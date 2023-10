Logitech X 中華電信HiNet 頂尖組合「視」不可擋 一站式高品質AI視訊會議方案 以租代買助攻企業數位轉型

為了滿足企業需求,Logitech 羅技致力於運用 AI 智能科技,賦能「商務視訊會議設備」和「個人協作解決方案」兩大領域,助企業協作一臂之力,開啟辦公新邏輯。今日更與中華電信攜手合作,推出「HiNet Logitech Rally視訊設備月租服務」,有效協助企業降低營運成本,也大幅增加企業導入的彈性,更助力企業提升工作效率和溝通效果。

Logitech X 中華電信,頂尖組合「視」不可擋

當今快速發展的商業環境中,新型態混合辦公模式已成趨勢,高品質的會議視訊設備能幫助跨組織、跨部門之間的協作溝通,打造高效辦公新體驗。Logitech看好這個趨勢,近年來除了致力於為企業解決視訊設備上的困境,更進一步與擁有全國最大網路頻寬基礎建設的領軍者-中華電信,攜手合作推出「HiNet Logitech Rally視訊設備月租服務」,聯手支援企業實現更具靈活性且高效率的工作環境,讓企業一站式購足高品質的AI視訊設備及全國最大網路頻寬,提供企業更智能、便利的混合辦公解決方案。

台港澳Logitech羅技總經理 施前江Aries表示:「Logitech致力於運用 AI 智能科技,賦能企業客戶多元辦公型態的大小中會議室方案,十分期待這次與中華電信HiNet合作推出的『HiNet Logitech Rally視訊設備月租服務』,不僅有助於企業提升工作效率,更希望能幫助企業實現視訊設備無痛升級,讓Logitech的雲周邊設備搭配更多的選擇方案,帶給大家混合辦公新邏輯上最大的支持!」

中華電信企業客戶分公司處長 原人麒也表示:「中華電信提供的HiNet視訊會議商務解決方案,結合本公司HiNet網路優勢,協助企業員工於疫情期間居家上班、遠距會議連線需求,目前已廣泛運用於遠端教學、金融晨會、醫療照護等市場及服務政府機關等。現在攜手Logitech羅技視訊產品,希望帶給企業用戶更優質的即時互動影像及遠端協作服務,讓本地企業也能輕鬆無負擔的導入國際指標性視訊系統。」

以租代買經濟實惠,通訊協作效率升級

Logitech與中華電信攜手推出的「HiNet Logitech Rally視訊設備月租服務」,無論是大型、中型還是小型會議室,都能以租代買享有超經濟的解決方案,內含視訊攝影機、麥克風及遙控器等,月付最低僅需$1,499!不僅協助企業提升工作效率、降低溝通成本以及增加IT管理靈活度,更是讓企業避免一次性高額投資,享受更輕鬆的支付方式,實現視訊設備無痛升級!

Logitech Rally 視訊會議家族包括 Rally Plus、Rally Bar和Rally Bar Mini等產品,為不同大小和類型的會議室提供了全方位的視訊會議解決方案。

Rally Plus 音視訊會議系統:適用於 20-46 人的大型和超大型會議室,搭配超高清 PTZ 攝影機、模組化音訊和 AI 驅動性能。最多可擴充至 7 個麥克風,達到更廣的收音範圍,讓大型會議空間的每個人都享有高效優質的會議體驗。

Rally Bar 全功能視訊會議系統:適用於 12-20 人的中到大型會議室,專門的 AI 智能鏡頭能強化自動取景,搭配功能強大的低失真揚聲器和技術先進的麥克風系統,可營造出音訊、視訊俱佳的劇院級會議體驗。

Rally Bar Mini 全功能視訊會議系統:適用於 6-12 人的小到中型會議室,擁有AI場景感知功能、自動取景完美成像,再加上智慧線纜簡化的時尚外型,搭配 120 度超廣角鏡頭,部署輕鬆又美觀。

MeetUp 視訊會議系統:適用於6人以下的小型會議室,具備了適用於小型空間的 120 度廣角視野,4K 超高清鏡頭,3 個內置麥克風及擴音器,並採用 USB 隨插即用設計,方便用戶在各種小型會議空間中靈活安裝及使用。

Photo Credit : Logitech Rally 視訊會議家族適用於大.中.小型不同規模的會議室,根據企業的需求量身訂製最佳解決方案;中華電信專案價最低僅需$1,499_月,輕鬆滿足不同會議場所需求。

同場加映會議選購方案,Logitech 同時致力於打造公平包容的會議體驗,專注讓每位現場和遠距與會者都能平等參與且更有效地表達意見,並提供個人協作解決方案,月付最低$849元起,包括擴充底座工作站、滑鼠、鍵盤、網路攝影機,在家也能打造實體辦公室般的工作體驗,讓現場和遠距參與者平等參與且更有效地表達意見。我們相信,這樣的協作環境能消除距離限制,提升團隊凝聚力。

Sight AI 全景桌面攝影機:Sight擁有智慧多人取景功能,與Rally Bar、Rally Bar Mini前置攝影機完美搭配,可同時自動追蹤四位發話者,從任何角度都可獲得會議室正面和中央的最佳視角,讓每位與會者的聲音、表情和非語言動作都能夠清晰捕捉。

Logi Dock 全功能擴充底座工作站:Logi Dock 是個人小型空間會議神器,榮獲美國時代雜誌 2022 年度最佳創新獎,具備強大會議整合功能,音響、麥克風、集線All-in-One,搭配 6 個降噪麥克風與揚聲器,不僅能簡單一鍵入會,集線功能還能取代不需要的充電器和電源線,讓桌面簡潔乾淨不雜亂,工作效率再升級,小空間也能享有身歷其境的會議級效果。

Brio 4K HD商務網路攝影機 : Brio 是 Logitech 最優秀、最先進的商務網路攝影機,配備創新技術,讓您可以享受優異的 Ultra 4K HD 視訊協作體驗,RightLight 技術可自動進行調整,協助您在任何照明環境呈現您的專業形象,包括照明不足、陽光直射或高對比照明條件下,都能讓您以最亮眼的形象呈現。

混合辦公時代的來臨,Logitech致力成為企業轉型的強力後盾,與中華電信的合作將為企業提供更完整、更具競爭力的混合辦公解決方案,即日起至112年12月31日前只要申租「HiNet Logitech Rally視訊設備月租服務」,還能享有多項滿額好禮。優惠活動數量有限,歡迎洽詢服務專線0800-080-365,進一步瞭解最新優惠方案!

Logitech與中華電信攜手推出的「HiNet Logitech Rally」視訊設備月租服務,讓企業一站式輕鬆入手高品質的AI視訊設備,提升工作效率同時減少不必要的溝通成本,推動混合辦公的進一步發展,促進團隊合作和共享。

關於Logitech for Business

Logitech for Business 提供企業客戶「商務視訊設備」以及「個人協作系列」全方位解決方案,專注提升企業團隊協作和高效辦公體驗。其產品包括視訊會議攝影機、麥克風、音訊設備和會議室配備等完整方案,並整合三大主流視訊平台 ( Microsoft Teams、Zoom 和 Google Meet ) ,打造高效辦公新體驗,開啟The New Logic of Work!

