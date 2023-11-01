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2023/11/01,
中國

《華爾街日報》：富士康遭查稅，外資加速撤離中國去風險化

《華爾街日報》：富士康遭查稅，外資加速撤離中國去風險化
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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當中國對於在中國投資的幾家大型外國製造商進行一番「敲打」，而且最終被處以巨額罰款，或陷入其他代價高昂的政治或安全困境，這些製造商可能就會加速撤離中國。「隨著外商對中國投資在2023年初驟降，中國現在最不需要的就是進一步打擊信心」。

（中央社）鴻海旗下富士康近日遭中國當局查稅，原因眾說紛紜。《華爾街日報》指出，這樣的手段可能適得其反、弊大於利，部分企業為分散風險，將加速在中國之外的其他市場多元化經營的腳步。

中國官媒環球時報22日報導，稅務部門近期依法對富士康集團在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查，自然資源部門針對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地進行現場調查。

《華爾街日報》31日報導形容，中國對於富士康的「敲打」可能適得其反，會讓那些為了維持利潤而不會太快撤出中國的製造商，反而加速多元化布局的行動。

截至目前為止，對於富士康的調查仍未有進一步的細節，據分析人士觀察與推測，此舉除了向投入台灣總統大選的鴻海創辦人郭台銘發出警告外，也是中國表達對於富士康將部份業務轉向印度等地的不滿。

無論是什麼樣的理由，此舉都將會加速合約製造商及其客戶從中國轉向其他市場多元化經營的腳步，因為對於企業而言已深深察覺，中國國家資本主義模式的政策可預測性嚴重削弱。

以蘋果公司為例，與中國市場或多或少是共同成長的，兩者的關係一度被視為中美經濟夥伴關係的基石，「如果連蘋果公司及其供應商在中國不安全，那麼很少會有企業感到安全。」

中國一直是全球電子製造業無可爭議的領導者，然而隨著地緣政治緊張局勢加劇和去風險化的呼聲，美國已促使蘋果公司等跨國公司積極將其在中國的業務分散到印度和越南。

根據高盛在今年3月發布的一份報告，富士康對中國的投資在2010年代初期急劇上升，但自2018年以來已放緩。富士康計劃到明年將在印度的iPhone年產量提高到2000萬支左右，這相當於2022年全球出貨量的10％左右。

從去年7月至今年6月的1年內，美國智慧手機進口量的約5.3％來自印度。此外，2022年間在印度銷售的智慧手機中約有98％是在印度製造。

然而，在越南和印度建立新工廠並不便宜，因此，電子產品製造商有明確的經濟動機，為了保持利潤率而不會太快撤出中國，「前提是在中國投資的資本回報率在此期間不會受到太大打擊」。

當中國對於在中國投資的幾家大型外國製造商進行一番「敲打」，而且最終被處以巨額罰款，或陷入其他代價高昂的政治或安全困境，這些製造商可能就會加速撤離中國。「隨著外商對中國投資在2023年初驟降，中國現在最不需要的就是進一步打擊信心」。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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