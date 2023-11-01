被自殺或突發病死：中國皇帝迫令群臣自戕的歷史
我們想讓你知道的是
中國文化向來是一個同心圓的概念，由天子人主作為權力、宗族核心，再一步一步擴散出去，愈親近者權力愈大。《漢書·賈誼傳》記載，君主之尊如同宮殿的廳堂，群臣就像廳堂下的台階，百姓則如平地。被自殺的原因是「投鼠忌器」，當老鼠靠近珍貴的器皿，若不小心用力過猛，隨時可能損壞了寶物！因此，最好的方法就是不見血殺人，用各種方法迫令那隻老鼠自行了斷。
黃子華曰：「男人三大願望，發達升官死老婆。唔係殺老婆。我係話一個完美嘅老婆，會識得喺男人有權有勢有財有錢嘅時候，自己忽然之間無端端，死咗！」
世事何來這麼完美呢？我們都會心微笑，這是理想和現實落差的荒謬。但在中國源遠流長的歷史，確實有不少老婆忽然之間無端端死咗。中國文化傳統愛用的比喻，「妝罷低聲問夫婿，畫眉深淺入時無」，丈夫往往象徵了皇帝、掌權者，而妻妾就是官員、求知遇者了。
死有重於泰山，有輕於鴻毛，如果僅是因為皇帝的意願而自殺，未免太沒有價值，何來士大夫、知識分子的骨氣呢？捨生取義，應該寧死不屈才對吧。有趣者乃，這句我們耳熟能詳的名言，來自中國士人的典範之一，司馬遷〈報任少卿書〉：
人固有一死，或重於泰山，或輕於鴻毛，用之所趨異也。太上不辱先，其次不辱身，其次不辱理色，其次不辱辭令，其次詘體受辱，其次易服受辱，其次關木索、被箠楚受辱，其次剔毛髮、嬰金鐵受辱，其次毀肌膚、斷肢體受辱，最下腐刑極矣！傳曰『刑不上大夫。』此言士節不可不勉厲也。猛虎在深山，百獸震恐，及在檻阱之中，搖尾而求食，積威約之漸也。
世人最記得司馬遷兩件大事，一是寫出《史記》，名留青史；二是身受腐刑，慘遭閹割。中國漢代官員被迫自殺者眾，遠超其他朝代，甚至有不少論文羅列名單，分析箇中原因，像為了保全名聲、畏罪自殺、政治鬥爭等。
司馬遷或許提供了最有力的說法，這位曾身陷牢籠而未曾自盡的人。他形容，其實當你身在牢獄之中，毀肌膚、斷肢體等，其實再想堅持，也無尊嚴可言。即使是百獸之王，一被拘禁，也得搖尾求食威嚴盡失，這也是為什麼土大夫入獄前都心動自戕之因了。
畢竟，常人又如何捱過這痛苦呢？漢代牢獄之苦遠非我們所能想像，酷刑可不止滿清才有，古代刑具極多極恐怖，養尊處優的達官貴人自然寧死不屈，遇到要入獄的危機，收到風聲，先行自盡了。
我們或者會想到：皇帝權傾朝野，伴君如伴虎，虎口一張直接除去那些眼中釘，不是更直接了當嗎？這裡涉及了皇帝治術的政治計算，以及「禮不及庶人，刑不至大夫」的權謀詮釋：
人主之尊譬如堂，群臣如陛，眾庶如地。故陛九級上，廉遠地，則堂高；陛亡級，廉近地，則堂卑。高者難攀，卑者易陵，理勢也。故古者聖王制為等列，內有公卿、大夫、士，外有公、侯、伯、子、男，然後有官師小吏，延及庶人，等級分明，而天子加焉，故其尊不可及也。里諺曰：『欲投鼠而忌器。』此善諭也。鼠近於器，尚憚不投，恐傷其器，況於貴臣之近主乎！
中國文化向來是一個同心圓的概念，由天子人主作為權力、宗族核心，再一步一步擴散出去，愈親近者權力愈大。《漢書·賈誼傳》記載，君主之尊如同宮殿的廳堂，群臣就像廳堂下的台階，百姓則如平地。被自殺的原因是「投鼠忌器」，當老鼠靠近珍貴的器皿，若不小心用力過猛，隨時可能損壞了寶物！
因此，最好的方法就是不見血殺人，用各種方法迫令那隻老鼠自行了斷。器皿之喻，在於皇帝的尊嚴，動輒讓世人看見清除異己，血腥粗暴，豈不有辱禮義之邦？若說群臣行事不正，品德有誤，最後還不是有損龍顏？
賈誼引《禮記》「禮不及庶人，刑不至大夫」，詮釋導出「其有大罪者，聞命則北面再拜，跪而自裁，上不使捽抑而刑之也」，知道自己身有大罪者，皇帝欲擊殺之，請跪而自裁，這樣才算得上保全君臣之禮。
如此被自殺，古稱「隱誅」，隱密地誅除之，既能保天子顏面，也總比坐牢受刑、身敗名裂為好。但要如何讓那些該死之人，知道是時候壽終正寢呢？皇帝往往有千百奇怪的方法告知，有趣荒誕。
「昭殺漢使者，文帝不忍加誅，使公卿從之飲酒，欲令自引分。昭不肯，使群臣喪服往哭之，乃自殺。有罪，故言死。」
漢文帝的舅父薄昭，外戚之貴，身居高位，有次無理殺害朝廷使者，犯了死罪。投鼠忌器，漢文帝派人勸其自殺，薄昭不願，於是再動用「群臣喪服往哭之」，召集全世界身穿喪服哭腔叫你去死。薄昭大概知道，再糾纏下去場面只會更加不堪，唯有自殺。
另外還有一單千古奇案，漢成帝時逢「熒惑守心」天文異象——據今人黃一農教授研究指，並無發生——占星官認為可能危及天子性命，故提議丞相翟方進作替死鬼。
這背後各有政治原因，未有定論，但據皇帝給他的策書，暗數不是，最後「使尚書令賜君上尊酒十石，養牛一，君審外焉」，牛酒是朝廷對大臣告病辭職的賞賜，翟方進得知暗示，自殺身亡。漢成帝後來親身弔唁，隱藏真相，宣稱其突發病亡，諡封爵號。
不過，也有些比較曲折離奇的例子。像西漢名將周亞夫，夫人制止其自殺，在獄中「因不食五日，嘔血而死」，慘遭折磨而死。清朝慈禧太后因義和團慘敗，必須向外國交代，「查辦拳匪」，軍機大臣趙舒翹只得作替罪羔羊，吞金不死，鴉片、砒霜不死，最後以皮紙悶死自己，其妻亦服藥自盡，慘不忍睹。
中國皇帝的隱誅傳統，他人被自殺或突發病死的做法，保全顏面，穩定軍心，也讓百姓蒙在鼓裡，自然天下太平，千秋萬世。
文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於此。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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政府無視經濟警訊，市井小民何去何從？郭台銘3大對策迎戰「灰犀牛」
我們想讓你知道的是
面對即將襲來的經濟「灰犀牛」，政府視而不見，但郭台銘挺身而出，力拋出三大對策、憲政改革主張，宣告將以行動領台灣人度過難關。
你以為氣候問題還很遙遠？金融危機不再發生？事實上，一頭兇猛的「灰犀牛」正迎面撲來，即將衝擊人們的歲月靜好。「灰犀牛」一詞源自2013年，由美國學者米歇爾·渥克（Michele Wucker）提出，指的是明顯高機率發生、被忽視的威脅。比如科學預警氣候變遷，企業仍依賴化石燃料，把地球推向崩潰邊緣；2008年金融危機，專家警告卻被輕忽，造就無數人損失財富。
現今的台灣看似風平浪靜，實則有一頭近在眼前的經濟海嘯灰犀牛，可悲的是當局者視而不見。不過，擁有雄厚商業經驗與政經敏銳度的郭台銘，早已預見灰犀牛考驗，並承諾以四年時間帶領台灣人民度過難關。
經濟海嘯「灰犀牛」直撲台灣，政府在哪裡？
近期，世界銀行（WB）宣布亞洲面臨50年來最糟糕的經濟前景，國際貨幣基金（IMF）也下調台灣2023經濟成長至0.8%。郭台銘指出，種種警示無不證明台灣正處於動盪時刻，如人口老化、氣候變遷、公債壓力、全球經濟變動以及兩岸情勢的不穩定，經濟海嘯的灰犀牛正在快速接近，一連串考驗正如狂風暴雨襲來，但政府卻還耽溺在暴風雨前的寧靜。
事實上，台灣預估在2025年邁入超高齡社會，這表示醫療與社會福利支出將驟增，勞動力市場也將萎縮；更別提國安危機等級的少子化議題，沒有國家未來的棟樑，社會經濟的穩定性危如累卵。同時，全球都面臨氣候變遷帶來的極端天氣事件，台灣的第一級產業更是首當其衝；再加上公債壓力與貿易壁壘增加，俄烏戰爭、以巴衝突等國際局勢變動也牽一髮動全身，時時刻刻威脅著台灣。
郭台銘拋出三大對策，呼籲執政者面對問題
面對國際、兩岸、經濟的嚴峻挑戰，郭台銘呼籲政府應做最壞打算、擔起責任，不得心存僥倖。他更向執政者提出三大救國方針，包括：
一、 總統應立刻召開「國安會議」：面對國際、兩岸、經濟的重大變局，召集中央政府部會，預判國家整體的挑戰與對策、超前部署，以實際行動強化國家韌性。
二，總統應就嚴峻挑戰發表「迴廊談話」：「定戰略，謀策略，做決定，安民心。」作為國家領袖與三軍統帥，總統必須向國人解釋未來的挑戰，共同面對。
三、 行政院應立刻召集跨部會擬定「應變對策」：針對潛在風險擬定對策。如1996年台海危機時，政府有18套劇本應對。本次面對疫後重大的「灰犀牛群」考驗，政府絕不能沒有明確對策。
此外，台灣還有一個長期以來面臨的問題。如今年5月中旬，民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜相繼提出「總統應赴立法院國情報告」。不過，郭台銘認為問題的核心癥結點是現行制度下權責不符，導致「總統有權無責，行政院長有責無權」的荒謬現象。面對台灣的下一步，郭台銘認為應從憲政改革著手，進行「台灣Resetting」的根本改造。
因此，郭台銘主張改革「雙首長制」，民選總統應該接受民意的監督，到民意機關做國情報告，推動修憲落實「總統權責相符」。再者，還要修改《總統副總統選舉罷免法》，將正副總統選舉改為「兩輪投票絕對多數制」，以平衡政治參與和穩定。
寄託政經實力派！郭台銘用四年為「台灣Resetting」
除了為國家獻策，具備實務家性格的郭台銘，也不甘於停留在理論層面，本次即透過參選的實際行動，表示為台灣披荊斬棘、穩定國際地位的決心。
其實郭董心繫台灣、樂於貢獻，社會大眾有目共睹。如疫情嚴峻期間，他積極尋找國際疫苗供應商，成功購得500萬劑BNT疫苗捐給政府；近期，他更大力邀約「ChatGPT之父」OpenAI執行長山姆・奧特曼訪台參加AI大師論壇，與今年獲得《時代雜誌》AI領域百大影響力人物的「Google大腦」之父吳恩達、馬里蘭大學講座教授李傑進行對談，帶動台灣科技產業交流、接軌國際。
身為鴻海科技創辦人，他曾與賈伯斯、庫克、孫正義等業界巨頭交往密切，奠定國際業界地位。他也曾與美國前總統川普、中共領導人習近平會面，無不展現他在國際商界及政治舞台上的深厚影響力。
在充滿危機的此刻，郭台銘不諱言挑戰，直指問題核心。台灣急需像這樣一位具有遠見和決斷力的領袖，化危機為轉機，引領人民戰勝灰犀牛，平安度過山雨欲來的經濟海嘯。
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