圈。

陳志源從小學開始發現自己喜歡男生，從雜誌知道很多晚上同志結集的地方，二二八公園是其中一個「同志地區」，公園入夜後是當年同志親熱的聖地。陳志源說少年時曾到公園「參觀」，他笑言只看到很多「影子」，但「沒有好像傳言所說，男同志在公園做愛。」

1969年出生的陳志源，成長於八十年代，在那年代台灣仍視同性戀為「反社會」、一種需要醫治的「疾病」。少年時陳志源與伴侶相戀要偷偷摸摸，高中曾愛上一位多情的美籍留學生，戀得天旋地轉，為了這段情曾兩次自殺。留院時醫生、親人也視同性戀為病，叫他好好治療好才好回家，這一切都叫他傷心欲絕。

當時台灣的少年，前路總是被安排。

1989年，20歲的陳志源被安排服兵役，在軍營情緒抑鬱，長官查到他曾有「自殺紀錄」，便查問他自殺的原因。軍營中，長官以不科學的方法調查他的性向，例如以不同的圖案測試他，又放一本色情書在他面前問他的感受等。

軍隊瞭解陳志源情緒問題之餘，也調查他的「情史」，之後軍隊判斷他是同性戀者，勒令陳即時停役。在「停役原因」上手寫「同性戀」三個字，牢牢的記錄在民國78年（1989年）11月10日陳志源的「停役通知」，亦象徵著台灣同志的黑暗歷史。

陳志源公開1989年「停役令」，當時軍營在停役原因一欄寫上「同性戀」。｜Photo Credit: 本文作者提供

退役後陳志源在酒店工作3年，在台灣感納悶，「沒有辦法解脫自己，也許到別的地方有所轉變」。對外語感興趣的陳志源前往日本讀日文，這也改變了他的一生。

「同志必須說謊」