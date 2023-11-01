坎城影展評審團大獎《親密》的劇本與影像契合度是教科書等級，台灣導演們好好去看看吧

文：拉特飯

《芭蕾少女夢》比利時同志導演盧卡斯東特（Lukas Dhont）去（2022）年獲得坎城影展評審團大獎的《親密》（Close），大多數討論比較著重少年成長經驗與性別議題。

而本文著重探討電影形式的抽象，與曖昧保持著某種純粹的開放性，如此看完，其實會覺得《親密》會比《瘋狂富作用》更值得一座金棕櫚。

Photo Credit: 傳影互動

《親密》講述少年成長歷程背景，巧妙地以國中時期人與人關係曖昧不明，性別不太明確的「中性」階段。在少年時期漸漸脫離家庭，參與外在世界逐漸意義化、邏輯化、社會化必然的崩解過程，大部分少年電影會像是記憶的回顧，時常講述年少的經驗，往往是暗示著那些經驗成為之後的我們。

但《親密》卻非有此感，反而是以生命中曾經發生的事情，試圖稀釋少年經驗電影結果式的「永恆」，以必然的孤立、抽象，不必太過交代人生後續的豁免感，呈現感受獨立、開放的存在。

《親密》保持著一致的清澈、明亮質地，以捕抓細微動作表情的影像情動，巧妙利用國中時期少年除了講話語意不清，以及尚未被賦予要把話說清楚的階段（ex：電影中以身體痛的淚水掩護心理上的哀傷），必然無法理解的曖昧話語。

對於兩位曖昧關係主角，往往比較像是在紀錄感情很好的「動物」描寫，「動物」並非貶義，而是更直覺靈巧的表達。關鍵的幾場戲，主角之一自殺的原因，以一種言不由衷，身體更誠實表示抗拒（或者接受）的幽微暗示。

電影名稱「親密」，除了是兩位感情很好的男孩十分的「親密」，更重要的是化約人跟人之間的「親密性」——親密如何被度量？如何被在電影中（劇本、影像）感受人與人那種有點親密可能又不太親密？

《親密》劇本與影像渾然天成的契合（十分親密），可以說是教科書等級的良好示範（台灣導演們好好去看看吧）。影像上時常人物近景或特寫，只捕抓單人表情、動作，外在世界模糊不清。

與劇本上的潔癖（稱讚之意），人與人關係只是點到為止，沒有太過於社會（群體）情感聯繫，表現著不太想建立任何立場[1]，盡可能在低限的事件中（上學-死亡），呈現人物獨立、開放的情緒，這是從頭到尾《親密》盡可能維持的純粹與清新之處[2]。

同樣年少曖昧情誼「體質」可相提並論的的《怪物》，最後一個鏡頭兩人奔跑象徵性極強帶有的結語意味[3]，而《親密》則是以模糊的人去樓空背景，提示著電影在這之前細膩布置著第一男主角Leo，常去他們家會帶到的建築景觀鏡頭，並接續奔跑鏡頭的倫常感。

這裡《親密》同樣的「奔跑動作」不像是《怪物》的故事性語法，而是在《親密》中一如往常重複的短暫片刻（如：打冰球、幫家人務農），試圖以重複相似的片段，取代意義的推疊，同時也可能是電影作為一種線性時間積累產物。

《親密》像在大多是結論式故事語法的劇情長片中，找到一種「親密又陌生」的電影經驗逼近純粹獨立，開放的邊界[4]，甚至以這樣相對於結論積累式的「過渡」時間經驗，告訴著這裡就是終點。

備註

[1]以兩位主角上學之後的小團體政治性來說，導演在劇本與影像上處理，顯然巧妙地刻意不過於攀附在其他同學的小團體施加力道，而是很小孩式的開玩笑亂聊天等日常性，幽微暗示一些些喜好與厭惡，比較深入的關係，頂多就是後來Leo與冰球同好去他家玩電動過夜，試圖找回過往舊愛背影？但也只是點到為止。

[2]包含電影後段人物死亡之後，必須解釋或帶有某種療癒作用，電影在含糊中盡量不讓事件累積帶有的太多解謎感，而是等待時機輕輕的讓炸彈在水中爆炸（無聲）。

[3]在此只是呈現比較，並無區別優劣之意。關於《怪物》部分可以詳見筆者前文

[4]舉例來說，電影後段主角打球被撞到手骨折，包石膏復健。後來拆掉石膏轉動手肘除了依舊殘存著故事上重生之意。更讓人印象深刻的是，是在轉動手肘的特寫，呈現某種錄像藝術式的抽象感（如舞蹈般），同時讓人想到布列松（Robert Bresson）式的純粹影像。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：《親密》（Close）- 過渡即是終點

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航